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الرئيسية | مجتمع | "مطالب مهنية مُلحة" تدفع الممرضين إلى شل مستشفيات المملكة

"مطالب مهنية مُلحة" تدفع الممرضين إلى شل مستشفيات المملكة

"مطالب مهنية مُلحة" تدفع الممرضين إلى شل مستشفيات المملكة
هسبريس - أمال كنين
الثلاثاء 14 ماي 2019 - 22:36

قرر الممرضون شل المستشفيات بجل أرجاء المملكة بعد قرار خوضهم إضرابا وطنيا انطلاقا من اليوم الثلاثاء إلى غاية الخميس المقبل، باستثناء أقسام الإنعاش والمستعجلات، إضافة إلى تنفيذ اعتصامات جهوية أمام مقرات ولايات الجهات في اليوم الثاني من الإضراب.

الشكل الاحتجاجي للممرضين يأتي من أجل المطالبة بتنفيذ ملفهم المطلبي. وفي هذا الإطار تقول فاطمة الزهراء بلين، عضو المجلس الوطني لحركة الممرضين وتقنيي الصحة بالمغرب، إن الأمر يتعلق بستة مطالب أساسية تصفها بـ"القديمة"، "لكن الوزارة لا تريد التفاعل معها"، حسبها.

ويتعلق المطلب الأول حسب بلين بضرورة رفع مستحقات التعويض عن الأخطار، مشيرة إلى أن هناك فئات تتقاضى أكثر من الممرضين في هذا الجانب، في حين أنهم "أكثر التصاقا بالمريض والخطر"، ومشددة على ضرورة منحهم تعويضا "منصفا".

المطلب الثاني الذي جاءت بلين على ذكره يتعلق بالمطالبة بإخراج مصنف الكفاءات والمهن، قائلة: "الممرض بدونه لا يعرف متى تبدأ ومتى تنتهي مهامه، وهو ما يعرضنا لخطر التعرض للمحاكمات"، منتقدة أن تتم متابعة الممرضين بفصول القانون الجنائي "مثل أي مجرم"، وفق تعبيرها.

ويرتبط المطلب الثالث الذي جاءت المتحدثة على ذكره بوجوب إخراج هيئة وطنية للممرضين، من أجل تنظيم المهنة، قائلة: "لا بد من دق ناقوس الخطر بشأن تكاثر المدارس التي تقوم بتخريج ممرضين"، معتبرة أنه حتى وإن كان الأمر إيجابيا في بعض من جوانبه إلا أن تقنين القطاع يعد أمرا ضروريا.

وتشدد المتحدثة على ضرورة مراقبة طريقة منح دبلومات الممرضين من قبل المؤسسات الخاصة، من أجل تجويد الخدمات الصحية ورعاية المواطنين.

وتطالب الحركة أيضا بضرورة إدماج الممرضين وتقنيي الصحة المعطلين في إطار النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والقطع مع سياسة التعاقد، داعية إلى سد "الخصاص المهول في نقص الموارد البشرية". وفي هذا الإطار تؤكد المتحدثة أن هناك تسعة آلاف خريج من مؤسسات عمومية تكلفت الدولة بتكاليف تكوينهم إلا أنهم يعيشون البطالة اليوم.

وتشدد بلين على ضرورة إدماج كافة الخرجين للعمل في المستشفيات الوطنية، مؤكدة أن الإدماج يجب أن يكون في إطار الوظيفة العمومية وليس بالتعاقد.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - وطني الثلاثاء 14 ماي 2019 - 22:51
انا لست طبيبا و لا ممرضا انا موطن متتبع لقضايا وطننا العزيز
على وزارة الصحة ان تتناوب بالاصلاح بين اطرها لان الآن جاء دور الطبيب الدي لم يتغير اجره مند خمس سنوات ارجوكم بالعدالة الاجرية اما الممرضين استفادوا في عهد الوزير السابق الوردي من الاجازة و تعويضاتها اما بالاقدمية او بالامتياز و شكرا لا تغضب علي يا ممرض ان الحق هو هدا
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-39
2 - سيزي الثلاثاء 14 ماي 2019 - 23:02
أصلا المستشفيات مشلولة بوجودهم أم لا
اللهم غيابهم افظل من حضورهم عينهم فقط على جيوب أهل المرضى فمن أعطى ينضرون اليه تلك اللحظة فقط ومن لم يعطي يلقى مع قمامة الأزبال فاللهم غيابهم خير لنا وللمرضى وللمستشفى
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-23
3 - الخوصصة والجهوية الثلاثاء 14 ماي 2019 - 23:03
الحل هو أن تفتح الدولة مناصب جهوية بالتعاقد مع الممرضين الخواص والمساعدين بالهلال الاحمر الدين في حالة عطالة و ينتظرون فقط الضوء الأخضر للعمل وهم كثيرون.
