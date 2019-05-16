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كُتّاب وآراء
إدارة الدفاع الوطني تحذر المغاربة من الـ"واتساب"
أصدرت مديرية تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، نشرة تحذيرية بخصوص ثغرة أمنية خطيرة في نظام "واتساب".
وتشير النشرة إلى أن مستوى هذه الثغرة خطير، وتهم تطبيق "واتساب" على نظام "أندرويد" بنسخة 2.19.134 وعلى نظام "iOS" نسخة 2.19.51.
وأشارت إدارة الدفاع الوطني في نشرتها إلى أن هذه الثغرة تم إصلاحها في تطبيق المراسلة، موردة أن استغلال هذه الثغرة الأمنية يسمح للمهاجم بتثبيت برنامج مراقبة وتجسس على الأجهزة التي تستخدم "واتساب".
ودعا المركز التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات إلى تثبيت النسخة الأخيرة من "واتساب" لتفادي هذه الثغرة التي ستستغل للوصول إلى المعطيات الشخصية السرية.
وأحالت النشرة التحذيرية على مقالات نشرت على بي بي سي وسكاي، تتحدث عن هذه الثغرة وكيفية معالجتها.
وكان أعلن أمس عن تعرض تطبيق "واتساب"، المملوك من شركة "فيسبوك"، للقرصنة من شركة مقرها في إسرائيل، تمكنت من زرع برمجية خبيثة على هواتف المستخدمين بعد التواصل معهم على التطبيق.
ودعت شركة "واتساب" المستخدمين أمس إلى تحديث تطبيقهم لسد ثغرة أمنية استغلها القراصنة.
ومكنت هذه الثغرة الأمنية، التي كانت صحيفة "فاينانشال تايمز" أول من لفت إليها وأصلحت في آخر تحديث للتطبيق، القراصنة الإلكترونيين من تحميل برنامج خبيث على الهواتف، من خلال الاتصال بالمستخدم المستهدف عبر التطبيق.
وتشير تقارير إلى أن هذا البرنامج الخبيث طورته مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية، ويصيب أجهزة الهاتف الاندرويد والأيفون.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
الدولة تدخل في لعبة مع شركة فيسبوك وتحاول الضغط عليها بتخفيض نسبة المشاركين المغاربة لهذا التطبيق. حتى ترضخ الشركة الامريكية للضرائب التي تنوي الدولة فرضها على بعض الشركات الامريكية...
Regardez autour de vous comment les Musulmans dépensent leur énergie à s'entretuer et à se détruire au lieu de coopérer et construire ensemble un avenir meilleur pour leurs enfants.
La Force est dans l'UNION économique politique culturelle et scientifique.
Réveillez vous et créez vos propres applications pour communiquer et boycottez facebook whatsapp car à la tête c'est marc zuckerberg sioniste notoire qui danse et chante sur les cadavres des victimes musulmanes des guerres au Yemen Syrie Soudan Irak Lybie et bientôt l'algérie et l'Iran.
Ouvrez les yeux,
وشكرا