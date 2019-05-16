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الرئيسية | مجتمع | "خليفة الزفزافي" تفضل "حرية المنفى" بهولندا على "سجن الوطن"

"خليفة الزفزافي" تفضل "حرية المنفى" بهولندا على "سجن الوطن"

"خليفة الزفزافي" تفضل "حرية المنفى" بهولندا على "سجن الوطن"
هسبريس- عبد السلام الشامخ
الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:00

قرّرت النّاشطة نوال بنعيسى، الوجه النسائي البارز الذي تصدّر الحراك الاحْتجاجي، الذي شهدته مدينة الحسيمة والبلدات المجاورة لها، والمعروفة بـ"أيقونة حَراك الريف"، مغادرة المغرب نهائياً واختارت اللجوء، هي وابنها (5 سنوات)، إلى هولندا، بسبب ما اعْتبرتهَا "ضغوطات ومضايقات استهدفتها وأسرتها بسبب ملف حراك الريف".

ووفقاً لما نقلته بنعيسى، التي تشترك مع ناصر الزفزافي، القائد الميداني لحَراك الريف، في لقب "أيقونة الريف"، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإنّ "الناشطة المغربية تقدّمت بطلب اللجوء السياسي إلى السلطات الهولندية خلال الأيام الماضية، وهي تتواجدُ في أوروبا منذ 10 أيام"، وفقَ تعبيرها.

ومعروف أنّ الناشطة المغربية المنحدرة من منطقة الرّيف كانت قد اشتكتْ من منْعها من السفر من طرفِ السلطات المغربية في اتجاه مطار أمستردام بهولندا، بعدما تلقّت دعوة من الحزب الاشتراكي الهولندي للمشاركة في ندوة دولية حول السلام.

وقالت بنعيسى لهسبريس "لا أستطيع التعبير بحرية في وطنني، ولا يمكنني التجمع مع الأشخاص، كما أنه لا يمكنني المشاركة في مظاهرات (...) أنا أعاني من مضايقات".

وأضافت الناشطة، التي كانت حاضرة في جميع الأشكال النضالية التي نُظمت بالحسيمة طيلة سبعة أشهر، إن "مسلسل التضييق انتقل إلى بعض أفراد عائلتي، الذين يعانون مع المصالح الإدارية في الحسيمة وبعض مناطق الرّيف".

وفي السياق، أرجعتْ بنعيسى سبب إقدامها على هذه الخطوة هي وابنها الأصغر إلى إحساسها بـ"الحكرة" داخل وطنها "الإدارات في الحسيمة يمتنعون عن تقديم الخدمة لأفراد عائلتي الذين يعانون من استفزازات متواصلة، على الرغم من تقديمي لشكايات إلى عدة جهات ولم ألمس أيّ تحسن".

وزادت خليفة الزفزافي: "أشعر بنفسي مقيدة في وطني، ولا يمكنني العيش في حرية كما كنت قبل حراك الرّيف"، مبرزة أنها ننتظر إجراءات اللجوء التي تتطلبُّ عادة شهوراً؛ لكنّ "الأمور تمرُّ بسلاسة؛ فجوازي ساري المفعول، ويمكنني التنقل في أوروبا بحرية كاملة".

وأكملت الناشطة: "كنت أود الاستقرار والعيش في بلدي مع أبنائي، تركتُ زوجي وعائلتي في الريف؛ إلا أنني لا يمكنني أن أعيش في وضعٍ متردّ.. كانت عندي دعوة من الحزب الاشتراكي الهولندي، ومنعت من السفر رفقة ابني لأسباب واهية، وتعرضتُ لمضايقات".

وكشفت بنعيسى أنها تتوفر على تأشيرة دخول الأراضي الهولندية، يسمح لها بتقديم طلب اللجوء حصرا عند هذا البلد الذي قدم لها التأشيرة، وهو هولندا في هذه الحالة.

وتمثّل نوال بنعيسى، وهي أمّ لأربعة أبناء، الوجه النسائي البارز في الحراك الرّيفي الذي انطلق من الحسيمة بعد مقتل بائع السمك محسن فكري. وسبق للقضاء أن أدانها بعشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بسبب مشاركتها في احتجاجات الريف.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (119)

1 - rachid الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:07
هاد القضية ديال طلب اللجوء غانفكر فيها حتى أنا... في الحقيقة الصالير ماكافينيش أومن هيا نيت نصاوب الوريقات فابووورر
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240
2 - بثينة الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:09
يبدو ان اجهزة الامن تتخبط خبط عشواء... فكيف تمنعها من السفر من الباب و تتمكن من الهجرة سريا عبر النافذة؟ انها بداية نهاية النظام البوليسي و انهاء لأسطورة "اجهزتنا القوية التي تساعد سريلانكا و ... و "
.. في النهاية، لا شيء يستطيع منع الحر سوى نفسه... حظ سعيد الاخت نوال
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172
3 - صطوف الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:12
لي بان ليه شي باب مفتوح اهراب مابقا ما افرح فهاد البلاد
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351
4 - عميمو الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:14
اولم يطلق سراحك ؟ كيف حصلت على التاشيرة و باي حجة ؟ تطبيب دراسة سياحة ؟ اريد فقط ان اخبرك سيدني انه لسنا كلنا سجناء للوطن و الوطن لايسجن احدا ، فلتعلمي كذلك ان هولندا لن تعطيك شيءا بالمجان و انما بالمقابل، ليس بالقنافد املس ، تقولين لم يسمح لك بمغادرة المطار ! فكيف غادرت اذن ؟ بالسفر عبر الزمن؟ لو ارادوا ان يمنعوك من السفر يا بنيتي لفعلوا .تركهم لك تسافرين هو انصاف لك.لا ترتكبي اخطاء من سيروا من قبل اجندات اجنبية فمنعوا من دخول المغرب .مهما رحبوا بك في هولندا اعلمي ان المغرب هو بلدك و لا ينازعك فيه احدا.اتمنى لك بداية جديدا و لا داع لمحاباة احد او المبالغاة ، الموضوعية و الصراحة
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-230
5 - مواطن الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:15
كتيرون هم الدين يجعزهم بشدة متلى اطلاق لقب ايقونة على افراد اساؤو للوطن بشدة واعتبروه استعمارا اشد قسوة من الاستعمار الاسباني الدي لم يتوانى من قنبلة المجاهدين فى الريف بالقنابل الكيماوية فالرجاء مراعاة شعور كتير من المغاربة
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-230
6 - Amghar الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:17
مرحبا بك في بلاد الأمن والأمان والحقوق، أحسنتي الإختيار ، في المغرب إما أن تكون عياشي وإلا السجن ينتظرك لأن هناك ناس يريدون إستعباد العباد بإستعمال كل الطرق المتاحة ...الدين والإقتصاد... الترهيب والتخويف..
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143
7 - maroc 2019 الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:17
السلام عليكم،
الذي يريد الحرية و....و...و يبقى في وطنه يناضل ويجاهد ( يموت واقفا ).
انهم يستغلون الفرصة، من اجل الهجرة إلى أروبا يجعلون الحراك وسيلة و طريقة، يضحكون على الشباب.
لقد عجبها الفرماج و الدانون... أغرتها أروبا .
اللهم اجعلها منهم.
والله سياتي النهار الدي تبكي فيه من اجل الرجوع.
السلام
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-179
8 - from las vegas nevada الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:18
هانتي كاع وصلتي لهولندا ؤاستقريتي فيها ؤمن بعد,,,انا بباسبور زرق ؤشبعان لعاقة ؤعايش فمدينة فين تبان هولندا ؤعمرني ماكلبت الفيستا على المغرب وخا كنت من الطبقة الكادحة .
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-235
9 - مطر الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:20
من يدافع عنك ياوطني وأنت تأكل أبناءك أحياءا
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173
10 - essaid الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:23
لوكنت حقا مدافعة عن الحقوق ووووو لما طلبتي اللجوء ،الوصوليون ما اكثرهم ،تخيلوا معي سخص يتخلى عن زوجه و بعض ابناءه ماذا تنتضرون منه ان يقدمه لوطنه
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-97
11 - متتبع الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:23
بل هو الرجوع الى وطنك الاصلي فعيشي فيه بحرية و لا تنسى ان تدافعي على المهاجرين العرب و المسلمين ضد العنصرية
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56
12 - رشيد الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:24
لي غوت ولا باغي يخرج لأوربا، قولو باغين تمشيو لأوروبا ونقبلوها منكم، غي ما تردوهاش صوت الشعب ومعانقة الحرية!!!!!
أشمن حرية غتلقايها في اسبانيا الي كتحتل جزء من شمال المغرب؟ اييه، غتعطيك الحرية تسبي المغرب، لكن الى تضامنتي مع كاطلونيا غتردك للمغرب
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-101
13 - Mohamed الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:27
Le Maroc est le pay des oranges ou le soleil se arrete au mur des prisons
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-46
14 - أبو اسحاق الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:27
إذا أقدمت هولاندا على منح حق اللجوء السياسي(واستبعده كثيرا) لهذه المرأة ستكون سابقة تفتح النار على العديد من القضايا السياسية والاجتماعية والقضائية في كل أوروبا وكذا موقف الاتحاد الأوروبي المتقدم تجاه المملكة مسقط رأس المرأة اللاجئة...
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-114
15 - ملاحظة الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:29
لن تقدمي و لا تؤخري
تتكلم كما لو انها عبقرية سيستفيد منها المغرب
الله يعاونك ادهبي لمن يوفر لك العيش الكريم بالمجان لحد الان اما من بعد فممكن ان ينقلبوا عليك
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-75
16 - متتبع الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:29
حراك الريف مطية لإقامة مريحة بالديار الهولندية ...لا تنسين التحاق الزوج بك- عقلي على الخير- كي لا تتنكرين له كما تنكرت لوطنك إقامة جبرية سعيدة اتمناها لك.طغت عليك المصلحة الشخصية اين هي مصلحة الريف في أجندتك ليس لكم مبدأ الكل يساوم بالقضية حتى سي احمد الزفزافي من أجل تحصيل المنفعة الذاتية واولئك الذين تم التغرير بهم لمعاداة الوطن ورفع رايات الخونة غادي تديهم معاك ولا فلتي بجلدك بوحدك ومن بعدك الطوفان لك الله يا وطني
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-84
17 - اقيشوح دريس الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:29
جوازي ساري المفعول,ويمكنني التنقل بحرية كاملة في اوروبا???الباسبور المغربي لايسمح حتى بالدخول الى اوروبا فالبالاحرى التنقل فيها.عندك visa عندما تنتهي تصيرين harga .اذا اعطوك لجوء فسيطلبون منك تقلبي على خدمة ماشي السياحة
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-82
18 - ميلود الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:31
بالله عليكم عمن تضحكون؟
عن أي خليفة تتحدثون؟
وكأن هدا الزفزافي كان خليفة على رأس الإمبراطورية العثمانية او قيصرا على روسيا فيامها
الناس كتقلب على فين تطفطح لا يهمها لا ريف ولا ريافا