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-17
4 - حسن الثلاثاء 14 ماي 2019 - 23:04
على زين المستشفيات.
راها مشلولة خلوق
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12
5 - عاطف الثلاثاء 14 ماي 2019 - 23:10
السلام عليكم
آش فيهم ميتشلل المستشفيات
راهم مشلولين من أصل
ان لله و أنا اليه راجعون
الحساب عند الرب العالي
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10
6 - مواطن غاضب الثلاثاء 14 ماي 2019 - 23:10
الممرض الذي درس 3 سنوات بعد الباكالوريا..يريد أن يصبح أجره الشهري مثل الطبيب الذي درس 8 سنوات بعد البكالوريا أو أكثر..
والله إنها قمة العبث وللإشارة أجرة الممرض سلم 10 تبدأ من 6000 درهم +التعويضات والمنح
وهي أجرة ممتازة مقارنة بالسلم 10 لدى باقي الموظفين الذي لا يتجاوز 5000 درهم..
والله الا زدتو فيه بالاضرابات والمواطن هو الضحية
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-16
7 - rachida الثلاثاء 14 ماي 2019 - 23:11
المستشفيات اصلا مشلولة وتزيد من ارتفاع الضغط لا اطباء لا دواء لا رحمة لا شفقة.
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10
8 - مواطن الثلاثاء 14 ماي 2019 - 23:13
أغلب الممرضين يمضون أوقات عملهم يتجولون في المستشفيات والمراكز الصحية من دون الاهتمام بالمواطنين وهم يلعبون بهواتفهم الذكية..وإذا لم تسلم لهم رشوى لن يهتموا لأمرك وخا يشوفوك كتموت..مشا التمريض مع الجيل القديم لي كانت عندو مسؤولية أما دبا مبقا والو
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-14
9 - abdou الثلاثاء 14 ماي 2019 - 23:17
Le risque est connu pour le personnel paramédical et augmente de jour en jour...Et n'oublions pas nos confrères du
rural et des coins perdus ?! Avec quoi la santé est gagnante de tout coté. %٪
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8
10 - الملاحظ الثلاثاء 14 ماي 2019 - 23:29
إن ٱي متٱمل فيما يجري بالمغرب سيخرج مقتنعا ٱن البلاد تعيش انفصاما عموديا حادا. لنكن صرحاء و نعترف ٱن الحكومة و البرلمان لا وجود لهما إطلاقا. الامور ليست كما يجب ٱن تكون رغم تصريحات السيد رءيس الحكومة.البلاد تعاني من تهميش كل ما يهم اامواطنين،شاء المسؤولون ٱم لا،ٱعجبهم تقييمنا ٱم لا،إنها الحقيقة دون ماكياج. دلوني على قطاع تدل فيه الامور على ٱننا في دولة!!!!؟؟؟؟؟ السيبة هي الساءدة،اامحروقات،عدم تٱدية الضراءب علانية،تبذير المال العمومي علانية،الفوضى في الاستغراب احتجاجات في كل مكان،رؤساء جماعات يفعلون ماشاؤوا،وزراء غاءبون عن مصالح قطاعاتهم،و......هناك حقيقتان لا غير : السجن لمن بالغ في الاحتجاج ٱو طرده من العمل،الحقيقة الثانية تعني ٱصحاب المصالح الكبرى،ذوو المال،هؤلاء وكٱنهم غير موجودين يستفيدون دون ٱن يزعجهم ٱحد،بل لا يكاد ٱحد يقترب منهم. شركات التٱمين،مؤسسات القروض المستوردون دون الكبار، و........وكٱنه سيناريو مقصود لالهاءنا فقط في معارك وهمية يتم النفخ فيها لتظهر و كٱنها تهم مصيرنا: ااكرة،اامسلسلات و السيتيكومات و......الى ٱين نسير ؟؟!!!
