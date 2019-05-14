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الرئيسية | مجتمع | نقابة تدعو المغاربة إلى مقاطعة المصحات "المتهربة من الضرائب"

نقابة تدعو المغاربة إلى مقاطعة المصحات "المتهربة من الضرائب"

نقابة تدعو المغاربة إلى مقاطعة المصحات "المتهربة من الضرائب"
هسبريس – يوسف لخضر
الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:00

دعت النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية المديرية العامة للضرائب إلى نشر كل المعطيات حول المساهمة الفعلية للمهن الحرة في أداء الضرائب، ولائحة المصحات وأطباء القطاع الخاص المتهربين من أداء ما بذمتهم.

كما وجهت النقابة نداءً للمواطنين لـ"مقاطعة المصحات وأطباء القطاع الخاص الذين لا يؤدون ما بذمتهم من ضرائب، والذين يرفضون التعامل بالشيك كوسيلة للأداء".

وطالبت النقابة، العضو في الاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها، مصالح وزارة الاقتصاد والمالية بـ"عدم الخضوع للضغوطات الممارسة من طرف بعض اللوبيات، وإخراج المقتضيات القانونية لتجريم التهرب الضريبي".

ويأتي موقف النقابة عقب الجدل الذي اندلع بين ممثلي المصحات الخاصة والكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، زهير الشرفي، خلال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات، إذ اتهمهم باللجوء إلى ممارسات تسعى إلى التهرب من الأداء الضريبي عبر تصريحات للمداخيل لا تعكس حقيقة ما يحققونه.

وبسبب هذا الانتقاد اللاذع الذي صدر عن الرجل الثاني في وزارة الاقتصاد والمالية، قررت جمعية تمثل المصحات الخاصة رفع دعوى قضائية ضده بسبب ما اعتبرته "تشهيراً بالأطباء وحثا على العنف الجسدي ضدهم"، لكن المسؤول نال الكثير من التضامن على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبرت النقابة عن "تضامنها المطلق" مع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية، زهير الشرفي، أمام ما اعتبرته "تهديدات اللوبي المصالحي لأطباء ومصحات القطاع الخاص، والتي لا تمتثل للقانون، وتستغل الوضع الصحي المزري في القطاع العام لاستنزاف جيوب المواطنين وممارسة الغش والتهرب الضريبيين".

كما قررت النقابة "إطلاق عريضة تضامنية مع ما عبر عنه زهير الشرفي بجرأة وحرقة مفتوحة في وجه كل المواطنات والمواطنين، لفضح ما تعرفه العديد من المصحات الخاصة من معاملات وتجاوزات مسيئة للمواطنين، ورفض التعامل بالشيك كوسيلة للأداء، بهدف التلاعب في التصريحات الجبائية".

وذهبت النقابة إلى أكثر من هذا، إذ أعلنت تنظيم وقفة احتجاجية وتضامنية مع الكاتب العام لوزارة الاقتصاد والمالية يوم 21 ماي على المستوى المركزي أمام وزارة الاقتصاد والمالية، وعلى المستوى المحلي أمام مقرات العمل، تحت شعار "كلنا زهير الشرفي".

كما تعهدت النقابة بالعمل مع الهيئات النقابية والهيئات المعنية بحماية المال العام لـ"اتخاذ كل المبادرات لحماية الأصوات والآراء الجريئة داخل الإدارة المغربية، من أجل فضح كل الممارسات المنافية للقانون، والاستمرار في الغش والتملص الضريبيين".

