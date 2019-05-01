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الرئيسية | مجتمع | مؤشر دولي حول حقوق الطفل يبوئ المغرب المرتبة 75 في العالم

مؤشر دولي حول حقوق الطفل يبوئ المغرب المرتبة 75 في العالم

مؤشر دولي حول حقوق الطفل يبوئ المغرب المرتبة 75 في العالم
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 16 ماي 2019 - 10:00

حل المغرب في مراتب متوسطة في مؤشر سنوي حول حقوق الطفل؛ إذ احتل المرتبة 75 عالمياً من أصل 181 دولة مصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل.

تقرير مؤسسة حقوق الطفل السنوي، "ذو كيدز رايتس إنداكس" لسنة 2019، الذي يصدر بتعاون مع جامعة "إيراسموس روتردام" وكلية "إيراسموس" للعلوم الاقتصادية والمعهد الدولي للدراسات الاجتماعية، يضم تصنيفا لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل، والتي تتوافر بشأنها بيانات كافية لنحو 181 دولة.

ويعتمد مؤشر "KidsRights" على خمسة مجالات أساسية في تصنيف الدول هي: الحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في التعليم، والحق في الحماية، والحق في بيئة ملائمة للأطفال.

وحصل المغرب في مجال الحق في حياة الأطفال على نقطة 0.829، وفي الحق في الصحة 0.884، وفي الحق في التعليم 0.651، وفي الحق في الحماية 0.888، وفي الحق في بيئة ملائمة للأطفال 0.571. ويتم احتساب معدل النقاط المتحصل عليها التي تتراوح بين 0.01 ونقطة واحدة لكل دولة.

ومقارنة مع التقرير نفسه لسنة 2018، فقد حقق المغرب تقدما بسبعة مراكز، منتقلا من المركز 82 إلى المركز 75، ما يعني أن المملكة حققت تقدما ملحوظا في مجال دعم الطفولة بفضل التشريعات والسياسات المتبعة في هذا المجال.

وحافظت تونس على المرتبة الأولى عربيا وأفريقيا بحلولها في المركز 15 عالميا، تلتها قطر في المركز 30 عالمياً، ثم مصر في المركز 36، وعمان في المركز 38، ولبنان في المركز 41، والأردن في المركز 51، والجزائر في المركز 64، والإمارات العربية المتحدة في المركز 68 عالميا.

وحلت إيسلندا على رأس دول العالم الأكثر احتراما لحقوق الأطفال، تلتها البرتغال وسويسرا وفنلندا وألمانيا. بينما أسوأ دول العالم في مؤشر "KidsRights" سنة 2019 هي أفغانستان، وسيراليون، وتشاد، وغينيا الاستوائية، وجمهورية إفريقيا الوسطى.

التقرير أكد أن احتلال مراتب متأخرة لا يعني فقط الدول النامية أو المتخلفة، بل وضع بريطانيا في المرتبة 170 عالمياً، ونيوزيلندا في المرتبة 169، مشيرا إلى أن كلا البلدين يوجد فيهما تمييز ضد الأطفال المهاجرين، كما أن الحماية القانونية ضعيفة للشباب الفقراء.