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5
11 - كلشي كحل الله يستر الثلاثاء 14 ماي 2019 - 23:32
صلينا على الطب صلات الميت من زمان

شلت أو لا تشل
نسبة الأخطاء الطبية في زيادة

هل هناك طب او أطباء
هل هناك مستشفيات
هل هناك ممروصون


ليس هناك إلا
كور وأعطي الأعور
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-5
12 - ولد العمومي الثلاثاء 14 ماي 2019 - 23:40
لا شك ان الحكومة استهدفت القطاعات الاجتماعية الصحة والتعليم..الطب اصلا يشكو من سلبيات كثيرة لتاتي هذه الوزارة وتختم بالشمع الاحمر على اخر الامال وتزرع الياس امام الطلبة لصالح الطب الخاص...الدولة هي المسؤولة عن شلل كل القطاعات...المواطن الذي اعطى صوته ها هو اليوم يجني ثمر اختياراته في صحته وتعليمه وابنائه و...
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5
13 - طبيب سلم 10 الثلاثاء 14 ماي 2019 - 23:46
لا أعرف هاد "التابعة" اللي مسلطة على الأطباء؟ او دي عرفتوا اش يجيكم مليح: خذوا المناصب من بعد ماكنتوا تنعتوا الوزارة ب "وزارة الطبيب" وباليو حيدوا لهاد الاطباء هاذ التعويض عن الأخطارحيث انتما دابا وليتو الكل في الكل.باش في الاخير توليو تشدوا 7500 درهم في الشهر بشويا ديال الفاصمة و شي شويكات. ويبقى عند الطبيب المتبوع أجرة 5700 درهم في الشهر. يعني بالنسبة ليكم انتما اللي كاتخدموا. واخا: الامراض 5 انواع: النوع الاول جروح. وهنا الاطباء هما الللي كايخطوا الجروح الكبيرة و الخطيرة فالبلوك. النوع الثاني الوقاية. الثالث الحالات الاستعجالية وهنا الكل يشهد ان الطبيب هو من يتعذب و يعمل في هاته الحالات. الرابعة : الجراحة وهنا لايوجد ممرضون جراحون طبعا بل اطباء فقط. خامسا حالات الانعاش هنا من يتابع هو الممرض لكن من يهرس راسه و يتحمل الخطا الطبي هو طبيب الانعاش. بالاضافة الى الشواهد الطبية و ما يتبعها من مغامرة الطبيب هو من يملؤها. الممرض لا يتميز الا بالاحصائيات. اذن لا داعي لتغطية الشمس بغربال مثقوب
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-24
14 - هشام بني زروال الثلاثاء 14 ماي 2019 - 23:53
نظام التعاقد هو الحل . من أجل خدمة المواطن على آكمل وجه
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3
15 - الزهواني الأربعاء 15 ماي 2019 - 00:07
فإليك الشلال فسبيطارات غادي ايكون ؟؟؟؟
الله يستر رآه كان ديما كائن غير دبا قالوها صراحتا
آش من ممريض ولا طبيب غير الشفار عند خوه
الله يأخذ فيهم الحق تركوا عباد الله كولشي خصا دار ليه عملية. عندهم واخا تجي غير طلل على شب حد اكوليك خاص دير عملية واش هادوك ناس
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-5
16 - Adil الأربعاء 15 ماي 2019 - 00:12
الحل الوحيد لموضي الاضربات هو الأجر مقابل العمل اي الاقتطاع من الاجر والطرد من الوضيفة
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-3
17 - عنترة الأربعاء 15 ماي 2019 - 00:15
للطبيب سلم 10والذي يبدو أنه لايستطيغ تكوين جملة مفيدة باللغة العربية والأرجح أنه لايستطيع تكوينها باللغة الفرنسية لكون خواء وفراغ التكوين من أصله وفصله لهذا الطبيب ولغيره نقول مدة تكوين الطبيب خمس سنوات وسنة للتدريب فلا خلط ولا تصدير المغالطات أما إن كان الأمر احتساب مدة التخصص فنقول حتى الممرض يدرس سنوات في السلك التاني والتالث ومنه من أكمل دراساته في الدكتوراء في تخصصات جامعية تخول له اعلى المسؤوليات فلا مزيدات لقد تغيرت المعادلات...لاتبجح بمدة التكوين فالعبرة في الكفاءة والنجاعة وخدمة المريض.
