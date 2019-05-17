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الرئيسية | مجتمع | وزارة العدل تعلن الحرب على سماسرة المحاكم بالكاميرات والمتابعات

وزارة العدل تعلن الحرب على سماسرة المحاكم بالكاميرات والمتابعات

وزارة العدل تعلن الحرب على سماسرة المحاكم بالكاميرات والمتابعات
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 17 ماي 2019 - 16:00

تستعد وزارة العدل لوضع حد لكافة صور استغلال فضاءات المحاكم المغربية للنصب على المتقاضين من طرف سماسرة ينشطون داخل أروقة هذه المؤسسات القضائية، للنصب على الأفراد بشكل شبه منظم.

ويتضمن مشروع القانون الجنائي الحالي مجموعة من العقوبات التي تنتظر السماسرة والمحتالين، الذين يعمدون إلى انتحال صفة قضاة أو محامين أو يوهمون المتقاضين بأن لهم علاقات مع مسؤولين قضائيين مقابل الحصول على رشى مالية: عقوبات مالية على شكل غرامات تصل إلى 50 ألف درهم، مع متابعات قضائية بتهم النصب وانتحال صفة منظمة قانونيا.

ويرتقب أن تشرع وزارة العدل في تعميم نظام للمراقبة بواسطة كاميرات تشتغل بنظم معلوماتية متطورة، سيتم تثبيتها في جميع ممرات وأروقة محاكم المملكة، في محاولة لمحاصرة نشاط شبكات السماسرة وردع أصحابها، إذ تتيح العودة إلى التسجيلات لرصد الأنشطة المشبوهة.

كما قرر مسؤولو وزارة العدل تعزيز المراقبة الأمنية في مداخل المحاكم وأروقتها من أجل الشروع في إمكانية معرفة سبب ولوج المواطنين إلى المحاكم، ورصد أي أشخاص يشتبه في نشاطهم أو تصرفاتهم داخل أروقتها، مع تسجيل أسماء كل الأفراد الذين يفدون إلى هذه المؤسسات القضائية ومراقبة هويتهم وسبب مجيئهم، وتسليمهم شارة الزائر.

وكان محمد أوجار، وزير العدل، أكد أن مشكل السماسرة يعتبرا مشكلا حقيقيا يتطلب التعبئة لمواجهته، مؤكدا أن "المحاكم التي يتوافد عليها عدد كبير من المواطنين لحضور الجلسات، لتتبع القضايا أو الحصول على خدمات قضائية، تعرف هذا المشكل".

