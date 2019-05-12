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الرئيسية | مجتمع | وتيرة الإشهارات بالتلفزة المغربية وقت الإفطار تلاقي انتقادات حادة

وتيرة الإشهارات بالتلفزة المغربية وقت الإفطار تلاقي انتقادات حادة

وتيرة الإشهارات بالتلفزة المغربية وقت الإفطار تلاقي انتقادات حادة
هسبريس - عبد الرحيم العسري (كاريكاتير: مبارك بوعلي)
الأحد 12 ماي 2019 - 20:00

عبر عدد من المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم من استمرار التلفزة المغربية في تكرار سياسة الإشهارات الرمضانية نفسها، خصوصا خلال وقت الإفطار.

وسبق للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري "الهاكا" أن أصدر جملة من القرارات التأديبية في حق القناتين "الأولى" "ودوزيم" بسبب "خرقهما مقتضيات دفتر التحملات في ما يخص الالتزامات المتعلقة بشروط الإشهار"، والمتعلقة بالحد الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للوصلات الإشهارية خلال ساعة مسترسلة من الزمن، والحد الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين.

وتراهن القنوات التلفزية على فترة الذروة، إذ يجتمع ملايين المغاربة على مائدة الإفطار، لبث أكبر عدد من الإشهارات، بالنظر إلى قيمة المداخيل التي تحتسب بالثانية.

في مقابل ذلك، تعتبر جمعيات حقوق المشاهد والمستهلك أن مدة الإشهارات تخالف المقتضيات القانونية وتدفع الكثير من المشاهدين إلى هجرة التلفزة المغربية نحو الفضائيات العربية وعالم الإنترنت.

في الصدد ذاته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذه السنة لم تشكل استثناء علاقة بالسنوات السابقة في ما يخص زمن الإشهار المعروض خلال فترة الإفطار وما بعده، مشيرا إلى أن "القناة الثانية تتصدر المشهد من حيث عدد الوصلات الإشهارية مقارنة مع القناة الأولى".

وأوضح الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التلفزة المغربية تلجأ في شهر رمضان إلى سياسة Bombardement stratégique؛ أي إستراتيجية قصف المشاهد بأكبر عدد من الإشهارات، هذا بغض النظر عن جودة الإشهارات المعروضة التي تحمل رسائل دنيئة جداً"، وفق تعبيره.

واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن "ما يُعرض على القنوات العمومية يجب أن يُراقب لأنه يمول من أموال دافعي الضرائب"، مسجلاً "هزالة البرامج المقدمة للمغاربة في رمضان، بسبب تقليد مجمل برامج غربية بدون استحضار السياق المغربي".

وشدد المتحدث على ضرورة تدخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من أجل معاقبة الشركات ومراقبة "التجاوزات الكثيرة المتكررة للأسقف والحدود المسموح بها لإدراج الوصلات الإشهارية"، موردا أن "سياسة إغراق التلفزة في رمضان بالإشهارات تمس بحقوق المستهلك والمشاهد المغربي".

وسبق للجمعية المغربية لحقوق المشاهد أن وجهت مذكرة مكتوبة إلى "الهاكا" لـ"وضع حدّ للتجاوزات الكثيرة المتكررة للأسقف والحدود المسموح بها لإدراج الوصلات الإشهارية، حسب مقتضيات دفاتر تحملات القنوات الوطنية الموقعة مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وخاصة المتعلقة بالحدّ الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للإشهار خلال ساعة مسترسلة والحدّ الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين، وكذا الحدّ الأقصى لكل وصلة إشهارية كما تحددها المادة 49-3 وفق دفاتر التحملات المشار إليها".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (58)

