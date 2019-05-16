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كُتّاب وآراء
لقاء مفصلي بين وزارة التربية وطلبة الطبّ يحسم "السنة البيضاء"
تُسارع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الزمن من أجل احتواء أزمة طلاب الطب بالمغرب، بعدما صار شبح السنة البيضاء يهدد الموسم الجامعي الحالي، بحيث عمدت إلى عقد لقاء طارئ، أمس الثلاثاء، مع ممثلي التنسيقية الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
الاجتماع، الذي دام نحو خمس ساعات، بدءا من الساعة الثانية إلى حدود السابعة مساء، تطرق إلى إشكالية "البلوكاج" التي تسم الكليات التسع للمملكة، بعدما بلغت مقاطعة الدروس الوطنية والتطبيقية أزيد من ثمانية أسابيع، إلى جانب إمكانية مقاطعة امتحانات الأسدس الثاني من السنة الجامعية الحالية، في حالة لم يتوصل الطرفان إلى أي اتفاق مشترك من شأنه إنهاء الأزمة.
وأوضح مصدر مطلع لجريدة هسبريس الإلكترونية أن اللقاء الثنائي لم يُسفر عن أي نتائج تذكر، معتبرا أنه "محطة لترسيخ الثقة فقط بين الأطراف". وزاد: "لقد أنصتت الوزارة الوصية لمختلف نقاط الملف المطلبي المتعلقة بالطلبة، ووعدت التنسيقية بدراسة مختلف النقاط التي أدت إلى التوتر الحالي؛ لكنها سوف تُجيب عن تلك الإشكالات غدا الخميس، من خلال بعث العرض الوزاري النهائي إلى التنسيقية".
في هذا الصدد، قال إلياس خطيب، عضو التنسيقية الوطنية لطلبة الطب، إن "الاجتماع انعقد بحضور الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى جانب المفتش العام للوزارة، وكذلك مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة وعمداء الكليات"، مشيرا إلى أن "اللقاء قام بتصحيح المغالطات الواردة في هذا الشأن، لاسيما الاتهامات التي وجهت إلى الطلبة بأنهم تسببوا في البلوكاج".
وأضاف خطيب، في تصريح لهسبريس، أن "اللقاء تدارس أيضا النقاط العالقة في الملف المطلبي، بما فيها مباراة الإقامة وإشكالية زيادة السنة بالنسبة إلى طلبة طب الأسنان، حيث كانت هنالك موافقة مبدئية على تحرير محضر بين الطرفين؛ لكن لم يتوصل إلى اتفاق نهائي من قبل الوزارة الوصية"، مبرزا أن "التنسيقية تنتظر توصلها بالمقترح الوزاري النهائي، في غضون عشية غد، ليتقرر بعدها التصويت في الجموع العامة، بين رفع المقاطعة أو الاستمرار فيها".
وسبق أن عقدت التنسيقية الوطنية لطلبة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان لقاءات تواصلية مع عدة أحزاب سياسية أخرى؛ من بينها الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية، وفريق الأصالة والمعاصرة، وكذلك فريق الاستقلال، وفريق التجمع الدستوري. كما عرضت هيئة التدريس في الكليات وساطتها بين التنسيقية وبين كل من وزارتي الصحة والتعليم العالي.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (41)
واش نبقاو كل سنتين نديرو مقاطعة ؟ راه حاا عنا كنمرو بظرفية صعيبة بالبويكوط وكيضيع منا الزمن ومصاريفنا لكن لايمكننا الاستمرار في هذا المستقبل المظلم بعدما تم الاعتراف بدبلوم الكليات الخاصة التي لا تتوفر على مستشفيات جامعية و محاولة دمج طلابها في مسستفشيات الدولة التي نعاني اصلا من الاكتضاظ بالمصالح التي تصل بعضها الى 50 طالب في المصلحة . تاهيك عن محاولتهم اعطائهم حق مباريات التخصص بكلياتنا علما اننا لم ندرس بنفس الظروف ولا نفس التنقيط والامتحانات .وان مر هذا القانون فنتظروا انشاء عشرات الكليات الخاصة في ااسنوات المقبلة لكي يصبح الطب مهنة اصحاب الشكارة . وتصبح الكلية العمومية مثل ماهي عليه المدرسة العمومية بعدما تم تدميرها من طرف الخواص.
