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الرئيسية | مجتمع | العقوبات الزجرية تدفع "أساتذة التعاقد" إلى رفض مسك "نقط مسار"

العقوبات الزجرية تدفع "أساتذة التعاقد" إلى رفض مسك "نقط مسار"

العقوبات الزجرية تدفع "أساتذة التعاقد" إلى رفض مسك "نقط مسار"
هسبريس - مصطفى شاكري
الاثنين 13 ماي 2019 - 20:00

مازال الحذر والتوجس يشوب علاقة "الأساتذة المتعاقدين" بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، فبعدما تقرر عقد جولة ثانية من الحوار في 23 ماي الحالي، دعت تنسيقية الأساتذة إلى "مسك نقط الفروض الأولى بمنظومة مسار، وعدم مسك نقط الفروض الأخيرة إلى أن تصدر الوزارة مذكرة خاصة بإلغاء كافة التدابير الزجرية".

إلى ذلك، خلصت جولة الحوار الأولية، التي جمعت سعيد أمزازي، وزير "التربية الوطنية"، والكتّاب العامين للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى لجنة الحوار المنبثقة عن التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، الجمعة الماضي، إلى وقف جميع الإجراءات الإدارية الزجرية والعقوبات التأديبية الصادرة في حق "المتعاقدين".

وطالبت التنسيقية، في بيان توصلت هسبريس بنسخة منه، الأساتذة بـ"بذل جهد كبير لتعويض الزمن المدرسي المهدور، الذي تتحمل الوزارة مسؤوليته، استجابة لرغبة المتعلمين ومناشدات أولياء أمورهم"، معربة عن "استنكارها الاقتطاعات غير المشروعة في أجور الأساتذة ومنح الأساتذة المتدربين".

المصدر عينه جدد تأكيد "رفضه مخطط التعاقد وما يسمى التوظيف الجهوي"، مُناديا بضرورة "إدماج الأساتذة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لتجنب أزمات هيكلية مستقبلا"، ومعلنا مشاركته في الإضراب الوطني ليومي 14 و15 ماي، أمام ما يسميه "تمادي الوزارة في نهج سياسة اللامبالاة والاستهتار بالمطالب العادلة لجميع الفئات التعليمية المتضررة".

ويأتي التصعيد الجديد مباشرة بعد اللقاء السابق، الذي اتفقت فيه الأطراف المشاركة على المبادئ المؤطرة والآليات التي ستحكم المفاوضات المقبلة، عبر الالتزام بمنهجية موحدة من قبل الجميع.

وأكدت مصادر نقابية حضرت اللقاء أن "الوزارة قبلت التفاوض بدون شروط أو وضع أي خطوط حمراء"، مشددة على أنها "التزمت بإصدار مذكرة لوقف كل الإجراءات الإدارية الزجرية التي صدرت في حق الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، بما فيها اجتياز امتحان التأهيل المهني".

