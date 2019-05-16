24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

16/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4205:2212:2916:0819:2620:54
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد 5 سنوات .. ما تقييمكم لأداء فوزي لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. عصير المزاح -9-: "ماتقيش حمارتي" ولا للمعاملة السيئة للحيوانات (5.00)

  2. زرقاءُ البحر ودموعِ اللؤلؤ (5.00)

  3. "خارجية فرنسا" تصنف المغرب "آمنا" وتحذر من التحرش والسرقة (5.00)

  4. إشادة برلماني تحوّل "رواء مكة" لأوريد إلى رواية شهيرة بالمغرب (5.00)

  5. "القطب العمومي" يستقطب المشاهدين في رمضان (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | لقاء مفصلي بين وزارة التربية وطلبة الطبّ يحسم "السنة البيضاء"

لقاء مفصلي بين وزارة التربية وطلبة الطبّ يحسم "السنة البيضاء"

لقاء مفصلي بين وزارة التربية وطلبة الطبّ يحسم "السنة البيضاء"
هسبريس- مصطفى شاكري
الأربعاء 15 ماي 2019 - 22:30

تُسارع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الزمن من أجل احتواء أزمة طلاب الطب بالمغرب، بعدما صار شبح السنة البيضاء يهدد الموسم الجامعي الحالي، بحيث عمدت إلى عقد لقاء طارئ، أمس الثلاثاء، مع ممثلي التنسيقية الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.

الاجتماع، الذي دام نحو خمس ساعات، بدءا من الساعة الثانية إلى حدود السابعة مساء، تطرق إلى إشكالية "البلوكاج" التي تسم الكليات التسع للمملكة، بعدما بلغت مقاطعة الدروس الوطنية والتطبيقية أزيد من ثمانية أسابيع، إلى جانب إمكانية مقاطعة امتحانات الأسدس الثاني من السنة الجامعية الحالية، في حالة لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق مشترك من شأنه إنهاء الأزمة.

وأوضح مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن اللقاء الثنائي لم يُسفر عن أي نتائج تذكر، معتبرا أنه "محطة لترسيخ الثقة فقط بين الأطراف". وزاد: "لقد أنصتت الوزارة الوصية لمختلف نقاط الملف المطلبي المتعلقة بالطلبة، ووعدت التنسيقية بدراسة مختلف النقاط التي أدت إلى التوتر الحالي؛ لكنها سوف تُجيب عن تلك الإشكالات غدا الخميس، من خلال بعث العرض الوزاري النهائي إلى التنسيقية".

في هذا الصدد، قال إلياس خطيب، عضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب، إن "الاجتماع انعقد بحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب المفتش العام للوزارة، وكذلك مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة وعمداء الكليات"، مشيرا إلى أن "اللقاء قام بتصحيح المغالطات الواردة في هذا الشأن، لاسيما الاتهامات التي وجهت إلى الطلبة بأنهم تسببوا في البلوكاج".

وأضاف خطيب، في تصريح لهسبريس، أن "اللقاء تدارس أيضا النقاط العالقة في الملف المطلبي، بما فيها مباراة الإقامة وإشكالية زيادة السنة بالنسبة إلى طلبة طب الأسنان، حيث كانت هنالك موافقة مبدئية على تحرير محضر بين الطرفين؛ لكن لم يتوصل إلى اتفاق نهائي من قبل الوزارة الوصية"، مبرزا أن "التنسيقية تنتظر توصلها بالمقترح الوزاري النهائي، في غضون عشية غد، ليتقرر بعدها التصويت في الجموع العامة، بين رفع المقاطعة أو الاستمرار فيها".

