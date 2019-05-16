24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4205:2212:2916:0819:2620:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد 5 سنوات .. ما تقييمكم لأداء فوزي لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عصير المزاح -9-: "ماتقيش حمارتي" ولا للمعاملة السيئة للحيوانات (5.00)

  2. زرقاءُ البحر ودموعِ اللؤلؤ (5.00)

  3. "خارجية فرنسا" تصنف المغرب "آمنا" وتحذر من التحرش والسرقة (5.00)

  4. مزايدات سياسية وخلافات الأغلبية تسبّب "بلوكاج" قانون الأمازيغية (5.00)

  5. إشادة برلماني تحوّل "رواء مكة" لأوريد إلى رواية شهيرة بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | الفاسي يعترف بفشل الدولة في القضاء على "البراريك" وأحزمة البؤس

الفاسي يعترف بفشل الدولة في القضاء على "البراريك" وأحزمة البؤس

الفاسي يعترف بفشل الدولة في القضاء على "البراريك" وأحزمة البؤس
هسبريس- عبد الرحيم العسري
الأربعاء 15 ماي 2019 - 06:05

خصصت الحكومة ملايير السنتيمات للقضاء على دور الصفيح بمدن المملكة وإعادة إسكان قاطنيها في مساكن تضمن الحد الأدنى من العيش الكريم، لكن عبد الأحد الفاسي الفهري، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أعلن أن الدولة لم تستطع وضع حد لهذه الظاهرة التي تشوه جمالية العالم الحضري.

وخلال مثوله بمجلس المستشارين، ضمن جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، مساء الثلاثاء، اعترف وزير الإسكان بفشل مخططاته ووعوده للقضاء على ظاهرة السكن غير اللائق، وقال: "بالفعل رغم المجهودات التي بذلت لم نستطع وضع حد لدور الصفيح والمباني العشوائية".

وكشف المسؤول الحكومي أن برنامج "مدن بدون صفيح" تمكن من القضاء على 282 ألف "براكة"، بينما الوحدات المنجزة التي تنتظر الترحيل تبلغ 32 ألف وحدة، والعدد نفسه بالنسبة للوحدات التي في طور الإنجاز، في وقت تبلغ فيه العشوائيات غير المبرمجة 70 ألف وحدة.

وأشار الفاسي الفهري إلى أن وزارة الإسكان تركز أساسا على النقاط السوداء في الدار البيضاء حيث تتواجد 30 ألف "براكة"، والصخيرات تمارة حيث أكثر من 20 ألف "براكة"، وأيضا مدينة مراكش، وزاد أن الإحصاء الأولي قدر أن هناك 270 ألف سكن قصديري لكن العدد أكبر بكثير.

وانتقد مستشارون برلمانيون مقاربة الوزير، المحسوب على حزب التقدم والاشتراكية، في التعاطي مع أحزمة البؤس التي تحيط بالمدن وتشكل قنابل اجتماعية موقوتة بالنظر إلى مظاهر الفقر والإجرام والتطرف الديني المنشرة بها.

ودعت مداخلات المستشارين إلى نهج مقاربة استباقية وتوفير سكن لائق للمستضعفين وتنمية العالم القروي، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي لانتشار دور الصفيح بالمغرب يعود إلى إهمال الحكومة للبادية وعدم إدراجها ضمن المخططات الحكومية.

وقال برلمانيون إن "السلطات في القرى توقفت عن إعطاء رخص البناء في إطار الغطاء الذي وفره قانون التعمير الذي يفتقد إلى رؤية واضحة لتنمية العالم القروي وفق تطور اجتماعي يراهن على التنمية المستدامة، الأمر الذي يدفع بالساكنة إلى هجرة جماعية نحو هوامش المدن ودور القصدير".

وبخصوص المباني الآيلة للسقوط، اكتفى الوزير الفاسي بالترحم على الشخص الذي توفي في مراكش الأسبوع الماضي نتيجة تعرض منزله بالمدينة العتيقة لانهيار جزئي، دون تقديمه لحلول عملية للقضاء على هذا الخطر.