كانت فقاعة وتفرقعت
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-86
19 - Slimane الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:36
كل يستغل الظروف لمصلحته الشخصية.. لا يمكن اعتبار هؤلاء أبطال او أيقونات.. أناس مضطرين ومدفوعين و بعد ذلك مأجورين لخلق الفوضى داخل البلد
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-71
20 - فاطمة الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:38
ويستمر مسلسل التهجير وإفراغ الريف من سكانه الاصلين بسبب المضايقات والمتابعات والسجون
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64
21 - الخطابي الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:44
فعلتي الصواب الحياة في هذا البلاد لم تعد ممكنة
لا حقوق
لا حريات
لا عدل
لا صحة
لا تعليم
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80
22 - amaghrabi الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:52
تركت أولادها وزوجها وصاحبت معها احد أبنائها,اعتقد انه خطأ لا يغتفر,ومع الأسف الشديد كثير من نسائنا المغربيات لا يبلون بأهمية الاسرة واصبحن في الوقت الحالي انانيات يغامرن من اجل مصلحتهن الخاصة ولا يفكرن في مصلحة اسرهن.وكثير منهن يهاجرن ازواجهن في وطنهن ولا يبالين لا بالزوج ولا بالاولاد.صراحة نحن المغاربة او كثير من المغاربة والمغربيات يستعمل الحرية والديموقراطية وحتى العقيدة الإسلامية ووو بطريقة خاطئة وفهم يسبب المشاكل والخسارة والضياع,وفي الأخير يسقطن في ورطة والعياذ بالله
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-61
23 - ايت الراصد:المهاجر الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:55
عندما يتعرض المرء للمضايقات والحصار في الرزق وخوفا عليه من الحط من كرامته والتفريط في دينه في دولة استبدادية... يصبح فرضا عليه الاستناد الى القاعدة الإلهية وهي هجرة ارض الظلم الى حين ...يقول الله تعالى (قالوا فيما كُنتُم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها..)
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85
24 - الصنهاجي الأربعاء 15 ماي 2019 - 19:56
و هذا الحوار مع هسبريس ماذا نسميه ؟ أليس حرية التعبير، و سفرك الى هولاندا رفقة ابنك أليس هذا بحرية التنقل؟ حتى اب الزفزافي راح و دخل البرلمان الهولندي و خطب فيهم و تكلم معهم بحرية و رجع بدون مشاكل الى المغرب و لم يعترضه الأحد سواء عند الدخول او الخروج.
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-51
25 - abdo الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:02
لو سمح لكل المغاربة اللجوء إلى بلد آخر لما بقي مغربي واحد هنا...والسبب معروف : سوء تعامل الإدارات العمومية مع المواطنين و التفقير ووووووووةة
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83
26 - المغرب اليتيم الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:02
اش بغيتو في هذا الوطن..الكل ينهش بطريقته...والله ليس لكم يا مغاربة الا بلدكم...لن يحن فيكم احد اجنبي ...يريدونكم مناديل ورقية....اخرسوا...من اراد الخارج فليذهب...حرا..طليقا....ابتعدو عن البلاد ....الناس عندها اسر واولاد وحياة...حتى واحد مايدبر اعلى راسو اعلى ظهر الناس العاديين....على الدولة ان تكون صارمة والشعب معها في وجه كل من اراد الفوضى....والتفلية....اغلبهم لا يفقهون ما يفعلون....
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-63
27 - البوقعيز الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:03
احنا بعدا ما لقينا جهد ..........
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59
28 - خالد F الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:04
من يتابع أخبار المملكة المغربية عبر هذا الموقع يصاب بالحيرة في كل المجالات، فعدما لا يأوي الوطن حريمه من سيأويهن، الدولة تتقن صناعة الخصوم من لاشيء ، كان بالإمكان تفادي ما وقع في الريف، فلكل شيء حل، وهم مغاربة مهما حصل. كان أبي رحمه الله دائما يوصيني بحمل العصا من نصفها وأعترف أنه من أسرار نجاحي. أحبك يا وطني حتى الممات.
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35
29 - الهمس الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:08
كلام زائد فقط هدفه ذر الرماد في العيون الكل كان يعلم أن هذا هو الهدف الأسمى من ذلك الحراك رفع راية هولندا والتغني بها وآسبانيا التي سحقت الريف بالكيماوي كان الهدف منه هو التكلف لهاته الدول قصد الحصول على أوراق جد سهلة والضريبة هم أولئك الشباب المغرور بهم المحكومين والموزعين على مختلف سجون المملكة للأسف وكذا مدينة الحسيمة التي آنهارت آقتصاد يا وسياحيا وأصبحت مدينة الأشباح للأسف
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-49
30 - فيصل. ألمانيت الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:12
الأخت الريفية القحة تفضل قطران الخريج على عسل الداخل.
الأخت الريفية المناضلة تفضل شكلاط هولاندا على شباكية المغرب في هذا الشهر الفضيل.
الأخت الاستثناء في الريف المغربي تفضل فرماج الكفار على زيت المسلمين.
الأخت بديل الزفزافي تفضل لغة المستعمر القديم الجديد على اللغة العربية، لغة بني جلدتها.
تبا لهذا النضال الذي لا ينجح الا على ضهر دبابات الاعداء، و ضغوط السفارات، و الاستعلاء على المواطن بجنسية بنس الاسفر.
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-63
31 - من المهجر الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:13
لا اريد التعليق على هذا الظلم اللذي ليس بعده ظلم حتى لا اسجن انا الاخر. هذا البلد اصبح غريب في تصرفاته!
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58
32 - class الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:13
مكرهناش كلشي اخوي هاد البلاد السعيدة مبقاتش ديالنا لقد استحوذ عليها التماسييح والعفاريت باكملها فلا استبعد يوما تفيق منعاس تلقا راسك مبيوع فسوق مجابوها حتا رجال بقاو غير نسا مساكن النصيحة الوحيدة الخوت (كول وتكمش ) وداعا يا بلادي سمحت ماشي بلعاني ولله يكون فعواني وفقلبي خب ماشي عادي بلحق كلاوك عدياني /////
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43
33 - بائع القصص الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:15
احيي هذه المرأة الشجاعة على كل ما قدمته للشعب و خاصتا المرأة المغربية بصفة عامة، انخراطها في مساعدة مرضى السرطان وغيرتها على وضعية المنطقة، هذه خطوة معقولة لما أصبحت تعيش في الوطن كأنها في قطاع غزة، مضايقات واستفزازات واكراهات، لقد فاق الظلم حدوده وأصبح المخزن يجرد نشطاء الحراك من حقهم في الوطنية، هذا إرهاب ضد المواطنين ليس إلا.
اتمنى لنوال بنعيسى مزيدا من الكفاح والثبات...
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49
34 - جلول الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:16
مثل هاؤلاء وغيرهم من يدعون الزعامة والنضال هده هي غايتهم دائما يركبون على مطالب الناس لغايتهم وحساباتهم الشخصية
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-40
35 - الهروب من الوطن الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:16
الكارثة أن يصبح الوطن سجنا للشرفاء ، وضيعة للفاسدين ، الكارثة أن نعود لسنوات الرصاص من أجل حماية أشخاص مختلسين لا وطنيين .
الكارثة أن يهرب أبناء الوطن ويطالبوا باللجوء من دول تحترم حقوق الإنسان فعليا لا شفويا وأمام عدسات الكامرات .
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45
36 - مستغرب الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:17
كيف تمنعين من السفر والآن انت في هولاندا هناك أناس يحبون show والركوب على مشاكل الناس نحن نساند مطالب أبناء الريف لكن لانقبل الاستقواء بالخارج وتفضيل المصالح الشخصية نطالب بالتغيير والإصلاح في إطار وطن موحد لا فرق بين شماله و جنوبه عربه وامازيغه
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-33
37 - ما فاهم والو الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:21
السلام عليكم سيري اختي لحالك خلينا حنا العياشة نعيش بسلام الهم الخبز واتاي ولا الكروفيت والقنابل الأمن تم الأمن تم الأمن ولبغا الحرية يمشي لأوروبا وعاش العياشة والزرواطة والفراشة والكراطة
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28
38 - محمد الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:21
ليتها ما أقدمت على هذه الخطوة بينما يستمر الأحرار داخل الوطن يناضلون و يتضامنون مع معتقلي حراك الريف مطالبين بإطلاق سراح الأيقونة و رفاق دربه في سبيل رفع الحيف عن سكان منطقتهم الجغرافية المحدودة . ليتها لم تفعل ـ على الأقل ـ حتى يطلق سراح المسجونين ..
