24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4205:2212:2916:0819:2620:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد 5 سنوات .. ما تقييمكم لأداء فوزي لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عصير المزاح -9-: "ماتقيش حمارتي" ولا للمعاملة السيئة للحيوانات (5.00)

  2. زرقاءُ البحر ودموعِ اللؤلؤ (5.00)

  3. "خارجية فرنسا" تصنف المغرب "آمنا" وتحذر من التحرش والسرقة (5.00)

  4. مزايدات سياسية وخلافات الأغلبية تسبّب "بلوكاج" قانون الأمازيغية (5.00)

  5. إشادة برلماني تحوّل "رواء مكة" لأوريد إلى رواية شهيرة بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | اعتماد زيّ أمني جديد للمناسبات والاحتفالات الرسمية

اعتماد زيّ أمني جديد للمناسبات والاحتفالات الرسمية

اعتماد زيّ أمني جديد للمناسبات والاحتفالات الرسمية
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 14 ماي 2019 - 18:23

اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني، لأول مرة، زيا رسميا مخصصا لمشاركة أطر الأمن الوطني في الاحتفالات الوطنية والأجنبية ذات الطابع الرسمي .

ووفق مصدر أمني، فإن الزي الجديد "تتوافر فيه معايير جمالية وتصميمية تستجيب للشروط المعتمدة في الأزياء الخاصة بالاستقبالات والاحتفالات ذات الطابع البروتوكولي والرسمي، خصوصا من ناحية اعتماد اللون الأسود في الشتاء واللون الأبيض في الصيغة المعتمدة صيفا، مع إدماج إكسسوارات وشارات مميزة للرتبة ودالة على جهاز الأمن الوطني، فضلا عن اعتماد مواد أولية رفيعة المستوى تتميز بجمعها بين مظاهر الأناقة والاستعمال المريح من قبل أطر الأمن الوطني".

