24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4605:2612:2916:0819:2320:49
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد 5 سنوات .. ما تقييمكم لأداء فوزي لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. بحث قضائي يحدد تجاوزات مهنية لموظفي شرطة (5.00)

  2. صرخة الممرضين (5.00)

  3. ما فائدة اعتذار عائض القرني؟ (5.00)

  4. الممرضون يشعلون أيام رمضان بالاحتجاج ضد "تسويفات الدكالي" (5.00)

  5. فريق "البام": عدم ثبات التوقيت الرسمي للمملكة يؤرق بال المغاربة (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | ‪اتهامات لاذعة تُفرغ "قفة رمضان" من الإحسان إلى فقراء المغرب‬

‪اتهامات لاذعة تُفرغ "قفة رمضان" من الإحسان إلى فقراء المغرب‬

‪اتهامات لاذعة تُفرغ "قفة رمضان" من الإحسان إلى فقراء المغرب‬
هسبريس - مصطفى شاكري
الأحد 12 ماي 2019 - 23:00

سلوكيات غريبة باتت العنوان الأبرز لشهر رمضان بالمغرب، ففي كل سنة تشرع السلطات الرسمية في توزيع إعانات غذائية لصالح الفقراء، في إطار ما يصطلح عليه بـ"قفة رمضان"، ترافقها هالة إعلامية وتواصلية تطرح الكثير من الجدل، لاسيما ما يتعلق بطريقة التوزيع المُهينة، ما دفع العديد من الفاعلين إلى المطالبة بإيجاد طرق عصرية ناجعة من شأنها مساعدة الفقراء أكثر، من قبيل اعتماد الأظرف المالية.

والمثير في الأمر أن السلطات حوّلت "قفة رمضان" إلى علامة للفقر الاجتماعي، نتيجة التغطية الإعلامية الكبيرة التي ترافق العملية، ما يؤدي إلى التشهير السلبي بالمستفيدين؛ بل إنها صارت توظف في الحملات الانتخابية لأغراض سياسية، إلى درجة أن بعض الدول المجاورة بدأت تستهزئ من القفة التموينية، التي تتشكل في غالب الأحيان من بعض الدقيق والسكر والشاي فقط.

في هذا السياق، قال علي الشعباني، وهو عالم اجتماع مغربي: "قفة رمضان تدخل في إطار التعاون والإحسان الذي يظهر بشكل جلي في بعض المناسبات. ومن الجميل أن نحس بالفقراء والمحتاجين، لكن الأمر غير المقبول هو أن يتحول الأمر إلى فرصة للتشهير، ما يجعله يندرج ضمن الرياء والتوظيف السياسي، لأنه يفترض أن تتم العملية في ظروف سرية وملائمة".

وأضاف الشعباني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "العملية جيدة؛ ينبغي أن تترسخ لدى الناس، إلا أن الصدقة يجب أن تبقى بين الشخص وخالقه، عوض نشر الصور في القنوات الرسمية ومواقع التواصل الاجتماعي، إذ تتحول المساعدات إلى إهانة تكشف عورات المجتمع، لاسيما الذي يعيشون في الفقر المدقع، في حين يجب أن نقطع مع هذه الممارسات التي لا تليق بالألفية الثالثة".

وأوضح الأستاذ الجامعي أن "من العيب والعار أن نُظهر صور الفئات الاجتماعية في شاشات التلفزيون العمومي، وهي حالات يندى لها الجبين في الحقيقة، لأنها لا تمتلك حتى قوتها اليومي"، معتبرا أن "المساعدة من قبل العائلة والجيران جيدة وضرورية لأنها تتم في السر، لكن أن يتم تحويلها لنشاط رسمي تغطيه التلفزة العمومية فذلك إهانة للمواطن، بل يكشف عن درجات الفقر والتخلف الذي يعيش فيه المجتمع لسنوات".

