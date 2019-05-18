زهرة .. قصّة شابة تواجه أشواك الحياة ومرض الأم بـ"رْضاة الواليدة"

هسبريس - مصطفى شاكري

"لا حياة مع اليأس ولا يأس مع الحياة"، هي الجملة المُلهمة التي تفوّه بها الموسيقار الشهير بيتهوفن الذي لم يمنعه الصمم من صنع المستحيل..إنه مثال لأشخاص انتصروا على الإعاقة، لم يقفوا عاجزين أمامها، بل حداهم الأمل لتحقيق طموحاتهم بفضل إرادتهم الاستثنائية التي هزمت المستحيل.

أبصروا الحياة بشكل أفضل لأنهم لم يضعوا خطاً للنهاية..هذه هي حياتهم كما يرونها، صبروا طويلا على شظف العيش وقسوة الحياة، ولم تمنعهم الإعاقة من تحقيق الطموح، ولم تسلب منهم أحلامهم، رغم نظرات العطف التي تلاحقهم في أحايين كثيرة، رافضين بذلك مقولة "العقل السليم في الجسم السليم".

قصص إنسانية لها سحر خاص تبقى عالقة في الذاكرة والوجدان، سيكون القراء الكرام على موعد معها طوال رمضان.."مُتشائلون" بطبعهم، على حد تعبير الأديب الفلسطيني إميل حبيبي، بعدما صاروا قابعين في منطقة وسطى بين التفاؤل والتشاؤم..إنها لحظات بوح يسترجعون فيها الإخفاقات والنجاحات التي واجهت مسارهم.

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قصة إنسانية لا تشبه سوى ذاتها، محاطة بهالة من البؤس والكآبة..مساحات حياتها المأساوية تداعب خيال ذاكرتها، لتتعلم قسوة الحياة منذ سن مبكرة..رافقها شبح الجوع طوال حياتها، لتنسج بذلك ذاكرتها الباطنية الموسومة بغموض الروح والعذوبة في الانتظار على بياض الورق.

مواجع تبوح بأسرارها

زهرة، ثلاثينية تعيش معاناة بلا ضجيج، لطالما كان همها الوحيد هو إعالة أمها العجوز التي تقاسي شظف العيش منذ ما يزيد عن خمس سنوات، بعدما تعرضت لكسر خطير في وركها، بسبب سقوطها المفاجئ في سلم منزلها، لتبدأ بذلك مسلسلا جديدا من المعاناة، ينضاف إلى مشاكل بحثها عن العمل.

في هذا الصدد تقول المتحدثة، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن أمها "طريحة الفراش لمدة سنوات، في ظل تعرض رجلها اليمنى لكسور خطيرة تعذر معها العلاج، نتيجة مصاريف التطبيب المرتفعة، إذ تصل تكلفة إجراء العملية الجراحية إلى مليوني سنتيم".

وتضيف زهرة بحرقة بالغة، وهي تنظر إلى أمها التي لم تعد تستطيع الكلام: "أخبرني الطبيب المختص، بعد إجراء الفحوصات الأولية، أنها ستموت حتما في حالة عدم التعجيل بإجراء العملية الجراحية، لكنني لا أتوفر على ذلك المبلغ الكبير، لأنني أشتغل فقط في مهن موسمية هامشية"، داعية المحسنين إلى "مساعدتها من أجل الخروج من أزمتها الحالية التي تهدد بفقدان أمها في القريب العاجل".

جرح غائر

زهرة عاطلة عن العمل، لكنها ليست عاطلة عن الحلم، تكمن قوتها في قدرتها على تحويل لحظات اليأس إلى فرح، حتى تكون قوية في الخارج، لكن من يعرفها جيدا يُدرك أنها محطمة نفسيا من جميع النواحي، لاسيما أن أيام حياة أمها توشك على الانتهاء. وما أصعب أن يعيش الإنسان هذه اللحظات.

مشقة مضاعفة تعيشها المتحدثة، فهي التي تقاسي من أجل الحصول على لقمة العيش، وتتكلف برعاية أمها في آن واحد، لكن تدهور حالتها الصحية أجبرها على العطالة والتفرغ للعناية بوالدتها، لأنها لا تستطيع الحركة أو الكلام.

وتمضي زهرة مسترسلة: "الجيران يتكلفون بإمدادنا بالطعام، بفعل العلاقات الإنسانية الوطيدة التي تجمعنا داخل الحي، إلى جانب اعتمادي على القروض لدى المحل التجاري المجاور لمنزلنا، الذي يتعامل معي صاحبه بتساهل معين، لأنه يعرف أسرتنا جيدا؛ فضلا عن بعض المساعدات الإنسانية التي نحصل عليها بين الفينة والأخرى من لدن الناس".

الحرقة بادية على وجه زهرة، التي تتحدث معنا والدموع تنهمر من عينيها، لأنها تخاف من مستقبل أسود لا تدري معالمه وما قد يحمله، قائلة: "أنا تائهة حاليا..لا أعرف ماذا أفعل؟ نعيش حالة مأساوية"؛ لكنها سرعان ما استعادت رباطة جأشها، مضيفة بصوت خفيض لاهث: "لن أتخلى عن أمي مهما وقع.. إنها أمي التي سهرت على تربيتي".

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