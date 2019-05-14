24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

14/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4405:2412:2916:0819:2520:52
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد 5 سنوات .. ما تقييمكم لأداء فوزي لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عصير المزاح -7-: "قُطّاع" التعليم و"جماعة بوكو حبة الإنهابية" (5.00)

  2. جمعية تطالب بتوفير الحماية للممرضين في المشافي (5.00)

  3. صيادلة يرفعون مذكرة إلى الداودي لتقنين تسويق المكمّلات الغذائية (5.00)

  4. إنقاذ المدينة العتيقة لفاس يعيد الحياة إلى حمام الصفارين التراثي (5.00)

  5. مهرجان المعاريف يقدم العلوم للطلبة بمنظور مغاير (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "الكومير" يملأ شوارع الرباط والأمن يمنع إفطار الأساتذة أمام البرلمان

"الكومير" يملأ شوارع الرباط والأمن يمنع إفطار الأساتذة أمام البرلمان

"الكومير" يملأ شوارع الرباط والأمن يمنع إفطار الأساتذة أمام البرلمان
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير امحيمدات)
الثلاثاء 14 ماي 2019 - 00:01

يتواصل شد الحبل بين الأساتذة أطر وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات والوزارة الوصية على القطاع، بعد دخولهم في مسار تصعيدي لاحتجاجاتهم بهدف تحقيق مطلبهم الرئيسي المتمثل في الترقية مع تغيير الإطار.

ولجأ الأساتذة أطر وزارة التربية الوطنية حاملو الشهادات إلى خوض مسيرة احتجاجية مساء الإثنين، انطلقت من مقر وزارة التربية الوطنية في اتجاه مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، حاملين في أيديهم "الكومير".

وكان الأساتذة حاملو الشهادات ينوون إقامة إفطار جماعي واعتصام ليلي أمام البرلمان، لكن قوات الأمن منعتهم من ذلك؛ إذ تدخلت وفرّقتهم قبيل دقائق من أذان صلاة المغرب.

وأعلن الأساتذة المحتجون دخولهم في إضراب عن العمل أيام 13 و14 و15 ماي الجاري، للضغط على وزارة التربية الوطنية لتمكينهم من الترقية وتغيير الإطار، المطلب الذي يعتبرونه "حقا مشروعا".

ويبدو أن الأزمة القائمة بين هؤلاء الأطر ووزارة التربية الوطنية مرشحة لمزيد من التصعيد، بعدما دعا المجلس الوطني لتنسيقيتهم إلى الاحتفاظ بنقط المراقبة المستمرة وعدم إدخالها في منظومة "مسار".

وفيما لا يوجد أي حوار بين الوزارة والأساتذة المعنيين، يباشر هؤلاء تنسيقا مع الأساتذة المتعاقدين وأساتذة "الزنزانة 9"، بهدف مقاطعة الامتحانات الإشهادية، سواء فيما يتعلق بالحراسة أو التصحيح أو إدخال النقط في منظومة "مسار"، بحسب الإفادات التي حصلت عليها هسبريس.

ويتجه الأساتذة المعنيون إلى تصعيد احتجاجاتهم، حيث قال عبد الوهاب السحيمي، عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إنهم سيستمرون في الاحتجاج حتى في العطلة الصيفية، موردا: "لا عطلة لنا، هذا الصيف سيكون صيف احتجاج في شوارع الرباط".

وكانت وزارة التربية الوطنية قد قدمت مقترحا، في اجتماعها مع النقابات التعليمية أواخر شهر يناير الماضي، يقضي بتمكين هؤلاء الأطر من الترقية إلى الدرجة الموالية داخل السّلك نفسه أو خارجه بعد اجتياز المباراة، في حدود الحاجيات المعلن عنها من طرف الوزارة.

الأساتذة المعنيون رفضوا مقترح الوزير أمزازي، واعتبره عبد الوهاب السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، "مقترحا للالتفاف على حقوق الأساتذة حاملي الشهادات، ومناورة من الوزارة لضرب وحدتنا، عبر تمكين فئة قليلة فقط من الأساتذة من الترقية في حدود المناصب المتبارى حولها".

