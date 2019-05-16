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كُتّاب وآراء
"خليفة الزفزافي" تفضل "حرية المنفى" بهولندا على "سجن الوطن"
قرّرت النّاشطة نوال بنعيسى، الوجه النسائي البارز الذي تصدّر الحراك الاحْتجاجي، الذي شهدته مدينة الحسيمة والبلدات المجاورة لها، والمعروفة بـ"أيقونة حَراك الريف"، مغادرة المغرب نهائياً واختارت اللجوء، هي وابنها (5 سنوات)، إلى هولندا، بسبب ما اعْتبرتهَا "ضغوطات ومضايقات استهدفتها وأسرتها بسبب ملف حراك الريف".
ووفقاً لما نقلته بنعيسى، التي تشترك مع ناصر الزفزافي، القائد الميداني لحَراك الريف، في لقب "أيقونة الريف"، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، فإنّ "الناشطة المغربية تقدّمت بطلب اللجوء السياسي إلى السلطات الهولندية خلال الأيام الماضية، وهي تتواجدُ في أوروبا منذ 10 أيام"، وفقَ تعبيرها.
ومعروف أنّ الناشطة المغربية المنحدرة من منطقة الرّيف كانت قد اشتكتْ من منْعها من السفر من طرفِ السلطات المغربية في اتجاه مطار أمستردام بهولندا، بعدما تلقّت دعوة من الحزب الاشتراكي الهولندي للمشاركة في ندوة دولية حول السلام.
وقالت بنعيسى لهسبريس "لا أستطيع التعبير بحرية في وطنني، ولا يمكنني التجمع مع الأشخاص، كما أنه لا يمكنني المشاركة في مظاهرات (...) أنا أعاني من مضايقات".
وأضافت الناشطة، التي كانت حاضرة في جميع الأشكال النضالية التي نُظمت بالحسيمة طيلة سبعة أشهر، إن "مسلسل التضييق انتقل إلى بعض أفراد عائلتي، الذين يعانون مع المصالح الإدارية في الحسيمة وبعض مناطق الرّيف".
وفي السياق، أرجعتْ بنعيسى سبب إقدامها على هذه الخطوة هي وابنها الأصغر إلى إحساسها بـ"الحكرة" داخل وطنها "الإدارات في الحسيمة يمتنعون عن تقديم الخدمة لأفراد عائلتي الذين يعانون من استفزازات متواصلة، على الرغم من تقديمي لشكايات إلى عدة جهات ولم ألمس أيّ تحسن".
وزادت خليفة الزفزافي: "أشعر بنفسي مقيدة في وطني، ولا يمكنني العيش في حرية كما كنت قبل حراك الرّيف"، مبرزة أنها ننتظر إجراءات اللجوء التي تتطلبُّ عادة شهوراً؛ لكنّ "الأمور تمرُّ بسلاسة؛ فجوازي ساري المفعول، ويمكنني التنقل في أوروبا بحرية كاملة".
وأكملت الناشطة: "كنت أود الاستقرار والعيش في بلدي مع أبنائي، تركتُ زوجي وعائلتي في الريف؛ إلا أنني لا يمكنني أن أعيش في وضعٍ متردّ.. كانت عندي دعوة من الحزب الاشتراكي الهولندي، ومنعت من السفر رفقة ابني لأسباب واهية، وتعرضتُ لمضايقات".
وكشفت بنعيسى أنها تتوفر على تأشيرة دخول الأراضي الهولندية، يسمح لها بتقديم طلب اللجوء حصرا عند هذا البلد الذي قدم لها التأشيرة، وهو هولندا في هذه الحالة.
وتمثّل نوال بنعيسى، وهي أمّ لأربعة أبناء، الوجه النسائي البارز في الحراك الرّيفي الذي انطلق من الحسيمة بعد مقتل بائع السمك محسن فكري. وسبق للقضاء أن أدانها بعشرة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بسبب مشاركتها في احتجاجات الريف.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (119)
.. في النهاية، لا شيء يستطيع منع الحر سوى نفسه... حظ سعيد الاخت نوال
الذي يريد الحرية و....و...و يبقى في وطنه يناضل ويجاهد ( يموت واقفا ).
انهم يستغلون الفرصة، من اجل الهجرة إلى أروبا يجعلون الحراك وسيلة و طريقة، يضحكون على الشباب.
لقد عجبها الفرماج و الدانون... أغرتها أروبا .
اللهم اجعلها منهم.
والله سياتي النهار الدي تبكي فيه من اجل الرجوع.