الذي يطالب باللجوء لا يسمح له و ليس من حقه الانخراط في العمل السياسي و الحقوقي من أجل وطنه الأصلي ...
إنها المصلحة الشخصية التي فضلت الابتعاد عن الأهل و الأحباب و الجيران و سجل ذكريات الماضي ... اللجوء السياسي يطالب به الشخص و من حقه إذا كان يعاني كفرد لا كعميد يقود حركة كرامة و إنسانية يريد أن يتميز بها عن غيره دون كل سكان وطنه الذي لا بديل عنه ..
و أنت حرة بعد اليوم ، لا تستخدمي بلدانا أخرى ضد بلدك الأصلي ...
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-32
39 - Reda الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:23
صدق من قال الفقر في الوطن غربة و الغنى في الغربة وطن
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36
40 - محمد الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:26
صافي هاد شي وكان بديتو دبرو على روسكم.....
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-27
41 - الملاحظ الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:27
ما يثير الاستغراب و الريبة من سلوكات السلطة هو عقلية الانتقام من الناشطين السياسيين عبر الضغط على ذويهم في شكل رفض تسليمهم بعض بالوثاءق ٱو حرمانهم من بعض الخدمات و ٱحيانا طردهم من العمل. ٱعرف بعض الاسر عانت مع بداية الثمانينيات،كان بعض الناشطين اليساريين قد غادروا الى اوروبا كلاجءين،غير ٱن بطش السلطة وصلت الى ٱفراد هذه العاءلات،و هكذا سيتم اعتقال زوجة ٱحدهم و انزال ٱخ له من الطاءرة حين كان متوجها الى فرنسا في إطار تكوين مفتشي التعليم الثانوي و ٱرجعوه الى القسم بالدار البيضاء مع العلم ٱنه كان يشتغل بالحسيمة.الامثلة كثيرة و لا يمكن فهمها،كيف يعاقب ٱناس بسبب الرابطة العاءلية؟. ويظهر ٱن هذا ما يحدث مع هذه الناشطة من حراك الريف. إنه قمة الظلم.
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49
42 - الهيش الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:27
سؤال ، كيف تمت مغادرتها للوطن ؟
البارح المجاطي و اليوم بن عيسى...
القضية فيها انّ !
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-33
43 - حسيمي الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:29
لاشيء جديد في هذه الخطوة من هذه السيدة لان اغلب المنخرطين في فوضى الريف كان هدفهم هو استخدام ماوقع في الريف لطلب اللجوء بعد ذلك . اي نضالهم كان لقضاء مأرب شخصية اي الهجرة وليس المطالبة بالمستشفيات والجامعات . الزفزافي قبل اعتقاله قدم لجوء سياسي لاسبانيا وغيره الكثيرون
الان هي في هولندا فلتجتمع بمن تريد وتخرج مع من تريد والله حتى راحة وارتحنا من هذه الوجوه.
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-46
44 - المجتهد المسول الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:29
السلام عليكم
افعلي ما تريدين
نحن في بلدنا المغرب رغم كل شيء
الحمد لله على نعمة الاسلام
عما قريب ستندمين على ما فعلت
وسترغبين الرجوع الى اصلك لكن ستجدين نفسك هرمت واشتد شيبك
اللهم لك الحمد والشكر على كل حال في بلدنا المغرب
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-39
45 - من هولندا الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:32
مسؤول سياسي كبير قال قبل قليل بأن منح اللجوء السياسي لنوال أمر لا يستحق المناقشة نظرا للإرهاب الذي مورس عليها هي و مواطنوها لردح من الزمن. كما قال بأن الحكومة الهولندية تتفهم مأساة الشعب الريفي و الإضطهاد الذي يمارس عليه من قبل السلطات في الرباط. نوال تلقت ترحيبا منقطع النظير من قبل الأحزاب اليسارية الهولندية و التي اقترح أحد مناضليها كذلك تغيير إسم شارع 'سارفاتي' في أمستردام إلى شارع 'الزفزافي' في انتظار إتمام الإجراءات الضرورية لذلك.
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17
46 - اسماعيل باشا الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:35
الشرفاء الريفييون اللذين انتصروا في معركة انوال لم يكونوا طا لبي لجؤ عند الاسبان او الالمان او الهولنديين ولم يكونوا انفصاليين مارقين
بل مغاربة معتزيين بانتمائهم لهذا الوطن ....
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-5
47 - mourou الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:39
الأمن في الغربة وطن و الخوف في الوطن غربة.
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21
48 - عبد الحميد الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:42
الدولة المغربية و معها كل الاحزاب يجب ان تقدم اعتذارا للريف.
اتعجب لماذا تعمل الدولة مجهودا كبيرا لتسويق نفسها على انها دولة حق وقانون ثم تقوم في الان نفسه بهدم كل ما بنته من خلال هكذا ملفات!!! لماذا تعطي المملكة الفرصة سانحة للاروبيين لابتزازها بملفات يمكن ان تحل في نصف ساعة!!!
لماذا ترغمون المغاربة على الاستقواء بالدول والمنضمات و اللوبيات و تعطونها الفرصة لابتزازكم؟؟
في ملف الريف الدولة مدانة كما في باقي ربوع الوطن.المشكل ليس في المواطنين. فلا يعقل ان لا يتوفر الدواء و الاستشفاء و الشغل و المواصلات و الامن بعد عقود وعقود من الانتظار!!تصوروا ان القطار لم يصل الجنوب بعد، ثم متى تصرف الدولة تعويضات للمغاربة خاصة وان الانترنيت فنذ زعم ان المغرب بلد فقير؟؟ فنحن نعلم الكثير والكثير ونسكت لعلكم تحترمون انفسكم و القسم الذي اقسمتم فتتصرفون التصرف الصواب!!!ايوا الله اهديكم.
اتمنى ان تمنع قفة رمضان وان تدشن بنوك الطعام واللباس ونقوم بجمع التبرعات بصفة دورية ومنتظمة حتى يستفيد المعوزون على طول العام.
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26
49 - الهربة الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:43
تعبنا يا بلدنا سأفر عند أول فرصة بحول الله تعالى ...
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21
50 - ملاحظ عابر الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:49
العيش في المغرب بالنسبة لي شخصيا احسن من كل بلاد الدنيا وحتا بالنسبة اليها كمناضلة احسن اليها النضال وسط المظايقات والأشواك من النظال في بروج مشيدة ومكيفة في هدا الحالة لامعنا للنظال حتا وان قدر الله اعتقلت بسبب نظالها فهدا سيعزز رصيدها وستحتل مكانة هامة في المجتمع عندما يطلق صراحها يكفي فقط الرجوع ال التاريخ كل اليساريين والماركسيين الدين اعتقلوا سياسيا في سنوات الرصاص كلهم اصبحوا وزراا في ما بعد ويحتلون اليوم مناصب مرموقة
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-22
51 - الحسن الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:51
لي درق المغرب بخيط، كندرقوه بحيط.
سيري و جري لي فجهدك. المغرب عندو ناسو و اهلو.
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-36
52 - ساخط الأربعاء 15 ماي 2019 - 20:55
احسن قرار اتخدته في حياتها.ماشي حيث البلاد خايبة ولا هولاندا هي الجنة ولكن كما يقال بالعامية (ماكاينش معامن).المواطن المغربي للاسف في غالبيته جاهل.مازال بينو وبين الحرية قرون.
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31
53 - Hassan الأربعاء 15 ماي 2019 - 21:03
الوطن أمك وهلندا زوجة أبيك و ما عليك إلا أن تختاري بين الكرامة والحرية
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-27
54 - Mosi الأربعاء 15 ماي 2019 - 21:05
تقول الايقونة...أشعر بنفسي مقيدة في وطني، ولا يمكنني العيش في حرية كما كنت قبل حراك الرّيف"
اذا قبل حراك الريف كنتي تعيشين بحرية...ايوا الحمد لله.
من جهة اخرى...في جميع البلديات و المقاطعات و الادارات في الوطن من يشتغل فيها هم ابناء المنطقة...يعني اذا كان احد يعرقل لك مصالحك في الحسيمة فهم ابناء جلدتك من اهل الحسيمة و لا علاقة للإدارة المركزية بالأمر....
كان هناك قضية قانونية تتعلق بمدة الحكم الموقوف التنفيذ الذي حوكمتي به و عنذما انقضى الشرط القضائي صرح لك بالسفر اينما تريدين...وطبعا الآن ظهر سبب السفر الحقيقي وليس كما تدعين انه كان للمشاركة في ندوة عن السلام...فالواضح جدا ان مسألة طلب اللجوء كانت تطبخ منذ مدة طويلة...
على كل بالتوفيق...
اتفق مع بعض الاخوان الذين قالوا ان الجميع يريد ان يطلب اللجوء..واجزم ان حتى العثماني يريد ذلك مادامت ماء العينين داهبة للإستقرار هي الاخرى في كندا و شباط متنقل بين المانيا و تركيا....ولا تقلقو جميعا..فنحن الباقون هنا سنقاتل من اجل هذا الوطن ضد الاعداء و ضد المفسدين..ولن نهرب منه و نتركه بين مخالبهم ابدا..سنقاتلهم حتى ننتصر...بإذن الله.
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-6
55 - مراجغة الحسابات الأربعاء 15 ماي 2019 - 21:06
فلتدهب خارج الوطن ومن بعد هدا امر يهمها
لا نعرف ما هي الاسباب قصة حب ام فرصة عمل هده امور تخصها
اما الاهم في المغرب فهو الامن وهو هدف استراتيج
اما الدين ينادون بتقسيم المفرب تحت اي شهار فلا مكان لهم واعرابهم نكرة