وتفيد معطيات رسمية صدرت قبل أسبوع عن وزارة الاقتصاد والمالية بأن فئة كبيرة من ممارسي المهن الحرة من الأطباء والمحامين والمهندسين المعماريين لا يمتثلون ضريبياً رغم إشعارهم، وهو ما يفوت على الدولة إيرادات ضريبية هامة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (29)

1 - Salah الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:14
Au lieu de demander aux gens de boycoter les cliniques qui appliquent des tarifs hors controle et se moquent de la santé des patients , tous ce qui vous interesse c´est les impots !!
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9
2 - حمودة الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:24
نقابة محترمة تدفع و تدافع من أجل عدالة ضريبية لا يعقل أن يؤدي الاجراء من المنبع من أجور هزيلة وتتهرب مصحات تكسب الملايين و تمتص جيوب المقهورين و تحتال مستعملة جميع السبل لتتهرب من واجب وطني ومن واجبات .
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8
3 - mlo الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:25
Yes !!
Let's go ala barakati allah
Here we go again moroccan nation !
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7
4 - وكواك الحق الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:25
من الأفضل أن نقاطع كل الإدارات لأنها منهربة من خدمة المواطن .
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9
5 - ALY الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:26
عمرنا ماشفنا هادي نقابة خلات تدافع على العمال وكتدفع على كاتب عام ديل المالية عشنا وشفنا
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4
6 - rachid الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:27
أجير بسيط تيتخلص ب SMIG ويدفع الضريبة في حين مصحات تربح الملايير على ظهر الشعب وترفض دفع الضريبة..حلل وناقش
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16
7 - عبد الله الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:29
عجيب أمر بعض النقابات ، كيف تدافع عن من سلب حق العلاج للمواطن و القت به في حضن الوحش المفترس المسمى المصحات التي تعيش وتقتات من مص دماء المواطنين المغلوبين .
اندافع عن من تخلى عنا كلية من اجل الحفاظ على موارده التي يعرف كيف يستخلثها بالقانون و قوته ولا يحتاج الى نقابات وهمية
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4
8 - فوق القانون الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:31
المصحات والأطباء في المغرب فوق القانون. مؤخرا تسببت مصحة الأمين لجراحة العظام بالبيضاء بخطأ طبي فادح كلف والدي حياته ومع ذلك مارسوا علي النصب والإحتيال ورفضوا أن يعطوني فاتورة ما أديته لهم بحجة أن كنوبس لم تعطهم ما أرادوا. وما أديته يسمونه نوار. حسبي الله ونعم الوكيل فيهم. وعند الله يختصمون.
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10
9 - دمحم الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:31
مقاطعة الفراشة و المتجولين لأن السلع غير نظيفة و غير جيدة و لا تؤدى ضراءب.
اما المصفات فلابد من عقاب لموظفي الضرائب و ليس الشعب.
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10 - falcon الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:32
علاش معندنا دولة تدخل؟! خصنا كلشي نديروه حنا! الدولة تخدم شوية، أطر الدولة حاضيين غير الرشوة و الشفرة و الواجب ديالهم كاع متيقومو بيه، أطر الدولة نفسها هي التي تشجع التهرب بالتغاضي على الشفارة، و أكبر رشيوية هوما أطر دار الضريبة.
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11 - الحسين الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:32
يجب كذلك محاربة النوار الذي يفرضه الاطباء على المرضى كما يجب مراجعة التعرفة غير القانونية التي يتقاضاها الاطباء لمجرد كتابة وصفة الدواء وبعض العمليات البسيطة كقياس الضغط وقياس الوزن
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12 - المامون الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:33
أولا، هذا موقف سديد ويجب أن يتوسع ليشمل جميع الشركات المتملصة من أداء الضرائب وكذا مقاطعة منتجاتها ةخدماتها، ويجب إعلان أسمائها. وهذا حق مشروع للمجتمع للدفاع عن مصالحه وعن اختياراته المروعة.