السلام
أشمن حرية غتلقايها في اسبانيا الي كتحتل جزء من شمال المغرب؟ اييه، غتعطيك الحرية تسبي المغرب، لكن الى تضامنتي مع كاطلونيا غتردك للمغرب
تتكلم كما لو انها عبقرية سيستفيد منها المغرب
الله يعاونك ادهبي لمن يوفر لك العيش الكريم بالمجان لحد الان اما من بعد فممكن ان ينقلبوا عليك
عن أي خليفة تتحدثون؟
وكأن هدا الزفزافي كان خليفة على رأس الإمبراطورية العثمانية او قيصرا على روسيا فيامها
الناس كتقلب على فين تطفطح لا يهمها لا ريف ولا ريافا
كانت فقاعة وتفرقعت
لا حقوق
لا حريات
لا عدل
لا صحة
لا تعليم
الأخت الريفية المناضلة تفضل شكلاط هولاندا على شباكية المغرب في هذا الشهر الفضيل.
الأخت الاستثناء في الريف المغربي تفضل فرماج الكفار على زيت المسلمين.
الأخت بديل الزفزافي تفضل لغة المستعمر القديم الجديد على اللغة العربية، لغة بني جلدتها.
تبا لهذا النضال الذي لا ينجح الا على ضهر دبابات الاعداء، و ضغوط السفارات، و الاستعلاء على المواطن بجنسية بنس الاسفر.
اتمنى لنوال بنعيسى مزيدا من الكفاح والثبات...
الكارثة أن يهرب أبناء الوطن ويطالبوا باللجوء من دول تحترم حقوق الإنسان فعليا لا شفويا وأمام عدسات الكامرات .
الذي يطالب باللجوء لا يسمح له و ليس من حقه الانخراط في العمل السياسي و الحقوقي من أجل وطنه الأصلي ...
إنها المصلحة الشخصية التي فضلت الابتعاد عن الأهل و الأحباب و الجيران و سجل ذكريات الماضي ... اللجوء السياسي يطالب به الشخص و من حقه إذا كان يعاني كفرد لا كعميد يقود حركة كرامة و إنسانية يريد أن يتميز بها عن غيره دون كل سكان وطنه الذي لا بديل عنه ..
و أنت حرة بعد اليوم ، لا تستخدمي بلدانا أخرى ضد بلدك الأصلي ...
البارح المجاطي و اليوم بن عيسى...
القضية فيها انّ !
الان هي في هولندا فلتجتمع بمن تريد وتخرج مع من تريد والله حتى راحة وارتحنا من هذه الوجوه.
افعلي ما تريدين
نحن في بلدنا المغرب رغم كل شيء
الحمد لله على نعمة الاسلام
عما قريب ستندمين على ما فعلت
وسترغبين الرجوع الى اصلك لكن ستجدين نفسك هرمت واشتد شيبك
اللهم لك الحمد والشكر على كل حال في بلدنا المغرب
بل مغاربة معتزيين بانتمائهم لهذا الوطن ....
اتعجب لماذا تعمل الدولة مجهودا كبيرا لتسويق نفسها على انها دولة حق وقانون ثم تقوم في الان نفسه بهدم كل ما بنته من خلال هكذا ملفات!!! لماذا تعطي المملكة الفرصة سانحة للاروبيين لابتزازها بملفات يمكن ان تحل في نصف ساعة!!!
لماذا ترغمون المغاربة على الاستقواء بالدول والمنضمات و اللوبيات و تعطونها الفرصة لابتزازكم؟؟
في ملف الريف الدولة مدانة كما في باقي ربوع الوطن.المشكل ليس في المواطنين. فلا يعقل ان لا يتوفر الدواء و الاستشفاء و الشغل و المواصلات و الامن بعد عقود وعقود من الانتظار!!تصوروا ان القطار لم يصل الجنوب بعد، ثم متى تصرف الدولة تعويضات للمغاربة خاصة وان الانترنيت فنذ زعم ان المغرب بلد فقير؟؟ فنحن نعلم الكثير والكثير ونسكت لعلكم تحترمون انفسكم و القسم الذي اقسمتم فتتصرفون التصرف الصواب!!!ايوا الله اهديكم.
اتمنى ان تمنع قفة رمضان وان تدشن بنوك الطعام واللباس ونقوم بجمع التبرعات بصفة دورية ومنتظمة حتى يستفيد المعوزون على طول العام.
سيري و جري لي فجهدك. المغرب عندو ناسو و اهلو.
اذا قبل حراك الريف كنتي تعيشين بحرية...ايوا الحمد لله.