هدا لا يعني ان الحكومة لا يجب ان تراجع حساباتها في ما يخص مراقبة الحشابات خصوصا المؤسسات العمومية والصفقات
ولا تلجل فقط الى المواطن البسيط لترديه فقرا
كفا من التلاعب بارزاق وخيرات الوطن
فليس هناك نار بلا دخان
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-18
56 - مغربي وافتخر الأربعاء 15 ماي 2019 - 21:06
جل الدين تدخلوا بآرائهم في هذا الموضوع هم من الدين يضمرون الإساءة والغل لهذا الوطن من حاقدين وعنصريين لا شغل لهم واعينهم على ما يكتب من أخبار تافهة حولهم على هذا الموقع لينهالوا بتعليقاتكم السخيفة التي لا يرجون من ورائها إلا التحطيم.. لكن المغاربة الأسود الأحرار لا يرغبون في الزئير ولا يعيرون لتدخلاتكم أي اهتمام لأنكم بكل بساطة خونة ومتآمرين على الوطن.. عاش المغرب عاش الملك ولا عاش من خدل.. وهاتوا الديسلايكات
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-18
57 - كمال الأربعاء 15 ماي 2019 - 21:11
11 from las vegas nevada
انت اصلا اراك ديجا قلبت الفيستا بانسلاخك من الجنسيه المغربيه وتقمصك الأمريكية.
السيده هذه على الاقل عندها مبرر باش تغادر لبلاد وانت اشم سبب كان عندك؟
اش كاين في امريكا باش متبانش معاها هولندا؟
واش صحابلك مكنعرفوش حالتكم تما في هذاك امريكا ولا؟ والسمعه لي عندكم .
الباسبور الازرق ديال موالين لبلاد السي محمد انتوما غير هاجمين عليهم
الوكان غير بقيتي ساكت . لكن انت جيتي لينا بالاستعلاء والتفرعين .
فروم لاس بيغاس نيفادا قلاك اوباسبور زرق .مضحك ومخجل او مبكي في آن واحد.
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21
58 - النهب والظلم والفساد والقمع الأربعاء 15 ماي 2019 - 21:15
كيقول واحد المثل بلي حتى قط مكيهرب من دار العرس والصورة ديال المغرب تشوهات وتبهدلات قدام القارات الخمس .
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16
59 - le hollandais volant الأربعاء 15 ماي 2019 - 21:17
أعيش حرتا في بلدي أو أموت فيه كريمتا .
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-17
60 - net الأربعاء 15 ماي 2019 - 21:20
إلى السيد from nivada,
قلتي أنت كنت من الطبقة الكادحة و أمريكا هيا لي رداتك بنادم.
كون يقيتي ف المغرب كون راك باقي طبقة كادحة ولا كون راه كلاك الحوت ديال المتوسط،و يلا كان عندك شي زهر كون راك فأروبا دابا.
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14
61 - abdessadek الأربعاء 15 ماي 2019 - 21:29
Ils me donnent l’envie de vomir ces gens là !!!
Vive notre cher pays , vive tous les marocains sauf les traîtres et vive notre cher Roi Mohamed 6
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-18
62 - قرار خاطئ الأربعاء 15 ماي 2019 - 21:55
لكنك بهذه الخطوة تمكنين المخزن بتشتيت عائلتك و التخلص منك بينما كان عليك ان تفعلي العكس و تقعدي لهم كما نقول بت نبت كالشوكة فالحلاقم ! بماذا ستنفعك هولاندا بالاعانات الاجتماعية او وظيفة حقيرة في كلتا الحالتين ستعيشين في الفقر. المخزن كاموني و لا يرضخ الا اذا قاومتيه فبلادك و انتقذتيه و حمقتيه و يستاهل لانه لا يريد الاصلاح و تكرفس على حراك الريف و جرادة و زاكورة ...الخ. المهم هو ان لا تتيحي له الفرصة لكي ينعتك بالخائنة و هذا سيسهل عليه وضعك في خانة و يتهنى منك بل يحرض عليك بنفس التهمة.
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-24
63 - Marocain 2019 الأربعاء 15 ماي 2019 - 21:59
Qu'une personne décide de quitter son mari , ses enfants et pour s'installer dans un pays étranger , ça veut dire que la situation est devenu grave au Maroc , et insupportable . Les marocains sont généralement très fiers de leur pays , de ses habitudes , sa culture et son histoire , mais quand on décide de quitter ça veut dire que les choses vont mal , très mal , Qu'Allah nous assiste et nous guide au droit chemin
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-11
64 - مقاطعون انتخابات 2021 الأربعاء 15 ماي 2019 - 22:03
عندما اشتد الظغط على رسول الله طلب
من أتباعه الهجرة (اللجوء السياسي )
من مكة إلى المدينة(أهل المدينة ليسو من بني قريش )
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18
65 - Ichouali3 الأربعاء 15 ماي 2019 - 22:13
بادءا أرجوا من بعض القراء المعلقين على الحدث أن يتحلوا بالصبر والشجاعة وألا يصدروا أحكاما مسبقة على السيدة المعنية في الموضوع لانهم ونحن كذالك لم نعش ما عاشت ولا اختبرنا ما اختبرت هي وعائلتها، فشيء من التواضع والتفهم يا اخواني القراء المعلقين.
نعم،مؤسف أن يكون بلدنا في هذا المستوى الدنيء والا لما أغلبية المعلقين يرغبون في الهروب من هذا البلد!!!!هل فعلا المغرب يكون جحيما الى هذا الحد؟ لماذا الأغلبية تسعى أو على الأقل تتمنى أن تهرب؟
صحيح أن المخزن وكبراء البلد وساسته وأثريائه ليسوا مع الأسف في مستوى العصر ومستوى اللحظة من جهة أفكارهم وعقولهم وقلوبهم، وهذا بلاء وأي بلاء.
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24
66 - مغترب الأربعاء 15 ماي 2019 - 22:22
متى سيصدر عفوا شاملا بحق المعتقلين السياسيين والمنفيين اختياريا والمغتربين.. حتى تتمكن الدولة من التصالح مع نفسها أولا وفئة جد هامة من شعبها ...
يبدو أن البلاد تسير بخطى حثيثة نحو "نظام بوليسي" قمعي وتخنق الحريات وتلفيق الاتهامات والأحكام الجاهزة في حين نرى الدول والحكومات التي تنشد التقدم والتطور والازدهار والرخاء لمواطنيها تعمل جاهدة على ترسيخ الوعي بالحقوق قبل الواجبات وترسيخ العدل العدل وسلطة القانون...
لتعبر إلى بر الأمان والاستمرارية والديمقراطية الحقة التي تنعم بها الدول المتقدمة اوالتي أقلعت وسارت في نفس المنوال(كوريا البرازيل تركيا ..)...
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18
67 - الرحيل من أجل الرحيل الأربعاء 15 ماي 2019 - 22:24
كثيرون هم من غادروا أوطانهم و ندموا على ذلك ، كان ظنهم بداية ، أن الوطن ليس فيه عدالة ، و أن النضال من أجل تصحيح و تغيير الوضع السائد حسب رأيهم ينطلق من الخارج ، لكن التجارب أثبتت، أن النضال الحق و المسؤول يتم من الداخل و ليس من الخارج ، ذلك لأن نسبة التغيير من الداخل، تكون متوفقة أكثر من ذي الخارج .
النضال ذا مصداقية، هو ذاك النضال الذي يكون يدخل في إطار القانون و أن يكون يخدم وطنه .
الرحيل من أجل الرحيل ، لا يفيذ في شيء ، سوى كونه نقطة سوداء تكون على الراحل، أو تكون نقطة سوداء على وطنه !!!.
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-10
68 - CITOYEN الأربعاء 15 ماي 2019 - 22:25