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13
18 - رأي الأربعاء 15 ماي 2019 - 00:54
الممرض ليس هو من يتحمل هشاشة المستشفيات الكل يشتكي أهم القطاعات في خلل و بدون تجهيز و لا شيء مجرد أسوار تهدم و تبنى لا غير أما الخدمات فتجد الممتهن يعاني قبل المريض أو صاحب مصلحة بصفة عامة ..هذا حال البلاد و لنا رب كريم .
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8
19 - ali الأربعاء 15 ماي 2019 - 01:29
على وزارة الصحة ان تتناوب بالاصلاح بين اطرها لان الآن جاء دور الطبيب الدي لم يتغير اجره مند خمس سنوات ارجوكم بالعدالة الاجرية اما الممرضين استفادوا في عهد الوزير السابق الوردي من الاجازة و تعويضاتها اما بالاقدمية او بالامتياز و شكرا لا تغضب علي يا ممرض ان الحق هو هدا
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-8
20 - الى التعليق 17 الأربعاء 15 ماي 2019 - 01:41
ممرض يكمل دراسته؟!! اااه غادي يولي طبيب بعد الدكتوراه؟ اولا غادي يولي يفتح لعباد الله ؟ههه ممرض من درجة طبيب!! ما سمعنا بهذا.
اما الكفاءة يا ممرض الفيس البوك فراه كاتبان في ارض الواقع و قدام المريض ماشي فالانترنيت. اوانا كانكتب بتلطريقة الي كاتريحني. يا كما انت منعدمة فيك التمغرابيت؟
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-14
21 - مواطن الأربعاء 15 ماي 2019 - 01:45
ان افضل حل لهذه الاشكاليات بالمستشفيات والمدارس والإدارات هو التعجيل بترقية الموظفين المستحقين المسجلين في لوائح الإنتظار للترقي منذ سنة 2015ومابعدها،وبعد ذلك يتم حل باقي الاشكاليات،مع قيام كل إدارة في حدود تخصصها بوضع مخططات متوسطة وبعيدة المدى بالاستعانة بخبراء في كل ميدان بالتنسيق مع مكاتب دراسات مختصة.حتى يتم وضع حد جذري لمثل هاته الإشكاليات، وتجدر الإشارة إلى أن الحكومات السابقة كانت تلجأ إلى الترقية الاستثنائية لجلالة مشاكل الترقية،علما حاليا ان بعض الموظفين من معرضين وأطباء ومتصرفين ومهندسين وأساتذة وغيرهم لازالوا في لائحة الإنتظار منذ سنة 2015.علما ان عددهم قليل.
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-4
22 - Salah elhajouji الأربعاء 15 ماي 2019 - 02:22
موظفوا وزارة الصحة الاكثر تبجحا في الوظيفة العمومية
الطبيب العام
الطبيب باك +6 ويقال له دكتور يبدء بالسلم 11 ب 9000 درهم بعد مرور 4 سنوات يمر بامتحان كفاءة شكلي الى الرتبة الموالية ليصبح الراتب 1200 درهم وبعد 4 سنوات امتحان شكلي ايضا 15000 درهم بعد 4 سنوات 20000 درهم ناهيك عن الرشاوي و الغيبات والتعويض في العيادات الخاصة .....
اما الممرضين فحدت ولاحرج
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-5
23 - Mohammed الأربعاء 15 ماي 2019 - 02:26
عجيب امر هذا البلد حتى حاجة ما هي هذيك والشعب مسكين صابر على كل شي ,انا لله وانا اليه راجعون
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2
24 - الى عنترة الأربعاء 15 ماي 2019 - 03:19
الطب ثمان سنوات
خمس سنوات مدرجات في الكلية و تداريب استشفائية في المراكز الاستشفائية الجامعية
و السنة السادسة تداريب استشفائية وامتحانات عند نهاية مدة التدريب بكل مصلحة .