وتابع المتحدث ذاته: "في فترة معينة وظفها (الإعانة التموينية) الجزائريون ليعيبوا علينا هذه الممارسات، لأن المساعدة لا يجب إعلانها، ما سيجعلها تخرج عن طابعها الإحساني إلى طابع الرياء والتوظيف السياسي أو الانتخابي، وغيرها من الأشكال الأخرى".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - ولد السوالم الأحد 12 ماي 2019 - 23:05
بغيت غير نعرف علاش هدوك لي كيقدمو قفة رمضان كيلبسو طربوش احمر بحال اولاد البوعزاوي؟ وش مفروض عليهم يابسوه اثناء التقديم؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
72
2 - من المغرب الأحد 12 ماي 2019 - 23:06
طبعا لا يجوز التشهير بالمعوزين، لوكان غير كانت بعدا شي قفة كاملة مكمولة فيها جميع اللوازم في هاد الشهر الكريم و طبعا خاص تفرق بشكل سري زعما هاد العلنية فيها مذلة للطرفين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
3 - السلاوي الأحد 12 ماي 2019 - 23:08
قفة إطعام ستين مسكين !!!........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
4 - ماسح الأحذية الأحد 12 ماي 2019 - 23:10
إنهم يقولون لقد تخلصنا من الفقر والهشاشة فلمن القفة أين الحلوة فما بال القفة يأكلون مع الذئب ويبكون مع الراعي وطائرة الذهب ظلت الطريق. ..عفوا نسيت أني من المداويخ..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
52
5 - hrou الأحد 12 ماي 2019 - 23:13
السلام عليكم ورحمة الله انا اتفق مع الأستاذ الجامعي اذا كانت الإعانات ترافقها التشهير فهذا يدخل في باب الرياء كفانا من تحقير الطبقة دون الهشة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
6 - وفروا الشغل الأحد 12 ماي 2019 - 23:14
يااصحاب قفة رمضان اذاكانت نيتكم صالحة في مساعدة الفقراء لماذا لم توفروا لهم شغل لضمان اجرهم الشهري وبهذا سيستغنون عن قفتكم الرمضانية الهزيلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
7 - بنتخو الأحد 12 ماي 2019 - 23:14
الصدقة جائزة سرا وعلنا لقوله تعالى وانفقوا مما رزقناكم سرا وعلانية اللهم جازي المحسنين احسانا رمضان مبارك كريم على الجميع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-29
8 - رضوان الصراحة الأحد 12 ماي 2019 - 23:15
تحس كأن كل المغاربة فقراء ومحتاجين ...ماهكذا يكون الإنفاق والإحسان...بل هذا يعتبر رياء وبهرجة وإعطاء صورة غير حضارية للمغرب وللمغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
9 - alhyan abdellah الأحد 12 ماي 2019 - 23:15
اصبحنا نشعر بالخجل عندما نرى عشرات المسؤولين يصطفون من اجل اذلال الفقراء بقفة بءيسة لا تغني ولا تسمن من جوع وتكون فرصة للجيران للتهكم علينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
10 - الصقرديوس الأحد 12 ماي 2019 - 23:16
على الدولة أن توفر حلا حقيقيا، مثلا تستثمر تلك الأموال في شغل ولو بسيط لكن دائم للعاطلين منهم. أما القفة، فأي فقير لن يموت جوعا في رمضان، إذ يكفي أن يراه الناس يطوف قبيل أذان المغرب حتى تنهال عليه صينيات الفطور.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
11 - حلاوة بيه العنتبلي الأحد 12 ماي 2019 - 23:16
اثيوبيا تخلصة من طوابير الجياع مند زمان . وبلدنا مازال يحتفض بهده الشوهة العالمية التي لا تراهى الا في الدول منكوبة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
12 - bonjour الأحد 12 ماي 2019 - 23:16
ان ذلك يتم بمباركة الملك اليس هو الذي يعطي انطلاقتها ؟انها حملة قصرية وانتخابية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
13 - وجدي 92 الأحد 12 ماي 2019 - 23:17
حسبي الله ونعمة الوكيل على لي جوع الشعب المغربي و دلو الله يخد فيهم الحق الله يمهل ولا يهمل الحمد لله مين كاينة الموت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
14 - شاكر الأحد 12 ماي 2019 - 23:18
ما يُروج له باسم (القفة) إهانة في حق الفقراء وذلك من جهتين: -هَزلها الشديد!
-وذُلّها العجيب!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
11
15 - Ziryab الأحد 12 ماي 2019 - 23:18
يتم التفنن في إذلال الشعب المغربي أمام الكاميرا في طوابير تشبه ما يقع في دول تنخرها الحروب و المجاعة. كما يتم الإصرار على نشر ثقافة التسول في المجتمع و تكريس السياسة الإحسانية للدولة. عوض تقسيم عادل للثروات. غريب أمر المسؤولين ! ليس لديهم أية ذرة من الكرامة و الغيرة على سمعة البلد. و حتى ذلك الفتات الذي يتصدقون به على الناس يطمعون فيه و يتم التلاعب به و الإستلاء على جزأ منه.
ماذا اقترف هذا الشعب من ذنب للتعامل معه بهذه الطريقة ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
16 - مسر دولة المغرب الأحد 12 ماي 2019 - 23:20
لماذا المغرب لم يتقدم لما لا نعترف بفشلنا في تحسين معيشة الانسان .لما فشلنا في تحسين جودة التعليم لماذا لم نهتم بألابحاث العلمية التي تعتبر كنز هذه الايام .كافي فقط ان نقارن الدول المتقدمة والدولة المتخلفة سنلاحظ بكل بساطة مدى دور العلم في تقدم الانسان . التطور الاقتصادي التطور العلمي التكنولوجيا .قطاع الفلاحي والصناعي يلعب دور كبير في تحسن الاقتصاد المغربي ولكن لما لم نخترع ونكتشف ومع ظهور الانترنت الكل يعلم مستوى المغرب مقارنة بالدول الاخرى لا نحتاج ان نقارن انفسنا ب مصر او الجزائر او تونس لاننا نتشابه في كل شي تقريبا لا نضحك على انفسنا نتباهى بأشياء لا معنى لها لما لا نصرف جزء كبير على البحث العلمي والتعليم ونعيد المنظومة بأكملها هل مستوى المعلم حاليا يملك مفاهيم تربوية هل المعلم حاليا يهتم بأثراء التعليم لماذا لا نشجع الاطفال على حب الرياضيات والفيزياءوالعلوم . هل القطاع الصحي ينتج ام فقط يستهلك لماذا نستهلك كثيرا ولا ننتج على الاقل يكون الاكتفاء الذاتي ............
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
17 - rhiwi الأحد 12 ماي 2019 - 23:22
شكرا هسبريس على اثارة الموضوع..مؤسف جدا ان يتم التعامل مع المحتاجين بهاده الطريقة المدلة. من المسؤول عن هاده المهزلة.ارجوكم التعمق في الموضوع حتى يتم إرجاع الامور الى نصابها و إعطاء الصورة الحقيقية عن المغرب و المغاربة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
18 - وهبي الأحد 12 ماي 2019 - 23:23
هل قفة ستسد العوز اين هو سجل المواطنين لتخصيص مبلغ محترم شهريا وفي السر للمحتاجين والعاطلين .للاشارة 1000 درهم ليس بمبلغ محترم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
19 - شريف الأحد 12 ماي 2019 - 23:25
قال رسول الله ص سبعة يظلهم الله في ظله......وذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فاخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
20 - أبو بكر الأحد 12 ماي 2019 - 23:26
الاحسان يكون في سائر الايام ، ومن علامة "الاحسان" أن يحسن المسؤولون عملهم ، و لو أحسنوا عملهم لما كان هناك " فقراء " ينتظرون قفة في السنة .