اننوي ممارسة السيا سة وانتقد كل شيئ في هذذا الوطن واحصل على اللجوء السياسسي
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-14
69 - إبن الأطلس الأربعاء 15 ماي 2019 - 22:33
المتهافتون على هذا الموقع لقراءة مثل هذه الأخبار التي تهمهم ميسوري الحال ممن ينتظرون التحويلات الشهرية من هولندا وبلجيكا ويتوفرون كلهم على هواتف نقالة من أحسن طراز.. استانسوا بالخمول والإتكاء على الغير دون أدنى مجهود للإنتاج والبدل والعطاء في حضن هذا الوطن الدي برعوا في نقده ومحاولة كسر وحدته
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-19
70 - ميمون الأربعاء 15 ماي 2019 - 22:44
اقول لمن لايرغب ان يبقى في وطنه الام ويطلبون اللجوء السياسي الى الذين يحرضونهم على بلدهم ومملكتهم ورايتهم الحمراء ونجمتها الخضراء فلا مرحبا ولا سهلا بكم اذهبوا الى أروبا وتصبحون عبيد لهم مثل مغربي الماء والشطابة حتى القاع البحر ليرتاح المغرب من مشاكلكم.
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-14
71 - نوايا سيئة الأربعاء 15 ماي 2019 - 22:47
أبناء الشعب والمدافعين على حقوق الفقراء في هدا البلد لن يستطيعوا أن يوفرو حتى مصاريف سفر الى أقرب مدينة محيطة بسكناهم...هؤلاء هم أبناء الشعب .فكيف لمن يستطيع أن يطير إلى دولة أوربية ويعيش فيها أن تكون نواياه حسنة ويريد الخير لهذا البلد ولأبناء الفقراء...فما إن يحمى الوطيس وتشتعل الفتن حتى يطير على وجه السرعة الى الملجأ الآمن ويترك من عليها يتخبط في ويلات الحروب والفتن...وما إن ينتهي مابدأ سيعود البطل والمناظل يقف شامخا فوق أكوام الجثث.يتلو كلماته الرنانة...حينها سيكون قد وصل الى مبتغاه...ويتكرر المشهد في حلقة أخرى يكون الضحية هنا الفقير الذي صدق أكذوبة حسن النوايا...الأحرى أن تتفرغ لتربية إبنها...حبذا لو كان فقير لايمتلك ثمن السفر الى الخارج من يدعوا الى محاربة الفساد...ولو أن ليس في القنافد أملس.
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-6
72 - abdo الأربعاء 15 ماي 2019 - 22:48
المشكل الحقيقي يكمن في العدالة العدالة فاسدة لو طبقت العدالة في حق قاتلي فكري وحكم عليهم بأحكام معقولة ورد الاعتبار لدالك الشاب المغدور فلن يكون هنالك حراك. وهدا ضلم لكل المغاربة وليس للريف وحده حسبي الله ونعم الوكيل في الضالمين لهدا الوطن
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12
73 - وناغ الأربعاء 15 ماي 2019 - 22:55
قالوا كنا مستضعفين في الارض قال الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها
هدا قول الله سبحانه وتعالى
ادن من حقك ان تهاجر
وقال الله سبحانه وتعالى كدالك في هدا
واهجرهم هجرا جميلا
ابحتوا لكم ادن عن مكان اخر بدون بكاء
وادا كانت هناك مشاكل في الهجرة
هناك منظمات حقوق الانسان
اطرحوا عليهم هده المشاكل
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4
74 - hassia الأربعاء 15 ماي 2019 - 22:58
demander l,asile est une grande erreur et va le regretter,c,est une longue procédure et s,elle est refusée aura un dossier dans ts les pays UE
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2
75 - abakou الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:03
si elle etait a l,epoque de driss bassri et hassan 2 ,elle n,aura meme pas de passport.
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6
76 - الوطنية الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:03
هذه بداية ونهاية قصة حراك الريف هو المساعدة على مغادرة الوطن بحجة المضايقات التي يتعرض إليها هؤلاء مع انها لا توجد اي مضايقات فقط هو استرزاق بالحراك
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-7
77 - Hassan الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:05
السيدة فعلا انفصالية تتقوى على وطنها بالأجنبي . المناضل الوطني يسعى إلى تحقيق مطالب و زرع مبادئ دون البحث عن مصالح شخصية . وإلا فهو وصولي يركب على الأحداث
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-7
78 - عبدالكريم بوشيخي الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:10
بعد ان تقدمت المدعوة نوال بنعيسى بطلب العفو الى السلطات و اعفاءها من العقوبة بسبب الافعال المنسوبة اليها قررت مغادرة ارض الوطن و هي عملية كما تسمى في بلدان شمال افريقيا و جنوب الصحراء ب " لحريك " نحو اوروبا ليس بسبب كما تسميها بالمضايقات او الحقرة لان حالتها لا توحي بانها كانت تعيش في ظروف قاسية و عشرات الاف الشباب مثلها يتمنون العيش في اوروبا لتحسين اوضاعهم المعيشية ليس كرها في الوطن و انما رغبة في تكوين ثروة ثم العودة الى الوطن لتستفيذ منها العائلات و خزينة الدولة هذا هو الواقع بالنسبة للشباب المغربي و الجزائري و التونسي و الافريقي لكن هناك بعض الفئات الانتهازية مثل نوال بنعيسى و الزفزافي و غيرهم ممن جعلوا تحقيق حلم الهجرة نحو اوروبا يمر عبر تامرهم على وطنهم مثل بعض الشباب المنتمين لبعض الاقاليم الجنوبية الذين يلبسون عباءة البوليساريو لتحقيق حلم الهجرة لكن بمجرد حصولهم على اوراق الاقامة في الدول الاوروبية يعودون الى وطنهم معززين مكرمين و يعترفون ان ارتداءهم لعباءة البوليساريو كان مجرد وسيلة للحصول على اوراق الاقامة و نوال بنعيسى تعرف ان هجرتها لهولندا لا علاقة لها بما تسميه بالحقرة.
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-11
79 - fattah rif الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:19
شكرا هولاندا ولشعبها الوفي!!! كيف يعقل أن ننسى الجميل الذي قدموه لآباءنا و أجدادنا خلال الثورة الأولى سنة59بعدما تنكل بهم المخزن وتم تهجيرهم بشكل ممنهج .شكرا هولاندا التي علمت وكونت رجل ريفي إسمه احمد بوطالب عمدة روتردام الذي ابهر كل الهولانديين بتفانيه وصهره كل ليل في نقل المشردين واللاجئين إلى الملاجء مما جعل الجالية المسلمة يطلقون عليه إسم الصحابي عمر القرن 21. شكرا هولاندا التي كونت أبناء الريفيين حتى أصبحوا نجوم في كرة القدم يستفيد منهم المغرب مجانا وأولهم زياش والقاءمة طويلة.شكرا هولاندا و التي بفضلها يتقاضى آباءنا من تقاعدها مبلغ 12000dh عكس بعض المغاربة الذين يتقاضون 1200dh .
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12
80 - عبده من سلا الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:33
حذار من أن نسمع من هؤلاء مرة أخرى في القادم من الأيام أنهم يريديون الإنفصال عن هولاندا.
الوطن في حاجة ماسة إلى من يضحي من أجله لا من يريد فقط أن يسلب منه ما أمكن.
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-6
81 - صالح الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:45