والسنة السابعة فيها الامتحانات السريرية وما ادراك بها و تحضير الاطروحة و القيام بحراسات في المستشفيات الجهوية او الجامعية.
وغالبا الاطروحة لا يتم مناقشتها الا في السنة الثامنة .
اما بالنسبة للتخصص فهو كذلك يحتوي على امتحانات للمرور من سنة لاخرى و يجب ان تقوم ببحوث ودراسات للمرضى على مستوى المصلحة و نشر مقالات علمية بمجلات علمية .
وخذاري ان تقارن مهنة شبه طبية مقتبسة بأصلها.
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0
25 - بنادم الأربعاء 15 ماي 2019 - 04:37
أتساءل لمذا لم يقدموا هم كذلك استقالاتهم مثل الأطباء حتى يكون الضغط قويا على المسؤولين. لمذا لا يكون تنسيق بين جميع فئات قطاع الصحة في مطالبهم. و لمذا هناك مهاجمة و مقارنة دائمة للممرضين في ملفهم المطلبي مع الأطباء. عكس جميع الاعراف النقابية عبر العالم. على فكرة انا بعيد كل البعد عن قطاع الصحة. لكني نقابي منذ ما يزيد عن عشرين سنة. تساؤلات تحيرني واحترامي للجميع
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9
26 - ممرض مغترب الأربعاء 15 ماي 2019 - 05:52
لا يغير الله ما بقوم حتئ يغيرو ما بانفسهم، شي كايضرب فشي، كاين الصالح والطالح في الفءتين، عارفين بعضنا مزيان، واللي مازال يالاه كايقرا، مازال ماتخرجش، بلا مايعلق.
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3
27 - الى التعليق 17 الأربعاء 15 ماي 2019 - 07:04
أكيد أنك درست بأحد المعاهد الصغيرة و تدربت في مستشفى صغير لكونك تجهل تماما مسار تكوين الأطبتء و بأنهم يعملون على ملئ ملفات تلمرضى منذ السنة الثالثة من تكوينهم و بأنهم هم العمود الفقري للمستشفى الجامعي ( خلية النحل)
في تكوينك العملية كنت تبدل الضمادات وما أدراك ما استبدال الضمادات. أكا تكوينك الأكاديمي فتعلمت من ممرض مثلك و من طبيب عام. وأنت الآن تقول أن جميع الأطباء لا تكوين لهم. يعني هم صفر وانت تحت الصفر حسب ما فهمت منك. اعتراف خطييير
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-4
28 - عبدالله الأربعاء 15 ماي 2019 - 07:55
يجب على الدولة المغربية ان تخرج قانونا صارما على من يشل اي حق من حقوق الشعب المغربي .
لي خدام مع الدولة او اي شيء عمومي بحال التعليم او الصحة خصهوم ينزل عليهم القانون بحال العسكر او الدرك او القوات المساعدة، ممنوع الإضراب منعا كليا ، نعم للحوار ولا للإضراب بحال الأساتذة الذين ضيعو اولاد الشعب.
باراكا من المهزلة ، اي نقابة او حزب بقى ينتقم من الدولة او حزب اخر يخرج الأكباش الى الشارع.
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-6
29 - طبيب سلم 10 الأربعاء 15 ماي 2019 - 08:55
Apres le gain de cause de leur ancienne revendication, ces infirmier m'ont enormément mystifié en voulait tout accrocher.la question qui se pause : est ce qu'ils font leurs devoirs comme il le faut, sachant qu' ils sont cencés trvailler individuellement mais ensemble et non de la façon actuelle que tout le monde remarque aux urgences( laisser le service vide , travailler à tour de rôle, manque d'acceuil adėquat des malade, sens de communication qui laisse à dėsirer....)
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-3
30 - Aziz الأربعاء 15 ماي 2019 - 09:15
السلام عليكم
انه لمن المؤسف أن نجد أناس ليس لهم صلة بمواضيع مطروحة ويحشرون أنفسهم فيما لا يعنيهم.للأسف هذا ما يجعل المواطن مقهور تحت الصباط للأسف صباط أخيه المقهور والمستفيد يقهقه ويقول اللهم اضرب الكلخ بالكلخ واتركنا نرتاح.
ملاذي تمنى أن تفقأ عينه لتفقأ عينا أخيه !
