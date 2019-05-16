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كُتّاب وآراء
"خارجية فرنسا" تصنف المغرب "آمنا" وتحذر من التحرش والسرقة
صنفت الخارجية الفرنسية المغرب ضمن الدول الآمنة التي يمكن السفر إليها دون خوف من أحداث إرهابية أو اعتداءات، إلا أنها قدمت لمواطنيها جملة من التحذيرات التي يجب أخذها بعين الاعتبار، على رأسها خطر الطرقات والتعرض للسرقة وكذا التحرش بالنساء.
خريطة المخاطر التي جددت الخارجية الفرنسية نشرها قبل أيام اعتبرت المملكة المغربية البلد الوحيد في القارة السمراء الذي يعد السفر إليه آمنا. إلا أن الوضع في المناطق الجنوبية للبلاد كان مختلفا، إذ صنفت ضمن المناطق التي يجب تعزيز اليقظة بها.
ورغم تذكير الخارجية الفرنسية بحادث مقتل السائحتين الإسكندينافيتين بإمليل وانفجار أركانة، إلا أنها استبعدت خطر الإرهاب قائلة: "في 17 دجنبر الماضي قُتلت سائحتان أوروبيتان في منطقة جبلية معزولة في الأطلس الكبير، وقالت السلطات المغربية إن المشتبه بهم ينتمون إلى جماعة إرهابية. ويعود آخر هجوم في المغرب إلى أبريل 2011 (حادث مقهى أركانة) إلا أنه منذ عدة سنوات اتخذت السلطات المغربية تدابير للتعامل مع خطر الإرهاب المستمر. يتواصلون بانتظام حول تفكيك الخلايا الإرهابية".
وتواصل الخارجية قائلة: "ومع ذلك فإن المغرب لازال بلدًا آمنًا، حيث يمكن ممارسة السياحة دون صعوبة، فهناك مراقبة يقظة في الأماكن العامة، إلا أنه يجب تجنب السفر منفردين في الأماكن المعزولة أو البعيدة".
ومن ضمن الانتقادات التي وجهت للبلاد كثرة حوادث السير، إذ قالت الخارجية الفرنسية في تحذيراتها لمواطنيها: "من المستحسن التنقل باستخدام سيارات الأجرة..وتعتبر حركة المرور خطرة بسبب الانتهاكات المتكررة للحركة أو وجود حيوانات غير مراقبة أو سلوك غير متوقع من قبل سائقي النقل العام".
وحسب الوثيقة نفسها "تعتبر الطرق السريعة في الدار البيضاء ومراكش والدار البيضاء الجديدة الأكثر خطورة، ويعد الطريق السريع الجبلي بين مراكش وأكادير أيضًا محورًا شديد الخطورة".
ومن جملة النصائح الواردة على موقع الوزارة "تجنب السير، خاصة في الليل، في الأماكن الفارغة، أو حمل الأشياء الثمينة في المساء في مراكز المدن أو ضواحي التجمعات السكنية من أجل تفادي خطر السرقة"، وتضيف: "غالبًا ما تكون النساء الأوروبيات، المصحوبات أو حتى الوحيدات، موضع اهتمام شديد، والذي قد يشمل أعمال تحرش".
وتنصح الخارجية الفرنسية المواطنين بـ"عدم الوقوف في أماكن معزولة على طول الطريق وعلى الشواطئ بسبب مخاطر السطو أو العدوان"، مشيرة إلى "الإبلاغ عن العديد من حالات السرقات خلال رحلات القطار، وخاصة بين مراكش والرباط".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (38)
من السرقة وقطاع الطرق والتحرش الجنسي ؟
وفرنسا التي هي الامرة الناهية لنا والتي ضرها اكثر من نفعها لنا ومواطنوها الذين
يزورون المغرب اشح و ابخل الجاليات التي تزور البلد. واساءلوا اهل الاختصاص
فعلى المسؤولين أخده بعين الإعتبار ويلتفتوا الى النقص الكبير الملحوظ في عدة قطاعات خاصة البنية التحتية.
حرارة مراكش يستفيد منها السياح الكثير وتعالج الكثير من الامراض...
مراكش واكادير تتوفر على كل ما يحتاجه السائح وبهما مشاريع سياحية كبيرة تتطور شهر على شهر ...
هذا باختصار شديد.
حتى اوربا فيها السرقات و كم من مهاجر اعترضوا سيارته و نهبوا له كل شيء في طريقه للمغرب اما في البرازيل و المكسيك فبعض الاماكن لا يدخلها حتى رجال الامن
ثانيا المغرب بلد شبه سياحي فلو كان سياحي بالمعنى الصحيح سيتعدى السياح اربعين مليون و طبعا عندما سنصل لهدا العدد كلشي غادي يخدم و سيقل الاجرام بشكل ملحوظ و وقتها يسهل القضاء على بعض الانحرافات
أنا أعيش بسويسرا و أعرف فرنسا و أوربا. أوربا يوجد بها السرقة و التحرش و أشياء من أنواع الغش القانوني. فلمادا يا هسبريس تهتمين بمثل هذه المواضيع ؟
أتحبون أن أراسلكم بالاحدات التي تجري هنا ؟
بحن لن نحتاج تصنيف الدول... المغرب دولة شريفة بسكانها. نحن نستطيع محاربة السرقة ومثلها !! لكن الاوربيون لن يستطتيعوا محاربة مشاكل أصالتهم. الاصالة التي سرقت من العرب. الاصالة و التربية اللتان فقدا في هذا العصر. ........
كيف صنف المغرب فرنسا ؟
(ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) صدق الله العضيم
نعم هناك فوضى في البلاد
هناك بعض المدن
انا شخصيا لا استطيع السفر اليها
لكثرة جرائمها
اسفي
سلا
فاس
البعض يقول الامن
هناك امن
لدرجة انهم يستطيعون ان ياتوا بالمجرم
قبل ان ينفض اليك طرفك
الله سبحانه وتعالى هو الدي خلق هدا البشر
ويعرفه جيدا
وقال
السارق والسارقات فاقطعوا ايديهم
ولكن قبل هدا
يجب ان توفر له كل حاجياته
وما هو الحل ادن
غير هدا لا يوجد هناك حل
فالدولة منخرطة في النظام العالمي
ووقعت على عدة بروتوكولات
اي ما يسمى
حقوق الانسان
ادن لا تنتضروا اي تحسن
بل سيزداد دلك سوؤا
رايي ان يبقى السياح الفرنسيين في بلادهم, يخسر المغرب معهم...
الان بدون استحياء , يصنفوننا ... حسن جدا ...