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نواب يحذرون من تفشي أمراض نفسية وعقلية في سجون المملكة

نواب يحذرون من تفشي أمراض نفسية وعقلية في سجون المملكة
هسبريس – يوسف لخضر
الاثنين 13 ماي 2019 - 16:00

حذر برلمانيون من تفشي آفات خطيرة داخل سجون المملكة بسبب الاكتظاظ وضُعف الميزانية المرصودة لتدبير هذه المؤسسات التي تأوي ساكنة سجنية تتجاوز 80 ألف سجين.

وقالت زكية المريني، البرلمانية عن فريق الأصالة والمعاصرة، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن عدداً من التقارير الدولية والوطنية تؤكد أن هناك آفات خطيرة داخل المؤسسات السجنية، مشيرةً إلى أن عدداً من القطاعات الوزارية لا تتحمل التزاماتها تجاه هذا القطاع.

وأضافت البرلمانية ذاتها: "السجون تعرف انتشار أمراض خطيرة نفسية وعقلية متعلقة بسوء تدبير الوقت اليومي للسجناء، وأمراض جسدية وبائية مزمنة خطيرة جداً. وأصل المشكل هو سوء تدبير الحكومة للقطاعات العمومية ككل".

كما أثار برلماني آخر خلال الجلسة ضُعف الخدمة النفسية في العديد من المؤسسات السجنية في المملكة، إذ قال إن عدد الأخصائيين النفسيين اليوم في المغرب لا يتعدى 43، لا يمكنهم أن يقوموا بخدمة ما يزيد عن 82 ألف سجين.

رداً على هذا الأمر، قالت الحكومة إن المندوبية العامة لإدارة السجون تتوفر على برنامج طموح يهم الرعاية الصحية والتأهيل والإدماج، وأشارت إلى أن عدد الأطباء والأطر الطبية في السجون ارتفع إلى 737 طبيبا، وأصبح المعدل يصل إلى طبيب واحد لكل 883 سجيناً، مقابل طبيب لكل 1929 مواطنا على المستوى الوطني.

وأوضح مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الجلسة، أن "المندوبية العامة لإدارة السجون قامت بمجهودات كبيرة في السنوات الأخيرة، إذ عملت على توظيف 40 طبيبا وإطارا طبيا خلال سنة واحدة".

كما أشار الخلفي إلى أن المندوبية تسهر على التكوين المستمر للأطر العاملة في مجال الصحة بالسجون، خاصة في بعض التخصصات، مثل داء السل والتهاب الكبد الفيروسي وإدمان المخدرات والوقاية من الانتحار والصحة العقلية والنفسية.

وجرى، حسب الخلفي، إنشاء مستودع مركزي للأدوية بالقنيطرة لتأمين حاجيات السجون، وتوفير وحدة صحية مجهزة على مستوى جميع المؤسسات السجنية، إضافة إلى الشراكة مع وزارة الصحة وعدد من المؤسسات، منها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، ومؤسسة لالة سلمى للوقاية من السرطان، ومؤسسة محمد الخامس للتضامن والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.

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