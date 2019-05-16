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الرئيسية | مجتمع | إدارة الدفاع الوطني تحذر المغاربة من الـ"واتساب"

إدارة الدفاع الوطني تحذر المغاربة من الـ"واتساب"

إدارة الدفاع الوطني تحذر المغاربة من الـ"واتساب"
هسبريس ـ يوسف لخضر
الأربعاء 15 ماي 2019 - 14:09

أصدرت مديرية تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، نشرة تحذيرية بخصوص ثغرة أمنية خطيرة في نظام "واتساب".

وتشير النشرة إلى أن مستوى هذه الثغرة خطير، وتهم تطبيق "واتساب" على نظام "أندرويد" بنسخة 2.19.134 وعلى نظام "iOS" نسخة 2.19.51.

وأشارت إدارة الدفاع الوطني في نشرتها إلى أن هذه الثغرة تم إصلاحها في تطبيق المراسلة، موردة أن استغلال هذه الثغرة الأمنية يسمح للمهاجم بتثبيت برنامج مراقبة وتجسس على الأجهزة التي تستخدم "واتساب".

ودعا المركز التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات إلى تثبيت النسخة الأخيرة من "واتساب" لتفادي هذه الثغرة التي ستستغل للوصول إلى المعطيات الشخصية السرية.

وأحالت النشرة التحذيرية على مقالات نشرت على بي بي سي وسكاي، تتحدث عن هذه الثغرة وكيفية معالجتها.

وكان أعلن أمس عن تعرض تطبيق "واتساب"، المملوك من شركة "فيسبوك"، للقرصنة من شركة مقرها في إسرائيل، تمكنت من زرع برمجية خبيثة على هواتف المستخدمين بعد التواصل معهم على التطبيق.

ودعت شركة "واتساب" المستخدمين أمس إلى تحديث تطبيقهم لسد ثغرة أمنية استغلها القراصنة.

ومكنت هذه الثغرة الأمنية، التي كانت صحيفة "فاينانشال تايمز" أول من لفت إليها وأصلحت في آخر تحديث للتطبيق، القراصنة الإلكترونيين من تحميل برنامج خبيث على الهواتف، من خلال الاتصال بالمستخدم المستهدف عبر التطبيق.

