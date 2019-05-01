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كُتّاب وآراء
مؤشر دولي حول حقوق الطفل يبوئ المغرب المرتبة 75 في العالم
حل المغرب في مراتب متوسطة في مؤشر سنوي حول حقوق الطفل؛ إذ احتل المرتبة 75 عالمياً من أصل 181 دولة مصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.
تقرير مؤسسة حقوق الطفل السنوي، "ذو كيدز رايتس إنداكس" لسنة 2019، الذي يصدر بتعاون مع جامعة "إيراسموس روتردام" وكلية "إيراسموس" للعلوم الاقتصادية والمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية، يضم تصنيفا لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي تتوافر بشأنها بيانات كافية لنحو 181 دولة.
ويعتمد مؤشر "KidsRights" على خمسة مجالات أساسية في تصنيف الدول هي: الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الحماية، والحق في بيئة ملائمة للأطفال.
وحصل المغرب في مجال الحق في حياة الأطفال على نقطة 0.829، وفي الحق في الصحة 0.884، وفي الحق في التعليم 0.651، وفي الحق في الحماية 0.888، وفي الحق في بيئة ملائمة للأطفال 0.571. ويتم احتساب معدل النقاط المتحصل عليها التي تتراوح بين 0.01 ونقطة واحدة لكل دولة.
ومقارنة مع التقرير نفسه لسنة 2018، فقد حقق المغرب تقدما بسبعة مراكز، منتقلا من المركز 82 إلى المركز 75، ما يعني أن المملكة حققت تقدما ملحوظا في مجال دعم الطفولة بفضل التشريعات والسياسات المتبعة في هذا المجال.
وحافظت تونس على المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا بحلولها في المركز 15 عالميا، تلتها قطر في المركز 30 عالمياً، ثم مصر في المركز 36، وعمان في المركز 38، ولبنان في المركز 41، والأردن في المركز 51، والجزائر في المركز 64، والإمارات العربية المتحدة في المركز 68 عالميا.
وحلت إيسلندا على رأس دول العالم الأكثر احتراما لحقوق الأطفال، تلتها البرتغال وسويسرا وفنلندا وألمانيا. بينما أسوأ دول العالم في مؤشر "KidsRights" سنة 2019 هي أفغانستان، وسيراليون، وتشاد، وغينيا الاستوائية، وجمهورية إفريقيا الوسطى.
التقرير أكد أن احتلال مراتب متأخرة لا يعني فقط الدول النامية أو المتخلفة، بل وضع بريطانيا في المرتبة 170 عالمياً، ونيوزيلندا في المرتبة 169، مشيرا إلى أن كلا البلدين يوجد فيهما تمييز ضد الأطفال المهاجرين، كما أن الحماية القانونية ضعيفة للشباب الفقراء.
ولفت التقرير إلى أن تونس وتايلاند احتلتا مرتبة متقدمة جدا بشكل مدهش، وجاء ذلك بفضل استثمار هذين البلدين في مجال رعاية الطفولة رغم إمكانياتهما المحدودة.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (8)
(زيد الما زيد الدقيق)
كل ما كان إنتاج الفرد مرتفع كلما حصل على حياة كريمة وعلى خدمات راقية مثل التعليم والتطبيب والبنى التحتية.
ماشي انت لا تنتج سوى 3500 دولار في السنة وباغي تعيش بحال واحد كا ينتج 50 ألف دولار في السنة، وباغي التعليم والصحة والبنى التحية والعيش الكريم بحــــــــــالو... هذا يستحيل حتى في أحلامك وأوهامك الغابرة !! وماشي شعارات مثل "الفوسفات وجوج بحور و...) أو حديثك عن "ثروة" وهمية هي الي غادا تعيشك في "كرامة" لا تستحقها لأنك إنسان غير منتج مستهلك وهالك للخبز والبةطا والسكر و...
الله يعفو عليكوم من السعية ومن مرض الشكوى والنقد العدمي الي ما غاديش يغير من أوضاعكم البئيسة.
الحقوق ماخداوها حتا لكبار باقيين ليهم هي دراري الصغار.
و كأن المغرب مديور ليه شي حاجة ديال السحر مع هاذ المرتبة ....
إذن خاص حكومة الصمكاني تنظم شي مباراة لتوظيف سحرة ماهرين وفق كناش تحملات واضح وحازم يكون الهدف منه حماية الامن السحري للمغرب. ؟؟!!
لكان التعليم الأولي والابتدائي على الخصوص مجانا كما هو الحال في الدول التي تعطي للطفل حقوقه.الحكومة تتبجح وينتفخ صدرها عندما يسمعون بهذه التقارير وهم أول من يعرف أنه ليس إلا سرابا ولا يوجد شيئا منه على أرض الواقع.