ثانيا، ما عبر عنه الكاتب العام لوزارة المالية موقف شجاع ونزيه وشرعي ومشروع. وهذا نموذج الموظف المخلص لوطنه ويجب دعمه في وجه المتنفذين والمتغولين، حتى لا يكون مصيره مثل الموظفين الذين سبق لهم أن كشفوا قضية البريمات في وزارة المالية، قبل سنوات، فتعرضوا للمتابعة والمحاكمة.
ثالثا، الدولة لا تقوم بمسؤوليتها و واجباتها في مراقبة الشركات الطبية و التعليمية، هي لم تتخل فقط عن ضمان حق الصحة والتعليم للمواطنين بل أطلقت يد الشركات الخاصة لابتزاز المواطنين بشكل بشع، ولا من رقيب و لا من حسيب، ولا من قانون في الحقيقة فضلا عن قصور القوانين الموجودة.
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13 - Said الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:35
واش حنا دوينا في القطاع العام بقا غا القطاع الخاص
عندما يتعلق الامر بالامور المالية للدولة والضرائب التي يسيل لعابها عليها تقولون قاطع يا مواطن
وعندما يقاطع المواطن الاسعار المرتفعة والغلاء لا احد يسانده في محنته
بيننا وبينكم الله تعالى يوم الحساب
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14 - larbi الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:37
يالاه طلقونا لفراجة.عطونا اللوائح.
لي ما بغا يحشم يجيبها فراسو.
مصو دمنا ويزيدوها بالتهرب الضريبي.
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15 - البركاني الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:37
عندكوم شي بديل اخر.... المصحات الحكومية اللي دخلها بعقلو يخرج منها هبيل ... اللي دخلها صحيح يخرج منها مريض ..... واللي دخلها مريض يخرج منها ميت .
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16 - جواد جورج الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:37
لو أن الدولة كانت حازمة في تطبيق القانون وضبط القطاع الصحي لما ظهرت المصحات الخاصة والمدارس الخاصة وإنما جاء هذا نتيجة الإهمال والامبالات من طرف الدولة للقطاع الصحي لسنوات مضت فقام أصحاب الشكارة وماأكثرهم بالاستثمار في هذا المجال بدون شفقة ولا رحمة وكان هدفهم الوحيد هو إغناء أنفسهم ولم يخطر ببالهم إغناء الحقل الطبي والمساهمة في تحسين صحة المواطنين الذين دفعوا من صحتهم فاتورة تمدرسهم وتكوينهم حتى صاروا أطباء في أعلى المستويات فناكر الجميل يبقى دائما ناكرا للجميل لذا أرى من الأفيد إصلاح المستشفيات العمومية وأعطاءها مصداقية تامة أنذاك سنشاهد بأن المصحات الخاصة ستغير من سلوكياتها الأنانية كما يجب تشجيع الاستثمار الأجنبي في هذا المجال من طرف الدول التي لها مصداقية في الطب والتي يتوافد عليها كبار الشخصيات في حالة مرضهم
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17 - bouthirit الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:38
لأول مرة اقراء مقال يعطيني امل في إصلاح اقتصادي منتضر ببلادي . هدا يتلج الصدر . يحب على الحكومة أن تستجيب للمواطنين . وأن تقوم بتحريم الأداء النقدي في كل المصحات الوطنية وكل الوكالات الوطنية والخدمات التي تعرف تلاعبات ضريبية . نحن مع تطبيق القانون ومع تقدم الوطن
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18 - simo الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:38
صدق من قال لكل نصيب من اسمه نشد على يد امثال هذه الاصوات وبرافو مرة اخرى السي الشرفي
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19 - Mohamed الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:41
De quoi se mêle ce syndicat. Le numéro deux des impôts avoue que les cliniques fraudent depuis très longtemps. Alors pourquoi, on a rien fait. Ne me dites pas que c'est un lobby influant. Il faut faire une enquête d'abord sur les inspecteurs des finances qui font des contrôles qui n'aboutissent a rien. Faham ta fham. Sinon je vous fais un dessin.
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20 - balima الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:42
le syndicats des agents de fnance on oublier qu il touche 14 mois par ans de salaire, plus benificeplus autre argent de dossier fiscale des riches et industrielle.cette syndicat des agent de finance juste come les syndicat des docteurs prives pharmacien et ingenieur ect
