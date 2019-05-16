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كُتّاب وآراء
أبو زيد: الاتفاقيات الأمميّة تستهدف القيم الأسرية
قال السّياسيّ الإسلاميّ وأحد منظّري حركة التّوحيد والإصلاح أبو زيد المقرئ الإدريسيّ في لقاء أطّره لفرع الحركة بتطوان، ليل الثّلاثاء، حول موضوع "الأسرة المغربيّة والتّحدّيات المعاصرة"، أنّه "منذ ظهور العولمة الكاسح في ثمانينيّات القرن الماضي، ظهرت كتابات اقتصاديّة وتنمويّة تشير إلى تحوّل كبير ومؤسف في وظيفة الدّولة"، مضيفا أنّ الأخيرة "تتحوّل، شيئا فشيئا، من الدّولة الرّاعية إلى الدّولة الجابية".
وأعزى البرلمانيّ عن حزب العدالة والتّنميّة ذلك إلى "ضغط العولمة والمديونيّة والفشل"، معتبرا أنّ هناك تحدّيات خارجيّة "جاءت من الأمم المتّحدة بالتّحديد، ومن العولمة التّشريعيّة، ومن هذا التّسلّط التّألّهي علينا في العالم الثّالث"، مردفا "نتكلّم عن قوانين، شيئا فشيئا، نرغم على التّوقيع عليها، وشيئا فشيئا، نرغم على رفع التّحفّظات عليها، وشيئا فشيئا، نقترب من الأجل القانونيّ ليبدأ لدى الأمم المتّحدة الحقّ في الإكراه، وهذا الإكراه يكون في البداية ماليّا بحرمان الدّول من المساعدات، ثم التّدخّل عن طريق القروض، ثم قد يصبح عسكريّا".
واعتبر المتحدّث أنّ الاتّفاقيّات المتعلّقة بالمرأة والأسرة الصّادرة عن الأمم المتّحدة "تستهدف جوهر الأسرة، وتستهدف نواتها الصّلبة، وهي القيم التّكافليّة والتّماسكيّة الّتي تبنى عليها"، مشيرا في معرض كلمته إلى أنّ موظّفين قارّين قد تسرّبوا إلى دهاليز الأمم المتّحدة وأنّهم من يضعون جدول الأعمال ، "وهي فئة خطيرة استطاعت أن تدقّ مساميرها الصّدئة في مفاصل الأمم المتّحدة، وهؤلاء هم الّذين يتبعون الملفّات" يتابع أبو زيد، مستنكرا إدراج نقط في جدول الأعمال فيما "أخرى لا تجد طريقها إلى ذلك، وهذا من عمل الموظّفين" ، معتبرا أنّ "هذا العامل الخارجيّ الرّهيب الدّوليّ، يضغط على الأسرة المغربيّة ويتهدّدها، وآثاره لم تبدأ بعد".
من جهة أخرى، استعرض عضو حزب المصباح جملة من التّحدّيات الأخرى الّتي وصفها "بالمقلقة"، جاءت نتيجة تحوّل مخيف في القيم الإجتماعيّة، وسيادة المنطق الاستهلاكيّ، "وانعكس هذا على الأسرة انعكاسا رهيبا، وأثّر في إمكاناتها وفي نشأتها، ممّا نقلنا إلى مظاهر أخرى مقلقة، كالتّأخر في سنّ الزّواج، والعنوسة" يضيف أبو زيد، مشيرا إلى أنّ المغرب قد أصبح يحتلّ المرتبة الثّانية بعد لبنان على مستوى نسبة العنوسة.
مظهر مقلق آخر ركّز عليه أبو زيد، وهو تفشّي ظاهرة العزوف عن الزّواج بفعل سيادة "تحوّلات قيميّة سلبيّة بدأت توفّر للشّباب فرص التّنفيس على غرائزهم خارج الإطار الشّرعيّ"، بالإضافة إلى "ارتفاع نسبة الطّلاق، حيث يعرف المغرب نسبا مرتفعة ومخيفة"، فضلا عن طلاق الشّقاق الذي وإن كان قد عكس قهر وضيم المرأة من جهة، فإنه من جهة أخرى "عكس نفاذ صبر فتيات اليوم، وقلّة القدرة على التّحمّل" وفق تعبيره.
وحول التّعليم والمدرسة ذكر الدّاعية والسّياسي المغربيّ أنّ "الأسرة تتحمّل جزء كبيرا من نفقات التّعليم العموميّ، وتتحمّل كل نفقات التّعليم الخصوصيّ"، واعتبر أنّ "المدرسة المغربيّة اليوم، ماضية في اتّجاه الفرنسة، وهذا يمثّل خطرا على الهويّة المغربيّة، وخطرا على شخصيّة الطّفل المغربيّ" وهو ما يزيد من أعباء الأسرة الّتي عليها أن تسعى إلى تصحيح أخطاء المدرسة الّتي "تعرف انهيارا في الوظيفة التّربويّة والقيميّة" وفق تعبيره.
