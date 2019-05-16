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كُتّاب وآراء
اعتماد زيّ أمني جديد للمناسبات والاحتفالات الرسمية
اعتمدت المديرية العامة للأمن الوطني، لأول مرة، زيا رسميا مخصصا لمشاركة أطر الأمن الوطني في الاحتفالات الوطنية والأجنبية ذات الطابع الرسمي .
ووفق مصدر أمني، فإن الزي الجديد "تتوافر فيه معايير جمالية وتصميمية تستجيب للشروط المعتمدة في الأزياء الخاصة بالاستقبالات والاحتفالات ذات الطابع البروتوكولي والرسمي، خصوصا من ناحية اعتماد اللون الأسود في الشتاء واللون الأبيض في الصيغة المعتمدة صيفا، مع إدماج إكسسوارات وشارات مميزة للرتبة ودالة على جهاز الأمن الوطني، فضلا عن اعتماد مواد أولية رفيعة المستوى تتميز بجمعها بين مظاهر الأناقة والاستعمال المريح من قبل أطر الأمن الوطني".
ويندرج الزي الجديد الخاص بمشاركة أطر الأمن الوطني في الاحتفالات الوطنية والأجنبية ذات الطابع الرسمي "ضمن مسار استكمال وعصرنة الزي النظامي للأمن الوطني، وجعله أكثر ملاءمة لخصوصيات المهن الشرطية من جهة، فضلا عن تنويع الأزياء النظامية بشكل يستجيب للمهام النظامية والرسمية التي يشارك فيها موظفو الشرطة بمختلف رتبهم وتخصصاتهم من جهة ثانية"، وفق المصدر سالف الذكر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
المرجو تصميم زي عملي وفعال وشيء من الجمالية وزي يكون في مستوى رجال الامن وشكرا
ورحم الله من قال : ألمزوق من برا اش خبراك من الداخل.
على الحكومة الاعتناء بجميع موضفيها وخاصة الصحة والتعليم والبحث العلمي ورجالاته ونساءه...أما الزواق كما يقول المثل يطير يطير ......الجريمة منتشرة في كل مكان ......والبطالة وحكومة السيد العثماني والعدالة والتنمية الفت الزواق ......
دولة تعشق المظاهر
إن حققتم ما سلف ، يمكن أن نستحسن مثل هته الأفكار ، و لكم واسع الظر.
او الاطر زوقوهم
في بلاصت يشريو الماتريال ديال التدخل كريموجين مسدسات الكهربائية باش رجل الامن يقدر يدير التدخل على احسن وجه و في ظروف تضمن ليه الحماية حاضيين الزواق
نتمنى ان تحتفي باقي القطاعات الأمنية بهاته المبادرة
تحية وتقدير و اجلال لنساء و رجال الحموشي
بغينا اللعاقة بالعربية تعرابت
....
درجة الحرارة 50Ć
حذاءك في الصيف حذاءك في الشتي......
#اولا: مزال الجهاز ينقصه العديد من الموارد البشرية على الاقل 200 الف،
#تانيا: الزي الصيفي جودته جد رديئة اذ سرعان ما يفقد لونه،
#تالتا: الراتب غير كافي مقارنة مع ساعات العمل+ العمل في نهاية الاسبوع والاعياد بدون تعويض
#رابعا: نظام العمل غير واضح وعشوائي ومجحف
#خامسا: العاملون في القصور رالاماكن الحساسة غير مجهزون بغرفة خاصة بالحراسة من اجل الجلوس والاختباء من البرد والحر، اد لا يعقل ان تقف 8 ساعات متتابعة لان الشرطي يتعرض للمراض مزمنة متل السياتيك و البواسر، والوقوف المتواصل غير صحي
2== المرجو تخصيص الميزانيات المقبلة لتعويض النقص الكبير في عدد حراس الأمن بكل المدن الصغيرة بالمغرب.. لأن كل الشرطيين يعانون من المواصلة في حصص العمل الإيضافية تصل تارتا إلى 16 ساعة في اليوم مسترسلة دون قسط راحة... وعلى مدار الأسبوع وسواءآ كان يوم عيد كبير او صغير او وطني....... هدا إن لم تكن طوارئ..... أو.....أو.....أو....
3== نتمنى من الحموشي أن يعمل على تعويضهم عن الحصص و ساعاتهم الإيضافية المتواصلة التي لو زادها موظفون من قطاع عمومي آخر لما أهلكو وإحتجو تم آستقالو.. ...عل الفور. وأن يزيد عدد الموظفين في المدن الصغرى وأن يراعي الترقية الهزيلة جدا وأن يخفف نسب توظيف العنصر النسوي الدي لم يعطي نجاعة ووفقكم الله.《《أمن البلاد=سلامة العباد》》