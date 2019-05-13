24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|13
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:45
|05:25
|12:29
|16:08
|19:24
|20:50
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- باحث مغربي يبسط أدلة وصول ابن بطوطة إلى بلاد الهند والصين
- "حركة قادمون" تنبش أوضاع الهشاشة في تمحضيت
- المركز الإعلامي المتوسطي يقدم حصيلة عمل سنتين
- انفجار مكيف هوائي يخنق عاملات ضواحي القنيطرة
- وتيرة الإشهارات بالتلفزة المغربية وقت الإفطار تلاقي انتقادات حادة
الممرضون يشعلون أيام رمضان بالاحتجاج ضد "تسويفات الدكالي" (5.00)
سوق "بنجدية" يعفي العزاب والنساء من عناء مائدة إفطار رمضان (5.00)
- وتيرة الإشهارات بالتلفزة المغربية وقت الإفطار تلاقي انتقادات حادة - (94)
- "البام" يتهم "البيجيدي" بتعميم السواد والفوز بفضل "حْوالا الأعياد" - (60)
- اتهامات لاذعة تُفرغ "قفة رمضان" من الإحسان إلى فقراء المغرب - (55)
- العثماني يكشف إمكانية تعديل حكومي مرتقب بسبب مرض لفتيت - (54)
- رصيف الصحافة: ترامب يتجنب تصنيف "البيجيدي" في لائحة الإرهاب - (48)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
جمعية تطالب بتوفير الحماية للممرضين في المشافي
دعت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية إلى القطع مع التوظيف بالتعاقد في المغرب، مطالبة بـ"إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة والإسراع بإخراج مصنف الكفاءات والمهن، ثم توفير الحماية الإدارية والقانونية اللازمة ضد تنامي ظاهرة العنف بالمرافق الصحية".
ونادت الجمعية سالفة الذكر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بـ"إدماج كافة الممرضين وتقنيي الصحة والقابلات الذين هم في عطالة، وكذلك تحويل المعاهد العليا لعلوم التمريض، والعمل على إدماجها وربطها بكليات الطب والصيدلة في إطار الجامعة الصحية".
كما تطالب الجمعية عينها بـ"إنصاف الممرضين والتقنيين ذوي سنتين من التكوين ضحايا المرسوم 17-2-535، إضافة إلى الرفع من التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بالأطر الصحية الأخرى".