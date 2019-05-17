24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4105:2212:2916:0819:2720:55
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد 5 سنوات .. ما تقييمكم لأداء فوزي لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. رصيف الصحافة: إسبانيا تتحول إلى جنّة مهربي الأموال من المغرب (5.00)

  2. الطيب العلج .. نبوغ فطري لزجال العصر الذهبي و"موليير المغرب" (5.00)

  3. نظام "التقادم" يهدد الممتلكات العقارية في المغرب (5.00)

  4. عصير المزاح -11 -: انتبهوا أيها المغاربة .. ذبابة الفساد تقتل (5.00)

  5. وكالة التعليم الفرنسي توقف مدير "فيكتور هيغو" بمراكش (4.50)

قيم هذا المقال

5.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | عصير المزاح -11 -: انتبهوا أيها المغاربة .. ذبابة الفساد تقتل

عصير المزاح -11 -: انتبهوا أيها المغاربة .. ذبابة الفساد تقتل

عصير المزاح -11 -: انتبهوا أيها المغاربة .. ذبابة الفساد تقتل
فتاح بن الضو (كاريكاتير: عماد السنوني)
الجمعة 17 ماي 2019 - 17:00

أكد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في ما يتصل بتعزيز الشفافية مكنت من تحسن مؤشر إدراك الفساد.

وأنا أؤكد أن الحياة جميلة، يا صاحبي؛ لكن جميلة اختطفها الفساد وأفسد أخلاقها، وقريبا ستفسُد أخلاقي بعدما فسدت حقوقي. لذلك ضع حقوقك كاملة في الثلاجة حتى لا تتعرض للفساد، ولا تنس أن تشعل التلفزة لمشاهدة الحلقة الجديدة من البرنامج الحكومي، وضعْها حلقة في أذنك اليسرى؛ هذا البرنامج جعل من تعزيز منظومة النزاهة أولوية من أولويات العمل الحكومي من خلال التعبئة وبث قيم النزاهة والشفافية والامتثال للقانون.

وأرجو أن لا يتوقف البث بسبب عطب في جهازك، خاصة في لحظة الذروة التي تتطلب منا الشفافية مع ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة.

لدينا شاحنة محملة بأكياس قيم النزاهة، ولا ينقصنا سوى المرأب المناسب لنفرغها فيه، شريطة أن يكون باردا؛ لأن قيم النزاهة تفسُد سريعا، لذا يُرجى استهلاكها فور قطفها. وكم أكره الامتثال للقانون وكم أحب التمثيل على القانون.. ولا يمكنك أن تمثل على القانون إلا إذا كنت عازفا بارعا على القانون.

انتبه جيدا إلى هذه الجملة: الحكومة تولي فائق الأهمية لمحاربة الفساد والرشوة في جميع القطاعات. وأنا حاربت ذبابة الفساد بدون جدوى، استعملت كل المبيدات الموجودة بالسوق بدون جدوى، وعندما استعنت بخدمات خبير زراعي اتضح لي أن تربة حديقتي غير صالحة لإنبات بذور الشفافية والنزاهة.

لحظة من فضلك، اِبق معي، سأتفقد حقوقي التي في الثلاجة، وأعود إليك لنتابع سويا مشاهدة البرنامج الحكومي الشيق.. الثلاجة تشتغل بكفاءة عالية، فحقوقي تجمدت تماما.

ولا أتذكر القائل إن الظالمين يبالغون في الحديث عن العدالة، وأتذكر جيدا أنني القائل إن الفاسدين يبالغون في الحديث عن النزاهة.

وأنت تعرف أن السياسيين يطلقون الدخان الكثيف من أفواههم لتعميتنا حتى لا نرى حقائق الواقع الذي لا يرتفع إلى سقف أحلامنا الشفافة والنزيهة. دعنا نكون واقعيين وواقعين على الأرض؛ الفساد سيف مسلط على رقابنا وعلى رقاب أولادنا، وكل ما نطلبه هو أن يكون مشحوذا جيدا حتى لا يعذبنا أثناء ذبحنا. فلا تسرعوا رجاءً، الفساد يرمي قشور الموز تحت أقدامكم.. الفساد يقتل.

نصائح مول الكوتشي

لا تركز على تغيير قناعاتك. ركّز على تغيير أقنعتك. تتغير قناعاتك عندما تغير أقنعتك.