ويتهدد آلاف المغاربة الموت تحت الأنقاض في المدن القديمة والعتيقة. وتقدر إحصائيات رسمية عدد المباني الآيلة للسقوط في المغرب بأزيد من 43 ألف منزل، يقطنها حوالي مليون مواطن، منها 23 ألف منزل في الأحياء السكنية غير اللائقة، خاصة تلك التي لم تحترم الضوابط والإجراءات القانونية في البناء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - dokalli الأربعاء 15 ماي 2019 - 06:36
راكم عارفين الحل الحل هو متيقوش في لقايد و شيخ ولمقدم هما سبب في هادشي راه كيشدو رشوة على لبرارك . لقايد و شيخ ولمقدم هم لخراب ديال هاد لبلاد في الفساد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
126
2 - عبد المجيد UK الأربعاء 15 ماي 2019 - 06:49
المشكل ان الدولة لاتريد مساعدة الفقراء والقضاء على دور الصفيح بل ارادت المتاجرة بهم للشركات الكبرى العقارية مثل العمران والضحى وغيرها لكي تجهز عليهم وتأخدهم لحم وترميهم عظم لكن الناس مساكين فطنوا للحكاية وأخذو حذرهم .سبحان الله الدولة عندنا لايستفيد المواطن المغربي من ثروت بلده أي شيء تأخذ منك ولاتعطيك .للاسف مسؤولين أغبياء لايحسنون التسيير .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
72
3 - taozari الأربعاء 15 ماي 2019 - 07:07
العيب في ساكنة اما الحكومة فما عليها وما لها.هناك أناس لا بأس بهم من المال ويحبون احياء الصفيح .هادا هو الواقع شعب مكلخ وعندما تقوم الدولة بالقضاء عليهم.هنا من يريد بقعة له ولابنه واحفاظه لانه يريدون الهلاك للدولة كيف تقضي الدولة عليهم.نعم هناك مسؤلين سراق بالفعل ولاكن عندما يرى البرلماني شعب بهده مواصفات فأنه يصبح سارقا محترفا ...لك الله يا وطني
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
35
4 - Simmo الأربعاء 15 ماي 2019 - 07:28
الدولة فاشلة في التنمية البشرية. فاشلة في التعليم في توفير السكن والشغل فاشلة في الصحة. وازيد من 80%يفكرون في الهجرة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
56
5 - المنطقي الأربعاء 15 ماي 2019 - 07:43
البناء العشوائي لن يتوقف ابدا لعدة أسباب ....أولها القانون الصارم في التسيب على أملاك الدولة أو الخواص ....إعادة النضر في شكل عقود البيع والشراء. ...لا بيع ولا شراء بدون المرور من مركز مختص يضمن للشاري حق الملكية بشكل قانوني وخالي من أي مشكل في البناء. ...المقدم ودوره الريادي في البناء بدون رخص ووووو......إخلاء البراريك بعد إحصاء الساكنة واعطاءهم بعض الحقوق وكل من تبت انه تلاعب وأعاد بناء براكة أو حرض أولاده وعائلته على السيطرة في منطقة أخرى من أجل غنيمة أخرى ...يجب ارساله إلى السجن لمدة عشر سنوات ليكون عبرة لمن لا يعتبر ....أقسم بالله العظيم لو طبق نصف ما قلته لحاربت الدولة البناء العشوائي في زمن قياسي. .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
6 - mockingjay الأربعاء 15 ماي 2019 - 07:44
لقد اعترف بعظمة لسانه في قبة البرلمان أن خططه لم تنجح و فشلت ! فلماذا لم يستقل كما يفعل وزراء و مسؤولي الدول الغربية ! عدم استقالة مسؤولينا هو سبب تأخرنا لأنه لا يوجد الرجل المناسب في المكان المناسب ! المسؤول عندنا رغم فشله يعاند الشعب ويبقى متمسكا بالكرسي ويبقى الشعب ضحية يدفع من جيبه أجرته وهو فاشل رغما عن أنفه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
7 - مواطنة الأربعاء 15 ماي 2019 - 08:02
وهل تسمون السكن الاقتصادي بالسكن اللائق ؟في نظري البراريك احسن .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
8 - ahmed الأربعاء 15 ماي 2019 - 09:02
نعم انها تجارة يتاجرون فيها مافيا من السلطة المقذمين والكثير لاعلاقة بالفقر هناك من يملك فيلات وعمرات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
21
9 - هبة الأربعاء 15 ماي 2019 - 09:15
لكن سلفه بن عبدالله الذي ظل وزيرا لعشربن سنة وظل يقول عكس ما يقول هذا الوزير اما بن عبدالله فكان يقول دائما انه قضى على السكن العشوائي والباراريك
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
10 - خالد F الأربعاء 15 ماي 2019 - 09:24
أيه آش غنديرو دابة نبقاو نتفرجو صافي هزيتي يديك ابحالك بحال أخوك احجيرة الفاسي. اللهم إن هذا منكر منين الوزير قال بأنه فشل فمن سينجح إذا. عيب أن الدولة تدعي بأنها قطعت أشواطا في التنمية ومحارة الهشاشة في الوقت الذي مازال هناك مغاربة marocains de souche يعيشون في البراريك. الحل هو قدم استقالتك parce que tout travail mérite salaire.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