من أفقر هؤلاء ومن أغنى أولئك ؟ ستقولون الله . و أن قلنم ذلك فإن الله " غير عادل " ( حاشا لله أن يكون كذلك).

إن من كان سبب فقرهم هو من "يَمُن " عليهم الان بقفة كل سنة . و يريد أن يظهر بمظهر المتصدق بما أتاه الله ( و لكن بطرقته هو ). و يريد ذلك اشهارا له.

فيا لهم من كرماء . و قد شهدت لهم الدنيا بهذا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
21 - عبد السلام اطراشلي الأحد 12 ماي 2019 - 23:27
قفة الإعانة أصبحت للبعض مناسبة تسلية أن يرى مواطنين في طوابير طويلة ينتظرونه ليسلم لهم ما قيمته بعض الدراهيم ينفقها مضاعفة على كلبه. عملية الإعانة هاته لم تعد تشرفنا كمواطنين.. بل هي إهانة لنا جميعا. هناك أساليب كثيرة للاحسان بالفقراء دون تمييز او إذلال كقسيمات شراء او بطائق رقمية.... لحفظ ماء وجه فقراءنا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
22 - الملاحظ الأحد 12 ماي 2019 - 23:28
إن الفقر الحقيقي الذي ينخر المجتمع المغربي هو فقر الافكار.في جميع المجالات لا يسيطر سوى الرداءة ٱما الكرامة فلا ٱحد يعرفها من المسؤولين.لو كانوا حقا يحسون بفقراء البلد و لهم نية المساعدة،لما رٱينا التوظيف البشع للعملية. زد على هذا ٱن من حق كل مغربي معوز ٱن تتكفل به الدولة دون بهرجة و التسويق المذل لهذه الفءة من المواطنين.المسؤولون بلا ضمير،ٱنظروا و استمعوا لتصريحات المستفيدين،سذج و ذوو نيات حسنة،لكن عوض المؤازرة يتم استعمالهم لاهدافكم سياسية متنوعة. نرجو من الساهرين على هذه العملية ٱن يضعوا نصب ٱعينهم كرامة الناس.فكروا قبل ٱن تنفذوا،الملك رحيم بالناس لكن فقر المسؤولين لآليات التنفيذ تطرح مشاكل في التدبير.و الى ذلك الحين،نتمنى رمضان كريم للجميع.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
23 - مواطن الأحد 12 ماي 2019 - 23:28
الإماراتيين في المناطق الصحراوية يوزعون على الناس المواد الغذائية بأنواعها إضافة إلى مساعدات أخرى كالأغطية و و و... دون إشهار أو تشهيير. و نحن يجعلون من الحبة قبة و ليته كان من جيوبهم ليتباهو به بل هو من الضرائب المحصلة من الشعب يعني منهم و إليهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
24 - صابرعبدالصبور الأحد 12 ماي 2019 - 23:28
قفة رمضان ببهرجتها ؛ وبقيمتها التي لا تساوي شيئا ؛ فيها الكثير من الاهانة للمستفيدين منها اولا وللوطن ثانيا. ومن ناحية أخرى تعكس مدى اتساع دائرة الفقر عبر ربوع المملكة مما يفضح فشل السياسات اللاشعبية وفداحة التفاوت الطبقي.ويوقع من جهة أخرى على تخلف الاشكال المهينة المتبعة لدعم الفقراء كي يبقوا فقراء ؛ ويكرس قيمة التسول وكأنها قدر محتوم لكسب قوت العيش او كانها سلوك طبيعي لايثير الاشمئزاز او بخدش الحياء،او يثير سؤال الثروة كيف تكدست في يد القلة القليلة ؟هل من باب "وفرقنا بعضكم عن بعض في الرزق" ام من باب الفساد والافساد والنهب وغياب العدالة الاجتماعية والاقتصادية والحقوقية ؟!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
25 - متأسف الأحد 12 ماي 2019 - 23:28
