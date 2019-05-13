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الرئيسية | مجتمع | لقاء بين طلبة الطبّ و"وزارة أمزازي" يحاول إنقاذ الموسم الجامعي

لقاء بين طلبة الطبّ و"وزارة أمزازي" يحاول إنقاذ الموسم الجامعي

لقاء بين طلبة الطبّ و"وزارة أمزازي" يحاول إنقاذ الموسم الجامعي
هسبريس - مصطفى شاكري
الاثنين 13 ماي 2019 - 15:00

لا حل يبدو في الأفق بخصوص معضلة إضراب طلبة الطب في المغرب إلى حدود الساعة، بسبب تشبث وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بموقفها الرسمي، الذي يؤكد أن "بلاغ 17 أبريل" يتضمن التزامات واضحة لحل المشاكل المطروحة، بينما ينادي ممثلو الطلاب بالاستجابة للملف المطلبي في أسرع وقت، لأن شبح السنة البيضاء بات وشيكا في الأسابيع المقبلة.

ووفقا لما كشفته مصادر هسبريس فإن التنسيقية الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان يُرتقب أن تعقد لقاء تواصليا مع الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العلي والبحث العلمي غدا الثلاثاء؛ وذلك بحضور ممثل عن وزارة الصحة وعمداء الكليات التسع للمملكة، بعدما تقدمت بمجموعة من الطلبات السابقة من أجل عقد هذه الجولة من الحوار.

وأوضحت المصادر نفسها أن التنسيقية تستعد لعقد لقاء تواصلي، اليوم الإثنين، رفقة الفريق البرلماني لحزب الاستقلال، متبوعا بالفريق النيابي للتجمع الدستوري، في إطار مساندة الطلبة بخصوص الملف المطلبي.."لكن الأمر لا يتعلق بالوساطة مثلما يروج في مجموعة من الوسائط، وإنما هي نية فقط من البرلمانيين للدفاع عن مطالب الطلاب في قبة البرلمان، عبر الأسئلة الكتابية والشفهية".

وسبق أن عقدت التنسيقية الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لقاءات تواصلية مع عدة أحزاب سياسية أخرى، من بينها الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية وفريق الأصالة والمعاصرة. كما عرضت هيئة التدريس في الكليات وساطتها بين التنسيقية وكل من وزارتي الصحة والتعليم.

في سياق متصل، علمت هسبريس أن بعض آباء وأولياء الطلبة قدموا ملتمسا للوزارة الوصية على القطاع من أجل حل الأزمة التي عمرت طويلا، في إطار تقديم الدعم والسند للتنسيقية، التي طالبت بعقد اجتماعات مع الهيئة الوزارة منذ ما يزيد عن 15 يوما.

في هذا السياق قال أيوب أبو بيجي، المنسق الوطني لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الطلبة لا يريدون افتعال الأزمة"، وزاد موضحا: "نحن لا نريد سنة بيضاء ولا نخافها أيضا، لكن إن كانت هي الحل الوحيد لملفنا المطلبي فلا بأس"، مضيفا: "الرجوع إلى مقاعد الدراسة رهين بالاستجابة للنقاط الواردة في الملف المطلبي".

جدير بالذكر أن الإضراب الوطني لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مستمر إلى حدود اليوم، ودام ما يقارب ثمانية أسابيع متوالية، إذ مازال الطلبة مستمرين في مقاطعة الامتحانات النظرية والتطبيقية، فضلا عن التهديد بمقاطعة امتحانات الأسدس الثاني من الموسم الجامعي الحالي بعموم كليات الطب وطب الأسنان، ما دفع "وزارة أمزازي" إلى دعوة الطلاب إلى استئناف الدراسة الأسبوع الماضي كحد أقصى، بغية "إتمام السنة الدراسية في أحسن الظروف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (11)

