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"خارجية فرنسا" تصنف المغرب "آمنا" وتحذر من التحرش والسرقة

"خارجية فرنسا" تصنف المغرب "آمنا" وتحذر من التحرش والسرقة
هسبريس - أمال كنين
الأربعاء 15 ماي 2019 - 16:00

صنفت الخارجية الفرنسية المغرب ضمن الدول الآمنة التي يمكن السفر إليها دون خوف من أحداث إرهابية أو اعتداءات، إلا أنها قدمت لمواطنيها جملة من التحذيرات التي يجب أخذها بعين الاعتبار، على رأسها خطر الطرقات والتعرض للسرقة وكذا التحرش بالنساء.

خريطة المخاطر التي جددت الخارجية الفرنسية نشرها قبل أيام اعتبرت المملكة المغربية البلد الوحيد في القارة السمراء الذي يعد السفر إليه آمنا. إلا أن الوضع في المناطق الجنوبية للبلاد كان مختلفا، إذ صنفت ضمن المناطق التي يجب تعزيز اليقظة بها.

ورغم تذكير الخارجية الفرنسية بحادث مقتل السائحتين الإسكندينافيتين بإمليل وانفجار أركانة، إلا أنها استبعدت خطر الإرهاب قائلة: "في 17 دجنبر الماضي قُتلت سائحتان أوروبيتان في منطقة جبلية معزولة في الأطلس الكبير، وقالت السلطات المغربية إن المشتبه بهم ينتمون إلى جماعة إرهابية. ويعود آخر هجوم في المغرب إلى أبريل 2011 (حادث مقهى أركانة) إلا أنه منذ عدة سنوات اتخذت السلطات المغربية تدابير للتعامل مع خطر الإرهاب المستمر. يتواصلون بانتظام حول تفكيك الخلايا الإرهابية".

وتواصل الخارجية قائلة: "ومع ذلك فإن المغرب لازال بلدًا آمنًا، حيث يمكن ممارسة السياحة دون صعوبة، فهناك مراقبة يقظة في الأماكن العامة، إلا أنه يجب تجنب السفر منفردين في الأماكن المعزولة أو البعيدة".

ومن ضمن الانتقادات التي وجهت للبلاد كثرة حوادث السير، إذ قالت الخارجية الفرنسية في تحذيراتها لمواطنيها: "من المستحسن التنقل باستخدام سيارات الأجرة..وتعتبر حركة المرور خطرة بسبب الانتهاكات المتكررة للحركة أو وجود حيوانات غير مراقبة أو سلوك غير متوقع من قبل سائقي النقل العام".

وحسب الوثيقة نفسها "تعتبر الطرق السريعة في الدار البيضاء ومراكش والدار البيضاء الجديدة الأكثر خطورة، ويعد الطريق السريع الجبلي بين مراكش وأكادير أيضًا محورًا شديد الخطورة".

ومن جملة النصائح الواردة على موقع الوزارة "تجنب السير، خاصة في الليل، في الأماكن الفارغة، أو حمل الأشياء الثمينة في المساء في مراكز المدن أو ضواحي التجمعات السكنية من أجل تفادي خطر السرقة"، وتضيف: "غالبًا ما تكون النساء الأوروبيات، المصحوبات أو حتى الوحيدات، موضع اهتمام شديد، والذي قد يشمل أعمال تحرش".

