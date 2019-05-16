إدارة الدفاع الوطني تحذر المغاربة من الـ"واتساب"

هسبريس ـ يوسف لخضر

أصدرت مديرية تدبير مركز اليقظة والرصد والتصدي للهجمات المعلوماتية، التابعة لإدارة الدفاع الوطني، نشرة تحذيرية بخصوص ثغرة أمنية خطيرة في نظام "واتساب".

وتشير النشرة إلى أن مستوى هذه الثغرة خطير، وتهم تطبيق "واتساب" على نظام "أندرويد" بنسخة 2.19.134 وعلى نظام "iOS" نسخة 2.19.51.

وأشارت إدارة الدفاع الوطني في نشرتها إلى أن هذه الثغرة تم إصلاحها في تطبيق المراسلة، موردة أن استغلال هذه الثغرة الأمنية يسمح للمهاجم بتثبيت برنامج مراقبة وتجسس على الأجهزة التي تستخدم "واتساب".

ودعا المركز التابع للمديرية العامة لأمن نظم المعلومات إلى تثبيت النسخة الأخيرة من "واتساب" لتفادي هذه الثغرة التي ستستغل للوصول إلى المعطيات الشخصية السرية.

وأحالت النشرة التحذيرية على مقالات نشرت على بي بي سي وسكاي، تتحدث عن هذه الثغرة وكيفية معالجتها.

وكان أعلن أمس عن تعرض تطبيق "واتساب"، المملوك من شركة "فيسبوك"، للقرصنة من شركة مقرها في إسرائيل، تمكنت من زرع برمجية خبيثة على هواتف المستخدمين بعد التواصل معهم على التطبيق.

ودعت شركة "واتساب" المستخدمين أمس إلى تحديث تطبيقهم لسد ثغرة أمنية استغلها القراصنة.

ومكنت هذه الثغرة الأمنية، التي كانت صحيفة "فاينانشال تايمز" أول من لفت إليها وأصلحت في آخر تحديث للتطبيق، القراصنة الإلكترونيين من تحميل برنامج خبيث على الهواتف، من خلال الاتصال بالمستخدم المستهدف عبر التطبيق.

وتشير تقارير إلى أن هذا البرنامج الخبيث طورته مجموعة إن.إس.أو الإسرائيلية، ويصيب أجهزة الهاتف الاندرويد والأيفون.