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3
31 - ملاحظة الأربعاء 15 ماي 2019 - 09:16
انا لست ممرض ولا طبيب ولكن ارى ان اجر الممرض الاعلى مقارنة مع زملاءهم في قطاعات اخرى 6500 مقابل 5000 ولان تريدون عويض الطبيب تصبح اجرتكم 7500 والكبيب 80000 واش كيبان لكم هادشي عادي.
عندكم 1400 كتعويض عن الاخطار وتطالبون برفعها وراه في الميادين كاين الخطر وفي كل التجمعات كاين خطر العدوى علاش قسم فيه 40 خلق ماشي خطر وهداك الجندي في الصحاري معرض للقتل والاسر ولدغات الافاعي السامة و......ومكيشد حتى درهم كتعويض وباك +3 بحالكوم واجرته 3500 درهم وساكتين مساكن واش انت في خطر اكثر منو وزدتوا فيه والحل هو توظيف المتعاقدينفي كل مصلحة وهكذا غادي نتهناوا من التهديدات ديالكوم على زين خدمتكوم، علما ان خدماتكم 0 مشغولين بالهاتف متكبرين على الخوا المل يعرف ان جل الممرضين معقدين خاصهوم طبيب نفساني عفوا ممرض نفساني بسسبكم هجرت المستشفى العمومي وخا فلوسي على قد الحال حيت كنخاف شي نهار بسبب استفزازكم نرتاكب شي حماقة اما التبوحيط حدث ولا حرج تمثلون الاغماء في كل صغيرة وكبيرة .
نطلب من الحكومة العدالة الاجرية حسب السلاليم وهكذا ترجعوا عند خوتكم ل5000 درهم
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-4
32 - ملاحظ22 الأربعاء 15 ماي 2019 - 13:11
تحية نضالية لكم من استاذ فرض عليه التعاقد..واصلوا حتى تحقيق المطالب و لا تسقطوا في الاخطاء التي وقعنا فيها...و اولها الدخول في جلسات حوار لا تنتهي مع الوزارة لزرع اليأس فيكم..نتمنى توحيد نضالات الموظفين العموميين جميعا السنة المقبلة
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3
33 - استاذ زنزانة 9 الأربعاء 15 ماي 2019 - 13:52
الممرض يتلقى 6000 درهم كبداية ( سن 21 سنة ) و يريد رفعها ل 7500 درهم بعد الرفع من تعويض الاخطار و ينقص سنوات الترقية.
يعني يصبح الفرق بينه وبين الطبيب اقل من 1000 درهم الذي لا يتوظف الا في سن 26 سنة على الاقل نظرا لسنوات الدراسة الطويلة .
اي ممرض قضى خمس سنوات خدمة يصبح افضل اجرا من الطبيب ربما رئيسه .
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-1
34 - تمييع النضال الأربعاء 15 ماي 2019 - 15:02
لم يسبق لي ان سمعت عن نضال من اجل الاستيلاء على أشياء غير مستحقة حتى عاينتها مع هؤلاء الممرضين الثائرين. لالا لا.. هادوا محال واش جاييين يخدموا. لا لا كاينة شي حاجة وراء هاد الضسارات و البسالات.
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0
35 - موظف عمومي الأربعاء 15 ماي 2019 - 15:07
لقد تابعت التدخلات أعلاه وشد انتباهي حقد بعض المتدخلين الدفين تجاه الممرض ،ولاحظت أن أغلب التعليقات تذهب إلى أن مرتب الممرض البسيط لا يجب أن يرتفع بكل بساطة لأنه سيقترب من مرتب الطبيب،ما هذا الحقد الدفين تجاه الممرض رغم أنني كمواطن عندما اذهب الى المستشفى لا اجد امامي الا الممرض، أما الطبيب خصوصا الاختصاصي لا يحضر إلا مرة أو مرتين في الاسبوع لذلك نجد المواعد بعيدة وعلى المريض أن ينتظر دوره عدة شهور ،ففي نظري لا يجب أن تكون هناك مقارنة بين المهن، فلكل مهنة خصوصياتها واكراهاتها والممرض يستحق تعويضات اكثر لأنه يعمل اكثر مع المريض وهو معرض للإصابة بالأمراض بشكل مباشر اكثر من الطبيب في نظري. فعلى الأقل يجب ان يكون للممرض تعويض مناسب لحجم الخطر الذي يتعرض له دون مقارنته باي فئة.
