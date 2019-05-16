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الرئيسية | مجتمع | ولي العهد يترأس مأدبة فطور-عشاء بنادي الضباط

ولي العهد يترأس مأدبة فطور-عشاء بنادي الضباط

ولي العهد يترأس مأدبة فطور-عشاء بنادي الضباط
هسبريس من الرباط
الأربعاء 15 ماي 2019 - 02:13

بأمر من الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، ترأس ولي العهد الأمير مولاي الحسن، أمس الثلاثاء بنادي الضباط بالرباط، مأدبة فطور-عشاء أقامها الجالس على العرش بمناسبة الذكرى الثالثة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية.

ووذكر بلاغ للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية أنه لدى وصول ولي العهد الأمير مولاي الحسن لنادي الضباط، تقدم للسلام على سموه الجنرال دو كور دارمي عبد الفتاح لوراق المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، والجنرال دو بريكاد عبد الله بوطالب قائد الحامية العسكرية للرباط-سلا، قبل أن يستعرض تشكيلة من فوج المقر العام التي أدت التحية.

إثر ذلك، تقدم للسلام على ولي العهد الأمير مولاي الحسن، سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، وعبد اللطيف لوديي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإدارة الدفاع الوطني، والجنرال دو كور دارمي محمد هرمو قائد الدرك الملكي، والجنرال دو ديفيزيون العابد علوي بوحميد مفتش القوات الملكية الجوية، والجنرال دو بريكاد محمد بريظ، رئيس المكتب الثالث.

وحضر المأدبة رئيس الحكومة، ورئيسا غرفتي البرلمان، ومستشارو الملك، وأعضاء الحكومة، ورئيس المحكمة العليا، والوكيل العام للملك لدى هذه المحكمة، ورئيس المحكمة الدستورية، والضباط السامون بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، والملحقون العسكريون الأجانب المعتمدون بالرباط، والمدير العام للأمن الوطني، ومديرو الدواوين الملكية، ووالي جهة الرباط -سلا -القنيطرة، إلى جانب عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية.

وقد جرى الاحتفاء بالذكرى الثالثة والستين لتأسيس القوات المسلحة الملكية بمختلف الحاميات العسكرية والثكنات والوحدات التابعة للقوات المسلحة الملكية، بتنظيم حفلات تميزت، على الخصوص، بتحية العلم وتلاوة الأمر اليومي الذي وجهه ذالملك محمدالسادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية إلى أفراد هذه القوات، وأيضا بتسليم الأوسمة، فضلا عن تنظيم لقاءات رياضية بين فرق مدنية وعسكرية.

وقد أقيم نفس الحفل على مستوى تشكيلات المنطقة الجنوبية وتجريدات القوات المسلحة الملكية المكلفة بأداء مهام خارج الوطن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - احمد الأربعاء 15 ماي 2019 - 02:38
حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله
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-77
2 - المعيزي الأربعاء 15 ماي 2019 - 04:13
عاش ملكي محمد السادس وحفظ الله مولاي الأمير الحسن
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-36
3 - مغربية الأربعاء 15 ماي 2019 - 04:43
تبارك الله وماشاء الله يارب رب احفظ أميرنا مولاي الحسن واحفظ ملكنا الهمام وسائر الأسرة العلوية الشريفة واحفظ اللهم المغاربة الأحرار بما حفظت به الذكر الحكيم
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-38
4 - مغربي وافتخر الأربعاء 15 ماي 2019 - 05:00
حفظ الله صاحب الجلالة الملك سيدي محمد السادس نصره الله وولي عهده المحبوب الأمير مولاي الحسن. اللهم وفقهم يا رب
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-31
5 - مغربي ساكن فالمغرب الأربعاء 15 ماي 2019 - 08:44
عندما كنت صغيرا كنت دائما أتسائل عن سبب وجود النجمة الخماسية في الكثير من رايات الدول وعن سبب تسميتها بالنجمة ! لِكوْن النجوم التي في السماء هي فقط أحجار كبيرة مضيئة ليست لديها أشكال هندسية محددة .. مما يجعل إلصاق اسم النجمة على ذلك الشكل الهندسي ذي الخمس زوايا فيه مغالطة وتلبيس ..
وعندما كبِرتُ كبُرَت معي تساؤلاتي فقمت أبحث وأستقصي فوجدت بأن الشكل الهندسي المسمى بالنجمة الخماسية ما هو إلا رمز قديم جدا له علاقة بالسِحر والشيطان والماسونية .. لذلك تجده بكثرة في كتب السحر والشعوذة وفي المحافل والطقوس والرموز الماسونية ..
يبقى السؤال، ما هو الهدف من وضع هذا الرمز على الرايات ؟! وهل هناك أي تأثير شيطاني لذلك الرمز على البشر ؟! .. لأنه لا يمكن أن يكون مجرد زينة كما أن محاولة إعطاء تفسير آخر لهذا الرمز ما هو إلا تحايل وتضليل لحجب الحقيقة الواضحة في كتب السحر وفي الطقوس الماسونية ..
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26
6 - smail الأربعاء 15 ماي 2019 - 13:05
حفظ الله أمير المؤمنين الملك محمد السادس نصره الله وأقر عينه بولي عهده ألأمير الجليل مولاي الحسن
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-12
7 - سمير الأربعاء 15 ماي 2019 - 22:58
مشاء الله على سيدنا ولي العهد الله يصلح
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-6
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