وسبق أن عقدت التنسيقية الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لقاءات تواصلية مع عدة أحزاب سياسية أخرى؛ من بينها الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، وفريق الأصالة والمعاصرة، وكذلك فريق الاستقلال، وفريق التجمع الدستوري. كما عرضت هيئة التدريس في الكليات وساطتها بين التنسيقية وبين كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (41)

1 - طالب الأربعاء 15 ماي 2019 - 22:50
لا عودة بدون تحقيق المطالب بما فيها مباراة الاقامة والداخلية والسنة سادسة لطب الاسنان كنقط لا رجوع.
واش نبقاو كل سنتين نديرو مقاطعة ؟ راه حاا عنا كنمرو بظرفية صعيبة بالبويكوط وكيضيع منا الزمن ومصاريفنا لكن لايمكننا الاستمرار في هذا المستقبل المظلم بعدما تم الاعتراف بدبلوم الكليات الخاصة التي لا تتوفر على مستشفيات جامعية و محاولة دمج طلابها في مسستفشيات الدولة التي نعاني اصلا من الاكتضاظ بالمصالح التي تصل بعضها الى 50 طالب في المصلحة . تاهيك عن محاولتهم اعطائهم حق مباريات التخصص بكلياتنا علما اننا لم ندرس بنفس الظروف ولا نفس التنقيط والامتحانات .وان مر هذا القانون فنتظروا انشاء عشرات الكليات الخاصة في ااسنوات المقبلة لكي يصبح الطب مهنة اصحاب الشكارة . وتصبح الكلية العمومية مثل ماهي عليه المدرسة العمومية بعدما تم تدميرها من طرف الخواص.
التدريس بالقطاع العام والخاص في الدول التي تحترم تكافئ الفرص يجب ان يكونا خطان متوازيان لا يلتقيان .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
157
2 - ضد الخوصصة الأربعاء 15 ماي 2019 - 22:57
هل ستنتصر الدولة لطلبة الطب العمومي وتضحي بطلبة الطب الخاص (الملايين)؟ من الصعب تصور ذالك !!!ولكن أتمنى ان ينتصر صوت الحق ويعود الطلبة الى دروسهم وامتحاناتهم وحسبنا الله ونعم الوكيل فيمن أراد ان يحبطهم وينزل من قيمتهم وهم من خيرة نجباء ابناء الشعب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
109
3 - Hicham الأربعاء 15 ماي 2019 - 22:59
إقالة أمزازي هي الحل ولاحل غيره في جميع الملفات الست العالقة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
85
4 - الحاج الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:00
لقد قلت ان المسؤولين في هذا البلد يتقنون فن المراوغة والكذب بالامس قالوا بان جميع مطالب الطلبة تحققت واليوم يقولون سنبعث لكم غدا بالرد النهائي بعد ثلاثة اشهر وهم يراوغون مخططهم واضح للجميع هو خوصصة الكليات بعد ان نفضوا ايديهم من الصحة وشرعوا في تخريب ما تبقى كفي من الكذب على المواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
92
5 - هه هه الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:00
ثمانية اسابع رقم يستوجب اعلان السنة البيضاء لصقل كفاءات اطباء الغد بدل كور واعط للاعور الذي يميز التكوين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-42
6 - bonjour الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:03
تحية نضالية عالية الى طلبة الطب ابناء الشعب وشكرا للطلبة الاطباء البرجوازيين على تضامنهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
81
7 - طالب طب الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:05
الوزارة هي من تقوم بالبلوكاج و تنهج سياسة الاذن الصماء ، Normalement un établissement qui se respecte et qui a pris l'initiative de faire une faculté de médecine privée doit assumer et leurs faire un chu pour les stages l'internat et le résidanat, ils savaient depuis le début du projet le parcours d'un médecin. Mais dans ce pays de merde, les gens veulent juste gagner et ne rien donner !! Assumez vos décisions, Assumez vos responsabilités! Vous voulez faire du business, faites le loin de la médecine.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
