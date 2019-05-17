وزارة التربية تعلن نتائج امتحانات الكفاءة المهنية

هسبريس من الرباط

أفادت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي–قطاع التربية الوطنية بأنه تم الإعلان، الخميس، عن النتائـج النهائيـة لامتحانات الكفاءة المهنية برسم سنة 2018.

وأسفرت نتائج هذه الامتحانات، وفق بلاغ صحافي صادر عن الوزارة، عن نجاح ما مجموعه 6813 مترشحا ومترشحة من أصل 37472 مترشحا ومترشحة.

وقد توزع المترشحون الناجحون والمترشحات الناجحات كما يلي: هيئة التدريس: 6305، هيئة الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي: 245، هيئة التوجيه والتخطيط التربوي: 28، هيئة التسيير والمراقبة المادية والمالية: 31، هيئة الأطر المشتركة: 204.

وختمت الوزارة بلاغها بالإشارة إلى أنه يمكن الاطلاع علـى تلك النتائج بالأكاديميات الجهويـة للتربيـة والتكويـن، وبالمديريات الإقليمية للوزارة، أو على الموقع الإلكتروني للوزارة.