1 - chergui mohamed الأحد 12 ماي 2019 - 20:11
chaine tv marocaine c comme 1 magazin de produit perimee
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16
2 - عبد الرحيم الأحد 12 ماي 2019 - 20:12
نفس الوجوه
نفس الاشخاص
نفس الافكار
نفس الكلام
نفس ...
نفس....
الخ
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23
3 - Hamid الأحد 12 ماي 2019 - 20:15
المشكل ماشي هنا المشكل فتلك الاشهارات الخادشة للحياء خصوصا اشهار ديال وحد المركز تجاري كبير واحد السيدة كتبين على العورة ديالها والناس كتفطر .. حشومة وعيب اللهم ان هذا منكر.
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26
4 - يوسف الأحد 12 ماي 2019 - 20:16
ان تلفزة المغربية اصبحت وسيلة لتعديب المشاهد كما ساهمت في استكلاخه فلا برمجة جيدة تحترم ذوق المشاهد ولا مضمون يساهم في الرقي المعرفي لديه فأسفا على أموالنا التي يستخلصونها عنوة لتذبيرها على الرداءة و التكلاخ
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10
5 - yassine الأحد 12 ماي 2019 - 20:17
اصلا لكيتفرج فيهوم أحمق، منتوج جد رديء بأموال باهظة من أموال دافعي الضرائب
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12
6 - سوسي الأحد 12 ماي 2019 - 20:17
بزاف كاع العياقة الكل يتراقص عيب هذا المستوى المنحط في تقديم مواد إعلانية
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10
7 - السلام عليكم الأحد 12 ماي 2019 - 20:17
نفس الوجوه ونفس مواضيع السيتيكومات والكامرات الخفية ونفس العلامات والشركات الاشهارية منذ سنوات لا تغيير ولا ابداع .لان القائمين على القنوات التلفزية لا زالوا يفكرون بعقلية الاعلام ايام كان بيد ادريس البصري.الحمد لله أن هناك قنوات فضائية عربية تقدم الافضل والاحسن
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6
8 - سوسي من اسكتلندا الأحد 12 ماي 2019 - 20:17
هاذيك راه غير لي مسلي قبو لكايتفرج فيها ههم
اصلا كل حرفة في العالم الا ويكون من يتقنها ومن لا يتقنها كمثال بعض الشعوب او القبائل يتقنون صنعة ما لكن لا يمكن مجاراتهم مثلا المغاربة في بعض انواع الصناعة التقليدية
او في الكرة سكان الرازيل مثلا يتقنون الكرة عكس الافغان مثلا ...
في الاعلام هناك اناس يتقنونه اكثر من غيرهم وهاؤلاء طبعا ليسوا بالمغرب
انصح المغاربة بالبحث عن برامج حقيقية في اداعات حقيقية اما في المغرب يوجد فقط التطبيل والعام زيين وحديدان وما جاورهما
شخصيا احب البرامج التحقيقية الفرنسية وليس السكوتلندية ك:
(Etat de choc)
(Cash investigation )
Envoyé spécial, enquête exclusive....
عواشركم مبروكة
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5
9 - قنوات الصرف الصحي الأحد 12 ماي 2019 - 20:18
لي مازال كيتفرج في القنوات المغربية يا اما امي ويا اما مسكون بالجن.
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4
10 - شعيب الأحد 12 ماي 2019 - 20:18
أثناء الاكل من الافضل اطفاء التلفيزيون .مراعات لصحتكم
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8
11 - %%%% الأحد 12 ماي 2019 - 20:21
c décadent et nulle comme programme .l argent du contribuables est gaspiller n importe comment.
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4
12 - مقهور الأحد 12 ماي 2019 - 20:21
السلام
جميع الاشهارات كدب و تدليس و اتارة لا غير.فرق بين الخيال و الواقع لما تدهب لتستفسر عن المنتوج الاشهاري لديهم.امور تعجيزية و لازمتهم نفد المخزون.
جميع الاشهارات التي تحتوي على:
النجيمات و عرض خاضع للشروط و صور غير تعاقدية ماهي الا افك و بهتان .
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1
13 - mounaim الأحد 12 ماي 2019 - 20:21
لكان غي شي اشهارات فيهم الفايدة ٤ اشهارات مرضونا بهم ٢ اغنيات باسلين ا٣ سيدات و مروكو مول وجعنا بهم الراس
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2
14 - said الأحد 12 ماي 2019 - 20:22
والله راه من كترت الإشهارات كنساو فاش كنا كنتفرجو.
ولينا كنهربو من القنوات المغربية.
كولشي حااااااامض
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3
15 - Dima الأحد 12 ماي 2019 - 20:23
للأسف الشديد التلفزة المغربية دوزيم والاولى المستوى ضعيييييييييف.
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2
16 - آية دعاء الأحد 12 ماي 2019 - 20:24
الحمد لله مبقيتش كنشوف القناتين وارتاحييييت لأن شعارها هو الرداءة بامتياز واستخفاف بعقول المشاهدين