tout le monde vole l argent de taxes argent des cotisation sociale
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21 - malek الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:42
il faut aller en avant pour dévoiler les entreprises et cliniques non citoyenne. au moment ou le Maroc a besoin de ressources pour réponde aux exigences sociale, ces prédateurs continuent à fuir leur devoir envers l’état.
il faut étendre l'action aux écoles privées .
Malek
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22 - مهاجر الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:42
يجب أن يكون هناك إصلاح جدري داخل النظام الضريبي حتى لا يستطيع أحد الهروب من دفع الضريبة،
في حالة الشكوك في اداء او عدم اداء الضراءب يجب مراجعة الضريبة من 5 سنوات السابقة حتى السنة الحلية.
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23 - kimo الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:44
زعما الضرائب الأخرى كنستفدو منها والو لا سبيطارات مزيانين لا طرق مزيانين سوى لوطوروت و لكن الخلاص لا تعليم لا صحة اوا فين كيمشيو هاد الضرائب لا خدمة لا والو والله ما عرتي على كتافك لا فورتي قالك التهرب
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24 - Moha الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:45
اودي راحنا مقاطعينهم او بالاحرى هما اللي مقاطعيما . حيت اصلا ماعندناش و ماكرهناش مقاطعوا حتى السيبيطارات حيت فيهم غير فرملي ومرة مرة شي طبيب من اصحاب الفايسبوك لا يفقهون في الطب شيءا.ولكن المشكل ان المرض لم يقاطعنا فربما تدا استمر الحال الصحي في البلاد على ماهو ستتم الدعوة الى الاستعانة بخدمات الفقيه.
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25 - ملاحظ الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:49
ما لم يتوقع هو خروج موظف حكومي للتصدي لهذه الممارسات الإجرامية وفضح مالم يستطع وزير المآلية البوح به.أين المجلس الأعلى للحسابات. أين لجنة تقصي الحقائق. أين وزير العدل. أين الحكومة. و أين الشعب من هذا كله.
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26 - سعيد المغربي الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:51
كيف لنا أن نعرف هذه المصحات . ثانيا هل تريدون منا أن نقوم بمهام الأجهزة الموكول لها هذه السؤولية. وحتى إن قامت الجهات الوصية بنشر لائحة المتهربين من الضرائب من يضمن أنها لا تعمل بانتقائية. باز على أفكار !
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27 - aliben.abdessadak الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:53
Au lieu sanctionner les cliniques vous demander le boycott, et pourquoi le fisc existe
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28 - المغربي الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:58
راه الاشكال ان المواطن والدولة يتحملون المسؤولبة على حد سواء الى ما آلت اليه الاوضاع الصحية ،لا المواطن بمقدوره الولوج الى المصحات او عفو المجازر الصحية او اداء واجب تغطبة صحية اجباربة ولا الدولة توفر فرص الشغل ليكون هناك تغطية وفي نفس الوقت هناك اصحاب المقاولات والتجار وارباب المهن لا يؤدون ولو درهم واحد من واجبات التأمين...ولا الدولة حازمة في تطبيق القوانبن والمخالفين للضراىب وغيرها ،لان بصراحة نحن في المغرب لدبنا تسيب كبير في كل القطاعات ،حيث الكل يعمل على هواه ...فالدولة هي المسؤولة الوحيدة لزجز المصحات المخالفة وكل من يتهرب ...شربطة توفير فرص شغل وسن قوانين رادعة في حق المخالفين وخصيصا عندما نتكلم عن المجازر البشرية...واماكن امتصاص الدم البشري .....انها مجازر يسيرها جزارون محترفون ....همهم الوحيد هو تكديس الاموال وبناء الفيلات وشراء اخر السيارات والتباهي بالممتلكات ...حيث المواطن لا يهمهم بقدر ما يهم ما في جيبه ان كان فيه شيء طبعا
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29 - خالد الثلاثاء 14 ماي 2019 - 10:59
من المفترض أن تدافع النقابات على الطبقة الشغيلة و كل العمال الذين تتم معاملتهم كالعبيد، وليس الدفاع عن الخزينة العامة التي همها نهب جيوب الناس و تكديس جيوب أباطرة المافيات الاقتصادية و السياسية في المغرب.
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