رمضان يُخفض بحث المغاربة عن "الجنس" بالانترنت

هسبريس من الرباط

أظهرت إحصائيات موقع "غوغل تراند" أن إقبال المغاربة على البحث على كلمة "جنس" تراجع منذ 7 ماي الجاري، أي منذ أول يوم في رمضان.

وأظهرت الإحصائيات المفصلة التي يعرضها الموقع أن البحث عن كلمة "جنس" انخفض من 100 مرة إلى أعداد قليلة بلغت في أدناها مرّتين، وفي أعلاها 44 مرة.

البحث عن الكلمة يبلغ أعلى مستوياته في الساعة الثانية صباحا، وينخفض إلى أدناها في السابعة صباحا.

ووفق المصدر ذاته، فإن جهة الدار البيضاء هي الأكثر بحثا عن الكلمة، متبوعة بجهة الحسيمة، فكلميم السمارة، ومكناس تافيلالت.