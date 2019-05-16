24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4205:2212:2916:0819:2620:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد 5 سنوات .. ما تقييمكم لأداء فوزي لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عصير المزاح -9-: "ماتقيش حمارتي" ولا للمعاملة السيئة للحيوانات (5.00)

  2. زرقاءُ البحر ودموعِ اللؤلؤ (5.00)

  3. "خارجية فرنسا" تصنف المغرب "آمنا" وتحذر من التحرش والسرقة (5.00)

  4. مزايدات سياسية وخلافات الأغلبية تسبّب "بلوكاج" قانون الأمازيغية (5.00)

  5. إشادة برلماني تحوّل "رواء مكة" لأوريد إلى رواية شهيرة بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | عصير المزاح -9-: "ماتقيش حمارتي" ولا للمعاملة السيئة للحيوانات

عصير المزاح -9-: "ماتقيش حمارتي" ولا للمعاملة السيئة للحيوانات

عصير المزاح -9-: "ماتقيش حمارتي" ولا للمعاملة السيئة للحيوانات
فتاح بن الضو (كاريكاتير: عماد السنوني)
الأربعاء 15 ماي 2019 - 17:00

قل لي كيف تعامل الحيوانات أقل لك من أنت وما قيمك وما اتجاهاتك النفسية. وإذا أردت أن تعرف مستوى التقدم في مجتمع معين فانظر إلى وضع الحيوانات فيه قبل البشر. قطط تتسكع في مواقف السيارات وقرب حاويات الأزبال، تتضور جوعا، ويأتي متسكع بشري.. يركل قطة هزيلة ويكمل طريقه منتشيا وقد أدى واجب الأذى كما ينبغي. فهل تستطيع أن تحب الناس إذا لم تستطع أن تطعم قطا جائعا من قطط الشوارع؟ كلب سمين يتجول في شارع نظيف في أمن وأمان ولا يكاد ينبح من فرط الشبع كأن النباح خاص بالكلاب الجائعة. كل من يمر بجانبه يتوقف لحظة ليُربّت على فروه النظيف ويلتقط معه سيلفي.

عصافير تُنصب لها فخاخ قاتلة وتُسحق أعناقها الهشة، وعصافير يوضع لها الماء وحب الزيوان، فتأتي كل يوم كي تنقر الحب وتطير في رحابة السماء. هكذا نحن مع حيواناتنا، وهكذا هم مع حيواناتهم. حيواناتهم لها بياطرة مختصون.. مصحات شديدة النظافة تليق بحيواناتهم، حيواناتنا لها أطباء مكتئبون ومستشفيات أشبه بالحظائر تليق بحيواناتنا. وأنا هنا أريد أن أربط بين تقدم المجتمعات والسلامة النفسية لأفرادها؛ لكن ليس قبل أن تربط سلوكيتك. فليس سويا نفسيا من يركل قطة أو يقذف كلبا بحجر. ولعلك شاهدت فيديو يظهر فيه مراهقون وقد أوقفوا حمارا في مكان عالٍ ثم دفعوه بكل قوة ليسقط في الهاوية.. ولعلك تتذكر حكاية حمارة تعرضت لاغتصاب جماعي، وكنت أتمنى أن تظهر جمعية للرفق بالحمير وترفع شعار "ماتقيش حمارتي".

حيواناتنا تتعرض للقمع يوميا في الشوارع والساحات، عقابا لها على مطالبتها بالكلأ. وأنا أدعو البرلمان إلى وضع قوانين تجرّم المعاملة السيئة للحيوانات أو تعذيبها أو سحلها. وما أكثر الكلاب والحمير التي تم ذبحها وسلخها وبيع لحومها على شكل نعانق مشبعة بالثوم والفلفل الحار، لذلك لا أستغرب عندما أرى بشرا ينبحون في وجوه بعضهم وقد يمرون سريعا إلى مرحلة الرفس والركل والنطح، تماما كالبغال والثيران. والسبب في ذلك أننا نتطبّع بطباع الكائنات التي نأكلها.. لا أذكر ما إذا كانت هذه دراسة علمية قرأتها في مكان ما أم هي نظرية خاصة بي فبركتُها للتو. كما تكون حيواناتكم تكونون.

نصائح مول الكوتشي

تكلّم بوضوح مع الآخرين، سواء زملاء العمل أو أفراد العائلة أو الأصدقاء أو الجيران. استخدم كلمات بسيطة ومتداولة ومعبرة ونبرة صوت متوازنة ليتمكن الناس من فهم ما تقول. كثيرا ما يتحدث إليّ أشخاص بكلام مبهم لا أفهم منه شيئا، حيث أكتفي بالابتسام و"آه.. تماما.. عندك الحق".

اِقرأ أكثر من ست دقائق في اليوم. لا تكتف بقراءة فواتير الماء والكهرباء وأدعية العريفي.. اقرأ كتاب "عذاب القبر للأطفال".. يمكنك الاستعانة به لتخوّف أطفالك المشاكسين وتُكرّه إليهم حياتهم.

ماذا لو...؟ !

