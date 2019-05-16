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الرئيسية | مجتمع | أبو زيد: الاتفاقيات الأمميّة تستهدف القيم الأسرية

أبو زيد: الاتفاقيات الأمميّة تستهدف القيم الأسرية

أبو زيد: الاتفاقيات الأمميّة تستهدف القيم الأسرية
جمال سماحي من تطوان
الأربعاء 15 ماي 2019 - 12:15

قال السّياسيّ الإسلاميّ وأحد منظّري حركة التّوحيد والإصلاح أبو زيد المقرئ الإدريسيّ في لقاء أطّره لفرع الحركة بتطوان، ليل الثّلاثاء، حول موضوع "الأسرة المغربيّة والتّحدّيات المعاصرة"، أنّه "منذ ظهور العولمة الكاسح في ثمانينيّات القرن الماضي، ظهرت كتابات اقتصاديّة وتنمويّة تشير إلى تحوّل كبير ومؤسف في وظيفة الدّولة"، مضيفا أنّ الأخيرة "تتحوّل، شيئا فشيئا، من الدّولة الرّاعية إلى الدّولة الجابية".

وأعزى البرلمانيّ عن حزب العدالة والتّنميّة ذلك إلى "ضغط العولمة والمديونيّة والفشل"، معتبرا أنّ هناك تحدّيات خارجيّة "جاءت من الأمم المتّحدة بالتّحديد، ومن العولمة التّشريعيّة، ومن هذا التّسلّط التّألّهي علينا في العالم الثّالث"، مردفا "نتكلّم عن قوانين، شيئا فشيئا، نرغم على التّوقيع عليها، وشيئا فشيئا، نرغم على رفع التّحفّظات عليها، وشيئا فشيئا، نقترب من الأجل القانونيّ ليبدأ لدى الأمم المتّحدة الحقّ في الإكراه، وهذا الإكراه يكون في البداية ماليّا بحرمان الدّول من المساعدات، ثم التّدخّل عن طريق القروض، ثم قد يصبح عسكريّا".

واعتبر المتحدّث أنّ الاتّفاقيّات المتعلّقة بالمرأة والأسرة الصّادرة عن الأمم المتّحدة "تستهدف جوهر الأسرة، وتستهدف نواتها الصّلبة، وهي القيم التّكافليّة والتّماسكيّة الّتي تبنى عليها"، مشيرا في معرض كلمته إلى أنّ موظّفين قارّين قد تسرّبوا إلى دهاليز الأمم المتّحدة وأنّهم من يضعون جدول الأعمال ، "وهي فئة خطيرة استطاعت أن تدقّ مساميرها الصّدئة في مفاصل الأمم المتّحدة، وهؤلاء هم الّذين يتبعون الملفّات" يتابع أبو زيد، مستنكرا إدراج نقط في جدول الأعمال فيما "أخرى لا تجد طريقها إلى ذلك، وهذا من عمل الموظّفين" ، معتبرا أنّ "هذا العامل الخارجيّ الرّهيب الدّوليّ، يضغط على الأسرة المغربيّة ويتهدّدها، وآثاره لم تبدأ بعد".

من جهة أخرى، استعرض عضو حزب المصباح جملة من التّحدّيات الأخرى الّتي وصفها "بالمقلقة"، جاءت نتيجة تحوّل مخيف في القيم الإجتماعيّة، وسيادة المنطق الاستهلاكيّ، "وانعكس هذا على الأسرة انعكاسا رهيبا، وأثّر في إمكاناتها وفي نشأتها، ممّا نقلنا إلى مظاهر أخرى مقلقة، كالتّأخر في سنّ الزّواج، والعنوسة" يضيف أبو زيد، مشيرا إلى أنّ المغرب قد أصبح يحتلّ المرتبة الثّانية بعد لبنان على مستوى نسبة العنوسة.

