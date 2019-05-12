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الرئيسية | مجتمع | عصير المزاح -6-: "هَبْرة لحم المغاربة" تسدد أقساط شقق اقتصادية

عصير المزاح -6-: "هَبْرة لحم المغاربة" تسدد أقساط شقق اقتصادية

عصير المزاح -6-: "هَبْرة لحم المغاربة" تسدد أقساط شقق اقتصادية
فتاح بن الضو (كاريكاتير: عماد السنوني)
الأحد 12 ماي 2019 - 17:00

كنت أود أن أنجب طفلة وأسميها ضحى، لكنني لم أستيقظ إلا مع غروب الشمس. وهل من علاقة لاسم ضحى بمعنى التضحية؟ لا أعرف ولا يهمني أن أعرف. وقد منّ عليّ المنّان أخيرا بشراء شقة اقتصادية تليق ببورجوازي صغير جدا لا يُرى بالعين المجردة.

أسدد أقساط الشقة في مدة لا تتجاوز ثلاثة عقود حديدية صدئة أطوق بها عنقي بحيث يتعذر عليّ التنفس إلا باستخدام بخّاخ الربو. واجب عليّ أن أوفر لأولادي مسكنا يأوون إليه.

وما العيب في أن يضحي الواحد منا من أجل أولاده وابنته ضحى. وأنا بدأت في ادّخار ثمن أضحية العيد من الآن، فسعيدة هي سنوات الطفولة السريعة حيث كنّا نلعب ونمرح في المروج الخضراء ونغني إخوتي جاء المطر.

ومن أجل توفير المسكن نتمسكن وتتمكن منا الأمراض كتتويج لمسار حافل بالأشغال الشاقة المؤبدة دون مراعاة ظروف التخفيف. تشتغل كبغل ويقهرك رجال بلا رجولة وتحرم نفسك من متع الحياة ومباهجها من أجل الشقة.. من أجل لذة عابرة لا تدوم سوى بضع سنوات قبل أن تستقيل من مهنة مقرفة اسمها الحياة.

هنا يجب أن أقف وقفة تأمل، لكنني أخاف أن تصدمني السيارة التي تسير خلفي. لا يهم. سأقف في المحطة القادمة، فابنتي ضحى تنتظرني هناك لتطمئن على ما تبقى من جسدي. ماذا حل بجسدي؟ ألم أخبرك بعد؟ جسدي في طريقه إلى الانقراض.

السبب؟ عقد الشراء لا يشترط تأدية الأقساط الشهرية نقدا، بل تأديتها لحمًا. ففي أول كل شهر يأتيني كلب مهم يتفقد الشقة ويفحص الجدران بآلة عجيبة للاطمئنان على هشاشتها ويحصي عدد الشقوق في وجهي ويشم رائحة فمي ثم يدون النتائج في دفتره.

وآخر مهمة يقوم بها الكلب المهم أنه يأمرني بالاستدارة بحيث يكون وجهي إلى الحائط ثم يبدأ في تحسس أطراف جسدي، وعندما يجد منطقة تتوفر على بعض اللحم يغرز فيها أنيابه ويهبر هبرته ثم يجلس ليمضغها جيدا. صحيح أن جسدي أوشك على الانقراض، لكنني أفضل أن يقتطعوا منه قطعة لحم كل شهر لإطعام كلابهم المهمة على أن يقتطعوا قسطا ماليا من أجرتي الشهرية. ألو بنتي ضحى.. لا تنتظريني.. فقد أكد لي الطبيب أنْ لا أمل في استرجاع ما هُبِر من لحمي.

فيلم قصير

مشهد 2. خارجي/ مقهى- نهار

هشام وعواطف جالسان. قهوة أمام هشام وعصير مزاح أمام عواطف. هشام يشرب من عصير عواطف ويلتفت حوله مخافة أن يراه أحد. عواطف تنتزع منه العصير.

عواطف: "تا مالك مجوعف.. الناس كيطلبو عصير ومكيشربوهش.. كيخليوه ديكور فوق الطابلة". ابتسامة استهزاء من هشام. هشام: "انشاع الله غنوليو نكلسو في أحسن قهوة ونطلبو ماكلة واعرة ونشربو أنواع الأعاصير.. غير صبري معايا تا نديرو لاباس".

عواطف تعبث بشعرها الأسود. نظرتها تنم عن عدم تصديقها لكلامه. (يُتبع)

نصائح مول الكوتشي

تريد أن تصبح غنيا؟ تصرف كما يتصرف الأغنياء. اِصرف المال كما يصرفون. تخلص من خوفك العميق من الفقر. اِصرف بلا حساب، لكن إياك أن تطرق بابي عندما تصبح على الحديدة.

كوّن صداقات كثيرة. فبقدر ما يكثر أصدقاؤك بقدر ما تجذب إليك المزيد من الأصدقاء. فما أكثر أصدقاءك حين تعدهم، لكنك ستدرك متأخرا أنهم في النائبات قليل.

www.facebook.com/fettah.bendaou

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - مول الزريعة الأحد 12 ماي 2019 - 17:14
شكون بحالك
انت بعدا عند برتما
اما حنا
مازال واحلين
تحت الطاولة
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-5
2 - مغربي الأحد 12 ماي 2019 - 17:24
إنها الشقيقة ديال الرأس و ليست الشقة .
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7
3 - المافيا باسم القانون الأحد 12 ماي 2019 - 17:32
الراس مالية والانظمة الهلكية سبب فناء الشعوب رغم انها لازالت تتنفس الهواء لاكنها ميت على مستوى الحلم بغد اجمل.
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0
4 - Mouatene الأحد 12 ماي 2019 - 17:37
يالها من قصة لاكن يجب عليك ان تكون طموحا وحاول ان توصي ابنائك واحفادك ان يزيدو مترا مربعا لكل جيل بحيث احفادك سيقتنون سكنا اقتصاديا ب 51متر عوض 50متر وهكذا بعد 1000سنة سيتمكن احفاد احفاد.............ك من اقتناء سكن اقتصادي ل60متر مربع وهكذا
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0
5 - aziz الأحد 12 ماي 2019 - 17:42
خايف على أولادك من التشرد و حطيت راسك في الربا . لو كان عندك العقل كون فكرت بأن الله هو المدبر الرازق القادر المتين. هذ نتيجة الربا.
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0
6 - عزيز علالي الأحد 12 ماي 2019 - 17:42
فكاهة جادة اعتمدها الكاتب في معالجة مواضيعه التي يأتي بها كل مرة بتلوينة وشكل جديد. شقق اقتصادية ودفوعات غير منتهية لتأمين قبر حياة قد تستبدله بقبر أبدي ولازالت في ذمتك جل دفوعاته ليباع هذا القبر لميت لا محالة سواك ويشرد أبناؤك واذا كنت نزقا وامنته ضد الوفاة تكون قد نشبت نزاعا وحربا ضروسا بين ورثتة حول كيفية تقسيمه ليرتاح بالك في لحدك .وتلك هي مسيرة من ألفها الى يائها مجوفة ولا نتعظ منها وكل منا يكررها بطريقته لغاياته
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0
7 - دعاء الأحد 12 ماي 2019 - 17:43
ا للهم اني اعود بك من الهم والحزن ...............................واعود بك من العجز والكسل ............................... واعود بك من الجبن والبخل ............................... واعود بك من غلبة الدنيا وقهر الرجال .
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