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3
17 - مصطفى الأحد 12 ماي 2019 - 20:24
الحفاظات وقت الافطار
اي تربية واي سلوك؟
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2
18 - ولد البلاد الأحد 12 ماي 2019 - 20:24
و من يشاهد هذه القنوات الفاشلة ؟؟؟
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19 - عبد الواحد الأحد 12 ماي 2019 - 20:25
أصبحت القنوات المغربية خاصة بإعلانات تتخللها بعض البرامج التفزية
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20 - مغترب الأحد 12 ماي 2019 - 20:26
في هذا الشهر المبارك جل ناس الغربة يلتفتون الى قنوات البلد الاصل ومع الاسف الشديد لانجد في جل الاوقات ما يطيب للاستهلاك...القنوات اخذت كرهاين للارهاب السمعي البصري لذلك تقلب الصحن للبحث عن ضالتك في بلدان عربية واسلامية اخرى مع الاسف ناس الغربة ما مشاوا لا هك لا هك...رمضان مبارك وخلاص...خلي ظاك الجمل بارك
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2
21 - رشيد الأحد 12 ماي 2019 - 20:26
و الله اني اسخر منكم كان القناتين هما الموجودتان بل هناك الالاف يجب مقاطعتهم و تتبع برامج دينية على باقي القنوات و الاحسن من دلك ان يدهب الانسان مبكرا الى المسجد و يقرا القران ينال التوبة من عند الله
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22 - said الأحد 12 ماي 2019 - 20:26
والقنوات كولشي حاااامض. من كثرت الإشهارات كنساو شنو كان بادي.
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23 - مشاهد الأحد 12 ماي 2019 - 20:27
المشاهد المغربي لم يعد في حاجة لتلفة المغربية اكثر ماهو تالف في حياته اليومية .لابرامج لافلام لاحورات ساخنة تعبر عن الواقع لامشاهد اعلام بلا هدف الحموضة والبسالة قنوات تصيبك بالاغماء والتقيئ
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24 - أبو ريناد الأحد 12 ماي 2019 - 20:27
إشهارات حامضين وبرامج حامضين بكل ما تحمل الكلمة من معنى
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25 - Jamal Suède الأحد 12 ماي 2019 - 20:27
اغلبية الدول تتطور وتطور من برامجها اكانت ثقافية او ترفيهية او برامج للإفادة الى حالة خاصة واستتنائية في العالم العربي بالأخص وهما قنات الاولى والدوزيم ، الحموضة والحموضة والحموضة والحموضيييييية ، هذا تعليقي استنتجته من شكاوي المتفرجين القلائل لان اغلبية المغاربة وخاصة المهجر ومنهم ان لا نشاهد القنوات المغربية منذ زمن بعيد ليس كرها لكن للاسف ليس هناك برامج او مسلسلات في المستوى ، المشكل ان مند زمن بعيد والمغاربة يشتكون ولا من يستجيب كل المسؤولين لهم اذان صماء
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26 - MEHDI الأحد 12 ماي 2019 - 20:27
عجبا ! من انتقد إن كنا لم نشاهد هاته القنوات أساسا .
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27 - Fouad de berkane الأحد 12 ماي 2019 - 20:28
هناك حل وهو اقفال التلفزة. يعني اخصنا انصومو التلفزة وراه فيه أجر كبير وتانيا يجب إعفاء الشعب من ضريبة هاد صندوق العجب والمنكر.
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28 - عزيزي الأحد 12 ماي 2019 - 20:29
الحموضة ثم الحموضة لا برامج لا زين لا مجي بكري اوزيدينها بكثرة الاشهارات بحال شي سوق أسبوعي كل ثانية انا بعدا كنطفي التلفزة أو كنفطر على خاطري
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29 - djemy الأحد 12 ماي 2019 - 20:29
أصبحنا نشاهد اشهارات تتخللها بعض البرامج التلفزية
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30 - الملاحظ الأحد 12 ماي 2019 - 20:29
باراكا من لغة المهادنة و الدبلوماسية،هاد الاشهار راها قلة لحيا،مكتحترموش لمغاربة،فيه مداخيل و لا مافيهش،الى متى سيظل المغاربة يتقبلون كل تفاهات المسؤولين التافهين؟؟؟؟؟ لا ٱحد يحترم المواطن،لماذا ؟؟؟ وتٱتون بعد كل هذه التفاهة بخطابات مغرب المؤسسات والحضارة اامغرببة،الشهر الفضيل،الدروس الدينية عبر الاذاعة و التلفزيون،الجمعيات،البرلمان،الهاكا،......الضباب و التخربيق. الكذب و النفاق بالعلالي،باراكا،وتغيرو يا مسؤولين و لا انساحبو،عيقتو ، بالغتو،بساليتو.......
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31 - said الأحد 12 ماي 2019 - 20:29
والله كولشي حااااامض بزاااف. القنوات المغربية الأولى عالميا في أطول الإشهارات
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32 - يقول المثل المغربي : الأحد 12 ماي 2019 - 20:30
اللي عندو باب وحدة الله يسدها عليه .