56
8 - غيور على التعليم العمومي الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:06
الله ينصركم على لوبيات الفساد التي باعت التعليم العمومي الله معاكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
66
9 - مساسي الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:18
معمرني شفت شي وزير ديال التعليم بحال هدا فكاع دوك اللي دازو من قبل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
37
10 - مواطن الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:29
يا معشر الطلبة الأطباء , تحية لكم على صمودكم العالي أمام كل الظغوطات , أنتم آخر خط دفاع أمام مخطط الخوصصة , أرجوكم لا تستسلموا ولا تقبلوا بالفتات فتنقلبوا خاسرين , هدفهم الآن الضحك عليكم بقليل من المطالب لترجعوا للدراسة , لا تنسوا أن الضغط عليهم وليس عليكم .
أترجاكم أن لا تتركوهم أن يدمروا الطب بالخوصصة كما دمروا التعليم العمومي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
63
11 - Aziz الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:30
سنة بيضاء و تحقيق المطالب أحسن من سنة بدون نتيجة على المدى البعيد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
57
12 - عبدالحليم الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:35
التعليم دجاجة تلذ ذهب ،الاموال اعمت الدولة ،دخول القطاع الخاص في تعليم الطب٠٠٠٠ صلاة الجنازة على الطب٠٠٠٠قد يصبح طبيب من كان في افظل الاحوال ان يسير محل تجارة ابيه٠٠٠٠٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
13 - التعليم والصحة في خطر الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:39
لكي تتملص الدولة من مسؤوليتها عن الصحة والتعليم دمرت المدرسة العمومية و المستشفى العمومي لكي تجبر المغاربة على الذهاب للخاص فترتاح من مصرافيهم
نفس الشيء الآن الدولة تدمر الكلية العمومية وتتملص من مسؤوليتها في التعليم العالي
شيء مستفز أن طالب في كلية خاصة بدفع 13 مليون لكليته ثم يريد الإستفادة من التداريب في مستشفى عمومي فقط لأنه يدفع المال لمادا لا يستفيد الفقير لمادا فقط من يدفع المال للقطاع الخاص يريد أن يستفيد من مستشفى عام
قمة العبث
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
14 - طالب ولد الشعب الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:43
بعض اساتذة الطب ( لا اعمم ) هم السبب فيما نحن عليه بقبولهم التدريس بهذه الضيعات الربحية الخاصة التي لا تراقبها الوزارة .
يتخرج سنويا اكثر من 3300 طبيب على الاقل فعاى الدولة تجهيز المستشفيات العمومية و الرفع من عدد الاساتذة المؤطرين للرفع من مناصب التخصص . وتخفيز الاطباء للاشتغال بالقطاع العام بتوفير ارضية اشتغال علمية وليس مجازر و براتب يحفظ كرامتهم .
وليس الاكثار من الكليات الخاصة دون مستفيات جامعية تابعة لها ودمجهم في منتصف الطريق مع الطلبة بالقطاع العام علما انهم لم يكونوا في تفس الظروف ولا نفس نظام التنقيط.
فهنالك من اجتاز المباراة اكثز من مرة لولوج كلية الطب العمومية ( التي سيتم تدميرها تدريجيا) . بينما اخر دخل كلية طب خاصة مباشرة بفضل اموال والديه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
15 - ام احمد الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:48
