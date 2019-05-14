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الرئيسية | مجتمع | "بوعشرين والصحراء" يؤججان حرب التيارات بأكبر جمعية حقوقية

"بوعشرين والصحراء" يؤججان حرب التيارات بأكبر جمعية حقوقية

"بوعشرين والصحراء" يؤججان حرب التيارات بأكبر جمعية حقوقية
هسبريس من الرباط
الاثنين 13 ماي 2019 - 23:48

شهد اجتماع المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تشنجا واضحا، بعد أن اتهم بعض أعضاء المكتب المنتسبين لفصائل كالطليعة والاشتراكي الموحد فصيل النهج الديمقراطي "بإعمال سياسة فرض الأمر الواقع اعتمادا على منطق الهيمنة العددية، وهو ما يتعارض مع مبادئ وأهداف الجمعية".

ويعود السبب الرئيس لهذا الشنآن، بحسب مصدر من الجمعية، إلى إصدار البيان العام للمؤتمر أثناء الندوة الصحافية التي عقدت مؤخرا، "رغم أن الاتفاق كان هو التريث إلى حين التوافق على النقط الخلافية، وهو ما كان قد تقرر في اجتماع المكتب المركزي السابق، ليتفاجأ بعض أعضاء المكتب المركزي واللجنة الإدارية بإصدار البيان العام متضمنا لكل النقط الخلافية بالصيغة التي أرادها تيار النهج داخل المكتب المركزي، ضاربين عرض الحائط بمقررات الاجتماع السابق".

أول نقطة خلافية، يقول المصدر ذاته، "كانت تتعلق بقضية بوعشرين والرأي الأممي، حيث أكد تيارا الطليعة والاشتراكي الموحد داخل المكتب المركزي أنه لا يمكن الانحياز لبوعشرين دون باقي الضحايا من النساء، كما لا يمكن الاعتداد برأي أممي لم يتم الاطلاع عليه داخل المكتب المركزي".

النقطة الخلافية الثانية كانت مرتبطة بالموقف من الصحراء، حيث أكد المصدر نفسه أن الفصيل المهيمن "يصر على الضبابية في التعبير عن الموقف من خلال جملة فضفاضة هي (الحل الديمقراطي للنزاع حول الصحراء)، في حين يري الآخرون أن الموقف يجب أن يكون واضحا يحترم حق تقرير مصير الشعوب كحق مقدس تفرضه المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بما لا يخدم مصالح القوى الامبريالية في تفتيت الشعوب".

وتضمن البيان العام نقطا خلافية أخرى، منها "ذكر إطارات صودر حقها في التنظيم دون إطارات أخرى، وذكر أسماء معتقلين سياسيين دون آخرين، مما تم اعتباره انتقائية مرفوضة".

جديرٌ بالذكر أن أجواء الاحتقان بين التيارات داخل المكتب المركزي واللجنة الإدارية للجمعية انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث عرفت بعض الصفحات الفيسبوكية نقاشات حادة بين الطرفين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - شيكري الثلاثاء 14 ماي 2019 - 00:48
حزب النهج شمولي الاصل و لا يقبل التعددية و الاختلاف و تبنيه لايديولوجيا معينة يزيل عنه صفة الحقوقي التي تتطلب موضوعية حيادية و هو الان في الرمق الاخير و صلاحيته انتهت
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13
2 - البيضاوي الثلاثاء 14 ماي 2019 - 00:52
من يستغل مركزه الاجتماعي والوظيفي وحول مقر جريدته الى وكر للدعارة يستحق اكثر من السجن ..
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7
3 - مواطن الثلاثاء 14 ماي 2019 - 01:07
تحية لحزبي منيب وبنعمرو على ثباتهما رغم الحرب الانتخابية التي تمارس عليهما.
فعلا في التظاهرة الأخيرة للتضامن مع متعقلي حراك الريف رفعت لافتة مهيئة جدا فيها صورة بوعشرين
والى لحد الان مازالت اتساءل عن الأخلاق التي سمحت برفع تلك اللافتة في تلك التظاهرة
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-2
4 - ملف بوعشرين مفبرك الثلاثاء 14 ماي 2019 - 01:10
بوعشرين مظلوم وهدا أمر يعرفه الجميع وبالتالي فإن بيان الجميعة المغربية لحقوق الانسان كان في محله ...لأنه لو لم تبدى هذه الجميعة موقف المساندة لبوعشرين ستكون في خندق المخزن وستفقد كل شرعية ...أما تقرير المصير فأنا مع إصدار بيان للجميعة تؤكد فيه بوضوح أن مبدأ تقرير المصير مبدأ كوني لا يجب أن يستغل لتجزئة دول العالم الثالث وإلا لماذا لم تتخد الأمم المتحدة موقفا من تقرير مصير شعب الباسك لماذا لم تؤيد تقرير المصير في بعض الدول الكبرى ....تقرير المصير يطبق فقط على الدول النامية وبالتالي فبالنسبة إلى تقرير المصير مرفوض كمغربي ...والصحراء بالنسبة إلي مغربية نقطة رجع للسطر ...فأنا أرفض تقسيم بلدي تحت دريعة تقرير المصير وإلا فإن الجميعة يجب أن تؤيد غدا أية حركة انفصالية في سوس أو الريف أو الشمال تطالب بالانفصال تحت ذريعة تقرير المصير ...هذا هو العبث
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-2
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