ويندرج الزي الجديد الخاص بمشاركة أطر الأمن الوطني في الاحتفالات الوطنية والأجنبية ذات الطابع الرسمي "ضمن مسار استكمال وعصرنة الزي النظامي للأمن الوطني، وجعله أكثر ملاءمة لخصوصيات المهن الشرطية من جهة، فضلا عن تنويع الأزياء النظامية بشكل يستجيب للمهام النظامية والرسمية التي يشارك فيها موظفو الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم من جهة ثانية"، وفق المصدر سالف الذكر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - مواطنة الثلاثاء 14 ماي 2019 - 18:45
هالزي القديم والجديد اوديال المناسبات ولكن راه خصنا الامن ماشي تبدال اللبسة والشياكة راه تقهرنا بالخوف في شوارع مدننا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
183
2 - rodeo الثلاثاء 14 ماي 2019 - 18:46
السلام عليكم و بعد اظنني اشاهد منظمي حفلات بهذا الزي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
77
3 - راضي الثلاثاء 14 ماي 2019 - 18:48
هادشي مزيااااااان،ولكن علاش الاستاذ كيشري الوزرة من مالو الخاص،واش هو مكيخدمش الوطن،بل يشتري حتى الأقلام الجافة ليكتب بها على السبورة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
48
4 - لاحول ولاقوة الا بالله الثلاثاء 14 ماي 2019 - 18:56
غانلقاو عاوتاني الميزانية ديال هاذ الزي كايساوي أضعاف أضعاف باش نبنيو شي مدرسة ولا شي جامع ولا حتا مستوصف . المهم هذا مجرد رأي شخصي .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
58
5 - amin sidi الثلاثاء 14 ماي 2019 - 18:58
سلام .يجب اعادة النضر في تصميم هد الزي لي انه يشبيه لباس موضفوا الاستقبال امام ابواب الفنديق.الكبيرة او حوراس الامن الخاص . او مرشيد على سفينة سياحية .
المرجو تصميم زي عملي وفعال وشيء من الجمالية وزي يكون في مستوى رجال الامن وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
68
6 - akram الثلاثاء 14 ماي 2019 - 19:01
تهلاو فلبوليس ، و براكا عليهم من لخدمة كثيرة ، ليل و نهار و صيف و شتا و عيد و نهاية أسبوع ، حشومة حرمتو هاد ناس من حياتهم الخاصة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
91
7 - adil الثلاثاء 14 ماي 2019 - 19:02
هاذشي غير زواق ، زيدهم فلخلصة و شورو عليهم من كثرة لخدمة و العقوبات الإدارية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
86
8 - simo الثلاثاء 14 ماي 2019 - 19:06
الى السيد الراضي وعلاش الاستاد تيكلس شهرين فالصيف والعطل البينية والاعياد واش هو ماشي موظف ديال الدولة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
63
9 - بوليسي متقاعد الثلاثاء 14 ماي 2019 - 19:07
بعد السيارات الفاخرة والمختبر والزي الجديد الخاص بالمناسبات لكن مصالح الشرطة من دوائر وشرطة قضائية لازالت تعاني وتعاني من قلة الموارد البشرية والحصيص ، وحتى في الهيئة الحضرية حيث مرارا تصل إلى بعض المدن ولا تجد شرطيا لا في الشارع ولا في المدارات.
ورحم الله من قال : ألمزوق من برا اش خبراك من الداخل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
34
10 - مغرب المرحوم الثلاثاء 14 ماي 2019 - 19:09
نريد لأمن ليس الملابس او البنايات الجديدة الزواق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
11 - مراكش الثلاثاء 14 ماي 2019 - 19:14
الزيادات الصاروخية داءما لرجال الأمنوالجنود والقوات المساعدة والتقشف لباقي الوزارات والإدارات العمومية التي تخدم المواطن ...وحتى اللباس بغاو يبدرو فيه المال العام ولا أمن في البلاد.....
على الحكومة الاعتناء بجميع موضفيها وخاصة الصحة والتعليم والبحث العلمي ورجالاته ونساءه...أما الزواق كما يقول المثل يطير يطير ......الجريمة منتشرة في كل مكان ......والبطالة وحكومة السيد العثماني والعدالة والتنمية الفت الزواق ......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-47
12 - مهتم الثلاثاء 14 ماي 2019 - 19:16
إلى صاحب التعليق رقم 3 أخي العزيز هل تعلم أن الشرطي يؤدي ثمن البدلة ويتم اقتطاع أكثر من 400 درهم من راتبه الشهري على طول السنة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
13 - بوليسمان الثلاثاء 14 ماي 2019 - 19:18
الأمور التي تحتاج إلى إعادة النظر معروفة
دولة تعشق المظاهر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
14 - مراكشي الثلاثاء 14 ماي 2019 - 19:19
هل هناك اهتمام أيضا بالأمن الخاص الدين يحرص الإدارات العمومية ويسهر علي النظام داخلها ؟؟؟؟ المرجو عدم تبدير هدا المال والزيادة في أجور عمال الأمن الخاص أيضا لاسيما انهم لا يتقاضون حتى الحد الأدنى للأجور. ....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
15 - abdo الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:01
