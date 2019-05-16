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كُتّاب وآراء
"مطالب مهنية مُلحة" تدفع الممرضين إلى شل مستشفيات المملكة
قرر الممرضون شل المستشفيات بجل أرجاء المملكة بعد قرار خوضهم إضرابا وطنيا انطلاقا من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس المقبل، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، إضافة إلى تنفيذ اعتصامات جهوية أمام مقرات ولايات الجهات في اليوم الثاني من الإضراب.
الشكل الاحتجاجي للممرضين يأتي من أجل المطالبة بتنفيذ ملفهم المطلبي. وفي هذا الإطار تقول فاطمة الزهراء بلين، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، إن الأمر يتعلق بستة مطالب أساسية تصفها بـ"القديمة"، "لكن الوزارة لا تريد التفاعل معها"، حسبها.
ويتعلق المطلب الأول حسب بلين بضرورة رفع مستحقات التعويض عن الأخطار، مشيرة إلى أن هناك فئات تتقاضى أكثر من الممرضين في هذا الجانب، في حين أنهم "أكثر التصاقا بالمريض والخطر"، ومشددة على ضرورة منحهم تعويضا "منصفا".
المطلب الثاني الذي جاءت بلين على ذكره يتعلق بالمطالبة بإخراج مصنف الكفاءات والمهن، قائلة: "الممرض بدونه لا يعرف متى تبدأ ومتى تنتهي مهامه، وهو ما يعرضنا لخطر التعرض للمحاكمات"، منتقدة أن تتم متابعة الممرضين بفصول القانون الجنائي "مثل أي مجرم"، وفق تعبيرها.
ويرتبط المطلب الثالث الذي جاءت المتحدثة على ذكره بوجوب إخراج هيئة وطنية للممرضين، من أجل تنظيم المهنة، قائلة: "لا بد من دق ناقوس الخطر بشأن تكاثر المدارس التي تقوم بتخريج ممرضين"، معتبرة أنه حتى وإن كان الأمر إيجابيا في بعض من جوانبه إلا أن تقنين القطاع يعد أمرا ضروريا.
وتشدد المتحدثة على ضرورة مراقبة طريقة منح دبلومات الممرضين من قبل المؤسسات الخاصة، من أجل تجويد الخدمات الصحية ورعاية المواطنين.
وتطالب الحركة أيضا بضرورة إدماج الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقطع مع سياسة التعاقد، داعية إلى سد "الخصاص المهول في نقص الموارد البشرية". وفي هذا الإطار تؤكد المتحدثة أن هناك تسعة آلاف خريج من مؤسسات عمومية تكلفت الدولة بتكاليف تكوينهم إلا أنهم يعيشون البطالة اليوم.
وتشدد بلين على ضرورة إدماج كافة الخرجين للعمل في المستشفيات الوطنية، مؤكدة أن الإدماج يجب أن يكون في إطار الوظيفة العمومية وليس بالتعاقد.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (44)
على وزارة الصحة ان تتناوب بالاصلاح بين اطرها لان الآن جاء دور الطبيب الدي لم يتغير اجره مند خمس سنوات ارجوكم بالعدالة الاجرية اما الممرضين استفادوا في عهد الوزير السابق الوردي من الاجازة و تعويضاتها اما بالاقدمية او بالامتياز و شكرا لا تغضب علي يا ممرض ان الحق هو هدا
اللهم غيابهم افظل من حضورهم عينهم فقط على جيوب أهل المرضى فمن أعطى ينضرون اليه تلك اللحظة فقط ومن لم يعطي يلقى مع قمامة الأزبال فاللهم غيابهم خير لنا وللمرضى وللمستشفى
آش فيهم ميتشلل المستشفيات
راهم مشلولين من أصل
ان لله و أنا اليه راجعون
الحساب عند الرب العالي
والله إنها قمة العبث وللإشارة أجرة الممرض سلم 10 تبدأ من 6000 درهم +التعويضات والمنح
وهي أجرة ممتازة مقارنة بالسلم 10 لدى باقي الموظفين الذي لا يتجاوز 5000 درهم..
والله الا زدتو فيه بالاضرابات والمواطن هو الضحية
rural et des coins perdus ?! Avec quoi la santé est gagnante de tout coté. %٪
شلت أو لا تشل
نسبة الأخطاء الطبية في زيادة
هل هناك طب او أطباء
هل هناك مستشفيات
هل هناك ممروصون
ليس هناك إلا
كور وأعطي الأعور
الله يستر رآه كان ديما كائن غير دبا قالوها صراحتا
آش من ممريض ولا طبيب غير الشفار عند خوه
الله يأخذ فيهم الحق تركوا عباد الله كولشي خصا دار ليه عملية. عندهم واخا تجي غير طلل على شب حد اكوليك خاص دير عملية واش هادوك ناس
اما الكفاءة يا ممرض الفيس البوك فراه كاتبان في ارض الواقع و قدام المريض ماشي فالانترنيت. اوانا كانكتب بتلطريقة الي كاتريحني. يا كما انت منعدمة فيك التمغرابيت؟
الطبيب العام
الطبيب باك +6 ويقال له دكتور يبدء بالسلم 11 ب 9000 درهم بعد مرور 4 سنوات يمر بامتحان كفاءة شكلي الى الرتبة الموالية ليصبح الراتب 1200 درهم وبعد 4 سنوات امتحان شكلي ايضا 15000 درهم بعد 4 سنوات 20000 درهم ناهيك عن الرشاوي و الغيبات والتعويض في العيادات الخاصة .....