من جهة اخرى...في جميع البلديات و المقاطعات و الادارات في الوطن من يشتغل فيها هم ابناء المنطقة...يعني اذا كان احد يعرقل لك مصالحك في الحسيمة فهم ابناء جلدتك من اهل الحسيمة و لا علاقة للإدارة المركزية بالأمر....
كان هناك قضية قانونية تتعلق بمدة الحكم الموقوف التنفيذ الذي حوكمتي به و عنذما انقضى الشرط القضائي صرح لك بالسفر اينما تريدين...وطبعا الآن ظهر سبب السفر الحقيقي وليس كما تدعين انه كان للمشاركة في ندوة عن السلام...فالواضح جدا ان مسألة طلب اللجوء كانت تطبخ منذ مدة طويلة...
على كل بالتوفيق...
اتفق مع بعض الاخوان الذين قالوا ان الجميع يريد ان يطلب اللجوء..واجزم ان حتى العثماني يريد ذلك مادامت ماء العينين داهبة للإستقرار هي الاخرى في كندا و شباط متنقل بين المانيا و تركيا....ولا تقلقو جميعا..فنحن الباقون هنا سنقاتل من اجل هذا الوطن ضد الاعداء و ضد المفسدين..ولن نهرب منه و نتركه بين مخالبهم ابدا..سنقاتلهم حتى ننتصر...بإذن الله.
لا نعرف ما هي الاسباب قصة حب ام فرصة عمل هده امور تخصها
اما الاهم في المغرب فهو الامن وهو هدف استراتيج
اما الدين ينادون بتقسيم المفرب تحت اي شهار فلا مكان لهم واعرابهم نكرة
هدا لا يعني ان الحكومة لا يجب ان تراجع حساباتها في ما يخص مراقبة الحشابات خصوصا المؤسسات العمومية والصفقات
ولا تلجل فقط الى المواطن البسيط لترديه فقرا
كفا من التلاعب بارزاق وخيرات الوطن
فليس هناك نار بلا دخان
انت اصلا اراك ديجا قلبت الفيستا بانسلاخك من الجنسيه المغربيه وتقمصك الأمريكية.
السيده هذه على الاقل عندها مبرر باش تغادر لبلاد وانت اشم سبب كان عندك؟
اش كاين في امريكا باش متبانش معاها هولندا؟
واش صحابلك مكنعرفوش حالتكم تما في هذاك امريكا ولا؟ والسمعه لي عندكم .
الباسبور الازرق ديال موالين لبلاد السي محمد انتوما غير هاجمين عليهم
الوكان غير بقيتي ساكت . لكن انت جيتي لينا بالاستعلاء والتفرعين .
فروم لاس بيغاس نيفادا قلاك اوباسبور زرق .مضحك ومخجل او مبكي في آن واحد.
قلتي أنت كنت من الطبقة الكادحة و أمريكا هيا لي رداتك بنادم.
كون يقيتي ف المغرب كون راك باقي طبقة كادحة ولا كون راه كلاك الحوت ديال المتوسط،و يلا كان عندك شي زهر كون راك فأروبا دابا.
Vive notre cher pays , vive tous les marocains sauf les traîtres et vive notre cher Roi Mohamed 6
من أتباعه الهجرة (اللجوء السياسي )
من مكة إلى المدينة(أهل المدينة ليسو من بني قريش )
نعم،مؤسف أن يكون بلدنا في هذا المستوى الدنيء والا لما أغلبية المعلقين يرغبون في الهروب من هذا البلد!!!!هل فعلا المغرب يكون جحيما الى هذا الحد؟ لماذا الأغلبية تسعى أو على الأقل تتمنى أن تهرب؟
صحيح أن المخزن وكبراء البلد وساسته وأثريائه ليسوا مع الأسف في مستوى العصر ومستوى اللحظة من جهة أفكارهم وعقولهم وقلوبهم، وهذا بلاء وأي بلاء.
يبدو أن البلاد تسير بخطى حثيثة نحو "نظام بوليسي" قمعي وتخنق الحريات وتلفيق الاتهامات والأحكام الجاهزة في حين نرى الدول والحكومات التي تنشد التقدم والتطور والازدهار والرخاء لمواطنيها تعمل جاهدة على ترسيخ الوعي بالحقوق قبل الواجبات وترسيخ العدل العدل وسلطة القانون...
لتعبر إلى بر الأمان والاستمرارية والديمقراطية الحقة التي تنعم بها الدول المتقدمة اوالتي أقلعت وسارت في نفس المنوال(كوريا البرازيل تركيا ..)...
النضال ذا مصداقية، هو ذاك النضال الذي يكون يدخل في إطار القانون و أن يكون يخدم وطنه .