وتساءل المتحدث قائلا إن "حملة الشهادات كانوا يترقون بالشهادات منذ الاستقلال إلى حدود سنة 2015، فلماذا يتم حرماننا وإقصاؤنا نحن من حق الترقية وتغيير الإطار؟"، معتبرا أن "هذا وضع غير سليم لن نقبله"، مضيفا: "لن ننسحب من الشارع إلا بعد نيل حقوقنا، وعلى رأسها حق الترقية بالشهادة وتغيير الإطار".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - om aya الثلاثاء 14 ماي 2019 - 00:39
إذا لم تستحيي ففعل ما شئت ....حشوة وعارض باش تطوان اطفال المدارس رهائن محتجزة عندكم .ولن نقبل بذلك على الحكومة أن تنفذ الطرد لجميع من سولت له نفسه اللعب بمصير أبنائنا وبناتنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
2 - ولد حميدو الثلاثاء 14 ماي 2019 - 00:41
انا ضد عرقلة السير
اليوم كنت مارا و شاهدت عربات لبيع الفواكه محتلة الطريق و عندما اضطرت سيدة للمرور كسر لها شخص الواجهة الزجاجية و زعم بانها صدمته و الغريب انها استنجدت بشرطي و هدا الاخير اختفى عن الانظار و قال لها بانه سيتصل بالشرطة و لكن في الحقيقة خاف على نفسه لان المكان مملوء بالبلطجية و في الحقيقة نحن من يشجع الفوضى فلو كان الشعب واع فلن يشتري من الباعة الدين يوقفون الحركة و سيضطرون لاخلاء الطريق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
3 - المتتبع الثلاثاء 14 ماي 2019 - 00:43
نظرا للاضرابات المتكررة غالبا ما ستكون سنة بيضاء وابناء الطبقة الفقيرة الذين هم بالتعليم العمومي سيضيعون اما اولاد المنعم عليهم والمتمين لاطر هذه المحكومة فليسوا هنا لانهم يتابعون دراستهم بالتعليم الخصوصي فلهذا السبب المحكومة ليست هنا لكم الله يا ابناء الشعب الذين لا قوة لكم اولاد سبي البه ونعم الوكيل في الكل وتذكر ايها الشعب تذكر ان بسبب اضراب الاساتذة الذين راووا في الاضراب حق مشروع وبسبب عجز المحكومة عن حل مشاكلهم ضاعت سنة دراسية لفلذات اكبادنا لذلك وجب معاقبة هذه المحكومة برفض التصويت لها مستقبلا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-8
4 - الترقية الثلاثاء 14 ماي 2019 - 00:51
مامصير اولاد الشعب الضعفاء، ادا تمت مقاطعة الامتحان وعدم ادخال النقط في مسار، يمشيو يكبو الما على كرشهم او يمشيو يسرحو، العام كامل غادي جاي فالبرد والسمرا كيقطع فالصباط، في الاخير يخرج طويل، وجب مراعاة مصلحة اولاد الشعب والديهم العام كامل كيتقاتلو باش يوفروليهم مصاريف التمدرس من كسوة ودفاتر وكتب، كاين الاسر لي الدخل ديالها فالنهار لا يتعدى 40 درهم لاتحرموهم من رؤية عبارة "ينتقل" في نتيجة ابنائهم في اخر السنة، تحية رمضانية.......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
5 - رزق حلال الثلاثاء 14 ماي 2019 - 00:51
كلشي باغي يترقى باش يربح فلوس اكثر وتاحد ما باغي يزيد في نشاطو ويخدم بلا غش ولا سليت ويكون عندو ضمير يحاسبو,واش نستحق الترقية?
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
6 - عبدالكريم بوشيخي الثلاثاء 14 ماي 2019 - 01:04
هؤلاء الاساتذة شوهوا سمعة التعليم في بلدنا و شوهوا بالاستاذ المغربي الذي كان يضرب به المثل في الاخلاق النبيلة و حسن السلوك و الجد و المثابرة للقضاء على الجهل و تكوين اجيال مثقفة تحمل ناصية العلم و مشعل التطور فاغلبهم توظفوا بعد مباراة بشهادات حددتها وزارة التربية الوطنية و هي الاساس في ملفاتهم لكن استغلوا الفراغ و تابعوا دراستهم العليا بمحض ارادتهم و بتشجيع من الوزارة و حصلوا على شواهد عليا لكنهم اليوم يبتزون الوزارة بتلك الشهادات التي تحصلوا عليها و لا تعني احد غيرهم لانهم هم من اختاروا مواصلة دراساتهم العليا دون ان تلزمهم بذالك لذالك تبقى تصرفاتهم غير اخلاقية بحمل الكوميرا او الافطار امام قبة البرلمان للحصول على شيئ غير مقبول و غير مستحق من الناحية القاونية لانهم توظفوا بشهادة حددت شروطها في اليوم الاول الذي تقدموا فيه للمبارة و تبقى هي الاساس في الترقية او الاقدمية لذالك يجب على هؤلاء الاخوة ان يعرفوا ان الكثير من الاساتذة حاصلون على شهادة الدكتوراة و مازالوا يدرسون تلامذة المستوى الابتدائي بكل فخر و اعتزاز و نكران للذات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
7 - صحوة ضمير الثلاثاء 14 ماي 2019 - 01:17
سنة دراسية خبزية بكل المقاييس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 7 | عرض: 1 - 7

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.