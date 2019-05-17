اتفاق يراهن على إخماد غضب "أطباء الغد" وتفادي "السنة البيضاء"

هسبريس- عبد الرحيم العسري

في الوقت الذي اتفقت فيه كل من وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة كطرف أول، وممثلي طلبة الطب والصيدلة وطب الأسنان كطرف ثان، على عدم الإعلان عن مضامين مشروع الاتفاق بينهما إلى حين عرضه على الجموع العامة للطلبة يوم غد السبت، كشفت مصادر هسبريس عن تفاصيل هذا الاجتماع الطارئ.

وخلف مشروع الاتفاق ردود فعل متباينة وسط طلبة الطب، خصوصا أنه "لا يرقى إلى انتظارات أطباء المستقبل"، حسب ما أسرت به مصادر هسبريس من داخل ممثلي الطلبة، الذين أكدوا أنهم سيلتزمون الحياد وسيعرضون جواب الحكومة الأخير على الأوساط الطلابية من أجل قبوله أو إعلان خطوات تصعيدية غير مسبوقة.

ومن بين النقاط العالقة الغائبة عن مشروع وزارتي التعليم والصحة، مسألة اجتياز طلبة الطب الخاص لمباريات الإقامة العمومية، وحذف السنة السادسة لطلبة طب الأسنان، والامتحان التأهيلي الوارد في دفتر الدراسات البيداغوجية الجديد، وهو الأمر الذي خلف احتقانا وسط طلبة الطب، في انتظار عقد جموع عامة تقريرية لتحديد الخطوات التصعيدية المقبلة.

مشروع الاتفاق الثلاثي الموقع في 15 ماي لم يختلف كثيراً عن بلاغ 17 أبريل الصادر عن أمزازي والدكالي، حيث التزمت فيه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي ووزارة الصحة بالعمل على تسهيل اقتناء المواد والمعدات الضرورية لإنجاز الأشغال التطبيقية والتداريب الاستشفائية للتكوينات في طب الأسنان في أحسن الظروف.

وأكد الطرف الحكومي أن المراكز الاستشفائية الجامعية العمومية "تشكل ميادين التدريب الأساسية بالنسبة لطلبة كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان العمومية، وكليات الطب الخاصة ملزمة بتوفير مراكز استشفائية جامعية خاصة بطلبتها، كما هو منصوص عليه كشرط أساسي للترخيص لها".

وتم التأكيد، في المشروع ذاته، أن المباراة الخاصة بالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين لن يطرأ عليها أي تغيير في وضعيتها القانونية الحالية، التي لا تسمح للطلبة المسجلين في كليات الطب الخاصة باجتياز مباريات الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان الداخليين المنظمة من طرف كليات الطب والصيدلة وكليتي طب الأسنان العمومية، مع العمل على الرفع من عدد المناصب المخصصة لمباراة الداخلية.

كما التزمت وزارة الصحة بمراجعة المرسوم المتعلق بتنظيم المباراة الخاصة بالأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان المقيمين، بما يضمن حقوق ومكتسبات طلبة كليات التكوين الطبي العمومي في ولوج تكوينات التخصص.

وبخصوص إشكالية زيادة السنة السادسة بالنسبة لطلبة طب الأسنان، التزمت "وزارة أمزازي" بإشراك ممثلي الأساتذة الباحثين وممثلي الطلبة في مراجعة وتفعيل مضامين دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لدبلوم دكتور في طب الأسنان والملف الوصفي المنظم لتداريب السنة السادسة لهذا الدبلوم.

ووعدت الوزارة بأن يستفيد طلبة الصيدلة من منحة خلال السنة الخامسة من التكوين، على غرار ما هو معمول به بالنسبة لطلبة كليات الطب وطب الأسنان، بالإضافة إلى استفادة طلبة السنة السادسة من التعويض على المهام، كما هو معمول به لدى طلبة السنة السابعة بكليات الطب.

وعن السنة السابعة لطلبة الطب، التزمت وزارة الصحة بتعديل "المنشور رقم 48 م م ب الصادر بتاريخ 12 أكتوبر 2017، المتعلق بتدبير التداريب الخاصة بطلبة الطب المكلفين بمهام طبيب داخلي في الطب"، والإعلان عن حصة التعيينات في أجل أقصاه الأسبوع الثاني من شهر شتنبر.

وجاء في مشروع الاتفاق الذي ضم 16 نقطة، تتوفر هسبريس على نسخة منه، أنه في انتظار إصلاح دراسات السلك الثالث لديبلومات دكتور في الطب ودكتور في الصيدلة ودكتور في طب الأسنان، يبقى نظام دراسات السلك الثالث المعمول به حاليا ساري المفعول.

ومقابل الشروع في تفعيل هذه المطالب، اشترطت الحكومة، وفق نص مشروع الاتفاق، استئناف الدراسة واجتياز الامتحانات، وذلك من أجل إتمام السنة الجامعية الحالية واستدراك ما تبقى من الزمن الجامعي.