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1
36 - الحقيقة 2 الأربعاء 15 ماي 2019 - 17:49
طلاب الطب مضربون ممرضون انتهاجيون بفضل الإضراب مدة 8 أسابيع كل سنة سيتخصون في طب الإضراب بشارع محمد الخامس بالرباط
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-2
37 - تذكير الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:36
اقَسِمُ باللهِ العَظِيمْ
أن أراقبَ اللّه في مِهنَتِي.
وأن أصُونَ حياة الإنسان في كافّةِ أدوَارهَا. في كل الظروف والأحَوال بَاذِلاً وسْعِي في استنقاذها مِن الهَلاكِ والمرَضِ والألَم والقَلق.
وأن أَحفَظ لِلنّاسِ كَرَامَتهُم ، وأسْتر عَوْرَتهُم ، وأكتمَ سِرَّهُمْ.
وأن أكونَ عَلى الدوَام من وسائِل رحمة الله ، باذلا رِعَايَتي الطبية للقريب والبعيد ، للصالح والخاطئ ، والصديق والعدو.
وأن أثابر على طلب العلم ، أُسَخِره لنفعِ الإنسَان ... لا لأذَاه.
وأن أُوَقّرَ مَن عَلَّمَني ، وأُعَلّمَ مَن يَصْغرَني ، وأكون أخاً لِكُلِّ زَميلٍ في المِهنَةِ الطُبّيّة مُتعَاونِينَ عَلى البرِّ والتقوى.
وأن تكون حياتي مِصْدَاق إيمَاني في سِرّي وَعَلانيَتي ، نَقيّةً مِمّا يُشينهَا تجَاهَ الله وَرَسُولِهِ وَالمؤمِنين.
والله على ما أقول شهيد
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38 - الى التعليق 35 الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:57
ماهذا المنطق؟!!! هل تعلم ان الموظفين الصغار يكون عددهم أكبر و مسؤولياتهم أقل و دورهم أقل أهمية من الموظفين الأعلى مرتبة ؟ فهل سوف تمنح تعويضات للمخزني وابمقدم أكثر من القايد حيث أناس عاديين مثلك يلتقون بهاته الفءات أكثر من القايد الذي تكون له مهام أكثر أهمية خارجة عن مجال بصرك؟ ام سوف تعطي راتبا أكبر للتقنيين لأنك تراهم أكثر من المهندس الذي يعمل لوحده في حين هم يتبادلون الادوار فيما بينهم؟ ام سوف تعطي اجرة أكبر للبستانيين الذين يعملون بشكل يومي بسرعة السلحفاة اكثر من مدير المؤسسة لان تراهم أكثر من هذا الأخير؟ منطق عجيب و الله!!!!
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39 - عنترة 2 الأربعاء 15 ماي 2019 - 21:27
يبدو أن تعليق عنترة (المعلق 17)أثار امتعاض بعض الأطباء الذين وبالمناسبة نؤكد للرأي العام أنهم لايمتلكون شهادة دكتوراء وأن المسماة شهادة هي بالصفة لا بالأساس لأن مسار الدكتوراء وببساطة يتطلب مسارا آخر كما هو متعارف عليه في الأنظمة العلمية الأنكلوسكسونية والفرنكونية .هذا من جهة اما من جهة أخرى نقول أن الممرض وبصحوته العلمية التي انفتحت على الجامعات العلمية خلق معادلات جديدة اربكت الأطباء.كنا نود ان يجيبوننا باللغة العربية او الفرنسية كي نستشفوا المعادن العلمية والادبية لكن التبجح والخواء والفراغ لاينتج الا الفراغ اجابوا باللغة العامية ...وللذي أعاب عن المعلق عنترة وجرده من مغربيته فنقول ..إن لم أكن مغربيا لوددت أن أكون مغربيا..
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40 - أستاذ الأربعاء 15 ماي 2019 - 22:31
أصبح الشاب يدرس معضم حياته لكي يشتغل في الأخير بالتعاقد .الأمور تسير على مايرام.
