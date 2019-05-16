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الرئيسية | مجتمع | الحرارة ترسل عائلات بيضاوية إلى الشواطئ لتناول إفطار رمضان

الحرارة ترسل عائلات بيضاوية إلى الشواطئ لتناول إفطار رمضان

الحرارة ترسل عائلات بيضاوية إلى الشواطئ لتناول إفطار رمضان
هسبريس - عبد الإله شبل
الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:00

تحولت شواطئ مدينة الدار البيضاء والمدن الساحلية المجاورة لها كالمحمدية والمنصورية، خلال أيام شهر رمضان، إلى قبلة للأسر والشباب لتناول وجبة الإفطار.

وأدت درجة الحرارة المرتفعة، التي تشهدها هذه المناطق مند نهاية الأسبوع الماضي، إلى دفع العديد من المواطنين إلى التوجه صوب شاطئ عين الدياب، شاطئ عين السبع، زناتة بالوما، وكذا شواطئ المحمدية، لتناول وجبة الإفطار لتخفيف الضغط الذي تسببت فيه الحرارة.

وأكد العديد من المواطنين، في ارتساماتهم لجريدة هسبريس الالكترونية، أن تناول وجبة إفطار رمضان في الشاطئ له طعمه الخاص حيث تتجاوز الأسر بذلك الروتين اليومي، وكذا الضغط، ويكون بذلك الشاطئ وسماع تلاطم الأمواج متنفسا لها.

ولفتت إحدى الأسر إلى أنها دأبت كل سنة على تناول وجبة الإفطار مرة أو أكثر بجانب البحر، مؤكدة أن الجو في الشاطئ يكون مختلفا بشكل كلي عن أجواء المنزل، ناهيك على كون الهواء المنعش ينسيهم حرارة اليوم وطول الصيام.

وتحمل العديد من الأسر وكذا الشباب الذين يشكلون تجمعات مأكولاتهم وما لذ وطاب، فيما يجدها العديد من أصحاب "الباراسولات" مناسبة لكراء الطاولات من أجل الإفطار؛ ما يجعل المكان أشبه بمائدة إفطار كبيرة.

غير أن اللافت في العديد من الأماكن هو أن هؤلاء الباحثين عن جو منعش لتناول وجبة الإفطار بالشاطئ يتركون، مباشرة بعد الانتهاء، مخلفاتهم من نفايات وقنينات وغيرها؛ وهو ما يحول الشاطئ إلى مزبلة كبيرة.

ودعا بعض الفاعلين الجمعويين مرتادي الشواطئ لتناول وجبة الفطور إلى جمع النفايات ومخلفاتهم ورميها في القمامات، حفاظا على نظافة المكان، خصوصا أن هذه المدن مقبلة على توافد المواطنين بعد رمضان إلى شواطئها قصد قضاء العطلة الصيفية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (24)