مظهر مقلق آخر ركّز عليه أبو زيد، وهو تفشّي ظاهرة العزوف عن الزّواج بفعل سيادة "تحوّلات قيميّة سلبيّة بدأت توفّر للشّباب فرص التّنفيس على غرائزهم خارج الإطار الشّرعيّ"، بالإضافة إلى "ارتفاع نسبة الطّلاق، حيث يعرف المغرب نسبا مرتفعة ومخيفة"، فضلا عن طلاق الشّقاق الذي وإن كان قد عكس قهر وضيم المرأة من جهة، فإنه من جهة أخرى "عكس نفاذ صبر فتيات اليوم، وقلّة القدرة على التّحمّل" وفق تعبيره.

وحول التّعليم والمدرسة ذكر الدّاعية والسّياسي المغربيّ أنّ "الأسرة تتحمّل جزء كبيرا من نفقات التّعليم العموميّ، وتتحمّل كل نفقات التّعليم الخصوصيّ"، واعتبر أنّ "المدرسة المغربيّة اليوم، ماضية في اتّجاه الفرنسة، وهذا يمثّل خطرا على الهويّة المغربيّة، وخطرا على شخصيّة الطّفل المغربيّ" وهو ما يزيد من أعباء الأسرة الّتي عليها أن تسعى إلى تصحيح أخطاء المدرسة الّتي "تعرف انهيارا في الوظيفة التّربويّة والقيميّة" وفق تعبيره.