التدريس بالقطاع العام والخاص في الدول التي تحترم تكافئ الفرص يجب ان يكونا خطان متوازيان لا يلتقيان .
أترجاكم أن لا تتركوهم أن يدمروا الطب بالخوصصة كما دمروا التعليم العمومي
نفس الشيء الآن الدولة تدمر الكلية العمومية وتتملص من مسؤوليتها في التعليم العالي
شيء مستفز أن طالب في كلية خاصة بدفع 13 مليون لكليته ثم يريد الإستفادة من التداريب في مستشفى عمومي فقط لأنه يدفع المال لمادا لا يستفيد الفقير لمادا فقط من يدفع المال للقطاع الخاص يريد أن يستفيد من مستشفى عام
قمة العبث
يتخرج سنويا اكثر من 3300 طبيب على الاقل فعاى الدولة تجهيز المستشفيات العمومية و الرفع من عدد الاساتذة المؤطرين للرفع من مناصب التخصص . وتخفيز الاطباء للاشتغال بالقطاع العام بتوفير ارضية اشتغال علمية وليس مجازر و براتب يحفظ كرامتهم .
وليس الاكثار من الكليات الخاصة دون مستفيات جامعية تابعة لها ودمجهم في منتصف الطريق مع الطلبة بالقطاع العام علما انهم لم يكونوا في تفس الظروف ولا نفس نظام التنقيط.
فهنالك من اجتاز المباراة اكثز من مرة لولوج كلية الطب العمومية ( التي سيتم تدميرها تدريجيا) . بينما اخر دخل كلية طب خاصة مباشرة بفضل اموال والديه .
خلاصة القول : تبارك الله عليكم و الله يحجبكم
اظن بصفتي اب انه حان الوقت لمواصلة الدروس و الامتحانات خصوصا و انه هناك وعود لحل اغلب المشاكل.
و النضال بكيفيات اخرى ان بقيت البعض من النقط لم تتوصلوا الى الاتفاق في شانها .
وتحية للجميع و الحلول تكون بالحوارات و الانصات بين الاطراف
تحية للنخبة
تحية لمن سهروا الليالي من اجل التحصيل العلمي
تحية لكم ايها الشرفاء و ايتها الشريفات عل صمودكم و دفاعكم عن الصحة العمومية التي اصبحت تعيش وضعية مزرية بسبب تكالب اصحاب المال و الجاه عليها
الخزي و العار لكل من يحتقر النخب و نتمنى ان ينصت المسؤولون لصوت الطلبة حتى يعودوا للمدرجات و للتداريب في اقرب وقت.
إياكم ان تضحوا ب 60 يوما من المقاطعة دون تحقيق اي شيء انهم اوشكوا على الانهزام حيث ما كايحشموا و ما عندهوم السوق في المصالح العليا لهدا الوطن انتم ابناء المستقبل عليكم بالصمود و الصبر النصر حليفكم
إنه العبت... حسبنا الله ونعم الوكيل
نحن لسنا ضد طلبة الطب الخاصة هم كدالك شبابنا و مستقبل بلادنا و لكن على من اخدوا لديهم الاموال ان يوفروا لهم المستشفيات للتدارب هم يريدون المال فقط اخدتم من هؤلاء 14 سنويا وفروا لهم الدراسة و التكوين لمادا الزج بهم على زملائهم في العمومي و خلق مشاكل للطرفين؟؟
Son seul objectif est de se former bien et correctement
Perdre huit semaines à revendiquer sans aucune logique quelle que chose qui interesse les étudiants du privé est indigne d un étudiant de médecine
Les sept années d études sont insuffisantes et de surcroît ces ces étudiants les amputent par les grèves quelle formation auront ils celles laisse déjà à désirer
سيدي مع احتراماتي لك. تقول بصفتك اب تدعو الطلبة لاستئناف الدروس... اقول لك انك لا تخاطب تلاميذ قاصرين....هؤلاء طلبة اطباء راشدون مسؤولون واعون..
لا وصية لك عليهم... ولا دخل للاولياء في هذه الشؤون المصيرية..احتراماتي
بالامس كنتم ترغبون وتطلبون المواطنين من اجل تحقيق نتائج في الانتخابات والان انقلبتم على اعقابكم واصبحتم تتلاعبون بمستقبل الطلبة والطالبات( كونو اتحشمو)