الله ياخذ الحق في لي كان السباب . طلبة طب بلاصتهم في كلية ماشي في زنقة ، ولكن منخافش عليكم وليداتي وعي ديالكم بينتو عليه و بالتضامن و النضال لبغيتوه اتاخدووه
خلاصة القول : تبارك الله عليكم و الله يحجبكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
47
16 - abdelmajid oujda الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:50
باسم الله الرحمان الرحيم
اظن بصفتي اب انه حان الوقت لمواصلة الدروس و الامتحانات خصوصا و انه هناك وعود لحل اغلب المشاكل.
و النضال بكيفيات اخرى ان بقيت البعض من النقط لم تتوصلوا الى الاتفاق في شانها .
وتحية للجميع و الحلول تكون بالحوارات و الانصات بين الاطراف
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-52
17 - Houssam الأربعاء 15 ماي 2019 - 23:54
تحية لاهل الطب
تحية للنخبة
تحية لمن سهروا الليالي من اجل التحصيل العلمي
تحية لكم ايها الشرفاء و ايتها الشريفات عل صمودكم و دفاعكم عن الصحة العمومية التي اصبحت تعيش وضعية مزرية بسبب تكالب اصحاب المال و الجاه عليها
الخزي و العار لكل من يحتقر النخب و نتمنى ان ينصت المسؤولون لصوت الطلبة حتى يعودوا للمدرجات و للتداريب في اقرب وقت.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
38
18 - وطني الخميس 16 ماي 2019 - 00:01
عليكم بالصمود يا خيرة شبابنا ان النصر آت انشاء الله بحيث ان الحق معكم و مطالبكم مشروعة و لا تيأسوا و لو حصلت سنة بيضاء مسؤوليتها على عاتقهم هم من يغيرون في القوانين كل سنة و لا يشركون المعنيين بالامور اصحاب الميدان
إياكم ان تضحوا ب 60 يوما من المقاطعة دون تحقيق اي شيء انهم اوشكوا على الانهزام حيث ما كايحشموا و ما عندهوم السوق في المصالح العليا لهدا الوطن انتم ابناء المستقبل عليكم بالصمود و الصبر النصر حليفكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
19 - البعمراني الخميس 16 ماي 2019 - 00:06
الحل كان موجودا وسهلا لكن. هذه الحكومة لا تريد انجاز اي شيء. طلبة كلية الطب الخاص التي لا يدخلها. الا اصحاب الشكارة. عليهم ان يستمروا. فيها الى نهاية المشوار. لمادا سيزاحمون طلبة كليات الطب العامة. الحكومة اعتمدت. على التخويف من السنة البيضاء وأن الاضراب سيفشل. لكن جميع الكليات توقفت. ماعدا كلية طب الرباط. يدرس بها الطلبة العسكريون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
28
20 - Adil الخميس 16 ماي 2019 - 00:07
الكل في هذه البلاد السعيدة كيضرب على راسو هل تعلمون ايها السادة ان 70% من طلبة كليات الطب الذين يحتجون ويناضلون ضذ الكليات الخاصة قد درسوا في المدارس الخاصة من الابتدائي حتى الباكالوريا، وعندما استشعرو منافسة زملائهم في التعليم العالي الخاص اصبحو ضذ التعليم الخاص كلنا مع فتح الباب امام استثمارات الخواص في شتى المجالات وجميع القطاعات للرفع من المردردية و زياذة عدد المتخرجين من اجل الرفع من الجودة و انخفاض اثمنة الاستشارات الطبية الباهظة.اما الإضراب8 أسابيع كل سنة نتيجته تكوين أطباء المستقبل متخصصون في الاضربات سيطالبون بتوريث المستشفيات المغربية مما سيؤي إلى القضاء على مستوى التكوين الطبي بسبب غرور طلاب يدرسون بالمجان رغم عنى اسر فئة كبيرة منهم هل هذا هو العدل هل العلبة المضربين ماذا سيطالبون لما يصبحون أطباء المستقبل متخصصون في الاضربات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-58
21 - ولد العمومي الخميس 16 ماي 2019 - 00:09
