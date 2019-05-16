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الرئيسية | مجتمع | جمعية "حقوق الإنسان" تنفي مناقشة قضيتي الصحراء وبوعشرين

جمعية "حقوق الإنسان" تنفي مناقشة قضيتي الصحراء وبوعشرين

جمعية "حقوق الإنسان" تنفي مناقشة قضيتي الصحراء وبوعشرين
هسبريس من الرباط
الأربعاء 15 ماي 2019 - 04:35

قال يوسف الريسوني، الكاتب العام للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الاجتماع الأخير الذي عقده مكتب الجمعية "لم يناقش بتاتا قضيتي الصحافي توفيق بوعشرين، المتابع بتهمة الاتجار بالبشر، وملف الصحراء".

وقال الريسوني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، توضيحا لما سبق نشره، إن هذا الاجتماع، الذي يعد الأول من نوعه بعد انتخاب المكتب المركزي الحالي عقب المؤتمر الوطني الثاني عشر، "مر في جو رفاقي وتضامني، ولَم تتم فيه مناقشة هذين الموضوعين".

ولفت الكاتب العام للجمعية إلى أن المؤتمر الـ 12 الذي تحدث عن النقطتين المذكورتين، "لم يثر أي نقاش، على اعتبار أن موقف الجمعية من قضية الصحراء، الداعي إلى إيجاد حل متوافق عليه بين طرفي النزاع، معروف. أما النقطة المتعلقة بملف الصحافي بوعشرين، فقد انسجمنا مع الطرح الأممي الذي يقول بأن الاعتقال تعسفي".

وشدد الريسوني، ضمن تصريحه، على كون الندوة الصحافية الأخيرة التي تلت المؤتمر، "تم خلالها عرض نتائج المؤتمر والمواقف التي اتخذت خلاله"، وكذّب الأخبار الرائجة حول وجود خلافات حول نقط تمت مناقشتها في المؤتمر.

وكان مصدر من مكتب الجمعية تحدث عن وجود شنآن بين الرفاق داخل أكبر هيئة حقوقية، مرده إلى إصدار البيان العام للمؤتمر أثناء الندوة الصحافية التي عقدت مؤخرا، "رغم أن الاتفاق كان هو التريث إلى حين التوافق على النقط الخلافية، وهو ما كان قد تقرر في اجتماع المكتب المركزي السابق، ليتفاجأ بعض أعضاء المكتب المركزي واللجنة الإدارية بإصدار البيان العام متضمنا لكل النقط الخلافية بالصيغة التي أرادها تيار النهج داخل المكتب المركزي، ضاربا عرض الحائط بمقررات الاجتماع السابق".

ولفت المصدر نفسه إلى نقط خلافية شهدها اجتماع المكتب تتعلق خصوصا بالموقف من قضية الصحافي توفيق بوعشرين والتقرير الأممي، وكذا قضية الصحراء، حيث تباينت الآراء بخصوصهما.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - فلالي الأربعاء 15 ماي 2019 - 05:08
أنعم وأكرم بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان. يهتمون بكل الأمور التي تخدم مصلحة الوطن كالوحدة الترابية وكدلك يهتمون بالأمن الروحي والديني للمغاربة.اعضاءها متدينون ووطنيون لدرجة كبيرة.بحيث يكثفون أنشطتهم الدينية في رمضان المبارك .ويحاربون بكل ما أوتوا من قوة كل مارق يزعزع قدسية الشهر الكريم ويخدش مشاعر الصائمين
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0
2 - المتتبع الأربعاء 15 ماي 2019 - 05:10
لا اعرف هل هذه الجمعية مغربية ام غير ذلك المغرب من اقصاه الى ادناه كل شرايحه لها اجماع على القضية الوطنية وهي ان الصحراء مغربية ومن يقول غير ذلك يلطخ بالعذرة اما ان يصدر بيان يقول لنا حل توافقي
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15
3 - Hamido الأربعاء 15 ماي 2019 - 05:13
يقول المثل المصري"لي بينكسف من بنت خالو ما يجيبش منها عيال"وادا كنتم فعلا منظمة حقوقية فعليكم الدفاع عن بوعشرين لأنه مظلوم.فقضيته لا تعدو أن تكون سوى علاقة جنسية رضاءية في أسوأ الاحتمالات،والأقرب إلى المنطق أن الفيديوهات مفبركة.يستحيل إطلاقا أن يغتصب تلك النسوة وهو يعلم أن المخزن يتربص به.العقلية المخزنية والدولة البوليسية ستفجر الأوضاع عاجلا أم آجلا.
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-13
4 - Nor الأربعاء 15 ماي 2019 - 05:39
اشمن جمعية حقوق الانسان.....كتمصو في دم ديال الشعب. مناصب واموال وامتيازات وسفريات وسيارات فاخرت ونوم حتى 12 صباحا ومسرحيات ووووووو الشعب عاق بكم. مرجو نشر
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11
5 - عبدو الأربعاء 15 ماي 2019 - 06:15
أكبر خاءنين للوحدة الترابية التي دافع عنها الأجداد وضحوا من أجل الوطن
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12
6 - حسن التادلي / متصرف الأربعاء 15 ماي 2019 - 09:33
ناقشتموها ام لم تناقشوها لا يضيف ذلك شيئا ولا ينقصه ..... الناس عارفينكوم غير موجدين فالشيعارات والكاسكيتات بحال الشطاحات اللي كيتسناو اول فرصة لهز البطن ....
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10
7 - abid الأربعاء 15 ماي 2019 - 10:57
يبدو أن البوليزاريو قد هيمن بالفعل على مقاليد الجمعية المغربية . وعليه ستطلع علينا مستقبلا المزيد من المواقف الضبابية أو أخرى مؤيدة علانية للجبهة ولرعاتها بالجزائر.
لن ننهزم ولن تنال منا مواقفكم الصبيانية.
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7
8 - عبد الله الأربعاء 15 ماي 2019 - 11:44
يكفيهم ان يناقشوا حرية الاكل في نهار رمضان ..لانهم لن يتعرضوا للمساءلة .
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4
9 - استاذ الأربعاء 15 ماي 2019 - 13:42
الى بولزاريولي abid
اطمئن لن يكون هناك اي جمعية ستؤيدكم في المغرب الشعب متحد حول هذه القضية فقل للمرتزقة فالمغاربة سيقطعون ايادي من يقترب من صحرائنا وقل لمن يملك الجزائر ان النهاية قريبة سيدخل اخواننا من تندوف الى بلدهم ولن تجدوا بلدا ياويكم فجنرلات الكوكاكايين يحتضرون ومرتزقة البلزاريو على وشك النهاية. فنم المغرب ورائكم اينما ذهبتم مهما حاولتم نشر السموم بتعاليكم لم يعد مخفي لاي مغربي اساليبكم
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1
10 - قاصح خير من كذاب الأربعاء 15 ماي 2019 - 22:33
غريب جمعية حقوقية مغربية تاكل الغلة و تسب الملة. بالله عليكم اتجهلون من وراء المؤامرة و التواطؤ لالنيل من الصحافي المقتدر و الصريح الأستاذ توفيق بو عشرين. فمنذ اعتقاله لم نعد نقرأ افتتاحية جريدة تشفي الغليل.
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