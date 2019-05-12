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كُتّاب وآراء
وتيرة الإشهارات بالتلفزة المغربية وقت الإفطار تلاقي انتقادات حادة
عبر عدد من المغاربة على منصات التواصل الاجتماعي عن استيائهم من استمرار التلفزة المغربية في تكرار سياسة الإشهارات الرمضانية نفسها، خصوصا خلال وقت الإفطار.
وسبق للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري "الهاكا" أن أصدر جملة من القرارات التأديبية في حق القناتين "الأولى" "ودوزيم" بسبب "خرقهما مقتضيات دفتر التحملات في ما يخص الالتزامات المتعلقة بشروط الإشهار"، والمتعلقة بالحد الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للوصلات الإشهارية خلال ساعة مسترسلة من الزمن، والحد الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين.
وتراهن القنوات التلفزية على فترة الذروة، إذ يجتمع ملايين المغاربة على مائدة الإفطار، لبث أكبر عدد من الإشهارات، بالنظر إلى قيمة المداخيل التي تحتسب بالثانية.
في مقابل ذلك، تعتبر جمعيات حقوق المشاهد والمستهلك أن مدة الإشهارات تخالف المقتضيات القانونية وتدفع الكثير من المشاهدين إلى هجرة التلفزة المغربية نحو الفضائيات العربية وعالم الإنترنت.
في الصدد ذاته، قال بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، إن هذه السنة لم تشكل استثناء علاقة بالسنوات السابقة في ما يخص زمن الإشهار المعروض خلال فترة الإفطار وما بعده، مشيرا إلى أن "القناة الثانية تتصدر المشهد من حيث عدد الوصلات الإشهارية مقارنة مع القناة الأولى".
وأوضح الخراطي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "التلفزة المغربية تلجأ في شهر رمضان إلى سياسة Bombardement stratégique؛ أي إستراتيجية قصف المشاهد بأكبر عدد من الإشهارات، هذا بغض النظر عن جودة الإشهارات المعروضة التي تحمل رسائل دنيئة جداً"، وفق تعبيره.
واعتبر رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن "ما يُعرض على القنوات العمومية يجب أن يُراقب لأنه يمول من أموال دافعي الضرائب"، مسجلاً "هزالة البرامج المقدمة للمغاربة في رمضان، بسبب تقليد مجمل برامج غربية بدون استحضار السياق المغربي".
وشدد المتحدث على ضرورة تدخل الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري من أجل معاقبة الشركات ومراقبة "التجاوزات الكثيرة المتكررة للأسقف والحدود المسموح بها لإدراج الوصلات الإشهارية"، موردا أن "سياسة إغراق التلفزة في رمضان بالإشهارات تمس بحقوق المستهلك والمشاهد المغربي".
وسبق للجمعية المغربية لحقوق المشاهد أن وجهت مذكرة مكتوبة إلى "الهاكا" لـ"وضع حدّ للتجاوزات الكثيرة المتكررة للأسقف والحدود المسموح بها لإدراج الوصلات الإشهارية، حسب مقتضيات دفاتر تحملات القنوات الوطنية الموقعة مع الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، وخاصة المتعلقة بالحدّ الأقصى للمدة الزمنية الإجمالية للإشهار خلال ساعة مسترسلة والحدّ الأدنى للمدة الفاصلة بين وصلتين إشهاريتين، وكذا الحدّ الأقصى لكل وصلة إشهارية كما تحددها المادة 49-3 وفق دفاتر التحملات المشار إليها".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (58)
نفس الاشخاص
نفس الافكار
نفس الكلام
نفس ...
نفس....
الخ
اصلا كل حرفة في العالم الا ويكون من يتقنها ومن لا يتقنها كمثال بعض الشعوب او القبائل يتقنون صنعة ما لكن لا يمكن مجاراتهم مثلا المغاربة في بعض انواع الصناعة التقليدية
او في الكرة سكان الرازيل مثلا يتقنون الكرة عكس الافغان مثلا ...
في الاعلام هناك اناس يتقنونه اكثر من غيرهم وهاؤلاء طبعا ليسوا بالمغرب
انصح المغاربة بالبحث عن برامج حقيقية في اداعات حقيقية اما في المغرب يوجد فقط التطبيل والعام زيين وحديدان وما جاورهما
شخصيا احب البرامج التحقيقية الفرنسية وليس السكوتلندية ك:
(Etat de choc)
(Cash investigation )
Envoyé spécial, enquête exclusive....
عواشركم مبروكة
جميع الاشهارات كدب و تدليس و اتارة لا غير.فرق بين الخيال و الواقع لما تدهب لتستفسر عن المنتوج الاشهاري لديهم.امور تعجيزية و لازمتهم نفد المخزون.
جميع الاشهارات التي تحتوي على:
النجيمات و عرض خاضع للشروط و صور غير تعاقدية ماهي الا افك و بهتان .
ولينا كنهربو من القنوات المغربية.
كولشي حااااااامض
يكفي المواطن المغربي أن يتحسر على أداء ضريبة النهوض بالفضاء السمعي البصري عنوة ، حتى يزيدها حسرة مشاهدة القنواة الوطنية .
لذلك ، القنوات الفضائية عطاهم الله ،
وعوض يتفقس جوج مرات ، يتفقس غير مرة وحدة على الضريبة اللي كيخلص بلا ميستافد منها .
مقاطعة هاتين القناتين بين قوسين
واستبدالها ببرامج هادفة الحمد لله لم اشاهد ولاشي في هذا الشهر المبارك
الحمد لله اللي كاين البديل فالقنوات الفضائية الأجنبية.
والله إيلا حشومة وعيب وعار على القائمين على القنوات التلفزيونية المغربية.
و الإعلام عبر هذه القنوات التي تنتسب للمجتمع المغربي لا تمثله و لا تعكسه في شيء و من كل الزوايا شخصيا قاطعت هذه القنوات و أقفلتها منذ ما يفوق عشر سنوات و الحمد لله
حاليا أشعر بارتياح كبير أنني لست من ضحايا الاستفزاز و الاستهتار و الاحتقار التي تشكله على الناس بعروضها البخسة
أين تذهب هذه الأموال؟ مسؤولين للقناة يهجعيشون خارج المغرب ويتلقون تعويضات خيالية وهو لايعرفون حتى ما يجري داخل الوطن، فكيف سيعرفون ما يريد الجمهور؟
يكتفون بتمرير صفقات أعمال تركية مدبلجة وسيتكومات ووثائقيات لأصدقائهم، احيانا مقابل عمولات يعرفها المقربون من الموضوع جيدا. هل من تحقيق في الموضوع؟ هل يراقب احد كيف تصرف هذه الأموال؟ أين المجلس الأعلى للمحاسبة؟
القنوات المغربية تحتل المرتبة الأولى في الكون ( أطول الإشهارات )
الاشهارات تخص شركات العفاريت والتماسيح والذين هم فوق القانون القانون للمزاليط فقط.