أكبر عائق أمام نجاحك هو ضميرك الحي. تخلص منه فورا، وسارع إلى حجز تذكرتك للذهاب إلى مزبلة التاريخ حيث يوجد موتى الضمائر.

ماذا لو...؟ !

ماذا لو تم اختراع جهاز لرصد وتحليل ذكريات وأفكار ونوايا الآخرين بدقة. تحمل معك الجهاز وأنت ذاهب مثلا إلى مقابلة شريك محتمل تريد أن تبدأ معه مشروعا، أو فتاة تريد خطبتها أو شاب تريدين الارتباط به، أو بائع تريد أن تشتري منه سلعة، أو سياسيّ يسوّق لك وعوده المعسولة للتصويت عليه في الانتخابات.

www.facebook.com/fettah.bendaou

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - abouama الجمعة 17 ماي 2019 - 17:24
ليس هناك فساد أكثر مما جاء به حزب أصحاب اللحي الذين حطموا جميع احلام الشعب وأكثرهم الشباب. اللهم انتقم من أعداء هذا الشعب الطيب الذين يتآمرون على على المستضعفين من هذا الشعب في هذا الشهر الفضيل.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
2 - فرنسا الجمعة 17 ماي 2019 - 17:27
ليس الذباب ! أسمي الأفاعي ! كم من أفعى في الحكومة أو في البرلمان ؟ إذا قمنا بحساب سنجد أكثر من 400 من وزير و برلماني و مستشار !!! حسبي الله ونعم الوكيل و فطور شهي قراء هسبريس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
3 - غيلان قدور الجمعة 17 ماي 2019 - 17:33
الفساد منظومة قاءمة بذاتها وأسلوب مركزي للحكم والتحكم مثله مثل الريع كأهم وسيلة لكسب الولاء في غياب دولة الحق والقانون لذلك تتهافت الدكاكين السياسية لانخراط في مسرحية الانتخابات !!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - المنصوري الرباط الجمعة 17 ماي 2019 - 17:41
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قراء اطر كاتب التعليق اعلاه قي مايخص عمل حكومة الشفوي في نسخته ا و ب يساوي 00000 راس مالهم كلام خاوي واستعمال الدين وايات قرانيه وصغط معلمات معلمين على اولياء تلاميد لتصويط ولحضور لتجمهرات الاتباع وتبيعات تلفونات رساءيل ونقلهم بسيارات الفخمه لستغباء شعب ليصلو لاصواط ناخبين وليتناع الى تباكي وتحريض على اشخاص ومستتمرين وعلى شركات لطردهم من ساحه المغربيه ويبقى حزب لاعدالة لاتنميه في صلطه مدى الحيات مثل مااقل ادروغان وبنكران اصلحنا وملانا بطون تبيعاتنا واتباعنا واصبحو يملكون شقق بتركيا واسبانيا وارصده بنكيه ببنوك خارجيه اصلاح احوال تبيعات واتباع وعشيقات بريمات تعويضات احره تقاعد.خيالي افخم سيارات مجانيات لمحروقات حدفو لمقاصه وغيرو كريقه لجيوبهم وشعب يؤدي انتشار البطالة الفقر الاجرام مخدرات اختلال طرقات خطافا وتربرتورات مستعمله مجرمين ولايحتمون قانون سير نقوله بالواضح افلس حكومه في تاريخ المغرب صربت عامل ولفلاح والموظف البسيط خوصصو لستسفاء وتمدرس نوار دروس دعم غلاء لغزوال كهرماء لصمان اجرتهم وتدريس ابناؤهم بتركيا وبمنح خياليه بجامعات تابعه لادروغان بايعوه
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
5 - مصطفى الجمعة 17 ماي 2019 - 17:43
ماذا لو فتحوا الحدود وتركونا نخرج من تحت هذا الحطام
غرباء في وطننا فاللهم ار حم ضعفنا وازرع الرحمة في قلوب من تسلطوا علينا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
6 - خليل صادقي الجمعة 17 ماي 2019 - 18:10
إذا لم يغير المغاربة عقليتهم المبنية على النفاق والتمثيل وتناقض الأقوال مع الأفعال، والانتصار لقيم الجهل والأنانية والخوف والتناقض مع الواقع وعدم التصرف بالسلوك المناسب تجاه الموقف المناسب وتغليب العاطفة على المنطق، فسيزدادون الغرق شر الغرق في بحار ومحيطات الفساد والاستبداد.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.