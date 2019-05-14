شركة طبية إسرائيلية تجر الدكالي أمام "تهمة التطبيع" بالبرلمان

هسبريس من الرباط

وجّه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب اتهامات إلى أنس الدكالي، وزير الصحة، بالتطبيع مع إسرائيل بسبب وجود شركة إسرائيلية تشتغل في مجال الصحة بالمغرب.

وقال أحمد الهيقي، البرلماني عن فريق العدالة والتنمية، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الاثنين، إن "المغرب يشهد عملية اختراق وتطبيع خطير مع العدو الصهيوني عبر مجال الصحة من خلال وجود منتجات وممثلين عن شركة إسرائيلية تحمل اسم "MIS Implants"".

وأضاف البرلماني أن "هذه الشركة تجوب المغرب عبر وساطة أحد أطباء الأسنان المغاربة"، وقال إن هذا "يشكل سابقة خطيرة ويطرح شكوكاً حول الجهة التي رخصت لنشاط يسير ضد سياسة البلاد".

من جهته، قال خالد البوقرعي، البرلماني عن الفريق نفسه، إنه بحث حول هذا الشركة ووجد أنها ذات منبت إسرائيلي، ودعا الحكومة إلى "الجدة والصرامة والحزم للتصدي لكل محاولات اختراق صهيوني، سواء عبر مجال الصحة أو الفن أو الثقافة أو الرياضة".

وأكد البرلماني على ضرورة "تحصين البلاد من كل اختراق وتطبيع صهيوني"، واعتبر أن المنتجات الطبية "تدخل في حرب إستراتيجي على الدول العربية والإسلامية".

ولم تخلُ الجلسة من انتقادات متبادلة بين الفريق البرلماني لحزب "المصباح" وبرلمانيي حزب التقدم والاشتراكية المنتمي إليه وزير الصحة، حيث وجّهت عائشة لبلق، رئيسة المجموعة للنيابية لحزب "الكتاب"، انتقادات إلى البرلماني الهيقي بسبب ذكره لاسم الشركة الإسرائيلية، وقالت إن ذلك يشكل إشهاراً في الوقت الذي يطالب فيه بتجريم التطبيع.

في المقابل، قال أنس الدكالي، وزير الصحة، رداً على أسئلة البرلمانيين إنه "بحث في لائحة المستلزمات الطبية المستوردة ولم يجد اسم الشركة التي تمت الإشارة إليها".

واكتفى الوزير بالقول أن "المستلزمات الطبية تدخل في إطار العرض الاستشفائي بعد وضع القانون 84.12، الذي يحدد شروط عرض المستلزمات الطبية في الأسواق".

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن حوالي 5000 مستلزم طبي يتم تسجيله سنوياً، كما أكد أن "القانون ينص على التسجيل المسبق لكل المستلزمات الطبية، كما يُشترط على كل مؤسسات التصنيع أو استيراد أو التوزيع المستلزمات الطبية قبل الشروع في التوزيع أن تصرح لدى الإدارة وفقاً لقواعد حسن الإنجاز".

وحسب المعطيات المتوفرة على الأنترنيت، فإن الشركة المعنية يوجد مقرها في المنطقة الصناعية شلومي في إسرائيل؛ وهي مؤسسة سنة 1995 وتعمل في عدد من الدول في إنتاج المنتجات والحلول المرتبط بطب الأسنان.

وعلى موقعها الرسمي على الأنترنيت، تشير الشركة الإسرائيلية إلى أنها موجودة في المغرب من خلال شركة JAT implants، التي يوجد مقرها بالدار البيضاء؛ وهي متخصصة في المنتجات الطبية المتعلقة بالأسنان.