هنالك ناس تعيش اوضاع مزرية ندعو المسؤولون السامون ان يقومو بزيارات إلى بوادي الصحراء الشرقية ليقفو على معانات المواطنين حياة قاسية بامتياز لا نقل ولا عمل إدا كنت إنسان ستبكي حتما لا تحلو لنا لا بدلات ولا أقمار إلا ادا تصلحت أمور الناس عامتا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
16 - سكسكني الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:02
و ضباط الصف في ااقوات المسلحة الجوية متبدلوش ليهم اللبسة؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
17 - adam الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:17
إن كان يهمكم الراحة النفسية لهؤلاء أشروا على زيادة رواتبهم وأن يكون الحد الأذنى عشرة آلاف درهم و منحهم حقهم في الراحة الاسبوعية والاعياد و تعويظهم عن العمل الليلي ،
إن حققتم ما سلف ، يمكن أن نستحسن مثل هته الأفكار ، و لكم واسع الظر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
26
18 - كاتب رأي الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:17
مبقاتش في الازياء . راه كاين مصالح معندهاش حتى لوراق و طونير باش طبع مصالح ناس. لا حول و لا قوة إلا بالله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
19 - حفصة الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:22
المهم والأهم بالنسبة للمواطن هو الشعور والإحساس بالأمن والأمان أينما حل وارتحل وفي أي وقت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
20 - مغربي حر الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:25
الزي الخاص بالعناصر لي كيدربو تمارة حالتو كاشف
او الاطر زوقوهم
في بلاصت يشريو الماتريال ديال التدخل كريموجين مسدسات الكهربائية باش رجل الامن يقدر يدير التدخل على احسن وجه و في ظروف تضمن ليه الحماية حاضيين الزواق
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
21 - مواطن قنيطري الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:46
الحكمة ليست في تبادل الازياء على حساب دافعي الضرائب و لكن الحكمة في الامن نفسه الأموال التي تصرف فيالازياء ستكون افيد لو وظفت في الرفع من مناصب الشغل بالجهاز الأمني لفائدة الشباب من جهة و رغبة في تحقيق الأمن من جهة أخرى فمادا سيفيد تبادل الازياء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
22 - zahraoui الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:48
زي خاص للمناسبات الخاصة من شأنه إضافة قيمة مضافة للجهاز. و للمملكة بحكم أهمية المديرية ع للامن الوطني
نتمنى ان تحتفي باقي القطاعات الأمنية بهاته المبادرة
تحية وتقدير و اجلال لنساء و رجال الحموشي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
23 - الشرطة تتكلم عربي الثلاثاء 14 ماي 2019 - 20:54
الزي ديال ميريكان ولكن الخلصة ديال الصومال....
بغينا اللعاقة بالعربية تعرابت
....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
24 - youssef الثلاثاء 14 ماي 2019 - 21:02
اللباس الحالي لسلك حراس الامن لايتلائم مع الصيف خصوصا اللون وياقة العنق والحداء الشتوي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
25 - ملاحظ الثلاثاء 14 ماي 2019 - 21:14
فقط للتوضيح السيد المدير العام للامن الوطني السيد الحموشي يسعى الى عصرنة المرفق الشرطي في جميت المجالات، هدا الزي سيكون فقط لبعض المسؤوليين الدين يمثلون البلاد في المحافل الوطنية والدولية بالخصوص ودلك لاعطاء المغرب لمسة معاصرة تعزز الانطباع الجيد المترسخ لدى الدول الاجنبية ، اما المرفق العمومي فلا فسيضل كما هو دون نسيان ان هدا المرفق تطور في الاونة الاخيرة من حيث الحصيص الدي اصبح افضل مم قبل وكدا الكفاءة وحسن استقبال المواطنين والاستجابة الفورية للمديرية العامة لهموم الموطنين كلمة بلغ الى علمها ما يوجب ردة فعل قوية مع الانفتاح على وسائل التواصل الاجتماعي والانصات لشكاوي المواطنين، لدى يجب شكر السيد الحموشي على كل هاته المجهودات فشتان بين سنوات خلة والحال اليوم ، لقد ظرت عدة دزل اوربية واكاد اجزم اننا اصبحنا نضاهيهم في هدا المجال ونتقدم هلى دول كثيرة ولوكان هناك نرتيب عالمي لنلنا مراتب مشرفة في مجال الخدمات الامنية .لنكن ممتنين لينعم الله علينا بالمزيد في ظل ملكنا الهمام نصره الله المهتم والمحفز لهاته المؤسسة لبدل المزيد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
26 - من غوجين الثلاثاء 14 ماي 2019 - 21:33
بالصحة والراحة لكن خاصم إهتمو بأمن وسلامة المواطن البسيط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
27 - كريم الثلاثاء 14 ماي 2019 - 21:44
حنا ماخصناش حوايج العيد بحال دراري الصغار خاصنا الامن.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