مما يندى له الجبين أن تشاهد مثل هذه المظاهر الاجتماعية في قنوات الإعلام والصحف بطريقة تحط من كرامة الإنسان وتحط أكثر من مكانة الدولة فعوض البحث عن حلول ناجعة لمحاربة الفقر وتشجيع المجتمع على العمل والإبتكار نحو التقدم والإزدهار نكرس الظاهرة بمثل هذه السلوكات التي أكل عليها الدهر وشرب..للأسف نحن في القرن الواحد والعشرن قرن الطفرات التكنولوجية والتطور العلمي ونحن ما زلنا في قرون الظلمات..للأسف للأسف هذا هو قدرنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - hassan الأحد 12 ماي 2019 - 23:29
السؤال هنا من يعيل هؤلاء الفقراء طول الوقت؟
أليس من المفروض تخصيص إعانات مالية تصرف من ميزانية الدولة لصالح الفقراء والمساكين والأرامل دون التشهير و الشوشرة.
توزيع كفة رمضان له تكلفة باهضة تتكون من مصاريف تنقل الأشباح و النقل و....
لماذا لا نرسل حوالة بريدية عادية لجميع المستهدفين قبل الشهر الفضيل لتمكنيهم من شراء بعض المستلزمات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - مغربي الأحد 12 ماي 2019 - 23:31
قالوا صدقة اوا الله يخلف على من تصدق بها ولو كانت من رزقهم ومن نصيبهم في وطنهم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
28 - taoufik الأحد 12 ماي 2019 - 23:31
سبعة يظلهم الله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله........... و رجل تصدق بصدقة بيمينه و اخفاها عن شماله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
29 - عين على الواقع الأحد 12 ماي 2019 - 23:32
أحسن طريقة هي توزيع البونات و صرفها في محلات تجارية معتمدة لهذا الغرض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - محمد الأحد 12 ماي 2019 - 23:34
و الله إلى حشومة شوهتو البلاد قفة رمظان خاص الشعب الخدمة ( علمني كيف اصطاد الحوت ولا تعطيني الحوت )
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - مقاطعون انتخابات 2021 الأحد 12 ماي 2019 - 23:34
بلغة الأرقام كل من. 2.5 مليون فقير.حصل كل واحد منهم مايقارب 30 درهم في شهر الغفران أي قيمة سندويش .المسخوط من كان فقيرا في المغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
32 - تشومسكي الأحد 12 ماي 2019 - 23:37
الدول التي تحترم نفسها توزع على المحتاجين ورقة مثل الشيك مكتوب فيه قيمة مالية و تدفع فقط لشراء مواد غذائية و حين يأخذها مول الحانوت يعطي لصاحبها المواد الغذائية و يأخذ تلك الورقة يدفعها للبنك ، أما في دول الرياء و شوفوني، فإن بعض البشرمستعدين لتبذير المليارات في البروتوكول و التنقل من دولة لدولة من أجل توزيع صاك فيه قارورة زيت و قالب سكر و علبة شاي مع إهانة هؤلاء المحتاجين و تصويرهم،
كوووووونووووو تحشمووووووو راكم ضحكتو العالم فيكم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
33 - ali tichoukt الأحد 12 ماي 2019 - 23:39
مادا بعد القفة التي يمكن ان تدوم 20 يوما على ابعد تقدير اين هي 345 يوما اخرى بمادا يقضيها هؤلاء المعوزين. يقول المثل الصيني لا تعطيني سمكة بل علمني كيف اصطادها. لو وزعت هده المبالغ على ربع هؤلاء المعوزين لوجدوا راسمالا يروجون به عملا او تجارة لن يعودوا في السنة المقبلة لان الباقون كما توصلوا بقفة او لم يتوصلوا بها فليس هناك تاثير ما دام الفقر جاثما عليهم طوال السنة وسياتي دورهم للاستفادة .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
34 - الوجدي الأحد 12 ماي 2019 - 23:42
شكرا هسبريس على اثارة الموضوع, في التلفزة حتى المعوزين يحفظون نفس الأسطوانة ، ان هذه المعونة أتت في وقتها و انها تتمثل في اعانة نصف سنة !