يكفي المواطن المغربي أن يتحسر على أداء ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري عنوة ، حتى يزيدها حسرة مشاهدة القنواة الوطنية .

لذلك ، القنوات الفضائية عطاهم الله ،

وعوض يتفقس جوج مرات ، يتفقس غير مرة وحدة على الضريبة اللي كيخلص بلا ميستافد منها .
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33 - الاستاذ سمير الحياني الأحد 12 ماي 2019 - 20:30
الحل سهل وجد واضح
مقاطعة هاتين القناتين بين قوسين
واستبدالها ببرامج هادفة الحمد لله لم اشاهد ولاشي في هذا الشهر المبارك
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34 - بلاحدود الأحد 12 ماي 2019 - 20:30
هذا يؤكد سيطرة و هيمنة الاحتكارات الكبرى و مؤسساتها و شركاتها وكبار أباطرة الريع والفساد و الغلاء والاحتكار و نهب أقوات البؤساء و المقهورين و الكادحين من شرائح الشعب على مفاصل الإقتصاد المغربي و استغلالهم الوصلات الاشهارية و الوسائط البصرية الإعلامية لإدامة هاته الهيمنة و استنزاف جيوب المغاربة و مدخراتهم المالية...
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35 - فضولي الأحد 12 ماي 2019 - 20:30
لانريد تلفزيونهم .لانريد ذريعة لسرقتنا...لانريد برامجهم الرخيصة..اغلقوا قنواتكم التي لاتكرس فينا الا الجهل والعبودية وكل انواع الانحطاط والتقهقر
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36 - حمزة الأحد 12 ماي 2019 - 20:30
أظن من يزال يتابع القنوات المغربية يعجبه هذا الاستهتار والاستغلال بالمتابعين، القنوات المغربية والاعلام المغربي بصفة عامة لا يستحق المتابعة.. لانه متخلف وغير مواكب للعصر
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37 - مجرد رأي الأحد 12 ماي 2019 - 20:30
مابين اشهار واشهار كاين اشهار وحتى اشهار ماكيفرح.
الحمد لله اللي كاين البديل فالقنوات الفضائية الأجنبية.
والله إيلا حشومة وعيب وعار على القائمين على القنوات التلفزيونية المغربية.
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38 - موح الأحد 12 ماي 2019 - 20:31
لا أتفرج في القنوات الوتنية لكن المصيبة أني أؤدي ضريبة مشاهدة التلفزة في فاتورة الكهرباء الشهرية ككل المغاربة ظلما وعدوانا ومن شرع هذا القانون بيني وبينه رب العزة
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39 - العثماني الأحد 12 ماي 2019 - 20:32
الإعلام مرآة المجتمعات
و الإعلام عبر هذه القنوات التي تنتسب للمجتمع المغربي لا تمثله و لا تعكسه في شيء و من كل الزوايا شخصيا قاطعت هذه القنوات و أقفلتها منذ ما يفوق عشر سنوات و الحمد لله
حاليا أشعر بارتياح كبير أنني لست من ضحايا الاستفزاز و الاستهتار و الاحتقار التي تشكله على الناس بعروضها البخسة
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40 - Moha الأحد 12 ماي 2019 - 20:33
كونوا هانيين واخا يعياو يشهروا راه كولشي عاق .كل شيء يشهر دليل قاطع على بواره والمغاربة ماتايمشيوش للحاجة لي فالاشهار .
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41 - N.H الأحد 12 ماي 2019 - 20:34
أقسم بالله أن كل من يشاهد قنوات الصرف الصحي أعتبره جد بليد أتعجب لمن يشاهد هذه التفاهة و الإنحطاط و العري وووو...في حين يتوفر البديل قنوات فضائية و أنترنيت
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42 - باحث عن الحقيقة الأحد 12 ماي 2019 - 20:35
رغم الاحتجات والملاحظات على رداءة المنتوج التلفزي ورغم النداءات الى تطوير وتحسين هذا المنتوج فالتلفزة المغربية المؤداة رسومها من جيوب المواطنين مستمرة في تقديم الرديء والسيء بمشاركة جملة من البرامج والسيدكومات التي يشخصها فاشلون سئم المغاربة تكرر مشاهدتهم كل رمضان بنفس الحركات والوجوه والاشارات وحتى الالفاظ . ينضاف الى هذا طبعا مدة الاشهار الذي استحوذت عليه شركات العقار الرأسمالية ومنتوجات اخرى . ولو يردد المغاربة واك. واك اعباد الله ، ولو يخرجوا في مسيرة تضامنية احتجاجا على رداءة منتوج شاشتهم الصغيرة فلن يتغير شيء ولن يجدوا آذانا صاغية بكل بساطة لان المسؤولين لا يشاهدون تلك البرامج ولذلك فهذا ليس اشكالا بالنسبة اليهم واما نحن فينظرون الينا اننا لسنا مشاهدين مؤهلين كي نختار ما تشاهده ابصارنا وتسمعه آذاننا ، فنحن بالنسبة اليهم دواب تأكل كل ما يطرح لها من كلأ ولا يجب ان ترفض . أفهمتم ماذا نحن بالنسبة اليهم
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43 - Lalla leila الأحد 12 ماي 2019 - 20:36
الحكومة رفعت من الدعم المخصص للقناة الثانية من 45 مليون درهم إلى 65 مليون درهم منذ سنة 2017 من أجل مساعدتها على تجاوز الإشكالات المالية التي تعيشها."