11 - الفساد عطات ريحتو الأربعاء 15 ماي 2019 - 09:28
إقضوا على الفساد الذى يتحكم فى كل شئ ثم لنرى ماذا بعد مالم تقضوا عليه فأنتم عاجزون أمامه وهو المسيطر ولن يكون هناك لا تقدم ولا تنمية إذا كان هناك واحد يبنى وعشرة يهدمون سينتصر العشرة الذين يهدمون مالم يُقضى على جذور الفساد ومنابعه فأنتم كالذى ينفخ فى الرماد ... فالبراريك والفقر والمرض والأمية والجهل والتخلف سيزداد يوما بعد يوم وبعدها ستكون الكارثة التى لا يعرف مدى خطورتها إلا الله ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
12 - Mohamed الأربعاء 15 ماي 2019 - 09:34
السبب الأول والتاني والتالت في الفشل هما الباشا القايد و زيد عليهم المقدم. الرشوة .........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
13 - marrroki الأربعاء 15 ماي 2019 - 10:09
واحد لاباس عليه يبني فين عجبو،والمساحة لي ابغا،والجماعة سواءا الحضرية البلدية غير كيحل فمو كيوجدوا ليه التصميم والرخصة وتيقولو لو اسمح لينا وسير انت قوليهم ابغيت نبني وتشوف، واش نفس المعاملة،أبدا ثم أبدا هناك فرق في المعاملة،زيادة دكر الوزير البناء العشوائي،بقعة محفضة الآن في مدينة صغيرة تساوي على الأقل 15 مليون في المقابل بقعة عشوائية تساوي 5 ملايين وبنائها بعشرة ملايين ممكن،لأن القدرة الشرائية لأغلب المغاربة ضعيفة.حلل وناقش
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
14 - محمد المانيا الأربعاء 15 ماي 2019 - 10:15
لو أرادت الحكومة على وضع حد لهذه الكارثة لفعلته.والحل هو معاقبة المسؤولين وايقافهم من مهامهم وسجنهم حتى يكونوا عبرة للآخرين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
15 - العربي الأربعاء 15 ماي 2019 - 10:42
هذه المدن الصفيحية موجودة منذ الاستقلال لو أرادت الدولة القضاء عليها لفعلت أي اسكانهم في شقق ديال 25مليون و ترحيلهم إليها قسرا و منع أي بناء عشواءي بالتقدير أو أي نوع آخر و تجريم الفعل بعقوبة سجنية 3 سنوات.
في باريس و نواحيها يعيش الإنسان في شقة 9متر مربع أو اقل و لا توجد مدن الصفيح لان الدولة هناك تريد القضاء عليها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
16 - Gala الأربعاء 15 ماي 2019 - 10:44
هذه الظاهرة هي بمثابة مورد مالي قار لكثير من المستفيدين والمرتشين أيضا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
17 - vendeur de poulet الأربعاء 15 ماي 2019 - 11:05
par cet occasion , quand est ce que le gouvernement va éradiquer les bidonvilles construites par les immigrés africains à Ouled Ziane? ils ont déjà construit leurs baraques devant la sation Ouled Ziane. on est en train de progresser en accueillant la misère.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
18 - عينك ميزانك الأربعاء 15 ماي 2019 - 11:32
مكينش فمفهوم المسؤول المغربي شي حاجة سميتها السياسة الاستباقية او التخطيط المسبق حتى تتأزم عندنا الامور عاد تنبداو نقلبو على حلول ترقيعية و النتيجة دائما تكون غير مرضية .مثال السكن الاقتصادي لي المفروض كان يكون الحل أصبح مشكل لأنه رديئ و هش.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
19 - مصطفى الأربعاء 15 ماي 2019 - 11:38
حنا جنا تحوال مبغاش المقدم قال لينا تسناو حنا من شحال هذه كنتسناو حسبنا الله ونعمة الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
20 - مواطن حر الأربعاء 15 ماي 2019 - 11:42
على الاقل هدا الوزير قال انه فشل.
ولاخظوا الفرق بينه والداودي مثلا. رغم ان الشعب كله يعلم أنه فاشل وحتى الأموات يعرفون أنه كذاب وفاشل. ولا زال يضحك على الشعب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
21 - مغربي غيور الأربعاء 15 ماي 2019 - 11:50
شحال من واحد عطاوه أرض يبني و بناء دارو و رجع كا يقلب على براكة جديدة باش يشريها و كا يقلب على دار جديدة، السلطات المحلية هي من تشرع الفوضى و العشوائية، بيع براريك بالملايين لكل من يريد شقة جديدة هناك مافيات الفساد تترصد مل بقعة أرضية و يتم شراء براريك بالوساطات فيها مقدمين مرتشين موظفي المجالس المحلية و بعض موظفي السلطات المحلية و هكذا يتم خلق مزيد من دور الصفيح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
