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كُتّاب وآراء
عصير المزاح -10- "تزيار السمطة".. حكومة تتقشف وشعب "يتشقف"
حصلت، أخيرا، على الحزام الأسود في التقشف. حزام جلدي أسود أربطه على بطني حتى آخر ثقب، وبعد شهر أو شهرين أضيف ثقبا آخر، أكرر: وبعد شهر أو شهرين أضيف ثقبا آخر وهكذا.
وهكذا تعرف أنك متقشف ناجح. كثرة الثقوب في حزامك دليل على تقشفك، معناه أن بطنك تتقلص شيئا فشيئا. والتقشف رياضة قديمة كان أجدادنا يبرعون فيها؛ فقد كانوا إذا تغذوا لا يتعشون، وإذا تعشوا لا يتمشون، وإذا تعشوا لا يتغذون، وكانوا يكتفون بحياة الكفاف والعفاف رغما عنهم وليس بخاطرهم.
كانوا مثل قُراد متشبث بأهداب الحياة.. الحياة التي كانت تلفظهم كأنهم لا يستحقونها. قوم لا يأكلون حتى يجوعون، وإذا أكلوا لا يتركون شيئا في الصحون. مهارات التقشف تُتوارث من جيل إلى آخر. جيل جديد من المتقشفين يعلن عن نفسه اليوم.
يتقشفون في جميع مجالات الإنفاق. يكتفون بشراء ملابس مستعملة صنعت في إيطاليا. لا يتوددون كثيرا للجيران والأصدقاء خوفا من الزيارات المفاجئة والمكلفة.
يتلهفون دائما لموسم التخفيضات، حيث يسترون فردتي حذاء غير متطابقتين. يشترون ملابس الصيف في الشتاء وملابس الشتاء لا يشترونها؛ لأنهم يعيدون ترميمها وإصلاحها، لتمديد عمرها الافتراضي.
حتى في حالة المرض لا يبادر المتقشف إلى شراء الأدوية إيمانا منه بأن استهلاك الأدوية يدمر الصحة، ويمكنه أن يسوق لك مبررات عديدة قرأها في مواقع متخصصة أو سمعها في يوتيوب من أخصائيين في التغذية. والمتقشف لا يتزوج إلا متقشفة نشأت في كنف أبوين متقشفين ولدا لأبوين متقشفين.
وكأي مواطن متقشف، أؤيد حكومتي على نهجها سياسة التقشف وهي سياسة لو تعلمون حكيمة؛ فالحكومة تربينا على الحفاظ على مواردنا وعدم تبذيرها حرصا منها على حقوق الأجيال المقبلة. ولمزيد من التقشف، أقترح على الحكومة أن تستمر في "تزيار السمطة" حتى آخر ثقب مع إمكانية إضافة ثقوب جديدة إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
أعرف مدرسة عمومية ذات مساحة كبيرة، توجد في موقع إستراتيجي وسط المدينة، لا يدرس بها إلا حفنة من التلاميذ. لماذا لا يتم تسريح التلاميذ أو توزيعهم على مدارس أخرى؟ هذه المدرسة يمكن أن تكون مركزا تجاريا ممتازا أو مقهى أنيقة أو مطعما فاخرا..
ينبغي فقط إعمال الخيال لإيجاد أفكار اقتصادية وتحويلها إلى مشاريع تعود بالنفع العميم على البلاد والعبيد. بقدر ما تتقشف علينا حكومتنا بقدر ما نتشقف وبقدر ما تُغرّق لنا الشّقَف.
ماذا لو..؟
ماذا لو تم الاستغناء عن جيش الموظفين الكسالى في الإدارات، واستبدالهم بروبوتات يابانية مبرمجة على إنجاز الأغراض الإدارية وتحرير الوثائق وتسليمها للمواطنين؟
نصائح مول الكوتشي
لا تتذمر من التفاهة المحيطة بك من كل جانب. التفاهة فن وصناعة وتجارة، لها صناعها ومستهلكوها. ما عليك إلا أن تكيف نفسك مع تفاهة التافهين بأن تصير أتفه منهم.
تفكرين بالارتباط؟ عليك بالرجل النحلة، واحذري من الرجل الذبابة. الرجل النحلة يمنحك عسلا أصيلا؛ لأنه تعوّد على امتصاص رحيق الزهور اليانعة. أما الرجل الذبابة، فسيلتصق بك، ويتغذى عليك.
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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (4)
vous avez bien réussi a dessiner le vrai visage du Maroc vu par ses citoyens ordinaires
j’étais immigré pendant 25 ans, au début du lancement de " l'initiative nationale pour le développement " lance par notre roi j'ai décidé de retourner au pays pensant que les choses vont s’améliorer ...
ca fait maintenant 12 ans que je suis rentré, j'ai remarqué que des centaines de projets ont été lancé pour développer ce pays mais hélas la grande partie de ces projets ne donnent pas de résultats satisfaisant
raison ? manque de qualification des responsables, mauvaise gestion ....
c'est triste de voir que la majorité du peuple marocain vit encore dans la pauvreté et dans l'ignorance et ce malgré des milliards et des milliards de dirham investi
merci a vous d'avoir osé écrire sur des sujets souvent marginalise par la presse