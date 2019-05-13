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الرئيسية | مجتمع | جمعية تطالب بتوفير الحماية للممرضين في المشافي

جمعية تطالب بتوفير الحماية للممرضين في المشافي

جمعية تطالب بتوفير الحماية للممرضين في المشافي
هسبريس من الدار البيضاء
الاثنين 13 ماي 2019 - 08:35

دعت الجمعية المغربية لعلوم التمريض والتقنيات الصحية إلى القطع مع التوظيف بالتعاقد في المغرب، مطالبة بـ"إحداث هيئة وطنية للممرضين وتقنيي الصحة والإسراع بإخراج مصنف الكفاءات والمهن، ثم توفير الحماية الإدارية والقانونية اللازمة ضد تنامي ظاهرة العنف بالمرافق الصحية".

ونادت الجمعية سالفة الذكر، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، بـ"إدماج كافة الممرضين وتقنيي الصحة والقابلات الذين هم في عطالة، وكذلك تحويل المعاهد العليا لعلوم التمريض، والعمل على إدماجها وربطها بكليات الطب والصيدلة في إطار الجامعة الصحية".

كما تطالب الجمعية عينها بـ"إنصاف الممرضين والتقنيين ذوي سنتين من التكوين ضحايا المرسوم 17-2-535، إضافة إلى الرفع من التعويض عن الأخطار المهنية أسوة بالأطر الصحية الأخرى".

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