كل واحد كيقلب على رزقوا بغض النظر عن السياسة واللجوء كل واحد بغاها باردة بلا مشاكل فهولندا غادي تخلص بلا ماتخدم
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-3
82 - ملاحظ الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:53
الحراك الذي لا يرفع فيه علم الوطن ليس بالحراك و المناضل يصبر على وطنه حتى تفوح رائحة التغيير
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-3
83 - محمد الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:56
قد تجد في اللجوء حرية التعبير باللغة التي نشأت بها و عليها و لها ، و لكن لن تكون تلك الحماسة التي ملأت ساحة الحراك . الفن كان شعبيا لا يرقى إلى فنون البلد الذي استقبل طالب اللجوء ، اللهم إن كان في الأمر استمرار لما اعتبره القضاء مسا بالوطن و التآمر عليه و بالدعم الخارجي الذي كان في الملف مصدره هذا الوطن الجديد لمن طلب اللجوء ، فأي تحرك في مجال الحراك إنما يؤكد مصداقية الأحكام الصادرة ضد أيقونة الحراك و ر فاقه ...
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-6
84 - الحقيقة الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:58
احسن لك ان تخرجي من المغرب لأنه لا يحتاج إلى امثالك فظلت ان تبيعي وطننا ولكنه باعك دون رجعة وحرمك من فلذات كبدك فالوطن وطن مهما كان ولا تنسي ان الله يمهل ولا يهمل
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-5
85 - Oujdi الخميس 16 ماي 2019 - 00:11
التالي يطفي الضو...................
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11
86 - ماما هولندا عطيني الرضاعة الخميس 16 ماي 2019 - 00:26
ليس منفى بل فقط احتضان هولندا لكراكيزها بعد أن فشل مخططها في الريف الأبي المتشبث بوطنه المتسع لجميع المغاربة
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-1
87 - مغربي وحدوي الخميس 16 ماي 2019 - 00:33
العقلية العنصرية هي عقلية مريضة ضيقة إقصائية لأنها عقلية فارغة لا تستمع الا لصوتها. لو ألقينا نظرة على على مسيرات الشعوب عبر التاريخ لوجدنا ان العنصرية دمرت شعوبا وأمما. في الماضي القريب سقطت آلاف الاروح في أمريكا وإفريقيا (رواندا) بسبب العنصرية. الصراع المبني على تأييد عرق على آخر هو صراع همجي هدام، أما الصراع الذي يكون بدافع نصرة المظلوم بغض النظر عن انتماءه العرقي فهو صراع حضاري بناء
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8
88 - الحر الخميس 16 ماي 2019 - 00:38
للذين يسيؤون الى هذه المراة وهي الاولى في تاريخ المغرب تطلب الجوء السياسي باروبا !ان كنتم مكانها فستفعلون بالمثل !!! اولا هذه المراة عند وصولها الى امستردام استقبلت من طرف بعض اعضاء الاحزاب ووفروا لها مسكنا باثاثه كان في انتظارها وملفا لطلب اللجوء ومدرسة لابنها وراتبا شهريا لحاجياتها وسيارة لتنقلاتها ودراجة هواءية لها ولابنها ومدرسة لها لتعلم الغة الهولندية !!!!المهم ويل ثم ويل وويل لامة تضيع صغارها ،رفع القلم وجفت الصحف ...الريافة في هولندا شيحاجة اخرى العياشي
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10
89 - Hassan الخميس 16 ماي 2019 - 00:58
إلى أناس قزموا الريف في الحسيمة ، اختزلوا تاريخ منطقة الهلال الممتد على سفوح جبال حتى يعانق الأبيض المتوسط ، الريف أو أريف . سكانه من أطيب خلق الله . منبت الصوفية . الشاب يعيش في جلباب أبيه . هولاندا لم تعلمهم مجانا بل استثمرت فيهم لأنهم يمثلون أكبر جالية مسلمة . لا تتعامل معهم كالأتراك لأنها تعتبرهم قوميون علمانيون . أما المغاربة فتعتبرهم أجانب مقيمون . أقليات أثنية . صراع قبلي في قالب عصري . توافق تنازل .
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0
90 - abou sara الخميس 16 ماي 2019 - 01:02
المحتضن الرسمي شعو في انتضارها الكل يبحت عن مصلحته
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-3
91 - عبدو في امريكا الخميس 16 ماي 2019 - 01:07
المدعوة تريد الفتنة و اشعال نارها فهل تذهب الى الاراضي المنخفظة لاجل ذلك.الوطن في حاجة الى من يدافع عنه جميعا و ليس فقط عن الذين هم بنو قبيلتي.
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-8
92 - Zohair الخميس 16 ماي 2019 - 01:11
أعيش بامريكااعظم دولة بالعالم منذ سنوات طوال ، احمل الجنسية الامريكية و أعيش في أحسن مدينة و لكن لا شيء يغيرني عن بلدي المغرب. أزوره مرتين في السنة وكل على احسن ما يرام لم اشعر باي ضيق نهائيا .لا ارتاح الا في مغربي الحبيب الذي ولدت فيه. تشكراتي الحارة اكل الساهرين علىرحتنا، و الله يوفق المواطنين الأحرار و يغلبنا على الأعداء في هذا الشهر المبارك يا رب.
احب وطني وتقاليدي المغربية لم تتغير و ابناءي لا يتزوجوا الا مغربيات .
قالك هولندا. اللجوء السياسي للخونة فقط.
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-9
93 - ناشط جمعوي الخميس 16 ماي 2019 - 01:50
لو منعت كما تدعي لما تمكنت من السفر و هي عليها الإدعاء الكاذب لتنال اللجوء في هولندا حيث تتواجد مافيات المخدرات التي كانت تمول عنترياتهم ضد الوطن ، و الحرية التي يبتغونها من ردة و شذوذ و هلوسات ضد الوطن مكفولة في هولندا بدعم من لوبيات الفساد و التخريب .
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-11
94 - محمد الخميس 16 ماي 2019 - 01:51
ستششتاقين رائحة الوطن ولن تجديها لا في هولاندا ولا في غيرها ولتعلمي أن هذا الوطن له ابناؤه المخلصون
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-9
95 - مغربي و افتخر الخميس 16 ماي 2019 - 01:52
الامور اصبحت واضحة هؤلاء القوم الذين يسمون أنفسهم نشطاء يريدون الهجرة الى اوروبا و خاصة اسبانيا او هولاندا و يستغلون الحراك من اجل ذلك و يتحججون بحجج واهية كالضغوط و المضايقات هؤلاء يريدون الفردوس الاوروبي و مستعدون لتلطيخ صورة البلاد بالاكاذيب و الادعاءات من اجل استعطاف هذه الدول و إظهار انفسهم كضحايا او شيء من هذا القبيل .
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-8
96 - قاسم الخميس 16 ماي 2019 - 02:12
اللي بغا يخوي لبلاد الما والشطابة
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-6
97 - Hamid الخميس 16 ماي 2019 - 02:24
Au numéro 92, zohair. اوا ملي عزيز عليك المغرب علاش باقي في أمريكا. الطامة الكبرى هي إلا كانت عندك الجنسية الأمريكية و أنت تسيئ لأمريكا رغم أنها اعطتك المواطنة الحقيقية التي لم تمتلكها يوما في بلدك المغرب. أنت تقول ابناءي لا يتزوجوا الا مغربيات .ههههه. يا لها من عنصرية مقيته والله استحي أن أقول أنك مسلم. أمريكا ليست بحاجة لامثالك الذين يأكلون الغله و يسبون المله.