22 - مصيبة... الأربعاء 15 ماي 2019 - 12:04
هاذي راه قنبلة موقوتة ...يجب القضاء عليها قبل أن تقضي هي على البلاد بأسره ...إنهم تجار اليأس و البؤس و عباد الدرهم...يفرخون أطفالا لا يعتنو بهم و لا يدخلونهم للمدارس ...بل يدفعون بهم إلى الشارع و ها نحن الآن تفشي الإجرام و السرقة و الفساد ...و غذا تكون حكاية أخرى ...قد يستعملهم إرهابيون لتخريب البلاد ...و من يدري ... ؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
23 - عشوائي الأربعاء 15 ماي 2019 - 12:17
المقدم او الشيخ او القائد من أسباب تفاشي هذه المعضلة في البلاد منذ زمان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
24 - حمادي س الأربعاء 15 ماي 2019 - 14:25
لو كان كل اصحاب الملايين والملايير يؤدون الزكاة على حقها وطريقها ويؤدون الضرائب للدولة لتحسنت القدرة الشرائية وبالتالي تنقص ظاهرة الفقر ولكن من يجني من هؤلاء حق الفقراء؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
25 - la vérité الأربعاء 15 ماي 2019 - 14:31
السبب الأول في الفشل هو الشعب الغير المواطن الدي يتراما على أملاك الناس والدولة كي يطالب له و لأولاده بحقه في الريع. الدولة كانت تعطي في البداية شقة لكل براكة لكن بعد إستلام الشقة من طرف صاحب البراكة. الدولة تجد الأبناء و العائلة يحتلون البركة بحكم أنهم لم يستفيدو مثل الوالد. الأن الدولة تعطي بقعة أرضية و لا تسلمها إلا بعد مغادرة و تحطيم. و الكل يعلم ما يحدت في هذه الحالة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
26 - الزمر الأربعاء 15 ماي 2019 - 15:27
السلام، كيف تقضي على البراريك والنمو البشري في المغرب ما بين (1960-2017) يقارب 450.000 مواطن في السنة تبارك الله و صول بعض الأطفال المغاربة إلى هلسنكي، و في نفس الوقت دولة اربية صناعية متقدمة بنفس بالمواصفات إزتياد عدد السكان فيها 34.000 سنويا , ويقولون رزق عند الله نعم صحيح هذا إذا كان حيوان ، وليس البشر الذي أمنعه الله بأكبر و ادكى عقل ألم يقل إقرأ ،،،،،،،، . ولم يقل إسرح
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
27 - ali الأربعاء 15 ماي 2019 - 15:51
القطع الارضية التي كان من المفروض ان تذهب للمستفدين، للاسف استفاد منها اشخاص ميسورين بتواطؤ الجميع من المقدم الى القايد الى موظفي الوكالة العقارية الى، موظفي الاحصاء الى المهندسين العقاريين، كل واحد خدا حصتو، وهذا الامر يعرفه الوزير جيدا فلم لم يتصرف بدل ان يقول انه فشل
لانه سيجد امامه اصحابه هم المستفيدون وليس المسكين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
28 - إنقلب السحر الأربعاء 15 ماي 2019 - 15:53
السبب الحقيقي هي الحكومات المتعاقبة كانت تفتقد لحسن التدبير والتخطيط ، لقد كرسوا سياسة التعتيم والتجهيل ، الآن يستحيل تقويم أي إعوجاج أو إصلاح ما تلف من أدمغة البشر الذي صنعوه ، آجي دابا فهم أي واحد وتكلم معاه وشوف جوابو كيف هو؟ غادي تعرف أنك تكلم من لا يفقه شيئا سوى المضغ والإبتلاع وتفريخ الأبناء إنهم لا يستطيعون التفكير، وفكها يا من وحلتيها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
29 - khalid nador الأربعاء 15 ماي 2019 - 17:47
la victoire de l'incopetence et sa continueté au Maroc...des pays comme le vietnam, cambodia, equator, colombia, meme le senegal...ont finis avec ca..une industrie de batiment de bon niveau sans corruption et des tours dans la majorité des ville ou s'heberge les millions..meme en algerie ca existe...alors que sous lere de ces soussi de adl wa ihsane on construit un pont a hubans en une decennie lamentable zero a tout les niveau...9allek matbekhesch hhhh ou chnu neskut c'est le resultats PJD et du makhzen avec.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
30 - العبدي الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:05
السبب الرئيسي في الفشل هم المستشارون الجامعيون يليهم وزارة الداخلية في شخص الباشا و القائد و لمقدم و الشيخ .ولجنة الإحصاء وإعادة الإحصاء وووو.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 30 | عرض: 1 - 30

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.