الحكومة تضيع الزمن الجامعي والمدرسي. سياسة النعامة التي لن يجني من ورائها المغرب الا الخسارة. في الدول التي تحترم المواطن يقال الوزير ويحاسب اما نحن فنرى ابناءنا يضيعون امام اعيننا.هل يفكر المسؤولون في مصاريف الطالب من جيب الاباء الذين يكدحون لتوفير لقمة العيش. اظن بان البطن المنتفخ والمملوء نعمة لا يفكر في الكدح...والا لماذا فرض الخوصصة على الطب العام. هذا هو ما يجب ان يفهمه المواطن...مزيدا من الصمود وما ضاع حق وراءه طالب...ونحن كاباء مستعدون للسنة البيضاء بنفس استعدادنا للعدالة والانصاف.....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
22
22 - البعمراني الخميس 16 ماي 2019 - 00:10
الحكومة الحالية لا ثقة فيها لقد سبق وقالت انها قد لبت المطالب. بدون ان تفصح عنها. ثم تعود وتقول. ستبعث الاجوبة النهائية. يعني مسؤولون وزراء ويكذبون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
23 - Frustrated الخميس 16 ماي 2019 - 00:18
ترسيخ الثقة بين الطرفين آخر ما يمكن لهذه الحكومة ان تكترث له لانها تخطط بعيدا عن هموم الشعب و لا يهمها سوى ارضاء فدريكا موغيريني و امثالها . انها تلميذ نجيب في هذا الشق و تضحي بكل شيء في سبيل ابقاء الباب مفتوح في وجهها للظفر بقروض ترهن مستقبل البلاد و تقوض ما تبقى من مكتسبات اجتماعية سواء تعلق الامر بالصحة او التعليم العمومي. ما يهم حكومة السي عثمان هو التوازنات الماكرو اقتصادية و تقليص الانفاق العمومي و لو تطلب ذلك التضحية بكل الخدمات الاجتماعية و فتح المجال امام مافيا القطاع الخاص لنهب جيوب المواطن
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
24 - طالبة طب الخميس 16 ماي 2019 - 00:21
حنا كطلبة طب مطالبنا معقولة و وزارة ككل بلاغ او من ورا كل اجتماع كتبين لينا انها كتدعم المصالح ديال طلبة الخاص او كتهمل مصلحة ولاد الشعب لي هما احق و اولى ولا يحق حتى شي جهة اخرى من غير الخواص انها تدوز مباراة الداخلية و تمارس تداريب استشفائية chu لا مجال للمقارنة بينا او بينهم نظرا لاختلاف لي كاين بينتنا اوكتبقا الخاص الخاص و العام للعام او كل يلعب ف باب دارو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
25 - امين الخميس 16 ماي 2019 - 00:21
أودّ الإشارة بان هوءلاء المضربين الحقودين كلهم أتوا من مدارس القطاع الخاص وان من اوءدالتعليم العمومي هم رجال التعليم أقول جلهم اللذين تعاطوا للساعات الإضافية وراكموا الثروات منها وان من يوءد الطب العمومي هم الأطباء العموميين اللذين يتركون المستشفيات ويعملون بالمصحات الخاصة لا تريدون المنافسة طلبة القطاع الخاص هم مغاربة والمستشفيات لم يقم ببناءها احد بل دافعي الظراءب وهوءلاء الطلبة ابناوءهم وشكرا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-23
26 - عمر 51 الخميس 16 ماي 2019 - 00:23
أمزازي عبد مأمور لعبد مأمور. السؤال من هو الذي يأمره أن يفعل كذا وكذا ؟ من يعتقد أن أمزازي يحل مشكل طلبة الطب فهو واهم، ومن يعتقد أن العثماني يحل مشكلة طلبة الطب فهو واهم. العثماني وأمزازي وغيرهم عبارة عن دمى تتحرك بآوامر ليس إلا ووووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
23
27 - Dija2019 الخميس 16 ماي 2019 - 00:26
كفى من العبت بمستقبل أطباء الغد... تحددون معدلات عالية للإنتقاء وولوج مباريات كليات الطب بمعنى أن دراسة الطب لا تخول إلا للمتفوقين دراسيا.... والآن وبإنشائكم كليات خاصة تريدون إرساء قانون يجعل المتفوق متساويا مع الكسول.... فهل من الصواب ان نعطي لقب طبيب كفؤ لشخص لم يكن بالاصل متفوقا ام انه يستحقه لانه ابن "مول الشكارة " ودرس في جامعة خاصة...
إنه العبت... حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
28 - مواطن غيور على بلده العزيز الخميس 16 ماي 2019 - 00:35
تمعنوا معي صفة و هوية الجهة التي تملك ( مشاريع و شركات) هذه الكليات الخاصة ولكم واسع النظر.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