أين تذهب هذه الأموال؟ مسؤولين للقناة يهجعيشون خارج المغرب ويتلقون تعويضات خيالية وهو لايعرفون حتى ما يجري داخل الوطن، فكيف سيعرفون ما يريد الجمهور؟
يكتفون بتمرير صفقات أعمال تركية مدبلجة وسيتكومات ووثائقيات لأصدقائهم، احيانا مقابل عمولات يعرفها المقربون من الموضوع جيدا. هل من تحقيق في الموضوع؟ هل يراقب احد كيف تصرف هذه الأموال؟ أين المجلس الأعلى للمحاسبة؟
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44 - Said الأحد 12 ماي 2019 - 20:36
للحمووووضى والله بزاااف كولشي باسل.
القنوات المغربية تحتل المرتبة الأولى في الكون ( أطول الإشهارات )
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45 - مهاجر الأحد 12 ماي 2019 - 20:36
في اليوم الأول من رمضان عند ساعة الإفطار قلت في نفسي سأشاهد التلفزة المغربية وما بي أرى الإشهار الممل و المتواصل في جميع القنوات أقسم بالله من ذلك اليوم ما شاهدت القنوات المغربية
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46 - نبيل المغربي الأحد 12 ماي 2019 - 20:37
كلما غيرت لاحدى القنوات الوطنية و الا اجد الاشهار فاعود لقنواتي المعتادة، في آخر المطاف لم اعد اغير ابدا، اظن ان الشركات المعلنة يجب ان تعيد النظر في الملايين التي تهدر في الاشهار في فترة الافطار، فانا كمشاهد أكوِّن مع الوقت كرها متزايدا لتلك الشركات باعتبارها تملؤ وقتا من المشاهدة كان يجب ان استمتع فيه و انسى ارهاق النهار...
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47 - قنوات العار الأحد 12 ماي 2019 - 20:37
تلك القناة الثي لا تحترم اذنئ شعور لشعب المغربي من. هتك حرمة الشهر الكريم. من بت. لمسلسل. لا يمت للثقافة. المغربيه في شيء وخاصة في عز الصوم. بدون. بت لأي درس ديني للتوعية. او حصة قرانية. هذه القنوات لا تمثل الشعب المغربي بل تمثل من هم يسيطرون عليها لهذا. واجب. علينا. فك ارتباط. فاتورة الكهرباء. باستخلاص واجب. الإذاعة والتلفزيون. لنرئ كم عدد من سكان. المغرب تمتلهم هذه المزابلة.
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48 - BENSLIMANE الأحد 12 ماي 2019 - 20:37
لتفادي هته الكارثة أفضل مشاهدة ميدي أن تيفي MEDI 1 TV : برامج ثقافية في المستوى، صحافيون ذو ثقافة عالية و تحاليل في المستوى. تغطية إعلامية و محللون سياسيون في المستوى. المسلسلات المصرية و التركية الركيكة شبه منعدمة. أخبار في كل نصف ساعة .....
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49 - mansour akram الأحد 12 ماي 2019 - 20:38
الحمد لله هده السنة وفقني الله لمقاطعة جميع القنوات المغربية اتناء الافطار
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-1
50 - badgdog الأحد 12 ماي 2019 - 20:38