ماذا لو بنينا أقفاصا حديدية كبيرة وبأعداد وفيرة.. نحشر فيها كل الأرَضات والقوارض والجراد المبثوث في المؤسسات العمومية والخصوصية، وفي الجماعات الترابية، وفي المستشفيات والقباضات والمحاكم.. حيث نحقنهم بلقاح مضاد لداء فقدان المناعة الأخلاقية.. فهل سيتماثلون للشفاء من المرض الخبيث؟

www.facebook.com/fettah.bendaou

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - وجهة نظر الأربعاء 15 ماي 2019 - 17:37
أين هو الرفق بالإنسان،بالحيوان،بالشجر والحجر...؟؟؟
خلاصة القول:من لا يرحم (بفتح الياء) لا يرحم (بضم الياء).
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
2 - محمد الأربعاء 15 ماي 2019 - 17:44
المغرب بلد متأخر. ليس فقط اقتصاديا ولا علميا ولكن حتى فكريا ونفسيا. وكيف ترى الحيوانات مهمشة راه حتى الانسان مهمش. ولو تم الإعتناء بالبشر وتوفير حاجياته لنظر بعين الرحمة لما غيره
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
3 - Inox الأربعاء 15 ماي 2019 - 18:03
هذا اللّقاح ( ضد فقدان المناعة الأخلاقية ) لا ولنْ ينفع مع هذه المخلوقات ,ببساطة لأن الفيروس لمْ ينْتقل اليهم بواسطة لُعاب او دم خبيث "علاقة مشبوهة" او عبر الهواء... إذن ليس هناك عدْوى من الخارج بَلْ نخاف على سيّاحنا أن ينْقلوا معهم العدوى لِبُلدانهم.... المشكل العويص هو أنّ هذه الحشرات و الجراد و القوارض ....لا تحيى ولا تتنفّس إلاّ بفيروس فقدان الأخلاق ؛ فإذا حرمناهم منه خنقتاهم و ماتوا موْتة جيفة. ...يُتبع
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
4 - اسلام الأربعاء 15 ماي 2019 - 18:17
قل للبرلمانيين أن يتقوا الله في شعب أصبح اشد صبرا من الحيوانات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
5 - The wood الأربعاء 15 ماي 2019 - 18:31
مقال رائع و اسلوب اروع، معبرا عن ما نعيشه في مجتمعنا، فتحية لكاتب المقال
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
25
6 - صديق بن صاديق الرباط الأربعاء 15 ماي 2019 - 18:35
.عدد لمواد لغذاءيه ومشروبات وعصاءير ولبسكوط ولمطار وغيره من المعلبات واكلات وحليب اطفال فيه مواد محافضة وفي تركبتها شحوم الحلوف هد معترف به دوليا وعند جميع المغاربه حتى بعض خضر وزيوت شاي قهوه فواكيه أشجار لحوم البقر لغنم دجاج اسماك معلبه ودقيق وخبز لمخابيز وحلويات تستعمل فبه اشياء مركبه يستهلك لمواطن من جميع قرأت عالم... وليس هناك ضرر وخير ذليل شركات تابعه لحليب جوده تستورد ملاين الكلوت من لبدره لمخمره تمزح مع المضاد واتباع المستهلك المغربي ب 7دراهم لتر ضنا منهم يشتري حليب البقر حقيقي رغم تصدر شركة جوده المبيعات حوالي 187الف فلاح و239تعا ونيه رمو حليب البقر لإخلاء..... وشعب المغربي تابع مند تحريض علي مقاطعة سنترال انم من له مصلحه في ضرب اقتصاد المغرب وضرب الفلاح. عمال وعملات يستفدن من أجره والفلاح يستفدن من إعانات شراد البقر وآلات مص الحليب والعلف واعانت على استهلاك العلف والكهرماد شهريا ولا استتني لبقالا كهرباد ثلاجات من 300درهم الي 600درهم شهريا كما ذكرن من له مصلحه في تشويه شركة سنترال وقتل الفلاح والعامل ينشرون فدبَبوهات منهم الفايز لانه له عقده من اخنوش وتبيعات واتباع بنكران
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
7 - DAAANFOUL الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:15
اْحسن رسم كاريكاتوري شاهدته علي جريدة هسبريس لحد الاْن فقد اْضحكني كثيرا اْقسم بالله العلي العظيم
(ونحن في شهر رمضان )هذه ليست سخرية اْو شماتة بل اْعجبي الحس الفني للرسام تحية رمضانية له
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - بعلوان حسن الخميس 16 ماي 2019 - 01:54
اولا أود أن أشكر الاستاد الفاضل لطرحه هدا الموضوع الهام، رغم انه يبدو للوهلة الأولى انه خاص بكيفية التعامل مع الحيوانات، ولكن يحمل في طياته الكثير من الأشياء التي نستحي ان نتحدث فيها والتي نعاني منها كمجمتع ليس فقط هدا الطرح وإنما مواضيع أصبحنا نعيشها يوميا وألفناها حتى أصبحنا لا نعير لها أدنى اهتمام، المهم موضوع كيفية تعاملنا مع باقي المخلوقات الأخرى بغض النظر عن اصنافها المتنوعة يكاد يكون كارثيا، ولربما استحضر المجتمع الغربي هنا لأنهم لا يعتبرونها حيوانات وإنما يصفونها بعبارات Our Friends whose share With us The Space. كما أن البريطانيون يستخدمون صيغة "Formal"أو ضمائر الخاصة بالأشخاص لتبيان مدى حبهم وعشقهم وتقديرهم لهده المخلوقات.
فكيف لنا نحن ان نحترمها ونحن لانحترم بعضنا البعض، وكيف لنا أن نحبها ونحن لازلنا نستحي من إظهار او التعبير عن عشقنا للاشياء الجميلة، قلوبنا لا تنتج الحب بقدر ما تنتج الحقد والحسد وسحق كل الأشياء الجميلة، والغريب في الأمر أن مرجعيتنا الدينية توصي بحماية هده المخلوقات وعدم تجويعها او ترويعها او الاعتداء عليها. لأنها بكل بساطة امم آمالنا...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.