ولمعالجة هذه التّحولات المهدّدة لتماسك الأسرة المغربيّة، طرح أبو زيد الدّولة عددا من المقترجات أبرزها تخفيف الضّغط الضّريبيّ على الأسرة كمحفّز للتّشجيع على الزّواج والإنجاب سيرا على خطى عدد من دول أوروبا كألمانيا وفرنسا تفاديا لخطر الشّيخوخة الدّيموغرافيّة، ومراقبة الإشهارات والإنترنيت والألعاب الإلكترونيّة لتلافي القيم الاستهلاكيّة السّلبيّة، وتخفيف العبء على وزارة الأسرة والتّضامن والمساواة والتّنمية الاجتماعيّة، عبر تخصيص ميزانية التزام لها مع إسقاط عبء ذوي الاحتياجات الخاصّة عنها، وإزاحة التّعاون الوطني من مسؤوليّاتها باعتباره قطاعا واسعا يفضّل فصله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - rachid63 الأربعاء 15 ماي 2019 - 12:30
هاد السيد ديما كيدير الندوات واللقائات وووووو أو هو برلماني،واش كيتخلص على هادشي؟؟كيتكلم على كلشي الا على المصالح ديال المواطن فقبة البرلمان.....بحالا شفتو ناعس واحد المرة فالبرلمان:معرفت واش هو او لا لا
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70
2 - N.H الأربعاء 15 ماي 2019 - 12:31
كلامك كله صحيح اللهم رد بنا و إهدنا و إهدي القائمين على أمر هذه الأمة إلى الطريق المستقيم
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-50
3 - عصام الأربعاء 15 ماي 2019 - 12:55
هاد الهضرة كلها قدييييمة، كليتو بيها طرف ديال الخبز فأيام التسعينات وصورتو بيها أصوات ومقاعد برلمانية، واليوم جاي تعاود هاد الكلام المكرور، لم لا توضح أيضا ان حزبكم بنفسه صادق عليها، وحزبكم بنفسه عبر وزارة الحقاوي يمتثل لها وينسق مع الهيئة الاممية ولم لا تقول ان حزبكم لا يقدم ولا يؤخر في هذا الموضوع، بل يشارك ايضا في المحافل الاممية لتنزيل مقتضيات هذه الاتفاقيات.
ولم لا توضح للناس والبوهالا من اتباعك، أنكم تدرسون ابناءكم في المدارس الفرنسية، وأنكم استهلاكيون ورأسماليون واصحاب مصالح مالية واقتصادية وأنكم مجرد انتهازيون لا غير.
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87
4 - متابع الأربعاء 15 ماي 2019 - 12:59
cette personne qui est en train de nous donner de leçons, a t'elle informé l'actuel et l'ancien chef du gouvernement sur cela?
comment cela se fait qu'ils (le parti) sont en train d'executer les instructions de leurs maitres et il vient cracher dans la soupe devant les militants?
en outre, il mettre un peu d'eau dans sonvin"comme dit l'adage", que serai la situation dans nos pays s'il y avait des orientations normatives en matière de droit de l'homme, etc....
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20
5 - متتبع 5 الأربعاء 15 ماي 2019 - 13:20
من فضلك تكلم عن الطماطم والبصل وتكلم مع صديقك الداودي الذي وعد المغاربة بالتسقيف ...
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49
6 - ابن سوس المغربي الأربعاء 15 ماي 2019 - 13:30
زمن والانتهازية و بيع الكلام و متاجرة في الدين ، ماذا قدمت للشعب و انت نائب تتقاضى راتب من أموال الشعب المغربي و سيارة ؟ بالله عليكم بماذا تنفعون الشعب غير البيع والشراء في الكلام
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53
7 - زرادشت الأربعاء 15 ماي 2019 - 13:35
قيل: إن من أسوء ما في تجار الدين أنهم يتسامحون مع الفاسدين.ولا يتسامحون مع المفكرين.
فالفاسدون لديهم المال وهم راغبون فيه. والمفكرون لديهم العقل المنير وهم يمقتونه. فويل للصوصية باسم الله.
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53
8 - جريء الأربعاء 15 ماي 2019 - 13:55
فرعتوا لينا راسنا ياحزب الويل، الهدرة الهدرة الهدرة غي فالخااااوي
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38
9 - kamal الأربعاء 15 ماي 2019 - 14:06
هاد النابغة يفهم في كل شيئ حتى انه تطاول على اعظم عالم فيزاء لهذا القرن وو صفه بالحمار. تخيلوا تاجر دين يصف Stephen Hawking بالحمار. السي العالم حل لينا مع الاخوان ديالك غير المشكيل ديال البصلة
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42
10 - ماروك نيوز الأربعاء 15 ماي 2019 - 14:21
كون حتى نتوما أ الباجدة و تجار الدين خففتوا علينا نحن شرائح الشعب الكادح و المقهور و درGتوا علينا زلايفكم نهائيا و إلى الأبد...باركا علينا من الشفوي و السماوي والكلام الخاوي....
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20
11 - النقد الذاتي؟؟؟ الأربعاء 15 ماي 2019 - 14:27
يقول المثل البليغ :" الله يفيقنا بعيبنا قبل ما يفيق به الناس."
الإنسان العاقل (لواعي) هو الذي يعي ذاته ويسيطر عليها . أما الذي تسيطر هي عليه فلم يبلغ من نفسه بعد مبلغ الوعي ولو رأكم خنشة من الدبلومات وبحر من الهدر لا ينتهي.
إن أخطر مرض يقف حاجزا أمام الوعي هو الغرور و ادعاء العلم من عمق الأيديولوجيا. انك بالحرف بلا وعي يمكن أن يكون عندك إسهال في الكلام لا غير اما العلم فلا يحتاج الاطناب.
النقد الذاتي يصحح الشخصية والوعي.
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7
12 - Bouchaib الأربعاء 15 ماي 2019 - 14:28
يتول مصطفى الرميد (جريدة رسمية عدد 6567 ( 8 ماي 2017) المهام التي من بينها " إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، و اقتراح كل تدبير يهدف إلى ضمان دخول الاتفاقيات الدولية لحقوق التي يكون المغرب طرفاً فيها حيز التنفيذ"، ومن ضمن التنفيذ ملاءمة القوانين الوطنية مع الاتفاقيات المصادق عليها وتقديم تقارير دورية وتلقي توصيات للتنفيذ. وفي الموقع الإلكتروني لوزارة الرميد معطيات عن هيئات معاهدات حقوق الإنسان "
اذن على السيد مصطفى الرميد أن يتولى محاربة أمية هذا الشخص المنتمي إلى حزبه ويمثله في مجلس النواب، ويمكن إدماجه ضمن المستفيدين من برامج تقوية القدرات في مجال التفاعل مع المنظومة الأممية لحقوق الإنسان، التي تمولها وزارة الرميد، ويمكن للرميد أن يسلم لهذا الشخص نسخة من الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان للاطلاع عليها لعله يؤمن بها وتساعده على محو الظلام الذي يلف دماغه.
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11
13 - boulevard de Hamid الأربعاء 15 ماي 2019 - 14:41
الذي استغرب له كيف أقنع الجمهور بالحضور والإنصات له وما الفاءدة من كلمته .
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13
14 - هشان الأربعاء 15 ماي 2019 - 14:44
العرقيين حقودين جدا ،اغلبهم لم يقرأ حتى المقال ولكنها فرصة لاخراح ما في جعته من حقد و كراهية مجانية ولا حول ولا قوة الا بالله
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-26
15 - سعيد الأربعاء 15 ماي 2019 - 14:59
ليتنى أسطيع بعث الوعى فى بعض الجماجم
لأريح البشر المخدوع من شر البهائم
وأصون الدين عما ينطوى تحت العمائم
من مآس تقتل الحق وتبكى: أين حقى؟!