28 - محمد الثلاثاء 14 ماي 2019 - 22:06
الاستاذ يشتري الوزرة من مال عائلته و الويل كل الويل اذا زاره مسؤول ووجده بدون وزرة.انه فعلا التناقض على الطريقة المغربية!!!!!!!!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
29 - موظف الثلاثاء 14 ماي 2019 - 22:12
اجيو تشوفو الزي الرسمي لادارة السجون. الشوهة بجلاجل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
30 - med naji الثلاثاء 14 ماي 2019 - 22:12
و راه لبوليس غادين اتصطاو غير على النظام الاساسي اسيدي المدير العام لأمن الوطني... راه كينتظرو 16 ماي.... ههههه... وانا كتكول ليهم اللبس الجديد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
31 - police الثلاثاء 14 ماي 2019 - 22:21
واش السباط اللي كيلبسوه فسبيريا تيلبسوه الشرطة فالصيف
درجة الحرارة 50Ć
حذاءك في الصيف حذاءك في الشتي......
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
32 - rchid الثلاثاء 14 ماي 2019 - 22:33
هنا بفنلاندا زي واحد سالوبيط عادي ازرق والبلاد تنعم بالامان والمغرب بهتم بالضهر فقط والمشرميلين يعيتون فسادا والشرطة مهتمة بعرض الازياء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
33 - taoufik الثلاثاء 14 ماي 2019 - 22:37
L uniforme de la douane laisse à désirer, chemise d été avec manche, tissus bas de gamme, pantalon en polyester pendant l été, chaussures bas de gamme....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
34 - الشرطة المغربية الثلاثاء 14 ماي 2019 - 23:18
الحقيقة ان الحموشي غير العديد من الامور وعصرن جهاز الشرطة، لكن مزال الطريق بعيدا،
#اولا: مزال الجهاز ينقصه العديد من الموارد البشرية على الاقل 200 الف،
#تانيا: الزي الصيفي جودته جد رديئة اذ سرعان ما يفقد لونه،
#تالتا: الراتب غير كافي مقارنة مع ساعات العمل+ العمل في نهاية الاسبوع والاعياد بدون تعويض
#رابعا: نظام العمل غير واضح وعشوائي ومجحف
#خامسا: العاملون في القصور رالاماكن الحساسة غير مجهزون بغرفة خاصة بالحراسة من اجل الجلوس والاختباء من البرد والحر، اد لا يعقل ان تقف 8 ساعات متتابعة لان الشرطي يتعرض للمراض مزمنة متل السياتيك و البواسر، والوقوف المتواصل غير صحي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
35 - عصرنة بذلة المخازنية الأربعاء 15 ماي 2019 - 01:25
أما المخازنية فلا ندري متى يتم الالتفات إلى عصرنة بذلتهم الرسمية الذي أكل عليها الدهر وشرب، فهل من التفاتة إسوة بزملائهم في الأمن والوقاية المدنية؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
36 - غيور على هدا الجهاز الحساس الأربعاء 15 ماي 2019 - 16:01
1== مبروك على الأطر التى سترتديه رغم أنه لن يعطى لمرتديه هندامآ وأناقة وهيبة إيضافية مستحقة بسبب تصميمه....تمنيناه أروع من هدا....ولو كان بقي الأول لكان أحسن وأجمل وأنقى.لكن..........
2== المرجو تخصيص الميزانيات المقبلة لتعويض النقص الكبير في عدد حراس الأمن بكل المدن الصغيرة بالمغرب.. لأن كل الشرطيين يعانون من المواصلة في حصص العمل الإيضافية تصل تارتا إلى 16 ساعة في اليوم مسترسلة دون قسط راحة... وعلى مدار الأسبوع وسواءآ كان يوم عيد كبير او صغير او وطني....... هدا إن لم تكن طوارئ..... أو.....أو.....أو....
3== نتمنى من الحموشي أن يعمل على تعويضهم عن الحصص و ساعاتهم الإيضافية المتواصلة التي لو زادها موظفون من قطاع عمومي آخر لما أهلكو وإحتجو تم آستقالو.. ...عل الفور. وأن يزيد عدد الموظفين في المدن الصغرى وأن يراعي الترقية الهزيلة جدا وأن يخفف نسب توظيف العنصر النسوي الدي لم يعطي نجاعة ووفقكم الله.《《أمن البلاد=سلامة العباد》》
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
37 - طالب الحق الأربعاء 15 ماي 2019 - 21:13
الى متى نتبع الغرب ... ألم تعلم يا مسؤول البدلة أن الغربيين اللدين تتخدهم قدوة في الزي سيغيرونه ..... ومادا ستفعل حينها ... ألم تستوعب الحكومة أن لها الحق في منع هده البدلات التي تشبه النادل...كما أستنتجها جميع..المعلقين والقراء. لكم الله يا شرطة البلاد...وما بأيديكم إلا لبسها.... وحقكم في أخد رايكم فيها قبل لبسها مدفووووووون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
38 - دوري كبرلماني؟؟ الأربعاء 15 ماي 2019 - 21:58
لم نسمع أبدا منكم يا نواب الأمة....يا من واجبكم الدفاع عن هموم وأراء موظفي القطاع العام...وأراء كل شرائح الشعب عن البدلة الجديدة الغير لائقة ليلبسها أي إيطار أو موظف في الدولة .!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 38 | عرض: 1 - 38

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.