وتنصح الخارجية الفرنسية المواطنين بـ"عدم الوقوف في أماكن معزولة على طول الطريق وعلى الشواطئ بسبب مخاطر السطو أو العدوان"، مشيرة إلى "الإبلاغ عن العديد من حالات السرقات خلال رحلات القطار، وخاصة بين مراكش والرباط".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (38)

1 - Mann الأربعاء 15 ماي 2019 - 16:14
في رمضان يغصون المساجد و في الصيف يتحرشون بكل ما يتحرك و في نفس الوقت ينددون بالعري، في دول الكفر البنات شبه عاريات في فصل الصيف و لا احد يلتفت لهن و ان تجرأ احد على ذلك يمكن للفتاة ان تلقنه درسا و لا يستطيع الرد لأن الفتاة محمية بقوة القانون و ليس بقوة النهي عن المنكر
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176
2 - صابر الأربعاء 15 ماي 2019 - 16:16
ادا اعتبرت فرنسا المغرب امنا فلما تحدر رعاياها
من السرقة وقطاع الطرق والتحرش الجنسي ؟
وفرنسا التي هي الامرة الناهية لنا والتي ضرها اكثر من نفعها لنا ومواطنوها الذين
يزورون المغرب اشح و ابخل الجاليات التي تزور البلد. واساءلوا اهل الاختصاص
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69
3 - ابو مريم الأربعاء 15 ماي 2019 - 16:18
عن اي أمن نتكلم،اذا ما خطر السرقة وخطر التحرش وخطر الموت في الطرقات #لازال قائما#...و هاته الامور اشد وقعا من الارهاب على حياة السائح،فكيف يصنف المغرب رغم كل هاته المخاطر بلدا آمنا??
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38
4 - ابن سوس المغربي، فيقو الأربعاء 15 ماي 2019 - 16:20
تصف المغرب أمنا و تحذر من (التحرش و السرقة )؟و المسؤولين فينكم،؟ راه أغلبية السواح مكا يبقاوش يرجعو للمغرب و تا ينصحو أصدقائهم و عائلاتهم بعدم القدوم للمغرب بهذه الأسباب المشينة بإضافة إلى إنعدام النظافة في الشوارع و المدن و الوسخ و المتسولين و المنحرفين والمتشردين هذه الأشياء كلها تسئ لنا و لبلدنا في جميع أنحاء العالم كاين واحد النوع البشري كسول مخدر محشش مقرقب هذي هي حياتو باغي يعيش فابور ، الله يرحم الحسن الثاني و العصا و كل شيء داخل سوق راسو
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94
5 - ماما فرنسا الأربعاء 15 ماي 2019 - 16:36
و لماذا لم تلتزم حدودها و تحدر من سرقة المال العام و متى كانت فرنسا تقيم الأوضاع بالمغرب؟؟؟ و هي الدولة الاستعمارية الانتهازية،و لكن العيب في حكامنا الجبناء الذين لا يريدون ان يعلموا أن الشعوب هي التي تحافظ على الكراسي و ليست فرنسا أو أمريكا أو غيرهما من الدول التي تبيع الوهم للحكام العرر و الدليل في العلاقة بين الشعب و الرئيس الطيب رجب أردوغان. و الله المستعان. و يعلم الله كم كان مبلغ هذا التقرير من شحنات الفوسفاط و الذهب و الفضة و الأسماك و الإكراميات، و لكن الحق أحق أن يتبع،و السلام على من اتبع الهدى.
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3
6 - فلالي الأربعاء 15 ماي 2019 - 16:48
ندعو فرنسا وغيرها من الدول التي تصدر السواح إلى المغرب أن يعطوهم دليلا يوضح لهم قبل أن يهموا بركوب الطائرة أنهم بصدد زيارة بلد محافظ مسلم له قيمه الدينية وكدا أعرافه وتقاليده.وعليه فعلى السائحات أن يلتزمن بالحد الأدنى من الحشمة في اللباس .وكدلك الإبتعاد عن التغرير بالقاصرين والفساد.عليهم أن يعلموا ان كثرة العلمانيين والفاسدين وأعداء الأخلاق والقيم الدين أصبحوا في المغرب هدا لا يعني انعدام مواطنين غيورين على الدين والعفة .
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-44
7 - بوشعيب مساعد الأربعاء 15 ماي 2019 - 16:59
تقرير موضوعي " حط وجهنا في المرايا " كما نقول بعاميتنا الدارجة.
فعلى المسؤولين أخده بعين الإعتبار ويلتفتوا الى النقص الكبير الملحوظ في عدة قطاعات خاصة البنية التحتية.
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31
8 - moha tout court الأربعاء 15 ماي 2019 - 17:00
"خطر الطرقات والتعرض للسرقة وكذا التحرش بالنساء" وزيد عليهم التسول وقلة النظافة والاحتيال والتعنتير ديال حراس مواقف السيارات وزيد وزيد... كل هذا وفرنسا تصنف المغرب "آمناً"
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53
9 - mounia الأربعاء 15 ماي 2019 - 17:00
مراكش واكادير مدينتين محبوبتين عند السياح, طول السنة...في المراكز السياحية في مراكش تقريبا بيعت كلها في صيف 2019...