يا ذئابا فتكت بالناس آلاف القرون
أتريكنى أنا والدين فما أنت ودينى
أمن الله قد استحصلت صكاً فى شؤونى
وكتاب الله فى الجامع يدعو: أين حقى؟!

أنت فسرت كتاب الله تفسير فساد
واتخذت الدين احبولة لك واصطياد
فتبلبست بثوب لم يفصل بسداد
وإذا بالثوب ينشق ويبدو: أين حقى؟!

كيف تبقى الأكثريات ترى هذى المهازل
يكدح الشعب بلا أجر لأفراد قلائل
وملايين الضحايا بين فلاح وعامل
لم يزل يصرعها الظلم ويدعو: أين حقى؟!

حرروا الأمة ان كنتم دعاة صادقينا
من قيود الجهل تحريرا يصد الطامعينا
وأقيموا الوزن فى تأمين حق العاملينا
ودعوا الكوخ ينادى القصر دوما: أين حقى؟!
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9
16 - عينك ميزانك الأربعاء 15 ماي 2019 - 15:10
كنت شت فبرنامج تحقيقي في القناة الاولى الفرنسية يتطرق إلى موظفين بمهمات محددة لهم سطوة في الأمم المتحدة و البنك الدولي يخططون من وراء مكاتبهم لبرامج و قوانين مهيكلة كلها تهم العالم الثالت دون الالتفات لما قد تسببه تلك القرارات من مآسي على أرض الواقع.البرنامج يخلص إلى أن القروض و التشريع الخارجي لهما تأثير على الاقتصاد و المجتمع لدفع للستهلاك و الحاجة لمزيد من القروض.
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9
17 - لا للعنصرية الأربعاء 15 ماي 2019 - 15:21
لقد احترقت مصداقيته تماما عندما استهدف تجار سوس واهل سوس واصحاب الحوانيت اليسطاء بنكتة كان يحاول جلب ضحكات الخليجين وبث جو من الفرحة والسرور في صدورهم على ظهر اهل سوس .
أعجبته المعادلة إسعاد الخليجيين اصحاب الملايير والبترول مقابل إغضاب السوسي مول الحانوتالدكيك السكر الدقيق ...الكارني الكريدي. انا سخصيا اتحرى بشكل دقيق عمن آخد واتقلى ديني واحكامه وفكره وتفاسيره .
لو انه اعترف بخطيئته واعتذر وطلب الصفح لوجدنا متسامحين ولقلنا عفى الله عما سلف.
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8
18 - مواطن الأربعاء 15 ماي 2019 - 15:24
سئمنا منكم ومن وجوهكم يا تجار الدين، انتم من يهدد الاسرة والمجتمع بكل السياسات اللاشعبية التي قمتم بتطبيقها ، التشريعات الدولية كلها لصالح المرأة المغربية من تساوي في الارث و العمل و التمييز ، أنتم من يقف امام تقدم المرأة برجعيتكم ونظرتكم الضيقة للمرأة.
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9
19 - شكون نتوما? الأربعاء 15 ماي 2019 - 16:05
بغض النظر عن انتمائه لحزب العدالة و التنمية الذي خان ثقة المغاربة و انتظاراتهم,المقري ابو زيد الادريسي,من اهم المفكرين المغاربة ان لم يكن العرب,ويتناول في محاضراته ولقاءاته مختلف القضايا الاجتماعية و السياسية التي تهم المواطن المغربي,وهو لا ياخذ عن محاضراته سواء داخل او خارج المغرب اي مقابل مادي,
فلا داعي لخلط الامور ببعضها,فالفصل بين انتماء الاشخاص و افكارهم,هو الفرق بين العوام و الخواص,"ولا يجرمنكم شنئان قوم على الا تعدلوا,اعدلوا هو اقرب للتقوى".
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-6
20 - ولد عين الشق.. الأربعاء 15 ماي 2019 - 16:57
بلا...بلا... كالعادة لكن دون أن يقدم أفعال ملموسة على أرض الواقع..