وقال أوجار في معرض تعليقه على هذا الموضوع أمام البرلمانيين: "بعض الأشخاص سيئي النية يستخدمون سذاجة بعض المتقاضين أو حالتهم الاجتماعية أو النفسية ويتسللون إلى المحاكم للنصب عليهم عبر إيهامهم بقضاء أغراضهم مقابل الحصول على مبالغ مالية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - طنجاوي الجمعة 17 ماي 2019 - 16:09
أين كنتم كل هذه المدة ؟؟؟
و كذلك نريد الكاميرات في قاعات المحاكم حتى يعرف المواطن و الصحافة كيف تمت مناقشة قضية من القضايا التي تهم الرأي العام
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9
2 - Ahmad الجمعة 17 ماي 2019 - 16:11
الله اكون فعوانكم يا مظلومين بانو هنا نشوفكم ونحسبكم
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3
3 - متتبع خر الجمعة 17 ماي 2019 - 16:13
و كذلك داخل بعض المقاصف التي توجد بالمحاكم حيث يستغل أصحابها أن لهم علاقات مع اصحاب القرار مما يشجع على النصب
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5
4 - ali الجمعة 17 ماي 2019 - 16:14
الحل يكم في التربية على خدمة المواطن بدون مقابل والتحلي بالأخلاق الحسنة، ولا يكمن في زرع الكاميرات. ربما نحتاج إلى كاميرات خاصة تراقب صاحب الكاميرا الذي يوجهها حسب هواه لمراقبة المحكمة.
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3
5 - سكوبر الجمعة 17 ماي 2019 - 16:15
وخاص الوزارة دير حتى التسجيلات الهاتفية لهواتف القضاة والموظفين لي فالمحاكم والحراس لي جنب المحاكم ديال السيارات والدراجات وحراس الامن الخاص وأصدقاء القضاة والمحاميين الذين يحملون لي زونڤلوب ويدخلون لمكاتب القضاء او يتم التنسيق معهم في مقهى خارج المحكمة ووووووووو داكشي كثير، والله ومكان الضمير حي والناس تكون تخاف الله يا عمر شي واحد لا حشم فهاد الاطار ديال الرشوة والارتشاء والمشاركة فيه، السيد قاضي وشد كاع الفلوس وحكم بالسجن على شاب بريئ ومشى انتحر في الأخير سوء الخاتمة
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5
6 - ادريسي الجمعة 17 ماي 2019 - 16:16
الفساد المستشري في جسم القضاء وغياب الضمير المهني وغياب الخوف من الله .واصدار الاحكام بالمكالمات الهاتفية .واصدار الاحكام انطلاقا من تقارير النيابة العامة دون التدقيق والتمحيص في الملفات هنا تكمن المشكلة وليس في فضاء المحاكم واروقتها وغياب الكاميرات .
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6
7 - المزابي الجمعة 17 ماي 2019 - 16:18
المشكل في نظامنا القضائي ليس في السماسرة.
السماسرة هم القشرة التي تغطي فساد القضاء كله من قضاة، نيابة عامة و كتابة الظبط.
يجب تعقيم و محاكمة الأغلبية الفاسدة من منتسبي وزارة العدل.
للأسف دوما لا نشير مباشرة لسبب رأس الفساد و لكن نكثر من تعليل الفساد القضائي إلى ثوب الفساد.
كل التقارير الدولية الخارجية تؤكد بأن القضاء المغربي فاسد و متعفن و بأنه ليست هناك عدالة قضائية و اجتماعية بالمغرب.
من التقارير الأخيرة الفاضحة للقضاء بالمغرب، تقرير وزارة الخارجية الأمريكية
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4
8 - Mann الجمعة 17 ماي 2019 - 16:18
هل المشكل يكمن في السماسرة الذين ينصبون على الناس امام المحاكم!!!؟ المشكل الحقيقي هو نزاهة القضاء !!و الذي لا تقدرون حتى على مناقشته ..بعض المحامون بتواطء مع بعض القضاة يسمسرون في الناس علانية ! ماذا ستقومون اتجاه الاثنين القضاة و المحامون!!! القضاة يتعرضون الى الابتزاز و الضغوطات من طرف اصحاب النفوذ هل انتم قادرون حتى على التحدث عن مثل هذه المشاكل؟
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9 - صابر الجمعة 17 ماي 2019 - 16:20
داخل المحكمة كاميرات المراقبة وماذا عن خارجها ؟هناك مقاهي ومكاتب لمحامين
وشقق وغير ذالك ...
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10 - Hamido الجمعة 17 ماي 2019 - 16:21
اتذكر ذات مساء-ايام الغربة-كنت اتفرج على برنامج مسلي.وهدفه فضح الفساد في ايطاليا.كان ضيف الحلقة امراة اسيوية ورثت عن صديقها الايطالي ثروة تقدر باكثر من 16 مليون يورو.حاول بعض القضاة ان ياخدوا اموالها باسم القانون وحجتهم انها مجنونة.وبامر من المحكمة اجبروها على تناول الدواء لانها تشكل خطرا على نفسها وعلى الناس .كان كل شيء مفبرك.لكن قاضية شابة فضحتهم وقدمت استقالتها.وفتحت متجرا صغيرا خاص بالملابس.ولما سالتها الصحافة لماذا ؟اجابت "اريد ان انام مرتاحة الضمير لان المحاكمة لم تكن عادلة.استرجعت المراة الاسيوية اموالها .وانتصرت العدالة الايطالية.
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11 - bouatlaoui usa الجمعة 17 ماي 2019 - 16:36
ونعم القرار...واعتقد يجب تعميم هذا الاجراء علي جميع المرافق العمومية...لتسترجع الدولة هيبتها ليس بالظلم وانما باستتباب الامن و العدل....
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12 - mre الجمعة 17 ماي 2019 - 16:47
يجب مراقبة بعض القضاة و الموظفين بالكاميرات و ليس فقط السماسرة. و هؤلاء السماسرة ليسوا نصابين في الغالب بل وسطاء للموظفين و القضاة المرتشين.
ما قدرتيش تقولها هاكا السي أوجار..يلاه ها حنا عاوناك الله يقبل.
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13 - بوعو الجمعة 17 ماي 2019 - 16:48
اكبر سماسرة المحاكم هم القضاة و الموظفين اما الوسطاء الذين تجدهم هناك فهم يشتغلون معهم و من اجلهم فاذن هذه خطوة لا معنى لها ان تضع الكاميرات لسماسرة القضاة و الموظفين ! فهم تحماق !
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14 - مغربي الجمعة 17 ماي 2019 - 16:48
يجب منع اي شخص لا يتوفر على استدعاء للولوج الى بهو المحكمة. كما هو معمول به في بعض الدول.
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15 - Mahzala الجمعة 17 ماي 2019 - 16:48
يجب انشاء شرطة سرية لها صلاحياة من طرف اعلي صلطة في البلاد لمراقبة جميع الوزارات وعمل رجال الأمن تكون هده الشرطة الشعبية في مجموعات كل مجموعة تقضي اسبوع في مدينة ما وتجمع لأدلة وعند انقضاء اسبوع تسافر لمدينة اخري وتحل محلاها مجموعة اخري لكي لايعرفهم احد كل اسبوع تاتي وجوه جديدة
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16 - بن عزيزو الجمعة 17 ماي 2019 - 16:52
من يستطيع القضاء على ظاهرة "الكورتية" بالمحطات الطرقية سيكون بمقدوره طبعا محو آثار سماسرة المحاكم !!!!!! الأحرى بنا أن ننكب جميعا على محاولة فهم دواعي فشلنا في محاربة كل أنواع الفساد. آنذاك قد نرى النور في نهاية النفق.
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17 - Abdou الجمعة 17 ماي 2019 - 16:59
كيف ما قال الاخ زولو هاد السماسرة الكويتية ديال المحطات الطرقية .ما دورهم في تلك المحطات . هل من جواب
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18 - Dragonaut الجمعة 17 ماي 2019 - 17:00
و محترفي شهادة الزور باقين دايرين مابغاو.
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