12
29 - وطني الخميس 16 ماي 2019 - 00:40
تتمة للتعليق رقم 18
نحن لسنا ضد طلبة الطب الخاصة هم كدالك شبابنا و مستقبل بلادنا و لكن على من اخدوا لديهم الاموال ان يوفروا لهم المستشفيات للتدارب هم يريدون المال فقط اخدتم من هؤلاء 14 سنويا وفروا لهم الدراسة و التكوين لمادا الزج بهم على زملائهم في العمومي و خلق مشاكل للطرفين؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
30 - محس الخميس 16 ماي 2019 - 01:09
مبدأ الاستقواء و سياسة الخروقات المفضوحة و المقبتة تتجلى في التضحية بالتعليم العمومي لفايدة الخوصصة الانتهازية ضدا على ما تسير عليه الدول التي كونت لنا العديد من الاطباء داخل المفىب و خارجه فهل توجد كليات الطب الخاص بفرنسا التي تتوفر على كلية في كل مدينة و نحن ننكر الجميل و نتنكر لللغة الفرنسية التي تكون بواسطتها أطر و أطر في شتى الميادين و نتمشدق بأنها ليست لغة البحث و العلم اللهم نسألك اللطف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
31 - قارئ الخميس 16 ماي 2019 - 01:10
لماذا يذهبون الطلبة المغاربة لدراسة الطب خارج المغرب والعملة الصعبة تخرج معهم ولماذا لا نوفر جامعات خاصة بالمغرب والحفاظ على العملة الصعبة وخلق مناصب الشغل لليد العاملة والأستاذة بالجامعات وكذلك نراقب التكوين وسد الخصاص الحاصل في المجال الطبي كما أرى حاليا المرضى في المستشفيات بدون أطباء الاكتضاظ والازدحام الاطباء غاءبون ////فكرة جيدة جامعات الطب خاصة وان تكون أحسن من الجامعات العمومية ‘‘‘‘‘‘‘‘‘/////
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
32 - Professeur de médecine الخميس 16 ماي 2019 - 01:25
Normalement un étudiant qui a choisi de faire médecine par vocation et patient n a a se soucier que de sa formation académique et pratique
Son seul objectif est de se former bien et correctement
Perdre huit semaines à revendiquer sans aucune logique quelle que chose qui interesse les étudiants du privé est indigne d un étudiant de médecine
Les sept années d études sont insuffisantes et de surcroît ces ces étudiants les amputent par les grèves quelle formation auront ils celles laisse déjà à désirer
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
33 - hayat الخميس 16 ماي 2019 - 01:39
abdelmajid oujda
سيدي مع احتراماتي لك. تقول بصفتك اب تدعو الطلبة لاستئناف الدروس... اقول لك انك لا تخاطب تلاميذ قاصرين....هؤلاء طلبة اطباء راشدون مسؤولون واعون..
لا وصية لك عليهم... ولا دخل للاولياء في هذه الشؤون المصيرية..احتراماتي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
34 - الكفاءة ثم الكفاءة الخميس 16 ماي 2019 - 01:54
في ما مضى كانت الدولة من أجل الولوج إلى كلية الطب ومدارس المهندسين تقوم باحتساب بالإضافة إلى نقطة الوطني والجهوي نقطة المراقبة المستمرة ولكن الدولة اكتشفت وتيقنت بأن هناك تجاوزات خطيرة ومفضوحة من طرف بعض المدارس الخصوصية بحيث ان هناك بعض التلاميذ يحصلون على معدلات في المراقبة المستمرة 19,00 ولكن معدلات الوطني والجهوي كارثية 11,00وعليه اكتشفت الدولة وتيقنت بأن هناك تجاوزات خطيرة ومفضوحة من طرف بعض المدارس الخصوصية بحيث ينفخون في النقط نفخا وعليه اقتنعت الدولة وقررت أن الولوج إلى الطب والهندسة يكون باحتساب 85%من الإمتحان الوطني و25%من الجهوي لأنه هو المعيار الحقيقي. الدولة بواسطة العفاريت والتماسيح تريد أن تمرر هذه القوانين للقضاء على الصحة العمومية مقاومتكم أيها الطلبة الأطباء هي إنتصار لوطنكم ولشعبكم وللكفاءة ومحاربة المتاجرين بالصحة العمومية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