على من تضحكون ؟

قفة فيها ازويتة و زوج لقوالب ،وووو

عيب او عار ، كاننا منكوبين عاد خرجنا من الاستعمار !

و المشكل فيها وسائل الإعلام، التلفزة، الباشا، القايد، العامل و الوالي ...

اذا كان الأمر فعلا تضامني و انساني ، فلا حاجة الى البهرجة في التلفاز ... بدون إهانة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
35 - علي خومن الأحد 12 ماي 2019 - 23:45
كولشي كايساير التطور من غير قفة رمضان من 1987 و داكشي ليفيها فيها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
36 - سعيد الأحد 12 ماي 2019 - 23:45
صدعونا بانهم صرفوا 7 ملايير سنتيم لقفة رمضان اكيد الرقم مبالغ فيه..لنقسم 220 مليار سنتيم (مساهمة الكنيسة) على 7مليار سنتيم..احسبوا كم من قفة ؟!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - جمال الأحد 12 ماي 2019 - 23:47
لا يسعني كمواطن الا ان اندد بهذه الطريقة اللا اخلاقية المشينة التي تشهر بالمعوز والمحتاج وووو.. الصدقة في الاسلام قيل فيها ..ان تمنح باليد اليمنى حتى لا تعلم بها اليد اليسرى...فما بالك اذا منحت بحضور الكاميرات والصحافة،والناس ووو...اتقوا الله في عباده يا ناس..على اية فمثل هؤلاء يريدون التشهير بانهم اهل خير ويريدون جزاء الدنيا ؟ اما من يريد الجزاء في الاخرة فصدقته تكون سرية ،ما امكن...شكرا للنشر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - غريب الأحد 12 ماي 2019 - 23:48
وكأن الفقير يصوم احدى عشر شهرا لينتظر الصدقة في شهر رمضان ليتناول الطعام فالفقر على على طول السنة وليس موسميا ومادا عن باقي الشهور وكيف يكون حال هؤلاء وخاصة في الاوقات المطرة وببعض المناطق الصعبة المسالك ناهيك عن التشهير والمن ووووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 38 | عرض: 1 - 38

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.