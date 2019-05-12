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الرئيسية | مجتمع | رمضان يُخفض بحث المغاربة عن "الجنس" بالانترنت

رمضان يُخفض بحث المغاربة عن "الجنس" بالانترنت

رمضان يُخفض بحث المغاربة عن "الجنس" بالانترنت
هسبريس من الرباط
الأحد 12 ماي 2019 - 23:05

أظهرت إحصائيات موقع "غوغل تراند" أن إقبال المغاربة على البحث على كلمة "جنس" تراجع منذ 7 ماي الجاري، أي منذ أول يوم في رمضان.

وأظهرت الإحصائيات المفصلة التي يعرضها الموقع أن البحث عن كلمة "جنس" انخفض من 100 مرة إلى أعداد قليلة بلغت في أدناها مرّتين، وفي أعلاها 44 مرة.

البحث عن الكلمة يبلغ أعلى مستوياته في الساعة الثانية صباحا، وينخفض إلى أدناها في السابعة صباحا.

ووفق المصدر ذاته، فإن جهة الدار البيضاء هي الأكثر بحثا عن الكلمة، متبوعة بجهة الحسيمة، فكلميم السمارة، ومكناس تافيلالت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - khalid الأحد 12 ماي 2019 - 23:16
داكشي بحال ادمان المخدرات ادا سقطت فيه صعب الخروج منه الله اهدي الجميع
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2 - kharkhoud الأحد 12 ماي 2019 - 23:17
الجنس والسلطة والمال ثلاثية المقدس في للاشعور العربي.وهذا هو سبب تخلفنا عن باقي الشعوب القوية علميا واقتصاديا وديمقراطيا.
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3 - المغربي الأحد 12 ماي 2019 - 23:36
مشاهدة الجنس يدمر خلايا الدماغ , و يؤثر على رغبة الفرد في الزواج , يجب الابتعاد قدر ما أمكن عن هذه العادة الهدامة.
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4 - فرانز كافكا الأحد 12 ماي 2019 - 23:41
ماشي شغلي ..كل واحد حر في حياتو ... للي بغى يتفرج شغلو هذاك ... و للي بغى مايتفرجش شغلو هذاك ... أ حنا الدول المتخلفة الشعب حاضي الشعب ... و مخليين المافيا تسرق و تنهب
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5 - أبو إلهام الأحد 12 ماي 2019 - 23:46
لا حول ولا قوة إلا بالله ،نقص في التربية وغياب الوازع الديني و الأخلاقي .
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6 - نوفل الخماس الأحد 12 ماي 2019 - 23:50
بعد 11 شهر من العمل يجب اخذ شهر راحة للعودة برغبة وقوة اكبر لتفريغ طاقة طبيعية ولذيذة
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7 - الكبت الجنسى الأحد 12 ماي 2019 - 23:51
ههههه أغلب المغاربة وخصوصا المراهقين والشباب يعانون من الكبت الجنسى فلا يجدون إلا متنفسهم الوحيد وهو النيت علينا ان نتحكم فى شهواتنا الجنسية ومشاعرنا فلا شئ يغلب عقل الرجل القوى كالشهوة الجنسية إما يتغلب عليها فينتصر أو تتغلب عليه فتكون الطامة الكبرى ... الشهوة الجنسية شر ...
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8 - كمال الأحد 12 ماي 2019 - 23:51
طبعا هناك من سوف يبارك لهدا الاستطلاع لكن وجب الاشارة الى أن أغلب الدراسات الغربية تؤكد أنه كلما قلت وثيرة ممارسة الرجال للجنس كلما زادت فرصة اصابتهم بسرطان البروستات
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