وماذا قدمت أنت وأمثالك من تجار الدين للمجتمع وللبلاد عامة.. علما أن آداء حزبكم كان كارثيا بكل المقاييس سواء على القدرة الشرائية للمواطن المغربي، أو على اقتصاد البلاد ككل..
الملاحظ أن تجار الدين ظاهرة صوتية بامتياز..
يقول مثل مغربي: " الهضرة ماتجيب خضرة "
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7
21 - م المصطفى الأربعاء 15 ماي 2019 - 17:06
في موضوع آخر، وعلاقة بما قاله البرلماني المقريء الإدريسي في حق المفكر والدكتور حسن أوريد، هناك نقطة أختلف معه فيها، والتي صرح فيها حاسما بأن حسن أوريد أمازيغي قح. أجيبه بما يلي :
الدكتور حسن اوريد أمازيغي نسبة لوالدته، لكنه عربي وعلوي النسب، نسبة لوالده مولاي المهدي العلوي، الذي كان أستاذي للغة العربية في الستينات من القرن الماضي.
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3
22 - CITOYEN DE CENTRE الأربعاء 15 ماي 2019 - 17:15
انت وافكارك المتخلفة وامثالكك غير مرغوب فيه;اش كاتعاود ايها الخوانجي المفبرك في المغرب من اجل تكليخ المواطن الضعيف;راه الوجود وامثالك خرجتو على المروك;افكارك مابقاتش صالحة ومتجاوزة;سير لفلسطين دوخوهم شوييا اما المغاربة عايقين بك.قلت يوما ان فلسطين تهمك اكثر من المغرب ;الشئ الذي يفسر انك مغربي مثقوب وسير الا حررتي فلسطين اجي عكر ليا.
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8
23 - حسن بنلحسن الأربعاء 15 ماي 2019 - 17:24
هذا الكلام يشبه الى حد كبير كلام الحلقة الفارق ان كلام الحلقة هدفه اسعاد الناس وهذا الكلام يسفه عقول الناس ويثير الاشمئزاز.
توظيف المصطلحات التقنية لم يعد يبهر الناس في ظل هدا الكم الهائل من المعلومات المنسابة على مواقع التواصل.
و مصطلحات التخويف من العولمة و الفرنسة لا يلتفت اليها احد لان الناس اصبحت تعي جيدا مفهوم سيرورة وصيرورة التاريخ. وان العولمة هي في صالح المواطن وليست في صالح من يلقون المحاضرات الفارغة الحمولة. الناس يعلمون ان مفهوم اللغة الام اصبح متجاوزا ولا يعني شيئا اكثر من كون الىغة وسيلة للتواصل وأن التفكير لايقترن بلغة معينة.
شخص يتقاضى أجرا كبيرا هو يعلم جيدا أنه ليس من حقه لا يمكن ان يستهوي اهتمام الا المتملقين والوصوليين.
ما ينتظره الناس هو فعل شجاع بالتخلي عن الريع والتفصيل في مخاطره على الفرد والمجتمع.
اما الكلام عن المرأة فهو تعبير عن حرمان شخصي.
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7
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