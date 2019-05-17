تقرير يوصي بإدخال تعديلات على التعليم العالي في أفق 2030

هسبريس - أمال كنين

دق تقرير للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ناقوس الخطر بشأن التعليم العالي ببلادنا، قائلا إنه "في أفق 2030 وما بعده مدعو للقيام بجملة من التعديلات بغية تحقيق دينامية نوعية في تطوره ببلادنا".

وفي هذا الإطار قال عبد اللطيف الميراوي، رئيس اللجنة الدائمة للبحث العلمي والتقني والابتكار، أثناء تقديمه نتائج تقرير "التعليم العالي في أفق 2030"، إن هناك محددات داخلية وخارجية تحتم ضرورة التغيير، ترتبط الأولى بالنمو الديمغرافي والقانون 01.00، وأيضا التنظيم البيداغوجي وحكامة المنظومة؛ فيما المحددات الخارجية تتعلق بإعادة هيكلة النموذج التنموي السوسيو اقتصادي، وفرص التشغيل والتأهيل الاجتماعي، إضافة إلى تأثر الاقتصاد العالمي بالثورة الرقمية.

وأوضح التقرير أن التعليم الجامعي المفتوح يشكل حضورا قويا في المنظومة باستقطابه أزيد من 78 في المائة من الطلبة في مختلف الشعب، سواء سنة 2016 أو 2017، مبرزا أن العائدات من الدعم المخصص للبحث لا تتجاوز 10 بالمائة في أفضل الحالات.

وأبرزت الوثيقة أيضا غياب مخطط رقمي مهيكل للتعليم العالي ببلادنا؛ ناهيك عن كون الصناديق العمومية تمثل المورد الأساس للجامعة العمومية، وتبلغ نسبتها ما بين 70 و97 بالمائة، ما يؤثر على قدرة الجامعة في تطوير مواردها المادية ورأسمالها البشري واستقلاليتها.

وقدم التقرير مجموعة من التوصيات للنهوض بالقطاع، أبرزها ضرورة اعتماد هندسة جديدة للمنظومة، وذلك من خلال تقييم نموذج الجامعات المحدثة في إطار شراكة عام وخاص، لجعلها تعمل على نحو متكامل ولتطوير تناغم وثيق مع الجامعات العمومية، وأيضا تمكين التعليم العالي من تفويض تدبير المؤسسات التابعة لقطاعات أخرى.

وأوصى التقرير أيضا بوجوب تحسين توجيه الطلبة وإحداث ممرات، من خلال تقوية توجيه التلاميذ في سلك التعليم الثانوي التأهيلي، واعتبار الممرات بمثابة معابر نحو كافة الاتجاهات الممكنة التي تربط الجامعة بالمؤسسات غير التابعة للجامعات.

وشددت الوثيقة على ضرورة إرساء التوقيت بمدد مجزأة في مختلف أسلاك التكوين، عن طريق تمكين الموظفين من فرص متابعة التكوين بالجامعة وفق إيقاع بطيء، ووضع عتبة اكتساب الوحدات في كل دورة، وكل سنة، لمن يتابع التكوين بمدد مجزأة.

وأكد المجلس على وجوب اعتماد آلية اكتساب الوحدات وترصيد المكتسبات، عن طريق ترصيد مكتسبات الطلبة والاعتراف بها، بالمرور من نظام المصوغات إلى نظام اكتساب الوحدات، وأيضا إحداث سلك بعدد محدد من اكتساب الوحدات لتمكين الطالب من التوفر على "حزمة دروس" مكونة من دروس أساسية وثانوية واختيارية.

ومن بين التوصيات التي قدمها التقرير أيضا ضرورة إرساء إطار وطني للتأهيل يمكن من التوفر على مراجع واضحة للمعترف والقدرات والكفايات لكل مستوى معين من التكوين، وأيضا وضع إطار يستجيب للمبدأ الأساسي للتكوين مدى الحياة، وإلزام الجامعات بتنويع العرض والتميز وجعلها قطبا للتنمية الجهوية، مع ضرورة وقع تطور المهن وإكراهات مستقبل سوق الشغل واستعادة الأمل في الحياة، ناهيك عن تقوية انفتاح الجامعة على التعاون الدولي.