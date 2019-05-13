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الرئيسية | مجتمع | أوجار ينتقد عراقيل الطب الشرعي والنصّابين أمام أداء منظومة العدالة

أوجار ينتقد عراقيل الطب الشرعي والنصّابين أمام أداء منظومة العدالة

أوجار ينتقد عراقيل الطب الشرعي والنصّابين أمام أداء منظومة العدالة
هسبريس ـ يوسف لخضر (صورة: منير امحيمدات)
الاثنين 13 ماي 2019 - 14:00

أقر وزير العدل محمد أوجار بأن وضعية الطب الشرعي في المغرب ليست على ما يرام، لكنه قال إن وزارته تقدمت بمشروع قانون يروم تنظيم ممارسة المهنة وتشجيع الشباب على الإقبال على هذا التخصص.

وأشار الوزير، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، إلى أن "الطب الشرعي له أهمية كبرى في تحديث الترسانة القانونية وتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وتطوير آليات العدالة الجنائية".

وأورد الوزير أن مشروع القانون 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب الشرعي، والذي يوجد لدى لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، يستحضر المواثيق الدولية وتوصيات المهنيين، ويهدف إلى وضع إطار قانوني متكامل لممارسة مهنة الطب الشرعي.

وبموجب هذا المشروع، يؤكد أوجار أنه سيتم إعطاء مصداقية للشواهد الطبية وتقارير الخبرة الطبية التي تُعرَض على القضاء، إضافة إلى توحيد ممارسة المهنة وتشجيع الشباب على الإقبال على هذا التخصص في الجامعات المغربية، من خلال استقطاب الأطباء الداخليين وتحفيزهم مادياً ومعنوياً وتحسين ظروف التكوين وفتح آفاق مهنية محفزة لهم.

وأشارت مينة الطالبي، البرلماني عن الفريق الاشتراكي في الجلسة البرلمانية، إلى أن الطب الشرعي له أهمية قصوى، ويعود طرحه أمام هيئة الإنصاف والمصالحة حينما وُجد مشكل تحديد هوية المختفين والمتوفين والمقابر الجماعية.

واعتبرت البرلمانية أن مشروع القانون الحالي الموجود لدى البرلمان "يبقى قاصرا"، وزادت: "نجد أن الجزائر، بجوارنا، تتوفر على 219 طبيبا شرعيا، في حين أن المغرب لا يتوفر سوى على 17".

وفي حديثه عن تفشي ظاهرة السمسرة بمحيط المحاكم، قال الوزير إن هذا المشكل يتطلب التعبئة لمواجهته، إذ قال إن "المحاكم التي يتوافد عليها عدد كبير من المواطنين لحضور الجلسات، لتتبع القضايا أو الحصول على خدمات قضائية، تعرف هذا المشكل".

وأشار الوزير إلى أن "بعض الأشخاص سيئي النية ممن يستخدمون سذاجة بعض المتقاضين أو حالتهم الاجتماعية أو النفسية يتسللون إلى المحاكم للنصب عليهم عبر إيهامهم بقضاء أغراضهم مقابل الحصول على مبالغ مادية".

ومن أجل مواجهة ذلك، أكد أوجار أن الوزارة مجندة منذ سنوات لوضع حد لهذه الظاهرة الإجرامية، من خلال تثبيت كاميرات المراقبة بمحيط المحاكم وتعزيز تواجد الأطقم الأمنية بالمحاكم، تتولى مهام المراقبة اليومية للوافدين، وفرض تسجيل ولوج كل الأشخاص وإدلائهم بما يتثبت هويتهم.