اما الممرضين فحدت ولاحرج
خمس سنوات مدرجات في الكلية و تداريب استشفائية في المراكز الاستشفائية الجامعية
و السنة السادسة تداريب استشفائية وامتحانات عند نهاية مدة التدريب بكل مصلحة .
والسنة السابعة فيها الامتحانات السريرية وما ادراك بها و تحضير الاطروحة و القيام بحراسات في المستشفيات الجهوية او الجامعية.
وغالبا الاطروحة لا يتم مناقشتها الا في السنة الثامنة .
اما بالنسبة للتخصص فهو كذلك يحتوي على امتحانات للمرور من سنة لاخرى و يجب ان تقوم ببحوث ودراسات للمرضى على مستوى المصلحة و نشر مقالات علمية بمجلات علمية .
وخذاري ان تقارن مهنة شبه طبية مقتبسة بأصلها.
في تكوينك العملية كنت تبدل الضمادات وما أدراك ما استبدال الضمادات. أكا تكوينك الأكاديمي فتعلمت من ممرض مثلك و من طبيب عام. وأنت الآن تقول أن جميع الأطباء لا تكوين لهم. يعني هم صفر وانت تحت الصفر حسب ما فهمت منك. اعتراف خطييير
لي خدام مع الدولة او اي شيء عمومي بحال التعليم او الصحة خصهوم ينزل عليهم القانون بحال العسكر او الدرك او القوات المساعدة، ممنوع الإضراب منعا كليا ، نعم للحوار ولا للإضراب بحال الأساتذة الذين ضيعو اولاد الشعب.
باراكا من المهزلة ، اي نقابة او حزب بقى ينتقم من الدولة او حزب اخر يخرج الأكباش الى الشارع.
انه لمن المؤسف أن نجد أناس ليس لهم صلة بمواضيع مطروحة ويحشرون أنفسهم فيما لا يعنيهم.للأسف هذا ما يجعل المواطن مقهور تحت الصباط للأسف صباط أخيه المقهور والمستفيد يقهقه ويقول اللهم اضرب الكلخ بالكلخ واتركنا نرتاح.
ملاذي تمنى أن تفقأ عينه لتفقأ عينا أخيه !
عندكم 1400 كتعويض عن الاخطار وتطالبون برفعها وراه في الميادين كاين الخطر وفي كل التجمعات كاين خطر العدوى علاش قسم فيه 40 خلق ماشي خطر وهداك الجندي في الصحاري معرض للقتل والاسر ولدغات الافاعي السامة و......ومكيشد حتى درهم كتعويض وباك +3 بحالكوم واجرته 3500 درهم وساكتين مساكن واش انت في خطر اكثر منو وزدتوا فيه والحل هو توظيف المتعاقدينفي كل مصلحة وهكذا غادي نتهناوا من التهديدات ديالكوم على زين خدمتكوم، علما ان خدماتكم 0 مشغولين بالهاتف متكبرين على الخوا المل يعرف ان جل الممرضين معقدين خاصهوم طبيب نفساني عفوا ممرض نفساني بسسبكم هجرت المستشفى العمومي وخا فلوسي على قد الحال حيت كنخاف شي نهار بسبب استفزازكم نرتاكب شي حماقة اما التبوحيط حدث ولا حرج تمثلون الاغماء في كل صغيرة وكبيرة .
نطلب من الحكومة العدالة الاجرية حسب السلاليم وهكذا ترجعوا عند خوتكم ل5000 درهم
يعني يصبح الفرق بينه وبين الطبيب اقل من 1000 درهم الذي لا يتوظف الا في سن 26 سنة على الاقل نظرا لسنوات الدراسة الطويلة .
اي ممرض قضى خمس سنوات خدمة يصبح افضل اجرا من الطبيب ربما رئيسه .
أن أراقبَ اللّه في مِهنَتِي.
وأن أصُونَ حياة الإنسان في كافّةِ أدوَارهَا. في كل الظروف والأحَوال بَاذِلاً وسْعِي في استنقاذها مِن الهَلاكِ والمرَضِ والألَم والقَلق.
وأن أَحفَظ لِلنّاسِ كَرَامَتهُم ، وأسْتر عَوْرَتهُم ، وأكتمَ سِرَّهُمْ.
وأن أكونَ عَلى الدوَام من وسائِل رحمة الله ، باذلا رِعَايَتي الطبية للقريب والبعيد ، للصالح والخاطئ ، والصديق والعدو.
وأن أثابر على طلب العلم ، أُسَخِره لنفعِ الإنسَان ... لا لأذَاه.
وأن أُوَقّرَ مَن عَلَّمَني ، وأُعَلّمَ مَن يَصْغرَني ، وأكون أخاً لِكُلِّ زَميلٍ في المِهنَةِ الطُبّيّة مُتعَاونِينَ عَلى البرِّ والتقوى.
وأن تكون حياتي مِصْدَاق إيمَاني في سِرّي وَعَلانيَتي ، نَقيّةً مِمّا يُشينهَا تجَاهَ الله وَرَسُولِهِ وَالمؤمِنين.
والله على ما أقول شهيد