حرارة مراكش يستفيد منها السياح الكثير وتعالج الكثير من الامراض...

مراكش واكادير تتوفر على كل ما يحتاجه السائح وبهما مشاريع سياحية كبيرة تتطور شهر على شهر ...
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-25
10 - الدكالي الأربعاء 15 ماي 2019 - 17:01
صحيح مائة في المائة ما نشرته الخارجية الفرنسية وكنصيحة لزوار المغرب .فعلا التحرش الافة الكبيرة التي تنخر البلاد وايضا السرقة التي يعاني منها ليس فقط النساء والرجال بالمغرب بل المتحرشين لا يحترمون حتى ضيوف وسائحات وسياح من بلدان اخرى وايضا التسول حيث السياح ينزعجون من كثرة المتسولين في شوارع المغرب بل انهم يتهجمون على السياح حتى اثناء تناول الاكل بالمقاهي او المطاعم
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33
11 - مشكل التحرش الأربعاء 15 ماي 2019 - 17:02
اغلب الفيديوهات للسياح باليوتوب كل مايتكلمون عنه عند زيارة المغرب الازعاج التسول التحرش بكترة لدرجة يضنون ان كل دكر هو مصدر محتمل لتحرش هادا ماستنتجته من مشاهدة فيديوهات عدة باليوتيوب
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25
12 - فكرة الأربعاء 15 ماي 2019 - 17:05
وهل فرنسا بلد آمن لممارسة السياحة للمغاربة.و كانهم هم البشر و نحن الحيوانات.وا حسرتاه على الذل الذي وصل اليه العرب.
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-25
13 - Amir الأربعاء 15 ماي 2019 - 17:19
ليست هناك دول إسلاميه واحده آمنه والمغرب سوف لا يكون الاستثناء.
هذا باختصار شديد.
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28
14 - جواد جورج الأربعاء 15 ماي 2019 - 17:35
نكاد نصنف بلدا في إحدى سلاليم الول ذات السياحة الجنسية لأن أغلب السائحين الأجانب يستهويهم قضاء غرائزهم الشهوانية في مدن مشهورة بالمغرب ويستهويهم التحرش بالجنسين معا فكيف يمكن للمواطنين ألا يتحرشون بأشخاص شبه عراة يتجولون بمدنهم بعدما أثيرت غرائزهم كان بالأحرى فرنسا أن تنصح مواطنيها ألا يتعروا في شوارع المملكة وأن يراعوا خصوصية البلد المضيف الذي هو المغرب وأنه بلد مازالت فيه ثلة من المحافظين على وقارهم ودينهم نعم نحن شعب مسالم نحب الأجانب لكن لا يمكن أن نكبح الشهوات الحيوانية إذا ما أثيرت
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-15
15 - Tamazirt الأربعاء 15 ماي 2019 - 17:35
أنا و زوجتي من سوس ، العطلة الصيفية في اسبانيا البرتغال إيطاليا و اليونان. بناتي لا يردن الذهاب الى المغرب في الصيف . خاصة من عدم الاحترام ، السرقة في انزكان و سوق الحد. الأوساخ في البحر. الثمان بدون جودة. الساءح الدي يأتي تلى المغرب فهو احمق.
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37
16 - بلدا امنا الأربعاء 15 ماي 2019 - 17:46
رغم كل هذه المساوىء يقولون ان المغرب بلد امن. الا يسمعون ان حتى في شهر رمضان المقدس لا يمر يوم دون جريمة قتل اوجريمتين، ربما فرنسا تريد لمواطنيها الهلاك.
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32
17 - مغربي غيور الأربعاء 15 ماي 2019 - 17:46
إخواني المغاربة كونوا غيوربن على سمعة بلدكم وتقدمه. إن السياحة مصدر مهم للعملة الصعبة ورزق العديد من إخوانكم المغاربة السياحة تمثل نسبة مهمة في إحتياطيات الصرف وبدون هذه اﻹحتياطيات لايمكننا اﻹستيراد.
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5
18 - ولد حميدو الأربعاء 15 ماي 2019 - 18:02
الاجنبي يخاف من الموت اما السرقة و التحرش فممكن ان يحتاط منها فهدا هو الغرض من التحدير