وجرى إقرار إلزامية حمل موظفي المحكمة للشارات المهنية، وإحداث مكاتب للاستقبال وحوسبة جميع مراحل التقاضي، للتقليص ما أمكن من حضور الأطراف إلى المحاكم. كما جرى تشديد عقوبة النصب وادعاء لقب متعلق بمهنة نظمها القانون في مشروع القانون الجنائي المعروض على أنظار لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - وزراء اخر الزمان الاثنين 13 ماي 2019 - 14:15
انا بعدا كنتجنن وكنتفقس حيت كنسمع وزير العدل ووزير حقوق الانسان ووزير الصحة وفي الواقع ماكاين لا عدل ولا حقوق الانسان ولا مستشفيات في المستوى ولاهم يحزنون
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8
2 - العدالة في المغرب متعفنة الاثنين 13 ماي 2019 - 14:31
هناك عبث صادفني لأول مرة وأنا محام متمرن ، طلب منى الاستاذ الذي أتمرن عنده أن أحضر جلسة تتعلق بنزاع شغل ، وطلب مني أن أتسلم طلب الخصم وان أطلب مهلة ، قلت مع نفسى ما أسهلها من مهمة ، أقف أمام القاضي أتسلم المذكرة وأدلف راجعا ...المفاجأة أنه وصلت قاعة الجلسات على الساعة الثامنة والنصف وبقيت انتظر حلول موعد ملفي إلى حدود الساعة الواحدة لأقول كلمة : مهلة ...خمس ساعات من أجل أن أقول كلمة من أربع أحرف ...في ذلك اليوم تأكدت ، وقبل الدخول في دوامة الإجراءات ، أن العدالة في بلادنا مريضة ، ثقيلة ، معفونة ، متسخة ...في كتابة الضبط يستقبلك موظفون عبيسو الوجوه ينظرون إليك أن تقدف لهم بدراهم من أجل شراء الغداء أوالفطور وأتساءل مع نفسي : هل هؤلاء لا كرامة لهم ...أحيانا تطلب نسخة عادية أو تبليغية أو تنفيذية ولا أحصل عليها إلا بعد أن يشيب رأسي مع أن الأمر يتعلق بإجراءات جد عادية ، العبث أينما وليت وجهك ، ملفات المواطنين بكتابة الضبط بدون مراقبة ولا حفظ ويمكن لأي كان أن يسرق أية وثيقة من الملف ، فوضى عارمة في كل مكان، انعدام ثام للنظافة ...العدالة في المغرب مريضة وكذب مصطفى الرميد حينما زعم إصلاحها
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15
3 - التهرب من المسؤولية. الاثنين 13 ماي 2019 - 14:33
نقرأ في العنوان " أوجار ينتقد عراقيل الطب الشرعي والنصّابين أمام أداء منظومة العدالة". أصبح الوزير وظل وأمسى وصار وبات كأنه مواطن بسيط. ينتقد ولا يستطيع فعل أي شيء بالرغم من السلطة التي يتوفر عليها. إنه ببساطة: التهرب من المسؤولية.
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10
4 - مهزلة الاثنين 13 ماي 2019 - 14:46
17 طبيب شرعي في المغرب ههههههه
شر البلية ما يضحك مادا كان وزراء الصحة يفعلون من التهامي الخياري إلى الوزير الحالي مرورا ب بيد الله و بادو و الوردي وما قبلهم
للأسف تعطى حقيبة وزارة الصحة لسياسيين إمعات ونكرات و أحزابهم نكرة لا وزن سياسي لها
وهدا مقصود لإهمال الدولة لهدا القطاع
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5
5 - السراب الاثنين 13 ماي 2019 - 14:49
تتبع جميع الإجراءات من وثائق، وأخذ الأقوال في محضر الضابطة القضائية ورغم ذلك لم نتوصل بتقرير التشريح، ننتظر منذ عامين، الله يرحمك يا أخي في هذه الأيام المباركة
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3
6 - طبيب مقاول الاثنين 13 ماي 2019 - 14:50
و هل قمتم بزيارة تفقدية عن ظروف عمل طبيب الشرعي. مثلا مصلحة الأموات بابن سليمان و سطات و عدة مدن كارثية بجميع المقاييس. ماذا سيربح الطبيب من الأموات. هل تعلم سيدي أن ف المغرب الحبيب لا يوجد طبيب بمعنى طبيب يوجد فقط طبيب مقاول. طبيب تاجر حتى الحيوانات لم يرحموهم الأطباء البياطرة. يبحثون عن المال و لا يبحثون عن الصحة. إذا أردت الإقبال على الطب الشرعي هناك حالة واحدة. هو أخذ الطبيب إرث المتوفي و ستجد الإقبال الكثير.من الأطباء.
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2
7 - طبيب الاثنين 13 ماي 2019 - 15:02
كيف للأطباء أن يختاروا تخصص الطب الشرعي و هم يعلمون أن ظروف العمل مزرية و الرواتب و التعويضات هزيلة مقارنة بمدة الدراسة (12 سنة كأقل مدة).. نعطيكم مثال تعويض الطبيب الشرعي على انجاز تقرير طبي للتشريح لا يتجاوز 50 درهم هههه، انجاز مثل هذا التقرير يحتاج لأيام من العمل ناهيك عن الخبرة و التكوين الطويل جدا ( من 12 الى 14 سنة) ايوا حلل و ناقش مع راسك.... و يجي واحد لا يقدم أية إضافة ملموسة و ياخذ تعويضات خيالية
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