وأوضحت المصادر نفسها أن "الوزير الوصي على القطاع استمع إلى مختلف العروض التي قدمتها النقابات ولجنة الحوار داخل التنسيقية، ووعد بطرح مختلف القضايا المُثارة على وزير المالية، وبذلك سيُحضر الأجوبة المحددة في الجلسة المقبلة من الحوار"، وتابعت: "طلبت النقابات من الوزارة توجيه مذكرة إلى المديرين الإقليميين ومديري الأكاديميات، لوقف الإجراءات الزجرية التي تشوش على سير الملف، وكذلك أخذ مستجدات الحوار بعين الاعتبار خلال الفترة الحالية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - كلمة حق الاثنين 13 ماي 2019 - 20:10
نطالب وزارة التربة الوطنية بالتعامل مع هؤلاء الناس أما يدرسوا أبناءنا وأما فصلهم وفتح المجال لناس يبحثون عن لقمة العيش
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2 - Mohamed الاثنين 13 ماي 2019 - 20:11
Se contenter des notes du premier trimestre déjà saisies sur masse.
Tout le reste le reporter à L année prochaine. ces soit disant enseignants sont formés sur la zizanie et de ne rien faire.
Lorsque le ministère à ouvert la porte aux enseignants remplaçants ils ont vite fait rejoignes
Les classes.
C est la racaille
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4
3 - سعيد الاثنين 13 ماي 2019 - 20:12
التعاقد لم يفرض على أحد ، هو اختيار عن وعي و إصرار و ترصد و رغبة ، و من يزعم أنه فرض عليه التعاقد فهو قاصر أو سفيه ينبغي الحجر عليه .
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4 - متتبع.2 الاثنين 13 ماي 2019 - 20:16
يجب على الوزارة طرد كل من تسول له نفسه التلاعب بمصيرالتلاميذ - كمواطن اقول دخلتم للتدريس بالتعاقد وليس بالمبارة والتكوين وامتحان الكفاءة . المبارة هي الفاصل . هناك من لا يستطيع تكوين جملة مفيدة عاين باين واصبح يخرج الى الشارع ليوظف في السلم العاشرة ويرسم - اي فرق بين هؤلاء والسادة الاساتذة الذين يشتغلون في المؤسسات الخاصة بأقل الاثمان وبساعات اضافية غير مدفوعة الاجر . كفى استهتارا حان الوقت لتطبيق القانون في وجه من حولوا الشارع الى معركة . الطرد الطرد الطرد ولا شئ غير الطرد وعد السماح لهم باجراء اي مبارة لانهم لم يحترموا بنود التعاقد .
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5 - متقاعد الاثنين 13 ماي 2019 - 20:26
هؤلاء المتقاعسين تجاوزوا كل الحدود.اين النقط ؟واين الدروس؟ وهم لم يعوضوا 6اسابيع من الانقطاع عن العمل .نحن كاباء لانضع الثقة فيهم لانهم باختصار انتهازيون يغلبون مصلحتهم الخاصة ضد مصلحة التلاميذ والوطن
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6 - البعمراني الاثنين 13 ماي 2019 - 20:28
من اين لهم بالنقاط. حتى يرفضوا مسكهم. ما هي التعلمات التي درسوا. حتي يمتحنوا فيهم التلاميذ. انهم يكذبون. لا نقاط عندهم. ماعدا. ادا أرادوا. تقيم. تلاميذتهم. تقييما مزاجيا. ودائما التلميذ هو الرهينة
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6
7 - المعلم الاثنين 13 ماي 2019 - 20:35
هزلت والله في اخر ايامنا نرى في التعليم المساومة بين من في اختصاصه تطبيق القانون مع من يخرق القانون .يقولون انهم لن يضعوا النقط للتلاميد حتى ترفع جميع العقوبات الزجرية في حقهم !انا اتساءل ماالعلاقة بين هدا وداك ؟بل المنطق ان يتم طرد هؤلاء ومتابعتهم قانونا بتهمة الغدر وخيانة الامانة ؛بدل المشي معهم في مسلسل التنازلات .
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8 - لاحول ولا قوة الا بالله الاثنين 13 ماي 2019 - 20:36
لاأعرف لمادا لم يتم الى حدود الان تفعيل مسطرة الطرد بعد ضياع شهرين من الزمن المدلرسي والدي لايريدون تعويضه
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9 - سلاوي الاثنين 13 ماي 2019 - 20:39
كنا في المؤسسة 12 استاذ ومن بيننا استاذ واحد كان مكلف بمسك نقط جميع المستويات ...يعني الى مامسكتوش النقط c est la fin du mobde مسك النقط داخل في واجباتكم ايها المتقاعسون الكسالى المرضى .اظن ان الجميع يتفق على انكم مرضى .وكفى .
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10 - Mounir الاثنين 13 ماي 2019 - 20:42
