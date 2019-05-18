24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4005:2112:2916:0919:2820:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد 5 سنوات .. ما تقييمكم لأداء فوزي لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. زهرة .. قصّة شابة تواجه أشواك الحياة ومرض الأم بـ"رْضاة الواليدة" (5.00)

  2. مرجعيات الفلسفة الغربية -12ـ .. تحوّلات النهضة ومحاكمة "جاليليو" (5.00)

  3. انتشال جثة غريق من نهر أم الربيع نواحي سطات (5.00)

  4. لابا كودجو: نهضة بركان الأقرب إلى التتويج القاري (5.00)

  5. تبذير أموال دافعي الضرائب يلاحق رحلة مسؤول أمريكي إلى المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | "معتقلو الرّيف" يضربون عن الطعام طلبا للتجميع في سجن واحد

"معتقلو الرّيف" يضربون عن الطعام طلبا للتجميع في سجن واحد

"معتقلو الرّيف" يضربون عن الطعام طلبا للتجميع في سجن واحد
هسبريس من الرباط
السبت 18 ماي 2019 - 12:00

مازالت عائلات معتقلي حراك الرّيف تترقّبُ تحركاً رسمياً لتجْميعِ كافة "نشطاء الحسيمة" في أقربِ سجنٍ إلى ذويهم، وهو سجن الناظور 2 (سجن سلوان)، وتحسين وضعيتهم، خاصة بعد الوعود التي قطعتها المندوبية العامة للسجون وإعادة الإدماج بتجْميعهم في جناح مشترك داخل السجون التي رُحّلوا إليها.

وأوردت عائلات معتقلي حراك الرّيف، في بيان لها، أنّه "بسبب استمرار مندوبية السجون في نكثها للوعود التي قطعتها مع معتقلي الحراك الذين كانوا مضربين عن الطعام، وبحضور ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، واستنكارا لتماديها في عدم الاستجابة لمطالبهم البسيطة بتجميعهم وتحسين ظروفهم داخل السجن، اضطر المعتقل السياسي سمير الحساني بسجن طنجة2 إلى الدخول في إضراب عن الطعام منذ يوم الإثنين 2019/5/13 من أجل جمعه برفاقه بنفس السجن".

وكشفَ المصدر ذاته أنّ "المعتقل السياسي محمد المجاوي قرر الدخول في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة ثلاثة أيام، بدءاً من يوم الإثنين 2019/5/20، احتجاجا على ترحيله تعسفا إلى سجن تطوان وعزله عن باقي رفاقه بدون أي مبرر، غير الإمعان في حصاره والضغط عليه، مع تأكيده عزمه الدخول في إضراب مفتوح عن الطعام بعد رمضان إذا لم يُنقل إلى أصدقائه بسجن طنجة2".

وفي السياق نفسه "لمّح المعتقلان السياسيان ربيع الأبلق وعبد العالي حود لعائلتيهما، في آخر زيارة لهما، بالدخول مجددا في إضراب لا محدود عن الطعام إذا لم تفي المندوبية العامة لإدارة السجون بوعودها".

وحمّلت جمعية "ثافرا" المندوبية العامة لإدارة السجون ومعها المجلس الوطني لحقوق الإنسان ولجنته الجهوية مسؤولية ما سيترتب عن عدم الوفاء بما تم الاتفاق عليه مع المعتقلين السياسيين للحراك الشعبي بالريف، لاسيما ما يتعلق بتجميعهم في مؤسسة سجنية واحدة قريبة من عائلاتهم.

وفي المنحى ذاته، حمّلت الجمعية الحقوقية المندوبية "تبعات تدهور الوضع الصحي، الجسدي والنفسي، للمعتقل السياسي محمد المجاوي، خصوصا أنه فقَد في الأسابيع الأخيرة أكثر من خمسة كيلوغرامات من وزنه، نتيجة عزله بالسجن المحلي بتطوان، وما يتعرض له من حصار مقصود".

ونبّه التنظيم الحقوقي ذاته المندوبية العامة لإدارة السجون إلى ضرورة معاملة معتقلي حراك الريف كمعتقلين سياسيين وتمتيعهم جميعا بنفس الحقوق وعدم التمييز بينهم، مطالباً المجلس الوطني لحقوق الإنسان، كمؤسسة دستورية، بالعمل على وضع حد لكل أشكال التمييز بين معتقلي الحراك الشعبي بالريف وتمتيعهم بنفس الحقوق على مستوى: الزيارة والفسحة والتغذية والتطبيب والمأوى ومهاتفة عائلاتهم.