وتشير تقارير إلى أن هذا البرنامج الخبيث طورته مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية، ويصيب أجهزة الهاتف الاندرويد والأيفون.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - المصطفاوي الأربعاء 15 ماي 2019 - 14:16
لعنة الله على الصهاينة حاضرون على رأس كل الخبائث
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224
2 - مريم الأربعاء 15 ماي 2019 - 14:20
دابا واش نديرولو التحديث ولا نزولوه .. شنو نديرو !!
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66
3 - fati الأربعاء 15 ماي 2019 - 14:22
لقد قمت بازالة تطبيق الواتساب منذ 3 سنوات. صراحة اعيش حياة عادية بهاتف صغير من نوع نوكيا بعيدا عن مشاكل الهواتف الذكية و تطبيق الواتساب.
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257
4 - Seddam الأربعاء 15 ماي 2019 - 14:29
أنا لدي ثقة كبيرة بأنهم يتجسسون و بكل حرية علينا في الواتساب و الفايسبوك و جيمايل و كل وساءل التواصل الاجتماعي،و كل مرة يتحدثون لنا عن ثغرة في وسيلة من الوسائل و كأن البقية آمنة،عندما نضع قنا سريا لحساباتنا فأوطوماتييكيا يسجل عندهم و يحتفظون به و لهم جيش معلوماتي كبير لدراسة و تحليل و جمع بياناتنا الشخصية و هذا لا يسلم منه حتى مواطنوهم.
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168
5 - صابر الأربعاء 15 ماي 2019 - 14:40
التواطؤ في اختراق الهواتف لتجسس على المعلومات الشخصية للأفراد ليس جديد على شركة فيسبوك . وبالضبط للاحتلال الصهيوني فهو امر متوقع حدوته . ..
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56
6 - مغربي الأربعاء 15 ماي 2019 - 14:51
غبر كايضيعوا وقتهم الوتساب ديال المغرب عام غير بالنكت و الشهيوات ديال الماكلة..
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218
7 - باحسون الأربعاء 15 ماي 2019 - 14:55
ياربي السلامة. هادشي كايخلع ....
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16
8 - ziad الأربعاء 15 ماي 2019 - 15:09
للاخت fati. كيفاش درتي ليها عندك نوكيا هاتف غير دكي و فيه تطبيق هسبرس.
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174
9 - luxox الأربعاء 15 ماي 2019 - 15:13
الوتساب الجديد هو الفخ بعينه لأن إسراءيل إكتشفت طريقة لختراقه والأن كل دول العربية تتهافت عليها من أجل أخذ طريقة الإختراق .لهذا الواتس القديم مؤمن ،حذاري من التجديد.
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30
10 - توارسي الأربعاء 15 ماي 2019 - 15:18
فضيحة فيسبوك و التطبيقات التابعة له فضيحة، لأنه عاجز عن حماية مستخدميه، وعلى الرغم من ذلك هو يضغط عليهم باستمرار لإدخال معلوماتهم الشخصية و صورهم و وصل به الأمر إلى حد طلب أوراق التعريف الرسمية، و إلا البلوكاج، فهو يجمد الحساب وحين يريد صاحب الحساب الدخول يطالبه بالهاتف و ببريد إلكتروني إضافي و بالصورة وهكذا ....... و ليست هذه أول مرة يتعرض فيها فسبوك و رديفه للاختراق، و في أقل من شهرين تعرض لاختراقات و تعطيلات دون مصارحة المنخرطين بالأسباب الحقيقية، و معروف عن واتساب و فيسبووك باختراق معلومات الهاتف و استنساخ لائحة الاتصالات و الأرقام و اقتراحهم للصداقة والاتصال في فيسبوك،،والجهات التي تستفيد من خدمات فيسبوك و واتساب و غيرهما للتجسس و للإشهار و لدراسة المزاجات ...جهات كثيرة و متعددة و هناك فضائح متعددة و شكايات و محاكم يتعرض لها فيسبوك و تطبيقاته في أمريكا و أروبا...
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14
11 - محمد الأربعاء 15 ماي 2019 - 15:33
أليست هذه المجموعة الإسراءلية التي تتحدث عنها هي من كلفتها الدولة من أجل التجسس على المواطنين المغاربة داخل وخارج المغرب
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13
12 - Abdou الأربعاء 15 ماي 2019 - 15:46
هده عامين وأنا هاد التليفون مفكرتش ندير الفيسبوك ولا واتساب عادي الحمد لله .داير هيسبريس
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1
13 - khalidos الأربعاء 15 ماي 2019 - 15:48
معندنا اسرار ولا منخبو سلام لباس امسجات عديين ميخاف غ لكيدير علاش اخاف
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18
14 - Toxique الأربعاء 15 ماي 2019 - 16:14
اللهما الثغرة في واتساب ولا في جيبي كانو يمصو دمنا مين نتاصلو بالاحباب في أوروبا واليوم الحمد لله وتساب ديك لي حرمتنا بيها ولات أموالها gratuit
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21
15 - وادسبو الأربعاء 15 ماي 2019 - 17:10