35 - hh kk الخميس 16 ماي 2019 - 02:06
اغلب الطلبة الذين يدرسون الطب سبق لهم ان تعلموا في المدارس الخصوصية قبل البكالوريا والان بعد ولوجهم كليات الطب العمومية صاروا يتهمون زملاءهم الذين يدرسون في كليات الطب الخصوصية بقلة المستوى ياسادة كان بامكان كل هوؤلاء الطلبة لو وفرت الدولة مقاعدة ان يدرسوا مثلكم وربما سنجد منهم احسن منكم قدرة فالدولة حين رخصت للمدارس الخاصة التعليم الثانوي اصابت وافررزت نخبة من التلاميذ المتفوقين الذين اغلبهم في الكليات ذات الاستقطاب المحدود ولماذا لا تتحمل الدولة ولو قسطا من الاعباء على الاباء الذين يدفعون لهذه الكليات الخاصة انه من باب الانانية اقصاء هوؤلاء الطلبة من الحقوق التي يتمتع بها الطلبة في اخواص
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
36 - محمد الخميس 16 ماي 2019 - 02:18
طلاب كليات الطب الخاصة مستواهم ضعيف ولم يحصلوا على معدل العتبة للولوج إلى كليات الطب العمومية .وحتى من حصلوا على معدل العتبة بالمال في الثانويات الخاصة فشلوا في اجتياز المبارة.والآن يجتازون السنوات بدفع المال والحكومة تعرف هذا وتتغاضى عنه إذن ..........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
37 - simo الخميس 16 ماي 2019 - 02:45
الاحصائيات تقول ان 70في المأة من طلبة كلية الطب الخصوصية حصلوا على البكالوريا بمعدل يفوق 16 و الان هما كيقراو احسن منكم و مستواهم سوف يفوق مستواكم بكثير و انتم بسبب تعجرفكم وحسدكم تريدون كسب عطف الرأي العام باستعمال أسطوانة اصحاب الشكارة و شراء الدبلوم و كل ما هو بليد ومتجاوز.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-10
38 - A Mr le Professeur الخميس 16 ماي 2019 - 02:52
ca nous fait très mal mr le professeur d'entendre ce genre d'avis d'une personne qui fait partie du groupe des médecins, comment ça un étudiant en médecine doit se focaliser sur ses etudes uniquement ? Est ce que croyez que vous formez des robots? Sachez que ces étudiants sont la crème de la crème. Et n'ont pas besoin de ce genre de conseil décourageant des personnes qui doivent être les 1eres a les défendre
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
39 - ولد الشعب الحر الخميس 16 ماي 2019 - 04:28
السنة البيضاء مسموح بها فقط في الجامعات العمومية لأولاد المزاليط. اما أبناء الطبقة الميسورة من طلبة الطب سيتم إيجاد حل لهم عاجلا أم آجلا... بلاد الحكرة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
40 - البهجة... الخميس 16 ماي 2019 - 07:45
مشكلة التعليم العمومي او الخصوصي سواء.المشكلة في النوايا الحكومية واهدافها غير الريئة .الذي ينتمي الى التعليم الخاص او العام هو في الاخير نتيجة لسياسة تعليمية وان كان الفرق كما قال بعض المسؤولين في حك جيبك...لهذا فمطلبنا كاباء هو الشفافية وانقاذ الشباب من فوبيا المستقبل....
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
41 - Elmakhantar ABDELLALI الخميس 16 ماي 2019 - 10:14
كفى استهتارا بابناء الشعب انتم ايها المسؤولون ستحاسبون عن كل هذه الاعمال الخسيسة التي تبنيتموها غدا امام الله
بالامس كنتم ترغبون وتطلبون المواطنين من اجل تحقيق نتائج في الانتخابات والان انقلبتم على اعقابكم واصبحتم تتلاعبون بمستقبل الطلبة والطالبات( كونو اتحشمو)
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
المجموع: 41 | عرض: 1 - 41

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.