1 - ايمان الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:08
الا صمتو عن ايمان واحتساب فكملو ايمانكم وجمعو ازبالكم بعد نهاية فطوركم فالحالة لي تتخليو فيها الشواطئ حشومة وعيب
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246
2 - عابر الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:13
اللهم تقبل منا اجمعين صيامنا وقيامنا
اختلف مع تلك الأسر لتناول وجبت الإفطار بالشاطئ
افظل ان تتناول في المقابر ليعلم الإنسان مثواه الأخير وحرارة القبر أقوى من حرارة الدنيا
اللهم نبهنا لتباع سراط المستقيم
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-70
3 - الادريسي الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:14
كن صامو معنا في المدن الداخلية (مكناس، فاس و مراكش كن ماكملوش النهار...
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128
4 - البعيد عنك قريب الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:19
و في شمال الجزاءر اعدنا ارتداء الصوف وايقاد المدفأة من جديد . في هذه اللحظة قبل صلاة العشاء تقل درجة الحرارة على 12 درجة و في النهار لم تتجاوز ال 18 . رمضان كريم للجميع و عواشر مبروكة الكل.
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107
5 - salam الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:22
بالصحة والراحة لأصحاب المدن الساحلية . ولكن اين تصلون الفريضة ؟
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86
6 - مغربي صريح الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:25
جميل.لكن ملي تفطرو وتكملو وتنوضو من الشاطئ جمعو داك الزبل الله يرحم الوالدين وديوه لأقرب حاوية أزبال!
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124
7 - جبلي ابن الجبل الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:27
سبحان الله حنا عندنا برد فالشمال فالجبهة
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55
8 - شهر العبادة الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:29
رمضان شهر العبادة والصلاة والترويح أما فطور شاطئ دخيل علينا فيبقى للمراهقين والشباب.
أما الاسرة التي تفطر في رمضان بالشاطئ تجدها غير منسجم وفي تخاصم دائم وعايش في الكريدي.رمضان مبارك لأصليين أصحاب المنزل
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-45
9 - جلال الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:29
في المغرب الصوم لا معنى له بدون الصلاة أيها المغاربة المساجد بيوت الله تناديكم تملاؤن الشواطئ والملاعب والمقاهي تضيعون الوقت في النميمة وثرترة تتركون المساجد فارغة كل الصلاة لا يتجاوز فيها عدد الصفوف 4 صفوف معظمهم من العجاءز ساعات طويلة في المقاهي لا يستطيعون قضاء بضع دقائق أداء التراويح تنتهي الصلاة بي صفين فقط هل الله أنزل غضبه على المغاربة يهجر مساجد
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19
10 - كبور فلابلاج الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:31
هذا مابقاش رمضان ولى الكلوب مادتيراني club med الشباكية و التمر و الحريرة فلابلاج و من بعد الافطار الرومنسية و الدوران و الصيادة و التبرهيش. و يمشيوا و يخليو الازبال و النعناع و قشور الدلاح! فالحقيقة اشداكوم لشي رمضان تصوموه كاع اللهم سيرو لابلاج بنهار و كلو فديوركم !
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74
11 - معلق الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:36
صراحة مشكل النفايات لازال يعتبر مشكل عويص في مدينة الدار البيضاء . و انا اقترح لحل مشكلة النفايات في الشواطئ خلال هذا الشهر الكريم أن يتم إرغام أصحاب طاولات الكراء على القيام بحملات تحسيسية مكثفة مرفوقة ب إشهارات موضوعة في بانوهات على طول الساحل
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26
12 - Said الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:39
Pauvres plages il vont devenire vite des decharges a ciel ouvert
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23
13 - ملاحظ بسيط الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:41
رمضان مبارك للجميع.
مجموعة من المواطنين ليس لهم اي اهتمام أو حس مسؤول اتجاه المحافظة والاهتمام بنظافة الملك العمومي كالشواطء والغابات والمناطق الخضراء، يخربون ويلوثون هذه الفضاءات دون حرج، هؤلاء يجب على شرطة البيئة أن تسجل محاضر ضذهم.
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29
14 - جبران الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:42
لماذا تنقصنا ثقافة نظافة البيئة. متى نطبق مقولة :اترك المكان كما تحب ان تجده. لمادا لا نهتم بنظافة شوارعنا وشواطءنا بيئتنا عامة كما نهتم بنظافة بيوتنا.
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26
15 - حسن الثلاثاء 14 ماي 2019 - 21:00
خاصنا نعاقدوا مع الكفار يجيوا يجمعوا لينا الزبل حنا المسلمين لاننا امة لا تستطيع جمع ازبالها . فيا امة ضحكت و تشفت من اوضاعها الامم .
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29
16 - عبد الله الثلاثاء 14 ماي 2019 - 21:04
اصبح الصوم في عصرنا اسهل مما يكون من الاقوام الذين سبقونا و الذين كانوا يصومون في الصحراء و الشمس مفرطة و ليس هناك لا تكييف زيادة على قلة الماء . فطوبا لكم يا اصحاب الفطور على الشواطئ .
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13
17 - مغربي الثلاثاء 14 ماي 2019 - 21:30
وعندما ينتهون من افطارهم يتركون الشاطىء في حالة يرتى لها من الازبال
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15
18 - الحسين من امريكا الثلاثاء 14 ماي 2019 - 21:55
نحن هنا في امريكا الافطار الجماعي في المساجد والمراكز الإسلامية. يأتي الجميع مع عائلاتهم ......هناك جناح للنساء والآخر للرجال. هناك محسنين يتكفلون بهذه الافطار من طعام وشراب خلال شهر رمضان. الكريم .
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36
19 - Mohamed الثلاثاء 14 ماي 2019 - 21:59
انا ارى ان فعلته هذه العائلات في شهر رمضان بعد الصوم أبهى و احسن من الإرهابيين و اصحاب اللحا والمتاجرين بالدين في المساجد. نحن ابناء الحسن التاني رحمه الله.
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-27
20 - النضافة من الايمان الثلاثاء 14 ماي 2019 - 22:04
اين ايماكم,اين صيامكم,الاسام معاملة ,اذا كنتتتم تاكلون في الشاطء وتتركون ازباللكم فما الفرق بينكم وبىين الحيوان?
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19
21 - منكر! الثلاثاء 14 ماي 2019 - 22:14
بادرة لا بأس بها خلال هذا الشهر المبارك، لكن اللهم هذا منكر! أن يحتل الشاطئ من طرف أصحاب المقاهي ومكتري المظلات الشمسية خاصة في فصل الصيف لذلك يجب تحرير الشواطئ من المحتلين خلال عطلة الصيف وهذا واجب على السلطات المحلية من أجل راحة المصطافين
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12
22 - رباطي الثلاثاء 14 ماي 2019 - 22:57
على الأقل ظعو صورة لبيضاء وليس الرباط
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9
23 - كريم الثلاثاء 14 ماي 2019 - 23:20
الشاطئ في هذا التوقيت لا معنى له !! رمضان و الامتحانات على الأبواب. شخصياً لا أرى أن هذا التوقيت المناسب للذهاب إلى الشاطئ
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2
24 - كمال الأربعاء 15 ماي 2019 - 05:28
سوف لا يمر وقت طويل وستعود الطقوس الدينية عندنا كما هي في الغرب . مجرد تقاليد وتراث.
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2
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