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12
98 - driss الخميس 16 ماي 2019 - 02:27
لكل من يتنكر لوطنه نرد عليه بقوله سبحانه :
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ
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-8
99 - خديجة الخميس 16 ماي 2019 - 02:35
طبعا بعض الاحزاب ستستقبلها بالورود ليس حبا فيها و لكن حبا في أصوات الجالية التي تعيش في هولاندا هذه المرأة المسماة نوال تم إعطائها قيمة اكثر مما تستحق و البعض يحاول جعلها بطلة او مناضلة هي و ذلك الزفات لا حول والا قوة الا بالله اشخاص لا علاقة ورغم ذلك تم النفخ و التطبيل لهم لدرجة انهم صدقوا ذلك
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-4
100 - المزابي الخميس 16 ماي 2019 - 02:54
الماء والشطابة الى قاع البحر كيف مشيتي كيف بقيتي شكون حاس بيك كاينة اولى مكيناش اومن الاحسن سيري مشية بلى رجعة نتهناو من صداعك بقيتي لينا غير انت في الحساب... احبك وطني
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-12
101 - عبدالرحيم.اركيبي الخميس 16 ماي 2019 - 03:02
فنية اتار البلبة باي جهة من المغرب ليس من حب الوطن وحب الاوطان من الايمان...اما امراءة التي ارادت الدفاع عن المنطقة الريف فهي عبارة عن اداة لجهة خارجية تتير البلبلة و لو دافعت عن حق كان اولى لها البقاء مع زوجها وابناءها مهما كانت الظروف اما اللجوء هو مصلحة ذاتية لاتعبر عن موقف للدفاع عن شعب باي جهة وفي اي منطقة ..ءالا المصالح ذاتية.
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-10
102 - Mosi الخميس 16 ماي 2019 - 03:07
الى Hamid 97
وماذا عن امثالك الذين يأكلون من خيرات المغرب و لحم اكتافهم و العقول واللسان الذين يفكر و يتكلم بهما بفضل التعليم العمومي المغربي و رغم ذلك يسبون المغرب....ا ليس هذا هو عين من يأكل الغلة و يسب الملة....او هو نفاق والسلام..ام هو جهل او حقد.....
من جهلكم تنعتون الاخرين بما فيكم....
وكأن الدول التي تتشدقون بها هي من تمنحكم الحياة....من حق المغربي الذي يعيش في اي دولة في العالم ان يفتخر بأنه مغربي...فلولا انه ولد وتربى و تعلم في المغرب ماكان سيهاجر الى تلك البلاد...ام انكم تعارضون حتى الله في قضائه و قدره...هم قدر لهم الله ان يعيشو وقد يموتو في بلد اخر فمالكم انتم تنطقون كأنهم هم من كتب قدرهم بانفسهم...كم من راغب في الهجرة لم تكتب له و كم من هاجر لبلاد فوجد نفسه في بلاد ثالثة غير التي كان يريد اصلا...وكم من جرب الهجرة كمغامرة فنجح وكم من واحد جرب الآف المرات ولم ينجح ابدا....
كفاكم حقد اغرق عقولكم جهلا ونفاقا....
عاش المغرب...وما عاش من أكل أو يأكل من خيراته و يسبه.
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-10
103 - مرتن بري دو كيس الخميس 16 ماي 2019 - 04:57
اين هي انافة ريافا. التي يتكلمون عليها كلما سمحت لهم الظروف..واين هي الرجلة الريفية التي يقارنوها. اريافة. اليوم مع عبد الكريم الخطابي...فرجل هذه السيدة. يسمح لها أن تغادره لمدة لا يعرف مداها ..وكانه ارسلها إلى الحمام لتعود بعد ساعة...فهل لك قلب فيه شيء مما يسمى الغيرة...او الشك...قد تقول و يقول بعض القراء....المفاهمة الزوجية.والحضارة..وحقوق المرأة....كل هذا جميل. ولكن يبقى دائما أن امرأة سافرت لوحدها..وتبقى لوحدها زمن لا يعرفه إلا الله. في انتظار اللجوء...وبنو آدم من لحم ودم وشهوة...والفاهم يفهم....وهنا يدخل ما حرم الله على الزوجة وامرها بأن تكون بصحبة زوجها..وان لا تفارقه.... ولا تفارق بيت الزوجية.......
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-4
104 - "ادفع بالتي هي أحسن" الخميس 16 ماي 2019 - 04:59
ما بهذه الطرق تحل المشاكل يا ((بعض)) إخواننا من أهل الريف.. فالدولة حتى وإن تهاونت أو تهاون بعض مسؤوليها من الحكومات المتعاقبة من الإستقلال فيجب الحوار معهم ومقارعتهم بالنظال المستمر من الداخل برص الصفوف وليس بالإستقواء بالخارج وبتبخيس فئة عريضة من المواطنين وحب الخير لمنطقة الإنتماء دون غيرها من المناطق.. حتى وإن ارتكبت الدولة خطأ تجاهنا في فترة من فترات التاريخ فعلينا مصارحتها ومواجهتها في نطاق الإحترام وليس بالتبرإ منها وتحطيمها بين الأمم.. حتى وإن تلقينا حقدا مند صغرنا بناءا على مغالطات الأسلاف او معطيات عنصرية خاطئة ودفينة نقلت في نفوسنا اب عن جد فعلينا اصلاحها بالود والتآخي ونبد الضغائن والأحقاد وبالتنافس على فعل الخيرات وحب الخير لغيرنا كما نحبه لأنفسنا.. رمضان كريم
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-5
105 - ريفي من الخارج الخميس 16 ماي 2019 - 05:00
انا مهاجر ليس لدي علاقة بالحراك، و لا بالمسيرات أقطن هنا في المهجر منذ أكثر من 10 سنوات، عندما أسافر إلى المغرب فقط عند الوصول إلى الحدود المغربية مع الاسبانية، أفكر في الرجوع إلى فوضى، عشوائية في الطبع، الكل يسعى الكل يريد...تفوا على السيبة...و ما بالك المستشفيات، و المصالح العمومية، قانون السير...مقارنة مع دول الكافرة لا أعرف من هم الكفار حقا
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10
106 - chibani الخميس 16 ماي 2019 - 05:09
ce qui me fait rire ,il y a un grand nombre de commentaire a hespress,qui attack cette melitant du rif,et veulent qu elle fait la prison ou vivre ds la depression que de quite le plus paye du monde,ou le gaz du butane de la terre de la nation de peuple marocain et vendu a25% a une societe etranger et le poison 7 centimes le kg
avec ces responsable malade egoiste qui travaille pour des agenda etranger specialement francaise,et avec une media corronpu
un homme libre n a que quite votre paradie de ali baba,car il n y a pas d avenir
le risque d avoir un future pour vos enfant au maroc et tres grand,ce qu elle a fait c est normale
et vous aussi vous avez le droit de defendre l injustice de l etat
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3
107 - Trud الخميس 16 ماي 2019 - 05:58
نزورك إن شاء الله في الحي الأحمر خلف واجهة زجاجية في امستردام
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-7
108 - sarah الخميس 16 ماي 2019 - 05:59
Nawal épuisée par l'intimidation quitte le pays, elle laissera derrière elle son mari, ses 3 enfants, sa famille et sa vie à El hoceima tout ça pour avoir demander un jour une école et un hôpital.
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3
109 - متتبع الخميس 16 ماي 2019 - 06:01