حتى اوربا فيها السرقات و كم من مهاجر اعترضوا سيارته و نهبوا له كل شيء في طريقه للمغرب اما في البرازيل و المكسيك فبعض الاماكن لا يدخلها حتى رجال الامن
ثانيا المغرب بلد شبه سياحي فلو كان سياحي بالمعنى الصحيح سيتعدى السياح اربعين مليون و طبعا عندما سنصل لهدا العدد كلشي غادي يخدم و سيقل الاجرام بشكل ملحوظ و وقتها يسهل القضاء على بعض الانحرافات
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5
19 - متتبع من النافذة الأربعاء 15 ماي 2019 - 18:10
شهادة خارجية فرنسا ضربة قاضية للسياحة المغربية. لو تمعنا جيدا : المغرب بلد آمن لكن به السرقة والتحرش والسطو واعتراض السبيل والتذكير بمقتل السائحتين وتفجير ارگانة مع هذا كله يتكلمون عن الامن. هذا تناقض واضح ورسالة ضمنية الى وجود خلل أمني بالمغرب.
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15
20 - ABDO الأربعاء 15 ماي 2019 - 18:21
إوا تبـــارك اللـــــه , كل هــــاد ألمصــــايــب أو هــانيـــا???? إوا أللـــــــه إعطنــــــا وجـــــوهكـم ......ألمديـــــنة ألقديـــمة فمـــراكش مثـــلا ألسرقـــة فيهـــا بألعـــــــــــــــــــــــلا لــــــــــــــــــــــــــي???????????
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11
21 - السلاوي الأربعاء 15 ماي 2019 - 18:39
بعض التعاليق لاناس دائما يلقون المبررات للطعن في فرنسا . في فرنسا ياسيدي لم يكن هناك في الماضي تحرش ولا جريمة حتى فتحت ابوابها لجميع الاجناس عبر العالم بما انها كانت تسمى ارض الحرية والتسامح والانوار . فعلا يوميا في الميترو وفي الاسواق وفي الحافلات هناك سرقات وعند البحث دائما اجانب وبالخصوص العرب . واما ما يقع في بلادنا فهي واقعة وليس كذب نحن نشاهد يوميا التحرش والتحايل على الاجانب للنصب عليهم وايضا سرقتهم . لماذا لا نعترف باشياء نحن غارقين فيها . اما المقارنة التي لا يستخدم فيها العقل ويبعد فيها الانسان العاطفة فهي سلاح الحاقد
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26
22 - خدوج الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:08
أشمن بلاد آمنة ...على أي حال ربما كان لل 200 مليار للكنيسة تأثير في هذا التقرير ، مع أنه يحذر من التحرش والسرقة ! يعني لقوالب راه المغرب آمن ولكن راه فيه التحرش والسرقة يعني غير آمن ضمنيا باش الناس تفهم
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4
23 - Sayed الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:11
الى الرقم واحد اضن حتى فرنسا واوربا فيها التحرش فهو قليل لان هناك قانون وعقوبات . وليس له علاقة بالصلاة كما تفند
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4
24 - .. Simo. Europe الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:24
المغرب بلد النفاق؛ في رمضان الكل يصبح متدينا ويصبح واعضا وفي نفس الوقت يكذب؛ يرمي الازبال في الشوارع، لا يحترمون قانون السير ،السب و الشتم؛ النميمة... و التحرش الجنسي.... ضحكني واحد قالك المغرب بلد إسلامي و يجب احترامه من طرف السياح، يا المدوخ اجي هنا في اوروبا تشوف البنات كيتساراو في الغابة بو حدها و ماكاينش اللي يتحرش بها... ماشي بحال المغاربة الهمج عقلهم بين فخادهم...
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14
25 - mostapha الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:29
وكيف صنف المغرب فرنسا وما جاورها ؟
أنا أعيش بسويسرا و أعرف فرنسا و أوربا. أوربا يوجد بها السرقة و التحرش و أشياء من أنواع الغش القانوني. فلمادا يا هسبريس تهتمين بمثل هذه المواضيع ؟
أتحبون أن أراسلكم بالاحدات التي تجري هنا ؟
بحن لن نحتاج تصنيف الدول... المغرب دولة شريفة بسكانها. نحن نستطيع محاربة السرقة ومثلها !! لكن الاوربيون لن يستطتيعوا محاربة مشاكل أصالتهم. الاصالة التي سرقت من العرب. الاصالة و التربية اللتان فقدا في هذا العصر. ........
كيف صنف المغرب فرنسا ؟
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-7
26 - سلام الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:40
انا صراحة زرت باريس عدة مرات ولا احس بالأمان خصوصا اتناء الليل لما اتنقل بمترو الأنفاق. هل تعلم. فرنسا بأن 12 شخصا توفوا بعد التدخلات العنيفة لشرطة الفرنسية ضد متظاهرين السترات الصفراء خلال التلات أشهر الأخيرة..
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-8
27 - salim الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:49
هل سنسمع في يوم من الأيام أن المغرب صنف فرنسا .

(ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا) صدق الله العضيم
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2
28 - Miree الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:10
هدا التصنيف مجاش من فراغ بالنظر لوجود دول غير ٱمنة بتاتا البرازيل نمودجا وحتى أمريكا أقل أمنا من المغرب. فرنسا أيضا صنفت تركيا مع المغرب بلدان آمنة.
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2
29 - وناغ الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:12
الاعتراف فضيلة
نعم هناك فوضى في البلاد
هناك بعض المدن
انا شخصيا لا استطيع السفر اليها
لكثرة جرائمها
اسفي
سلا
فاس
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6
30 - mounir الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:31
لي كايسالي معايا شي وحدين فالتعاليق ردو فرنسا جنة و حتى واحد ما كيتحرش بالعيالات واخا كيلبسو لي بغاو بسملاه عليكم واش راكم عايشين معانا فهاد الكوكب ولا كتجيبو لمعلومات ديالكم من كوكب زمردة عشرات البرامج الفرنسية كايناقشو مشاكل التحرش في العمل و في الشارع و فواحد الاستطلاع فباريس جميع النساء لي سولوهوم تعرضو لتحرش و الا مازال ما تيقتوش قلبو على هاشتاج BalanceTonMetro تشوفو اش كيوقع لنساءهم فالمترو و هادشي من طرف فرنسيين ماشي المهاجريين لي كايبغيو يلصقو فيهم جميع مشاكلهم و هادشي راه من قديم كاين عندهم غير وسائل التواصل الاجتماعي فضحت المستور و المشاكل لي عندنا اغلبها استوردناها من عندهم بدريعة نشر الحرية الفردية
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-3
31 - وناغ (suite) الأربعاء 15 ماي 2019 - 22:25
اين الخلل ادن
البعض يقول الامن
هناك امن
لدرجة انهم يستطيعون ان ياتوا بالمجرم
قبل ان ينفض اليك طرفك
الله سبحانه وتعالى هو الدي خلق هدا البشر
ويعرفه جيدا
وقال
السارق والسارقات فاقطعوا ايديهم
ولكن قبل هدا
يجب ان توفر له كل حاجياته
وما هو الحل ادن
غير هدا لا يوجد هناك حل
فالدولة منخرطة في النظام العالمي
ووقعت على عدة بروتوكولات
اي ما يسمى
حقوق الانسان
ادن لا تنتضروا اي تحسن
بل سيزداد دلك سوؤا
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-2
32 - Youssef الأربعاء 15 ماي 2019 - 22:32
اين هو الامان إذا كانت البلاد مسرح كل هده المخاطر التي تتحدت عنها الخارجية الفرنسية.؟ السياحة المغربية مهددة بالتقهقر مستقبلا إذا استمرت الجهات المسؤولة في عدم مبالاتها بأمن السياح خصوصا في مدن مراكش، فراس و الدار البيضاء.
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2
33 - mizu الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:03
السياح الفرنسيين لاابيع معهم ولا اشتري , يعطونك الدرهم بدون سخاء وكشاشة , ويعاملون المغاربة والمغربيات كانهم اساتذتهم او احيانا كملك طبيعي لهم...