مشكلة هادي انا عندي شركات وبواخر في أعالي بحار ومقالع حجار ارقام سرية ومعملات كلها في هدا اسمتو عليه .عاعا يا الخرجا يا ضروبا تكاحز فيك ريحة ماعز ههه
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-7
16 - Simo الأربعاء 15 ماي 2019 - 17:49
جواب الأخ زياد. ليس بالضرورة تصفح وقراءة جريدة هسبريس عبرة الهاتف الذكي. كان عندي هاتف عادي وكنت دائما أتصفح الجريدة عبر الحاسوب.
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16
17 - Moulahid الأربعاء 15 ماي 2019 - 18:12
انا شخصيا استعمل المكالمات المؤدى عنها ولا ارد أبدا على المكالمات في الواتساب ولا اتوفر على حساب فايسبوك لم أفكر ولن أفكر فيه أن شاء الله وفي هذا الشهر انوي ختم القران مرتين بحول الله وليس لدي اسرار اخاف عليها في الهاتف ولو سرق مني لن اندم عليه ابدا.
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11
18 - باصطوف الأربعاء 15 ماي 2019 - 18:20
ومتى كانت الدولة مهتمة بامن المغاربة.هي ليست مهتمة حتى لاكلهم ومسكنهم لتهتم بامنهم!!
الدولة تدخل في لعبة مع شركة فيسبوك وتحاول الضغط عليها بتخفيض نسبة المشاركين المغاربة لهذا التطبيق. حتى ترضخ الشركة الامريكية للضرائب التي تنوي الدولة فرضها على بعض الشركات الامريكية...
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11
19 - jaber الأربعاء 15 ماي 2019 - 18:54
Pour ceux qui n'ont pas encore compris que l'entité sioniste est la première menace à la paix dans le monde et la cause de tous les conflits et le chaos qui détruit tous les jours les sociétés Arabo Amazigho Musulmanes.
Regardez autour de vous comment les Musulmans dépensent leur énergie à s'entretuer et à se détruire au lieu de coopérer et construire ensemble un avenir meilleur pour leurs enfants.
La Force est dans l'UNION économique politique culturelle et scientifique.
Réveillez vous et créez vos propres applications pour communiquer et boycottez facebook whatsapp car à la tête c'est marc zuckerberg sioniste notoire qui danse et chante sur les cadavres des victimes musulmanes des guerres au Yemen Syrie Soudan Irak Lybie et bientôt l'algérie et l'Iran.
Ouvrez les yeux,
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4
20 - العابث الأخير الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:06
بما أن الفايسبوك هو الشركة المالكة للواتساب فإن الاحتمالات في لغة الرياضيات هو أصعب درس ويأتي في آخر العام يقول أن إحتمال وجود ثغرة في الاواتساب هي 2% وهي نسبة كبيرة لذى على مستخدموا تطبيقات مارك الإتصال بنا
وشكرا
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0
21 - hassan الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:58
الله يعاونهم .اللهم تجسس السبوعة ولا تجسس الضبوعة
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1
22 - abdo الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:03
لو كانت الحكومة تريد الخير للشعب لحجبت ومنعت الفايس ولواتساب من المغرب بصفة نهاءية لان هده التطبيقات فيروسات جرثومية خربت وأخرت عطلت مسيرة التنمية في البلاد .الكل منشغل مع الهاتف يبيعو لنا الوهم والسراب يشغلون الناس على عملهم ودينهم وكسب قوتهم اليومي .
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2
23 - Ilham الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:03
ديرو له غير ميزاجور (تحديث) فقط بلا متمسحوه على ما اظن
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2
24 - Rachid الخميس 16 ماي 2019 - 04:42
هده هي سياسة هما بغين افرضو ضريبة عن الوتساب و الفيسبوك ، دب كيديرو ليها الطريق ،حگ م حگ تحدير من الوتساب على فين كنتو شحال هدا ، من لخر مكن والو من هاد الهدرة
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2
25 - التنكيت والبسبسة الخميس 16 ماي 2019 - 08:47
صاحبت او صاحب النوكيا عنده او عندها نوكيا كايْنَكَّت و هاتف ذكي كايبسبس واحد للتنكيت والثاني لتبسبيس .
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1
26 - مغربي مقهزر الخميس 16 ماي 2019 - 09:20
يحذروننا وكأنهم جسم ممانع لدولة بني يهود هههههههه على من تضحكون ...ياسيدي هم جسم يحذر وهو عبد عند الاسرائليين والامريكان باعوا الوطن ومافيه باعوا المبادئ والشرائع وفي الاخير حذاري من تغرة في الواتساب القضية فيها نية مبيتة للتجسس لان التطبيق القديم لايتيح بعض الخيارات المتقدمة في التجسس ....
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