السلطات تجنب موائد إفطار المغاربة أطنانا من المواد غير الصالحة

هسبريس - يوسف لخضر

حجزت السلطات، قبل أسبوع من رمضان وخلال الأسبوع الأول منه، ما مجموعه 220 طناً من المواد غير صالحة للاستهلاك كانت متجهة إلى موائد المغاربة خلال شهر الصيام.

وكشف تقرير قدمه نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، أمام الحكومة اليوم الخميس، أن عمليات المراقبة والتدخل خلال هذه السنة جرت الاستعداد لها قبل شهر ونصف الشهر من حلول رمضان، وقد تم تبني مقاربة استباقية لضمان تمويل الأسواق بما يلزم.

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب الناطق الرسمي باسم الحكومة، في الندوة الصحافية الأسبوعية، إن عمليات مراقبة الأسواق في مختلف ربوع المملكة انطلقت في فاتح أبريل الماضي وهي مستمرة بتعبئة كبيرة خلال الشهر الجاري.

وما بين فاتح أبريل و6 ماي، الذي يصادف فاتح رمضان، أجرت السلطات 16 ألف عملية مراقبة شملت المتاجر الكبرى والمتوسطة ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط.

ونتج عن تلك الحملة تحرير 292 محضر مخالفة متعلقة بحماية المستهلك ومراقبة الأثمان، وتم حجز 100 طن من المواد الغذائية مخزنة ومعروضة غير صالحة للاستهلاك.

وفيما يخص الأيام الثمانية الأولى من رمضان، وصلت عدد عمليات مراقبة الأسواق 11340 عملية، تم خلالها تحرير 344 محضر مخالفة يتعلق بحماية المستهلك، فضلاً عن حجز 60 طناً من المواد الغذائية المخزنة أو المعروضة للبيع.

وبالإضافة إلى عمل المراقبة على مستوى العمالات والأقاليم، قام المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بـ964 عملية مراقبة نتج عنها حجز 60 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، وإرجاع من 141 طنا من المواد المستوردة لا تستجيب لشروط السلامة الصحية.

أما إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة فقد حجزت ما مجموعه 2.3 من الأطنان من المواد المهربة، كانت من ضمنها كمية كبيرة من مادة الأزر جرى حجزها بمدينة الناظور.

وفيما يخص الرقم الأخضر 5757 الذي وضعته الحكومة أمام المواطنين للتبليغ عن المخالفات، قال الخلفي إن عدد المكالمات الواردة خلال الأيام الثمانية الأولى من رمضان وصل إلى 1073 مكالمة، 55 في المائة مرتبطة بحماية المستهلك، و22 في المائة مكالمات غير جدية.

واعتبرت الحكومة أن رقم المكالمات الواردة يبقى ضعيفاً بالنظر للوسائل اللوجستيكية والبشرية التي تمت تعبئها لهذه العملية، ودعت وزارة الداخلية في هذا الصدد المواطنين والمواطنات إلى استعمال الرقم الهاتفي لتقديم الشكايات والملاحظات.