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41 - الى السي عنترة الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:52
ما دخل الاداب و اللغة في مجال تطبيقي 100 بالمائة؟ مادور الطبيب و الممرض أليس لإعطاء الخدمات العلاجية و اكتشاف سبب المرض؟ المريض لا يربد من المعالج سوى العلاج لا أقل و لا أكثر هل فهمت؟ أما عن المستوى لدى الممرضين الذين تفتخر بهم فمعضمهم يلزمهم تكوينات مستمرة وشوف تشوف...
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42 - الممرض الخميس 16 ماي 2019 - 00:56
يبدو ان الأطباء الذين يتدخلون في حق الممرض لا يتجرؤون على نقاش الدكتوراء التي لا يمتلكونها والتي بالمناسبة يطالبون بتعويضاتها كاملة .كنا نود ان يخودوا في هذا لكنهم عوض ان يحاججوا الناس بالدلائل والبراهين الاتباتية فروا هاربين وراء تبخيس الممرض.نقول وللمرة المليون ان تطوير كفاءات الممرض العلمية في الجامعات تخوض فيما هو علمي وحقوقي ...فهل شعبة الكيمياء والفيزياء والبيولوجيا ليست بعلوم توظف في الطب؟هل الاقتصاد لا يخص التدبير والتسيير في في مجال تدبير المؤسسات الصحية..وهل الحفض والاستضهار وهو السمة السائدة في أطبائنا يغني المريض.أليس كثير من الأطباء عاجزون عن التشخيص ويخطؤون في توصيف العلاجات ....هنا لا نعمم لكنها الحقيقة يا أخي طلعو النيفو الدنيا تبدلات
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43 - جواب الكاتب التعليق 38 الخميس 16 ماي 2019 - 04:10
جميع الدول التي تحترم الذات الانسانية لا تميز بين الفئات ، الخطر المهني الذي يتعرض له الموظف البسيط كالشرطي مثلا هو نفسه الذي يتعرض له عميد الشرطة لذلك الفرق بسيط فيما يخط التعويض عن الخطر بين فئات الشرطة بمختلف مراتبهم وبين فئات عناصر الوقاية المدنية ، وفي بعض الدول كالجزاءر مثلا هناك تعويض عن الخطر خاص بكل مصلحة يتساوى فيه عامل النظافة مع الطبيب والممرضة والتقني وكل من يعمل بتلك المصلحة لان الخطر واحد فليست ذات الموظف السامي أسمى من ذات الموظف البسيط عند الدول التي تحترم الانسان كانسان.
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44 - الى 42 الخميس 16 ماي 2019 - 09:08
ليس الأطباء من يضييق عل الممرضين. العكس هو الصحيح. منذ أعوام و انتم تحاربون الأطباء لدى الرأي العام و تبخسون تكوينهم فمنكم من ينشر المغالطات و الأكاذيب و الدليل هو مقارعتهم في منحة الأخطار.و الدليل الآخر هو محاربتكم لمديري الأقسام في المستشفيات وتهليلكم لمديري المستشفيات الجدد من الممرضين المحسوبين عليكم وسوف نرى هل إذا أخطأ أحدهم هل سوف تقومون بوقفات إحتجاجية داخل المستشفى. تضامنكم له صبغة مافيوزية أكثر منه نضالية. تحاربون الأطباء بشتى الطرق و الوسائل لأنكم وجدت فيهم الطيبة و السداجة بحكم ماضيهم التربوي النبيل و تركيزهم الدائم على الإجتهاد في الدراسة و الإبتعاد عن اللغو كما تتميزون به. أنتم أكثر كلاما من المذياع. تريدون السيطرة على كل شيئ، تلعبون على الحبلين و تخرجةن سبعة أوجه والله بكم مطلع.لقد تذوقتم الآن من الكأس الذين كنتم تعطوننا لشربه. لولاكم لكان مناخ العمل عند الأطباء أفضل. الله يلاقينا من ممرضين من دول أوربية يارب. أؤكد بك و لغيرك أنك واهم و مغتر ونافخ ريشك يا دونكيشوت ديلا مانشا على لا شيئ. الله يشافيك أما الأطباء لن يقدرو على علاجك لأنك لا تؤمن بقدراتهم الأدبية و العلمية
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