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عصير المزاح -7-: "قُطّاع" التعليم و"جماعة بوكو حبة الإنهابية"

عصير المزاح -7-: "قُطّاع" التعليم و"جماعة بوكو حبة الإنهابية"
فتاح بن الضو (كاريكاتير: عماد السنوني)
الاثنين 13 ماي 2019 - 17:00

المشكلة الكبرى التي يواجهها قطاع التعليم في بلادي هي "قُطّاع" التعليم في بلادي. وفي بلادي ظلموني واتهموني بأنني واحد من "قُطّاع" التعليم. وأصل الحكاية أنني قطعت الميزانية نصفين؛ نصفٌ لترميم المدرسة وتزويدها بحواسيب معطوبة، ونصفٌ لاستكمال الأشغال في مزرعتي الخاصة، وما أنا إلا ناهب صغير في "جماعة بوكو حبة الإنهابية"..

لا أملك سوى مزرعتين، في كل مزرعة أشجار تين وزيتون ورمان وفيلا صغيرة مخصصة لليالي الأنس والفرفشة؛ فأنا مسؤول مهم، وعلى عاتقي مسؤوليات مهمة، وهواتفي لا تتوقف عن الرنين، وتتوارد عليّ المكالمات من هنا وهناك لإيجاد الحلول للمشكلات.. وتستكثرون عليّ قضاء سويعات مع الخلّان والخليلات؟ انتهى الوقت..ضعوا أقلامكم على الطاولة وخذوا شيكاتكم من تحت الطاولة.

لحظة سيادة المسؤول..سؤال أخير: من أين لك هذا؟ تركنا سؤالنا معلقا في باب المسؤول، وذهبنا إلى مدرس خمسيني كان ينتظرنا في المدرسة، طلبنا منه تعريف السادة المشاهدين بشخصه الكريم..

أنا مدرس من العصر الطباشيري الأول، أعاني من حساسية مزمنة في جيوبي الأنفية، فقد استنشقت ملايير الذرات الطباشيرية؛ أقلعت عن التفكير منذ مدة لا بأس بها، لأن التفكير مضر بالصحة، أقلعت عن ممارسة السياسة في المقاهي..

احترفتُ الانتظار، انتظار قطار الأحلام الصغيرة التي ماتت قبل أن تولد..القطار نفسه الذي تركني في محطة مهجورة من محطات عمري المهدور..انتظار الترقية المتأخرة..انتظار الاقتطاعات المرتقبة..انتظار التقاعد بعد تجاوز الستين، والرجوع للتدريس بالتعاقد بعد تجاوز السبعين..وعشرين على عشرين.

تركنا المدرس وسط ضجيج التلاميذ وخرجنا إلى هدير دراجات نارية ضخمة كانت تمرق من أمام باب المدرسة في سباق محموم.

نلتقي الآن بتلميذ، يبدو أنه منشغل باللعب في هاتفه، سألناه عن مدى حبّه للدراسة ومواظبته عليها..أنا أحضر للمدرسة لأهداف أخرى غير الدراسة، لديّ أصدقائي وصديقاتي، أقضي معهم لحظات ممتعة، نرتكب حماقاتنا بعيدا عن أعين المجتمع المريض..أكره هؤلاء الكبار المتسلطين الأغبياء، يعتقدون أنهم يعرفون كل شيء.. لا يعرفون كوعهم من بوعهم..أنا هنا لقتل الوقت، منتهى أحلامي أن أحصل على فرصة للهروب إلى جنة الغرب.

آخر الأخبار تفيد بأن المسؤول اشترى مزرعة ثالثة. المدرس سقط عن طريق السلم الإداري وأصيب بكسر في الخاطر. التلميذ عُرض على المجلس التأديبي لأنه غشّ في الامتحان.

فيلم قصير

مشهد3/ شقة/ صالة صغيرة – ليل.

الجو البارد نفسه..هشام الآن شيخ منهك، لحيته بيضاء، مستلقٍ ومغطى وبجانبه عكازه؛ لا يتوقف عن السعال. هشام لعواطف: "غير كابري ونوضي عفاك صاوبي ليا شي دكيكة ندفي بيها لعضيمات".