عن أية خليفة ولمن تتحدثون. هل الزفزافي يعتبر اي شيء حتى يكون له خليفة؟؟؟بداوا حشموا على عراضكم شويا. ولاتستحمروا الناس.للي بغا يخرج من المغرب .الماء والشطابة حتى قاع البحر.وتهنيونا وبركا من هذ حراك الريف بلا فايدة راه صدعتونا !!!!!!!
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-7
110 - المهاجر الخميس 16 ماي 2019 - 06:08
لا يخفى على احد السياسة التي تنتهجها الدولة منذ بداية احتجاجات الريف وحبس وسجن معظم شباب الحراك. انها سياسة التهجير أو الدفع للهجرة خصوصا اتجاه أبناء الريف... وما تغاضي الدولة على مئات المهاجرين السريين الذين يعبرون الى الضفة الاخرى عبر شواطئ الريف إلا تاكيدا لتلك السياسة التي لا تخفى على أحد.
فنوال بنعيسى منعوها من السفر للمشاركة في الملتقيات التي تدافع عن المسجونين ولكن تركوها لتهاجر لأنهم ضنوا انها الطريقة الوحيدة للتخلص منها.
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4
111 - اسية الى الحر الخميس 16 ماي 2019 - 06:11
الريافة اللي فهولندا عايشين مذلولين لاسيادهم الهولنديين
مني كيرجعو لبللدهم كيبقاو يفوحوا على اخوتهم فيهم عقدة النقص وهوما كانو كياكلو غير
لبطاطا ليل ونهار بلالحم والزبدة الرومية مع لخبز الحامض الغليظ ديال الفرص
كيجيو لحسيمة كتولي لمدينة بحال داز عليها الجراد كلشي كيطحنوه
بالجوع مساكن اما العياشة ره شابعين كل خير فبلادهم وحامدين الله
حت كيخدمو بعرق جبينهم اما روافه السعايين كيمشيو لاوروبا يسعاو من سيادهم
اقبح حاجة عندهم فلحياة هي العمل والدراسة
قالك خصهم جامعة معرت شكون يقرا فيها ليفونتوم
وهوما غير يوصلو للباك اغلبيتهم كيسقطو و كينقزو لاوروبا
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-3
112 - Hacene الخميس 16 ماي 2019 - 06:42
اللجوء هو الوسيلة الوحيدة لفتح صفحة جديدة في حياة لمن ذاقت به في بلده و البلدان العربية بالخصوص و خاصة المراءة التي ليس لها حق. كا مراءة باربع اولاد ماذا ستستفيد في بلدها مقارنة بهولندا? اول ما تحصل عليه عند لجوؤها في هولندا و هي بيت مفروشة تناسبها لعائلتها, مدخول شهري يسمح لها ان تعيش بكرامة هي و ابنائها, تمدرس لها و لابنائها في مستوى بعيد كل البعد على التمدرس بلدها الاصل, غطاء الاجتماعي الكامل فما يخص الطب وووووو و اخير الاحترام و الحرية الكاملة و الله على ما اقوله شهيد. في دولة كا هولندا يحترمون فيه الحيوان, الحجر و الشجر و المراءة بالنسبة لهم هي رب المجتمع و هي من تقرر مصير حياتها و مستقبل ابنائها عكس ما عليه في بلدان العرب و حينها تريد ان تزور بلدها ستفرشون لها البساط الاحمر و تستقبلونها بالحليب و التمر ا حتراما على مواقفها و الايام بيننا يا العياشة. من يحترم نفسه في مواقفه و مبادئه يحترمونه الناس و من يذل نفسه يذله الناس.
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6
113 - الكيد الظاهر الخميس 16 ماي 2019 - 07:41
بدأ الحاقدون في تعليقاتهم وكأنهم كانوا يتربصون ما سينشر حول تخبطاتهم.. وبعد أن أجابهم المواطنين العقلاء ردون عليهم بالديسلايكات.. إنها عقول متحجرة ومجهزة بهواتف نقالة لإستعمالهم واستغلالهم كأداة لضرب استقرار الوطن.. لن يفلحوا بعون الله
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-5
114 - خبر عاااااااااااااااااااااجل الخميس 16 ماي 2019 - 08:03
السيدة المحترمة المناظلة الشريفة نوال بنعيسى مجرد وصلات لمعسكر اللاجئين اتخذو معها الاجرائات اللازمة بحالها بحال جميع الناس ولكن ثم ولكن راه ماخلاوهاش في معسكر اللاجئين وخذاوها في الحين وعطاو ليها دار هي وولدها بعيدا عن معسكر اللاجئين يعني عطاو ليها دار بوحدها وماخلطوهاش مع المغاربة لي طالبين اللجوء الانساني ممكن اسباب امنية والله اعلم,فلتحيا المملكة الهولندية العظيمة الشريفة وعاش ويليام الكسندر حفظه الله ونصره الله وايده
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4
115 - الما و الشطابة الخميس 16 ماي 2019 - 08:22
و الوطن يفضل ولاته و أوفياءه على خونته.......سيري هزي العلم ديال هولاندا حسن لك...تاريخ قبائل منطقة الريف معروفون بالخيانة منذ عهد المولى إسماعيل...أما قوالب المطالب الإجتماعية هير جلسوا عليها هير انتوما ...ماكياج قديم....و التقرير الإستخباراتي كشف خيانتكم قبل حتى أن يقوم الحراك الفاشل و الغبي....20 سنة قليلة فحقكم...في البلدان التي تحترم نفسها خيانة الوطن تساوي الإعدام...يكفي أنكم برهنتم على أنكم أنذال و وضيعي النفس لما عاودتم الحنين لمغتصبكم إسبانيا كما تحن العاهرة إلى مغتصبها...قوم ذليل تعلوه العجرفة و النرجسية المريضة و الفارغة....
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116 - سؤال الخميس 16 ماي 2019 - 08:26
"تركتُ زوجي وعائلتي في الريف"
تركت الزوج و الأبناء وهاجرت إلى هولندا دون رجعة! فماذا ينتظر منها إن أصبحت في مركز سلطة؟؟؟؟؟؟
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-6
117 - MAGRIBIYA VIDEO:OMLLPLLB0QM الخميس 16 ماي 2019 - 09:29
المراة في هولندا وفي الدول الاروبية الغربية تعتبر خط احمر وكيتعطى ليها جميع الحقوق ديالها وماشي بحال المغرب شي ظايع في الشوارع وشي تيتبهدل في الحدود مع سبتة ومليلية وشي مسجون في السعودية والامارات بسبب الدعارة والنصب والاحتيال على الخليجيين عن طريقة الزواج الغدار
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5
118 - عبدالرحمان الخميس 16 ماي 2019 - 10:49
السيدة خليفة الزفزافي مرحبا بك في هولندا أمستردام زوينه والجو غزال الرجال كاينين والخير موجود بغيتي بالنهار ولا بالليل المهم خوتي اللي بغا يجلس في المغرب مرحبا وألف مرحبا واللي بغا يمشي هولندا شغلو هاذاك لا المغرب غادي ينقص منو حاجه عندها قيمة ولا هولندا غادي يزيد فيها حاجة .
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119 - Omar الخميس 16 ماي 2019 - 11:04
من جهة الهلنديون يكرهون المغاربة سياسيبن و شعب بل و يحرضون بافدقي الاقليات على عدم الاختلاط بالمغاربة بل و ادهى من دالك يميزون بين ابناء الريف و باقي سكان المغرب و ينعتونهم بانهم لا يربدون العمل و لا الدراسة و محرمين و هده حيفة لا ينكرها الا الريفي . اما من ناحية قانية فتجدونهم يتباكون على سكان الرغ و دعم فقط من يسير ضد مصلحة المغرب و اغراقه في المشاكل
لكن الهلاصة من يحاول تن يحاصر المغرب و يخلق له المشاكل في المغرب فليعلم انن يعادي كل الشعب ووليس الملك و لا الحكومة لان المتضرر هو السعب كما هو مشكل الصحراء هده الدول تضغط ليس ٩با فبكم بل لمصالحها التي يمكن ان تفاوض عليها فتبا للبياعة ينشرون الاخبار المسيىة في كل مكان حتى في الساجد و يخوفون المغاربة بعدم الهاب الى المغرب و هناك من يقوم بهدا عن جهل
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