الرحيل من أجل الرحيل ، لا يفيذ في شيء ، سوى كونه نقطة سوداء تكون على الراحل، أو تكون نقطة سوداء على وطنه !!!.
هدا قول الله سبحانه وتعالى
ادن من حقك ان تهاجر
وقال الله سبحانه وتعالى كدالك في هدا
واهجرهم هجرا جميلا
ابحتوا لكم ادن عن مكان اخر بدون بكاء
وادا كانت هناك مشاكل في الهجرة
هناك منظمات حقوق الانسان
اطرحوا عليهم هده المشاكل
الوطن في حاجة ماسة إلى من يضحي من أجله لا من يريد فقط أن يسلب منه ما أمكن.
احب وطني وتقاليدي المغربية لم تتغير و ابناءي لا يتزوجوا الا مغربيات .
قالك هولندا. اللجوء السياسي للخونة فقط.
وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۖ قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ۚ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُم مَّا سَأَلْتُمْ ۗ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ۗ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ ۗ ذَٰلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ
وماذا عن امثالك الذين يأكلون من خيرات المغرب و لحم اكتافهم و العقول واللسان الذين يفكر و يتكلم بهما بفضل التعليم العمومي المغربي و رغم ذلك يسبون المغرب....ا ليس هذا هو عين من يأكل الغلة و يسب الملة....او هو نفاق والسلام..ام هو جهل او حقد.....
من جهلكم تنعتون الاخرين بما فيكم....
وكأن الدول التي تتشدقون بها هي من تمنحكم الحياة....من حق المغربي الذي يعيش في اي دولة في العالم ان يفتخر بأنه مغربي...فلولا انه ولد وتربى و تعلم في المغرب ماكان سيهاجر الى تلك البلاد...ام انكم تعارضون حتى الله في قضائه و قدره...هم قدر لهم الله ان يعيشو وقد يموتو في بلد اخر فمالكم انتم تنطقون كأنهم هم من كتب قدرهم بانفسهم...كم من راغب في الهجرة لم تكتب له و كم من هاجر لبلاد فوجد نفسه في بلاد ثالثة غير التي كان يريد اصلا...وكم من جرب الهجرة كمغامرة فنجح وكم من واحد جرب الآف المرات ولم ينجح ابدا....
كفاكم حقد اغرق عقولكم جهلا ونفاقا....
عاش المغرب...وما عاش من أكل أو يأكل من خيراته و يسبه.
avec ces responsable malade egoiste qui travaille pour des agenda etranger specialement francaise,et avec une media corronpu
un homme libre n a que quite votre paradie de ali baba,car il n y a pas d avenir
le risque d avoir un future pour vos enfant au maroc et tres grand,ce qu elle a fait c est normale
et vous aussi vous avez le droit de defendre l injustice de l etat
فنوال بنعيسى منعوها من السفر للمشاركة في الملتقيات التي تدافع عن المسجونين ولكن تركوها لتهاجر لأنهم ضنوا انها الطريقة الوحيدة للتخلص منها.
مني كيرجعو لبللدهم كيبقاو يفوحوا على اخوتهم فيهم عقدة النقص وهوما كانو كياكلو غير
لبطاطا ليل ونهار بلالحم والزبدة الرومية مع لخبز الحامض الغليظ ديال الفرص
كيجيو لحسيمة كتولي لمدينة بحال داز عليها الجراد كلشي كيطحنوه
بالجوع مساكن اما العياشة ره شابعين كل خير فبلادهم وحامدين الله
حت كيخدمو بعرق جبينهم اما روافه السعايين كيمشيو لاوروبا يسعاو من سيادهم
اقبح حاجة عندهم فلحياة هي العمل والدراسة
قالك خصهم جامعة معرت شكون يقرا فيها ليفونتوم
وهوما غير يوصلو للباك اغلبيتهم كيسقطو و كينقزو لاوروبا
تركت الزوج و الأبناء وهاجرت إلى هولندا دون رجعة! فماذا ينتظر منها إن أصبحت في مركز سلطة؟؟؟؟؟؟
لكن الهلاصة من يحاول تن يحاصر المغرب و يخلق له المشاكل في المغرب فليعلم انن يعادي كل الشعب ووليس الملك و لا الحكومة لان المتضرر هو السعب كما هو مشكل الصحراء هده الدول تضغط ليس ٩با فبكم بل لمصالحها التي يمكن ان تفاوض عليها فتبا للبياعة ينشرون الاخبار المسيىة في كل مكان حتى في الساجد و يخوفون المغاربة بعدم الهاب الى المغرب و هناك من يقوم بهدا عن جهل