الفصل هو الحل، مصلحة التلاميذ فوق كل اعتبار
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11 - مغربي الاثنين 13 ماي 2019 - 20:43
نريد توجه الدولة الى المفسدين الحقيقيين أصحاب المال والنفوذ والصفقات الغير القانونية وأصحاب الأجور والتعويضات السمينة أما المدرس فهو مغلوب على أمره،قضية التعاقد لن تخدم المنظومة التعليمية فكيف لم لم يستقر أن يجتهد و يغامر أو ينتج قطاع التعليم قطاع حيوي لا يمكن أن ننشد أي تقدم أو إزدهار بدون إهتمام بمربي الأجيال ماديا ومعنويا.والسلام
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12 - الشريف الاثنين 13 ماي 2019 - 20:48
1/اعجبني وصف الأستاذ حسن اوريد عن مساره الدراسي والمستوى الرائع للمدرسين ودرجة الانضباط والالتزام بتحية العلم و مواقيت الصلاة وتعدد اللغات . ونحن اذ نبحث عن نموذج نستورده لتعليمنا المنهار لا نجد احسن من المدرسة المولوية تكون مثالا يحتذى به لانقاد ما تبقى من نظامنا التعليمي . اولادنا يستحقون الأفضل والمجتمعات الراقية تبدأ بالاستثمار في التعليم أولا.
2/ أضم صوتي لمن ينادي بجعل وزارة التعليم بجميع مراحله وشعبه وزارة سيادة لاتناقش ميزانيتها . عوض جعله كرة في يد أحزاب و مقاولات سياسية ربحية . وما وصلناه الآن إلا نتيجة التخبط والعشوائية وقصر النظر عند وزراء
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13 - رب أسرة الاثنين 13 ماي 2019 - 20:50
"لتعويض الزمن المدرسي المهدور، الذي تتحمل الوزارة مسؤوليته، استجابة لرغبة المتعلمين ومناشدات أولياء أمورهم"، م ؟؟ ألم تكن التنسيقية هي التي أعلنت " سنة بيضاء " ؟؟ ألم تدع التنسيقية جماهير التلاميذ إلى الانضمام للاحتجاجات لمساندة المتعاقدين ؟ وليس كل التلاميذ طلبوا من التنسيقية تعويض ما تم هدره ظلما و عدوانان بسبق إصرار التهديد بالنسة البيضاء ، بل إن المتعلمين يطالبون بحقوقهم التي ضاعت عنهم ، و كذلك أولياء أمور التلاميذ ، فه لا يرجون من المتعاقدين إحسانا ، بقدر ما يدعو كثير منهم إلى إحقاق الحق و يسألون الله عز و جل أن يختصم من حسنات المتعاقدين بما يستحقون من جزاء على إكراه الأسر الفقيرة بالخوف من سنة بيضاء ، كما يسألون الله أن لا يبارك للمتعاقدين في الأموال التي توصلوا بها دون عمل و هم يأكلون فيها السحت ...
تعويض شهرين ضاعت لا يمكن اختزالها ، و لا يمكن فهم تعويض المواد التي لم تدرس للتلاميذ دون أن تكون بموازاة المواد الأخرى ، فعل التلميذ ليس آلة يمكنها اختزان المعلومات ، ثم إن إجراء الفرض يأتي بعد خمسة أسابيع من أجرأة الدروس . فمن أين و كيف سيتمكن المتعاقد إجراء الفروض ؟
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14 - عبد الرحيم الاثنين 13 ماي 2019 - 20:53
لما اصبح المدرس او المعلم شغله الشاغل هو انتظار اخر الشهر لنيل راتبه ؛فمادا ننتظر منه ؟
عكس الزمن الجميل حين كان المعلم حبه هو تعليم الاجيال شغفه هو القسم والثلاميد ؛ يهوى مهنة التعليم والتدريس حينءد كان محصول الثلاميد جيدا
الان عندهم ملقن جيد مند صغره يتمنى ان يصبح معلما اما الان فمهنة التعليم اصبحت مهنة من لامهنة له ؛ خصوصا اصحاب الكونترا ، فهو محتار بين تحضير الدروس وفوضى القسم وكل همه هو متى ستنتهي العقدة هل يتمم ام يبحت عن مهنة اخرى .
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15 - زمن العجائب الاثنين 13 ماي 2019 - 20:58
ان لم تستحيوا فافعلوا ما شئتم.علاه هاد الناس قراو ولاد الشعب باش يمسكو النقط في مسار؟ عيب وعار.تقويم صوري ونقط ستكون مرتجلة.حسبي الله ونعم الوكيل.
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16 - meme الاثنين 13 ماي 2019 - 21:05
يجب أن يعرف أساتذة التعاقد أن عدم مسك النقط يضر التلميذ وأولياء التلاميذ أما الحكومه لا هم لها بالمداويخ الذين يدرسون بالمدارس العمومية ثم الامتحانات على الأبواب وانتم لا تدرسون الأقسام الاشهاديه يعني الامتحانات ستمر بكم أو بلاكم وسنه بيضاء في شهر مايو غير ممكنه رؤساء التنسيقيات من فضلكم اتركوا الاساتذه يعملون على خبزهم وكفى ضياعهم وضياع أولادنا يكفينا قهر الزمان لا تزيدونا هم أولادنا بتعنتكم
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