"تسييس" الشرطة الإدارية يُجهض التصدي لاحتلال الملك العمومي‬

هسبريس - مصطفى شاكري

تستفحل ظاهرة احتلال الملك العمومي في المدن الكبرى للمملكة، لا سيما داخل القطب الاقتصادي الدار البيضاء، بسبب عجز السلطات الجماعية عن معالجة هذه المعضلة التي تؤرق المواطنين، حيث تتسبب في عرقلة حركة السير خلال أوقات الذروة، وما يترتب عن ذلك من وقوع لحوادث السير المتكررة.

وفي الوقت الذي تحاول فيه أغلب الأسر استغلال وقت ما بعد الإفطار من أجل التنزه قليلا، فإنها تتفاجأ بكثرة الباعة المتجولين في أزقة وشوارع المدن، إلى جانب احتلال المقاهي والمحلات المرخصة للأرصفة؛ الأمر الذي من شأنه إرباك حركة السير، ومعها إجهاض النزهة التي تقوم بها العائلات ليلا.

وأرجع بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، دوافع استفحال ظاهرة احتلال الملك العمومي إلى ما أسماه بـ"العامل السياسي المحض"، معتبرا أن "استمرار الظاهرة في شوارع وأزقة المدن الكبرى مرده إلى المحاباة السياسية الهادفة إلى كسب الأصوات الانتخابية".

وقال الخراطي، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "تفشي الظاهرة لم يكن بهذه الدرجة حينما كانت السلطة المحلية تعنى بتدبير الشأن العام؛ لأن ما نعيشه حاليا فظيع للغاية، حيث تحتل المقاهي والمحلات التجارية معظم طرقات الأزقة ورصيف الشوارع؛ وهي محلات مرخصة من قبل السلطات العمومية، دون إغفال الباعة المتجولين".

وأضاف الفاعل المدني أن "احتلال الملك العمومي لا ينحصر في مجال التجارة فقط، وإنما يتعداه إلى جوانب أخرى، من قبيل الغابات والأراضي الجماعية"، مشيرا إلى أن "السياسة هي سبب انتشار الظاهرة في شوارع الدار البيضاء"، معتبرا أن "اللجان الإقليمية لا تحل المشكل؛ لأن هذه اللجان بدورها ليست سوى وسيلة للمراقبة فقط، ولا تعهد إليها مهمة ردع محتلّي الملك العام".

وأردف المتحدث أن "البلدية ومجلس المدينة والسلطة المحلية هي الهيئات التي تسند إليها وظيفة محاربة كل من سولت له يده احتلال الملك العمومي بمدينة الدار البيضاء"، مبرزا أن "غياب ثقافة التقاضي لدى المواطن والمستهلك تسهم في استفحال الظاهرة؛ لأنه من المفروض أن تساهم بشكل إيجابي في الموضوع، عبر جرّ المعنيين إلى ردهات المحاكم، بغية ضمان حقوقهم القانونية".

وتابع مسترسلا: "محاربة احتلال الملك العمومي في المدن الصغيرة يكون ممكنا، مثلما وقع في مدينة أزرو خلال وقت سابق؛ لكن الدار البيضاء توجد فيها لوبيات كبيرة من شأنها أن تعيق هذه المهمة"، مشددا على أن "المخالفة التي توجه إلى هذه الفئات تقررها المجالس المحلية للمدينة وتنفذها السلطات المحلية، بينما يجب في الواقع ينبغي أن تتكلف السلطات المحلية بهذه الوظائف كاملة".

وبخصوص سبب دفاعه عن إخضاع تبعية المخالفات الإدارية للسلطات المحلية عوض الجماعات المنتخبة، أكد الخراطي أن "مجلس المدينة يوظف دائما الموضوع لتحقيق مآرب شخصية، أي كسب الأصوات الانتخابية؛ وهو ما يمكن أن نسقطه تماما على الشرطة الإدارية، حيث تكون هنالك انتقائية معينة في التعامل مع الأشخاص الذين يحتلون شوارع المدن الكبرى، لا سيما أن خضوع المخالفات الإدارية للمنتخبين أثبت فشله تماماً".