وذكرت الهيئة الحقوقية المبادرات الرائجة أو التي هي قيد التبلور لحل أزمة الريف وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، موردة أن "من يبتغي حقا وصدقا حرية معتقلي الحراك الشعبي بالريف عليه التركيز على إقناع الدولة بمبادرته وتشكيل قوة مجتمعية للضغط عليها من أجل ذلك، بدل السعي إلى الضغط على المعتقلين السياسيين لتقديم "مراجعات" وطلب العفو وعزل ناصر الزفزافي ووالده وإخراس صوت عائلاتهم".

وجدّدت الجمعية دعمها لأي مبادرة تحترم كرامة معتقلي الحراك الشعبي بالريف، وتأخذ برأيهم وبرأي عائلاتهم، وتسعى إلى تحقيق مطالبهم، مشيرة إلى أن "الحراك أكبر من أن يستوعبه الجزء، لأنه حق مشاع بين المؤمنين بوثيقته المطلبية وخطابه النقدي والسلمي، بالإضافة أن له نشطاءه الذين فيهم معتقلون ومنفيون".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - العياشي السبت 18 ماي 2019 - 12:20
عاوتاني معتقلي الريف ؟
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - بني بوعياش السبت 18 ماي 2019 - 12:30
من سمح لكم ان تتحدثوا باسم الريافة،؟ الريف أبي وعصي على الخونة، من هو هذا الفعلالي ،نرجو أن تجمعوا في زنزانة واحدة ،لا للخيانة.والله تستحقون الأعمال الشاقة مع السجن ،قالك جمعونا !!، اجمعوكم في زنزانة واحدة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
3 - karim السبت 18 ماي 2019 - 12:31
Ils veulent crée leur territoire Razza au prison
Fêtes la grève une fois pour toute et commença on en finit
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
4 - zafzafi السبت 18 ماي 2019 - 12:34
صراحة مطلب تجميع سجناء في سجن واحد هو مطلب باطنه غير بريء إدا إجتمعوا ستتعزز نزعة إنفصالية وتآمر على المغرب من داخل سجن وستكثر تمردات للأسف زفزافي ومن معه إرتكبوا خطأ كبير بإهانة راية الوطنية وتواصل مع جهات خارجية ودعوته للطائفية ريفية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - مغربي السبت 18 ماي 2019 - 12:37
الله يهديهم. قسوحية الرأس فين داتهوم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
6 - kalimate السبت 18 ماي 2019 - 12:39
هؤلاء اشخاص يبثون الفتنة,وتطاولوا على المسجد باقتحامهم اياه اثناء صلاة الجمعة,وادثوا اضرار بممتلكات للدولة والافراد. والان يتباكون ?يجب تطبيق القانون على الانفصاليين.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-1
7 - عبد الاله العروي السبت 18 ماي 2019 - 12:39
هي وصمة عار علي جبين هذا المجتمع المدني المغربي الذي لا يحرك ساكنا ويري الظلم والجور يمارس عليه صباح مساء من طرف نظام فاسد همه الوحيد هو تهريب الاموال وغسلها وتكنيز المال بل يقدسونه ويحبونه حبا جما وتهريبالقناطير المقنطرة من الذهب والفضة.. بل فلاح هدا لنظام في تجويع هذه الامة وتكميم افواههم وتركيعه وادلاله ...وفي المقابل هذا المجتمع الاصم الاعمي الذي يعيش المحن يهلل ويطبل يزمر لهدا النظام الدي دمر الاخضر واليابس وحطم الحرث والنسل والله انها مصيبة وخطب كبير ابتليت به هذه الامة التي باعت ضميرها وركعت للغير الخالق خوفا من بطش النظام وهي لاتعي بنفسها وما يدور بحولها بل غرست رقبتها وراسها في الثري اسوة بالنعامة وسوف تبقى علي هذا الحال الي اجل غير مسمي مدمنا ابتعدنا عن الخالق وعن قيم دين الحق.. وصدق احمد مطر حين قال…....لمن نشكوا مآسينا ؟
ومن يُصغي لشكوانا ويُجدينا ؟
أنشكو موتنا ذلاً لوالينا ؟
وهل موتٌ سيحيينا ؟!
قطيعٌ نحنُ .. والجزار راعينا
ومنفيون ...... نمشي في أراضينا
ونحملُ نعشنا قسرًا ... بأيدينا
ونُعربُ عن تعازينا ...... لنا .. فينا !!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
8 - قانوني السبت 18 ماي 2019 - 12:40
من اضرم النار وكسر سيارات الشرطة وزع الرعب والفوضى في اوساط ساكنة الريف المحترم لا نسميه بمعتقل سياسي بل هو مجرم من الدرجة الأولى.
هذا من جهة ومن جهة اخرى لا يمكن تجميعهم في سجن واحد حتى لايؤسسو عصابة وراء القضبان.
الدولة تعرف ماذا تفعل والكلمة لها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 8 | عرض: 1 - 8

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.