1 - محمد الاثنين 13 ماي 2019 - 15:16
حتى هادو عندهم مطالب خبزية و انانيين؟ الصحة و التعليم تعاني و هادو أهم قطاعين، غير ليما بغاش يفهم
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-20
2 - المصطفى الاثنين 13 ماي 2019 - 15:17
حكومة البيض موجود تحية إكبار وإجلال لطلبتنا واساتذتنا انتم الذين ستحافظون لنا على مجانية التعليم و الصحة فمزيد من الصمود فانتم على حق
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45
3 - moga الاثنين 13 ماي 2019 - 15:19
c est le résultat d une privatisation ... le privé doit assumer ses responsabilités en assurant une formation de la première à la spécialisation. Le concours d accès à la fmp publics est très sélectif à partir du seuil du bac plus concours écrit. pour le privé le seul seuil est l argent et en fin de parcours ces responsables veulent mettre le tout dans le même sac sachant que les notes du privées dont connues et sont trop élevées. ils veulent ouvrir la grande porte à l argent pour arriver à la medecine
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29
4 - ملاحظة الاثنين 13 ماي 2019 - 15:19
عيش نهار تسمع خبار مالين الشكارة باغين ولادهوم المفشيين اصحاب معدل 10 في الباك يصبح طبيب بزززز وعبر كل الطرق المشبوهة وبدون ادنى مراقبة من وزارة التعليم وفي الاخير تعطيهم حق النبغاء المتفوقون اولاد الشعب في الولوج للتخصص في المستشفيات العمومية وتعطيهوم دبلوم دكتور من كلية عمومية العجب هذا ما كاين حتى في بلاد لكم الله يا نبغاء بلدي الحبيب هادي هي الطريقة باش بلادنا كتحفز بها المجتهدين، المهم المجتهد والمتفوق في المغرب هو مول الشكارة هههه من الهم ما يضحك.
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44
5 - كريم الاثنين 13 ماي 2019 - 15:29
صاحب التعليق الأول اقحم رجال التعليم في الموضوع. سؤال: هل تقدمت للوظيفة و لم تقبل لانعدام كفاءتك أم ماذا؟
سير تكمش اوليدي و ضرب البالا والفاس مع راسك
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3
6 - محمد مرموشة الاثنين 13 ماي 2019 - 15:29
هدا ما يقع في مجتمعنا لا يبسر بخير الكل يدافع على مساره الشخصي من حيث الترقيات وزد على دالك ولا احد يفكر في مصلحة الوطن حشومة اوعار
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-1
7 - مواطن غيور الاثنين 13 ماي 2019 - 15:32
لك الله يا وطني كل القطاعات الاجتماعبة تحتضر: التعليم العمومي باساتذته الرسميين والمتعاقدين طلبة كلية الطب والصيدلة قطاع النقل العمومي بينما ينتعش اصحاب قطاع المحروقات وقطاع التعليم الخصوصي من جيوب المواطنين الذين انهكتهم كثرة الاقتطاعات والضراىب
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1
8 - ام طالبي الطب الاثنين 13 ماي 2019 - 15:36
كل الأسى والاسف ان يعيش المتميزون أزمة المسار الدراسي في ميدان الطب بعد أن فضلنا دراستهم بالوطن الام رغم حصولهم على إمكانية الدراسة بالخارج لكن نستنكر القرارات المجحفة التي تجعل المال مقابل الدبلوم والميزة مستعدون لتحمل التكاليف ومع سنة بيضاء إلى حين تحقيق المطالب المشروعة والعادلة
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9 - Adil الاثنين 13 ماي 2019 - 15:39
الحقيقة الكل يشتكي الأساتذة متخصصون بالاضربات طلاب كلية الطب يرفضون المنافسة متخصصون في الاضربات كليات الطب الخاصة لا تبدل مجهد في أجاد حل لمشكل التكوين التطبيقي وتكتفي بمراقبة الحضور إدارتها ليست في المستوى عليها أن ترسل لطلابها إلي الدول المتقدمة في الطب كفرنسا و اسبانيا..لتدارب وإلا ستفشل تجربة الطب الخاصة التى من شأنها تحسين مستوى الاطباء بالمغرب على الرغم من ان طلاب الكليات الخاصة بالرباط حصلون على 15/20 في البكلوريا زاءد مباراة الدخول الى الكلية هل ستضحي الدولة ومستقبلهم والغلبة لأصحاب التخصص في الاضراب
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10 - SAA الاثنين 13 ماي 2019 - 15:53
Dans sept ans il n y aura que les enfants des riches qui seront medecins. Les fils des pauvres ayant obtenu d excellentes notes vont s inscrire à la fac des etudes islamiques et literature espagnole. Comment admettre que seules les aisés auront la possibilité de faire des carieres initialement reservées à la creme des cremes. Franchement on s attaque à tt ce qui marche dans lbled.
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11 - التعاقد هو الحل الاثنين 13 ماي 2019 - 16:11
يجب إدماج طلبة الكليات الخاصة في المستشفيات العمومية ومباريات الإقامة والداخلية،
يجب اشراك جميع التلاميذ الحق في ولوج مبارات الطب بدون ميزة . والاعتماد على الكفاءة.
يجب فرض التعاقد على مهنة الطب بالاعتماد على الكفاءة.
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