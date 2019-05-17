عصير المزاح -11 -: انتبهوا أيها المغاربة .. ذبابة الفساد تقتل

فتاح بن الضو (كاريكاتير: عماد السنوني)

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ما يتصل بتعزيز الشفافية مكنت من تحسن مؤشر إدراك الفساد.

وأنا أؤكد أن الحياة جميلة، يا صاحبي؛ لكن جميلة اختطفها الفساد وأفسد أخلاقها، وقريبا ستفسُد أخلاقي بعدما فسدت حقوقي. لذلك ضع حقوقك كاملة في الثلاجة حتى لا تتعرض للفساد، ولا تنس أن تشعل التلفزة لمشاهدة الحلقة الجديدة من البرنامج الحكومي، وضعْها حلقة في أذنك اليسرى؛ هذا البرنامج جعل من تعزيز منظومة النزاهة أولوية من أولويات العمل الحكومي من خلال التعبئة وبث قيم النزاهة والشفافية والامتثال للقانون.

وأرجو أن لا يتوقف البث بسبب عطب في جهازك، خاصة في لحظة الذروة التي تتطلب منا الشفافية مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

لدينا شاحنة محملة بأكياس قيم النزاهة، ولا ينقصنا سوى المرأب المناسب لنفرغها فيه، شريطة أن يكون باردا؛ لأن قيم النزاهة تفسُد سريعا، لذا يُرجى استهلاكها فور قطفها. وكم أكره الامتثال للقانون وكم أحب التمثيل على القانون.. ولا يمكنك أن تمثل على القانون إلا إذا كنت عازفا بارعا على القانون.

انتبه جيدا إلى هذه الجملة: الحكومة تولي فائق الأهمية لمحاربة الفساد والرشوة في جميع القطاعات. وأنا حاربت ذبابة الفساد بدون جدوى، استعملت كل المبيدات الموجودة بالسوق بدون جدوى، وعندما استعنت بخدمات خبير زراعي اتضح لي أن تربة حديقتي غير صالحة لإنبات بذور الشفافية والنزاهة.

لحظة من فضلك، اِبق معي، سأتفقد حقوقي التي في الثلاجة، وأعود إليك لنتابع سويا مشاهدة البرنامج الحكومي الشيق.. الثلاجة تشتغل بكفاءة عالية، فحقوقي تجمدت تماما.

ولا أتذكر القائل إن الظالمين يبالغون في الحديث عن العدالة، وأتذكر جيدا أنني القائل إن الفاسدين يبالغون في الحديث عن النزاهة.

وأنت تعرف أن السياسيين يطلقون الدخان الكثيف من أفواههم لتعميتنا حتى لا نرى حقائق الواقع الذي لا يرتفع إلى سقف أحلامنا الشفافة والنزيهة. دعنا نكون واقعيين وواقعين على الأرض؛ الفساد سيف مسلط على رقابنا وعلى رقاب أولادنا، وكل ما نطلبه هو أن يكون مشحوذا جيدا حتى لا يعذبنا أثناء ذبحنا. فلا تسرعوا رجاءً، الفساد يرمي قشور الموز تحت أقدامكم.. الفساد يقتل.

نصائح مول الكوتشي

لا تركز على تغيير قناعاتك. ركّز على تغيير أقنعتك. تتغير قناعاتك عندما تغير أقنعتك.

أكبر عائق أمام نجاحك هو ضميرك الحي. تخلص منه فورا، وسارع إلى حجز تذكرتك للذهاب إلى مزبلة التاريخ حيث يوجد موتى الضمائر.

ماذا لو...؟ !

ماذا لو تم اختراع جهاز لرصد وتحليل ذكريات وأفكار ونوايا الآخرين بدقة. تحمل معك الجهاز وأنت ذاهب مثلا إلى مقابلة شريك محتمل تريد أن تبدأ معه مشروعا، أو فتاة تريد خطبتها أو شاب تريدين الارتباط به، أو بائع تريد أن تشتري منه سلعة، أو سياسيّ يسوّق لك وعوده المعسولة للتصويت عليه في الانتخابات.