رايي ان يبقى السياح الفرنسيين في بلادهم, يخسر المغرب معهم...

الان بدون استحياء , يصنفوننا ... حسن جدا ...
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-3
34 - ولد حميدو الخميس 16 ماي 2019 - 00:53
المغرب من دول العالم الثالث لا بد ان تكون فيه سلبيات و الامن بالنسبة الي هو الوصول لمجرمي جراءم القتل بينما بدول اوربا مثل هولندا و ايطاليا تسجل جراءم ضد مجهولين فحتى الدين ارتكبوا جريمة مقهى لاكريم ارتكبوا جراءم بهولندا و في المغرب حصلو بعد ان كانوا يظنون بان الاجانب بعيدون عن الشبهات و لكن في المغرب احضي خاي و ليس اف بي اي
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-1
35 - اسلام الخميس 16 ماي 2019 - 00:53
التحرش الجنسي في أفلامهم طرقهم بيوتهم و في الملاهي الليلية و إلى اخره للأسف شبابنا تعلم من مدرستكم و اليوم تتهكمون على بلد مسلم بأفواهكم الكاذبة الا تستحون
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-1
36 - مراكشي الخميس 16 ماي 2019 - 02:35
كانت مراكش نقية ودابا غي الأزبال ف جامع الفنا والسعادة و الداوديات والكتببة والشفرة السياح كيتشكاو من الشفرة
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2
37 - غير على سبة الخميس 16 ماي 2019 - 02:54
ؤعلاه فرنسا دولة امنة شحال من مرة ضربها الارهاب,,,اما السرقة موجودة بالعلالي.
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1
38 - Youssef الخميس 16 ماي 2019 - 04:25
نعرف فرنسا لأننا نسكن فيها، التحرش الجنسي يوجد في فرنسا كذلك ولكن أقل من المغرب، بل في فرنسا نقص وينقص بجهاد المدافعات والمدافعين عن المرأة ضد التحرش وفضح المتحرشين، التسوّل كذلك ولكن أقل بكثير من المغرب الذي تفشى فيه ومنهم من إتخذه مهنة، أما السرقة فكثيرة في المغرب ومنهم من يستعمل السلاح الأبيض لعنة الله عليهم، الشرطة الفرنسية والدرك كثير اليقضة من المغربية، الرشوة وثقافة الرشوة لا توجد في فرنسا.
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