ولفت التقرير إلى أن تونس وتايلاند احتلتا مرتبة متقدمة جدا بشكل مدهش، وجاء ذلك بفضل استثمار هذين البلدين في مجال رعاية الطفولة رغم إمكانياتهما المحدودة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - ح.ع.الله الخميس 16 ماي 2019 - 10:27
ومؤشر آخر يبوء إنتاجية الإنسان المغربي في درجة 150 !!
(زيد الما زيد الدقيق)
كل ما كان إنتاج الفرد مرتفع كلما حصل على حياة كريمة وعلى خدمات راقية مثل التعليم والتطبيب والبنى التحتية.
ماشي انت لا تنتج سوى 3500 دولار في السنة وباغي تعيش بحال واحد كا ينتج 50 ألف دولار في السنة، وباغي التعليم والصحة والبنى التحية والعيش الكريم بحــــــــــالو... هذا يستحيل حتى في أحلامك وأوهامك الغابرة !! وماشي شعارات مثل "الفوسفات وجوج بحور و...) أو حديثك عن "ثروة" وهمية هي الي غادا تعيشك في "كرامة" لا تستحقها لأنك إنسان غير منتج مستهلك وهالك للخبز والبةطا والسكر و...
الله يعفو عليكوم من السعية ومن مرض الشكوى والنقد العدمي الي ما غاديش يغير من أوضاعكم البئيسة.
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-8
2 - أيمن ابرباطي الخميس 16 ماي 2019 - 10:32
السلام عليكم رمضان مبارك كريم
الحقوق ماخداوها حتا لكبار باقيين ليهم هي دراري الصغار.
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1
3 - اشنو واقع ?????? الخميس 16 ماي 2019 - 10:39
العمال العاديين يعني بلا ديبلوم تيربحو في دول الخليج الستة ازيد من الفين اورو شهريا وبالاخص في الامارات وقطر والكويت وتونس جات في المرتبة الاولى عربيا وافريقيا في المركز 15 هههههههه??????تونس المغرب الجزائر موريتانيا مصر الاردن لبنان لازم يتحطو خارج التصنيف يعني هاد الدول فيهم فقر مذقع وماكاين لا حقوق الطفل ولا هم يحزنون ولا صحة في المستوى ولا تعليم جيد وماكاين والو
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0
4 - حسن التادلي الخميس 16 ماي 2019 - 10:42
الغريب ان هاذ المرتبة 75 مابغاتش تفارق معانا فجميع المجالات ....
و كأن المغرب مديور ليه شي حاجة ديال السحر مع هاذ المرتبة ....
إذن خاص حكومة الصمكاني تنظم شي مباراة لتوظيف سحرة ماهرين وفق كناش تحملات واضح وحازم يكون الهدف منه حماية الامن السحري للمغرب. ؟؟!!
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5
5 - سي محمد الخميس 16 ماي 2019 - 10:48
ما نعرفه عن أطفال المغرب هو التهميش وعدم اللامبالات بأوضاعهم وأوضاع أسرهم والحث على تعليمهم والأخذ بيدهم حتى بر النجاة لكن هيهات المغرب لا يعترف بحقوق الطفل لأنه لو لم يكن هكذا.
لكان التعليم الأولي والابتدائي على الخصوص مجانا كما هو الحال في الدول التي تعطي للطفل حقوقه.الحكومة تتبجح وينتفخ صدرها عندما يسمعون بهذه التقارير وهم أول من يعرف أنه ليس إلا سرابا ولا يوجد شيئا منه على أرض الواقع.
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3
6 - fi bladi dalmouni الخميس 16 ماي 2019 - 10:50
je suis un enfant délaissé je vis avec ma mère j'ai eu un accident de circulation sur la route menant vers Tamesna je m appele oussama rayhane celui qui a commis l accident est un milliardaire de Ain atiq il s'agit d El HOUMAIRI nouredine fils d un ex membre de la commune de Ain atiq le commetteur de l accident n est pas incarcéré au prison au moment où j étais dans le comma pendant 15 jrs et les autorités n ont pas retirer son permis de conduire ou sont les droits de l enfant je souffre depuis le 28/02/2018 mettez vos enfants à ma place comment avoir un coeur de patriotisme à cet âge je déteste vivre au Maroc les riches sont hors de la loi
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3
7 - جواد جورج الخميس 16 ماي 2019 - 10:53
شيئ يفرح أن نجد بلدا إفريقيا صغيرا ألا وهو تونس تحتل مرتبة جد متقدمة في حماية حقوق الطفل واحترام الطفولة لهذا مؤشر على أن هذا البلد سيكون له مستقبل واعد ومزدهر لأنه يولي عناية كبيرة لبراعيم المستقبل الذين سيكونون حتما أكفاء عندما يكبرون نظرا للرعاية التامة لهم التي وفرت لهم تنشئة جيدة رغم محدودية مداخيل الدولة فهذا إن دل على شيئ فهو يدل على رقي الشعب التونسي المغاربي نتمنى لها مزيدا من التقدم والرقي وأن تقتدي به دول الجوار
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4
8 - لابد من تقسيم العادل للثروات الخميس 16 ماي 2019 - 11:06
المرتبة 75 عالميا من اصل 181 دولة والصراحة هذا رقم مخيييييييف جدا
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-3
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