ولمعالجة هذه التّحولات المهدّدة لتماسك الأسرة المغربيّة، طرح أبو زيد الدّولة عددا من المقترجات أبرزها تخفيف الضّغط الضّريبيّ على الأسرة كمحفّز للتّشجيع على الزّواج والإنجاب سيرا على خطى عدد من دول أوروبا كألمانيا وفرنسا تفاديا لخطر الشّيخوخة الدّيموغرافيّة، ومراقبة الإشهارات والإنترنيت والألعاب الإلكترونيّة لتلافي القيم الاستهلاكيّة السّلبيّة، وتخفيف العبء على وزارة الأسرة والتّضامن والمساواة والتّنمية الاجتماعيّة، عبر تخصيص ميزانية التزام لها مع إسقاط عبء ذوي الاحتياجات الخاصّة عنها، وإزاحة التّعاون الوطني من مسؤوليّاتها باعتباره قطاعا واسعا يفضّل فصله.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
ولم لا توضح للناس والبوهالا من اتباعك، أنكم تدرسون ابناءكم في المدارس الفرنسية، وأنكم استهلاكيون ورأسماليون واصحاب مصالح مالية واقتصادية وأنكم مجرد انتهازيون لا غير.
comment cela se fait qu'ils (le parti) sont en train d'executer les instructions de leurs maitres et il vient cracher dans la soupe devant les militants?
en outre, il mettre un peu d'eau dans sonvin"comme dit l'adage", que serai la situation dans nos pays s'il y avait des orientations normatives en matière de droit de l'homme, etc....
فالفاسدون لديهم المال وهم راغبون فيه. والمفكرون لديهم العقل المنير وهم يمقتونه. فويل للصوصية باسم الله.
الإنسان العاقل (لواعي) هو الذي يعي ذاته ويسيطر عليها . أما الذي تسيطر هي عليه فلم يبلغ من نفسه بعد مبلغ الوعي ولو رأكم خنشة من الدبلومات وبحر من الهدر لا ينتهي.
إن أخطر مرض يقف حاجزا أمام الوعي هو الغرور و ادعاء العلم من عمق الأيديولوجيا. انك بالحرف بلا وعي يمكن أن يكون عندك إسهال في الكلام لا غير اما العلم فلا يحتاج الاطناب.
النقد الذاتي يصحح الشخصية والوعي.
اذن على السيد مصطفى الرميد أن يتولى محاربة أمية هذا الشخص المنتمي إلى حزبه ويمثله في مجلس النواب، ويمكن إدماجه ضمن المستفيدين من برامج تقوية القدرات في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، التي تمولها وزارة الرميد، ويمكن للرميد أن يسلم لهذا الشخص نسخة من الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان للاطلاع عليها لعله يؤمن بها وتساعده على محو الظلام الذي يلف دماغه.
لأريح البشر المخدوع من شر البهائم
وأصون الدين عما ينطوى تحت العمائم
من مآس تقتل الحق وتبكى: أين حقى؟!
يا ذئابا فتكت بالناس آلاف القرون
أتريكنى أنا والدين فما أنت ودينى
أمن الله قد استحصلت صكاً فى شؤونى
وكتاب الله فى الجامع يدعو: أين حقى؟!
أنت فسرت كتاب الله تفسير فساد
واتخذت الدين احبولة لك واصطياد
فتبلبست بثوب لم يفصل بسداد
وإذا بالثوب ينشق ويبدو: أين حقى؟!
كيف تبقى الأكثريات ترى هذى المهازل
يكدح الشعب بلا أجر لأفراد قلائل
وملايين الضحايا بين فلاح وعامل
لم يزل يصرعها الظلم ويدعو: أين حقى؟!
حرروا الأمة ان كنتم دعاة صادقينا
من قيود الجهل تحريرا يصد الطامعينا
وأقيموا الوزن فى تأمين حق العاملينا
ودعوا الكوخ ينادى القصر دوما: أين حقى؟!
أعجبته المعادلة إسعاد الخليجيين اصحاب الملايير والبترول مقابل إغضاب السوسي مول الحانوتالدكيك السكر الدقيق ...الكارني الكريدي. انا سخصيا اتحرى بشكل دقيق عمن آخد واتقلى ديني واحكامه وفكره وتفاسيره .
لو انه اعترف بخطيئته واعتذر وطلب الصفح لوجدنا متسامحين ولقلنا عفى الله عما سلف.
فلا داعي لخلط الامور ببعضها,فالفصل بين انتماء الاشخاص و افكارهم,هو الفرق بين العوام و الخواص,"ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا,اعدلوا هو اقرب للتقوى".
وماذا قدمت أنت وأمثالك من تجار الدين للمجتمع وللبلاد عامة.. علما أن آداء حزبكم كان كارثيا بكل المقاييس سواء على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، أو على اقتصاد البلاد ككل..
الملاحظ أن تجار الدين ظاهرة صوتية بامتياز..
يقول مثل مغربي: " الهضرة ماتجيب خضرة "
الدكتور حسن اوريد أمازيغي نسبة لوالدته، لكنه عربي وعلوي النسب، نسبة لوالده مولاي المهدي العلوي، الذي كان أستاذي للغة العربية في الستينات من القرن الماضي.
توظيف المصطلحات التقنية لم يعد يبهر الناس في ظل هدا الكم الهائل من المعلومات المنسابة على مواقع التواصل.
و مصطلحات التخويف من العولمة و الفرنسة لا يلتفت اليها احد لان الناس اصبحت تعي جيدا مفهوم سيرورة وصيرورة التاريخ. وان العولمة هي في صالح المواطن وليست في صالح من يلقون المحاضرات الفارغة الحمولة. الناس يعلمون ان مفهوم اللغة الام اصبح متجاوزا ولا يعني شيئا اكثر من كون الىغة وسيلة للتواصل وأن التفكير لايقترن بلغة معينة.
شخص يتقاضى أجرا كبيرا هو يعلم جيدا أنه ليس من حقه لا يمكن ان يستهوي اهتمام الا المتملقين والوصوليين.
ما ينتظره الناس هو فعل شجاع بالتخلي عن الريع والتفصيل في مخاطره على الفرد والمجتمع.
اما الكلام عن المرأة فهو تعبير عن حرمان شخصي.