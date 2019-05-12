عصير المزاح -6-: "هَبْرة لحم المغاربة" تسدد أقساط شقق اقتصادية

فتاح بن الضو (كاريكاتير: عماد السنوني)

كنت أود أن أنجب طفلة وأسميها ضحى، لكنني لم أستيقظ إلا مع غروب الشمس. وهل من علاقة لاسم ضحى بمعنى التضحية؟ لا أعرف ولا يهمني أن أعرف. وقد منّ عليّ المنّان أخيرا بشراء شقة اقتصادية تليق ببورجوازي صغير جدا لا يُرى بالعين المجردة.

أسدد أقساط الشقة في مدة لا تتجاوز ثلاثة عقود حديدية صدئة أطوق بها عنقي بحيث يتعذر عليّ التنفس إلا باستخدام بخّاخ الربو. واجب عليّ أن أوفر لأولادي مسكنا يأوون إليه.

وما العيب في أن يضحي الواحد منا من أجل أولاده وابنته ضحى. وأنا بدأت في ادّخار ثمن أضحية العيد من الآن، فسعيدة هي سنوات الطفولة السريعة حيث كنّا نلعب ونمرح في المروج الخضراء ونغني إخوتي جاء المطر.

ومن أجل توفير المسكن نتمسكن وتتمكن منا الأمراض كتتويج لمسار حافل بالأشغال الشاقة المؤبدة دون مراعاة ظروف التخفيف. تشتغل كبغل ويقهرك رجال بلا رجولة وتحرم نفسك من متع الحياة ومباهجها من أجل الشقة.. من أجل لذة عابرة لا تدوم سوى بضع سنوات قبل أن تستقيل من مهنة مقرفة اسمها الحياة.

هنا يجب أن أقف وقفة تأمل، لكنني أخاف أن تصدمني السيارة التي تسير خلفي. لا يهم. سأقف في المحطة القادمة، فابنتي ضحى تنتظرني هناك لتطمئن على ما تبقى من جسدي. ماذا حل بجسدي؟ ألم أخبرك بعد؟ جسدي في طريقه إلى الانقراض.

السبب؟ عقد الشراء لا يشترط تأدية الأقساط الشهرية نقدا، بل تأديتها لحمًا. ففي أول كل شهر يأتيني كلب مهم يتفقد الشقة ويفحص الجدران بآلة عجيبة للاطمئنان على هشاشتها ويحصي عدد الشقوق في وجهي ويشم رائحة فمي ثم يدون النتائج في دفتره.

وآخر مهمة يقوم بها الكلب المهم أنه يأمرني بالاستدارة بحيث يكون وجهي إلى الحائط ثم يبدأ في تحسس أطراف جسدي، وعندما يجد منطقة تتوفر على بعض اللحم يغرز فيها أنيابه ويهبر هبرته ثم يجلس ليمضغها جيدا. صحيح أن جسدي أوشك على الانقراض، لكنني أفضل أن يقتطعوا منه قطعة لحم كل شهر لإطعام كلابهم المهمة على أن يقتطعوا قسطا ماليا من أجرتي الشهرية. ألو بنتي ضحى.. لا تنتظريني.. فقد أكد لي الطبيب أنْ لا أمل في استرجاع ما هُبِر من لحمي.

فيلم قصير

مشهد 2. خارجي/ مقهى- نهار

هشام وعواطف جالسان. قهوة أمام هشام وعصير مزاح أمام عواطف. هشام يشرب من عصير عواطف ويلتفت حوله مخافة أن يراه أحد. عواطف تنتزع منه العصير.

عواطف: "تا مالك مجوعف.. الناس كيطلبو عصير ومكيشربوهش.. كيخليوه ديكور فوق الطابلة". ابتسامة استهزاء من هشام. هشام: "انشاع الله غنوليو نكلسو في أحسن قهوة ونطلبو ماكلة واعرة ونشربو أنواع الأعاصير.. غير صبري معايا تا نديرو لاباس".

عواطف تعبث بشعرها الأسود. نظرتها تنم عن عدم تصديقها لكلامه. (يُتبع)

نصائح مول الكوتشي

تريد أن تصبح غنيا؟ تصرف كما يتصرف الأغنياء. اِصرف المال كما يصرفون. تخلص من خوفك العميق من الفقر. اِصرف بلا حساب، لكن إياك أن تطرق بابي عندما تصبح على الحديدة.

كوّن صداقات كثيرة. فبقدر ما يكثر أصدقاؤك بقدر ما تجذب إليك المزيد من الأصدقاء. فما أكثر أصدقاءك حين تعدهم، لكنك ستدرك متأخرا أنهم في النائبات قليل.

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