شهر رمضان المبارك شهر العبادة و الطاعات ما شي شهر التلفاز و المسلسلات
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-1
51 - قنوات الاشهار كل دقيقة ونهار الأحد 12 ماي 2019 - 20:38
لا اتفرج على تلك القنوات الرخيصة الحمد للّه كاين البديل ، الذي يتفرج على تلك القنوات تصح فيه كلمة كل دار فيها كيدار . فهو من كيادر تلك القنوات البئيسة .
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52 - Hassan الأحد 12 ماي 2019 - 20:40
سلسلة البهجة جيدة وتعكس تطور في المستوى لكن ما سيء للعمل هو كثرة الوصلات الإشهارية. أما الكاميرة الخفية فهي رديئة من حيث الأفكار
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53 - maghrebi الأحد 12 ماي 2019 - 20:40
وهل يوجد من يستطيع الوقوف في وجه اشهارات السكن الاقتصادي والابناك ...
الاشهارات تخص شركات العفاريت والتماسيح والذين هم فوق القانون القانون للمزاليط فقط.
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54 - مغربي الأحد 12 ماي 2019 - 20:45
كلشي حامض وهدوك لكيدرو الاشهار اكتر من حمضين .........
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55 - معروف الأحد 12 ماي 2019 - 20:45
قنوات الصرف الصحي المغربية عهدي بها سنيتين هدي لم افتحها وطلقتها الطلاق الثلاث العز لقنوات اليوتوب المجانية بلا حموضية و بلا قولو العام زين الحرية بمعنى الكلمة منابر إعلامية هادفة بلا حدود ولا قيود نصيحة للمستائين ماتفرجو في القنوات المغربية حيدوهوم من تليكوموند ignore.. و سدات مدام ..
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56 - العسري يزيدي الأحد 12 ماي 2019 - 20:46
المشكل لكبير في تلفاز او قنواة المغربيه نفس وجوه من مهرجين غاون منثلات شطاحا يستنزفون ملاين دراهبم وفي الاخير يتباكو ويطلبو ماءدونيات واعانات طلعو لبنا في راس بحال حكومة شفوي وبرلمانها وبعض لوجوه في يوتيب بسالو حديدان oui...داداس بسل في سلسلة حددان ...كين افلام وكمرات خفيه اجنبيه عربيه مصريه تونسيه في لمستوا نطالب مقاطعه المهرجين ومسلسلات تر كيه بقنواة المغرب ولا لاهدار المال العام في لبسوليه واستحمار وستغباء لمغاربه بتهريج
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57 - Majid الأحد 12 ماي 2019 - 20:47
انهم يعرفون عقلية المغربي العادي .طماع. يحب الاثمنة اللحية. ولا يفكر . في مصير المادة المقتنية.
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58 - Moto Biker الأحد 12 ماي 2019 - 20:48
لمن يريد احسن البرامج والمسلسلات والفكاهة فل بتفرج في الشباكية والحريرة والعصيييير بدون اشهار او فاصل ثم نواصل.
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