عواطف عجوز منهكة، جالسة، تقوم بصعوبة، تمد يدها نحو عكاز هشام وتلتقطه، تكاد تسقط.

عواطف: "عكاز واعر هذا..تشري ليا شي واحد بحالو؟"، تقف بصعوبة وهي متكئة على العكاز.

هشام: "والله ألحبيبة تا نغرقك عكاكز غير صبري شوية تا نديرو لاباس". عواطف تعبث بشعرها الأبيض ثم تفقد توازنها وتسقط. ينقطع صوتها تماما.. ماتت. هشام يتحسس وجه عواطف، يبدو متبلدا وباردا.

هشام: "عواطف.. صافي متّي.. إيوا مالك ماتسنّيتي شوية تا تا تا نديرو لا باس"، يدخل في نوبة حادة من السعال ثم يسقط. (النهاية)

نصائح مول الكوتشي

يجب أن تعرف كيف يفكر الناجحون والأغنياء لتصبح ناجحا وغنيا، ولأنك لست ناجحا ولست غنيا فلن تعرف كيف يفكر الناجحون والأغنياء.

أفضل طريقة لتقوية ثقتك في نفسك هي أن تأتي أفعالا غريبة؛ أصرخ بأعلى صوتك في مكان مزدحم بالناس، عانق شخصا لا تعرفه، تظاهر بالخرس وتواصل بالإشارات.

www.facebook.com/fettah.bendaou

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - hassan الاثنين 13 ماي 2019 - 17:22
المدارس الخاصة تسير تدريجيا نحو المدرسة العمومية وستبقى في الاخير سوى المدارس البورجوازية لان الامر يتعلق بمراطون كبير سيبقى فيه سوى الكبار اصحاب السوفل
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2 - Bassou الاثنين 13 ماي 2019 - 17:30
مقال يختصر حال المعلمين الذي أُريد له أن يكون كذلك... لكن من طرف من؟
الدولة لا تريد النهوض بأوضاع التعليم العمومي لأنها لن تكن يوما تحفز المعلم وتنظر في حالته المادية ، فالمعلم ببلادي يعيش فقيرا ويموت بعكازه وهو ينتظر الفرج.
التعليم الخاص الذي قيل بأن على رأسه " قُطاع" لم يجبر ولا يجبر أحد على تدريس ابنائه في حجراته الضيقة وبمعلميه الذين لم يتلقون أي تكوين ....
المواطن هو من نفخ في جسم التعليم الخاص بمنحه مالا يستحق....
وتبقى اللصوصية قائمة في كلا الجانبين: سرقة أحلام المعلمين في التعليم العمومي، وسرقة جيوب المواطن في التعليم الخاص...
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3 - نضيفي الاثنين 13 ماي 2019 - 17:38
نحن هنا قي مدينة الصخيرات نعيش على صفيح صاخن
فكل من ذب وهب يفتح مدرسة خاصة
رحم الله الحاج حمد ارسل ابناء الحي للدراسة في ايطاليا من ماله الخاص
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4 - عادل الاثنين 13 ماي 2019 - 17:51
عند الدخول المدرسي في كل سنة تدخل على أصحاب المدارس الخصوصية خيشة ديال الفلوس بدريعة التأمين.
اللهم إن هذا لمنكر.
يريدون الاغتناء السريع على حساب الفقراء.
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5 - Karim الاثنين 13 ماي 2019 - 18:02
هذا هو حال الشمعة تحترق لتنير المكان للاخرين .وﻻ من يقدر دورها ،مجرد شمعة ؛خصوصا اذا كانت في مجتمع مسؤولوه في ميدان التربية والتعليم هم اعداؤه.
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6 - مجرد مثل الاثنين 13 ماي 2019 - 18:07
منحتنا الطبيعة اذنين اثنين .......... ولسانا واحدا........ لكي نتمكن من الاصغاء اكثر......... والتكلم اقل .
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