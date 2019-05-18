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كُتّاب وآراء
تسليم حافلة للنقل المدرسي بالجماعة الترابية وزان
أشرف عبد الحليم علاوي، رئيس المجلس الجماعي لمدينة وزان، على تسليم مفاتيح حافلة للنقل المدرسي لفائدة جمعية أجيال تكناوت للتنمية؛ وهي الخطوة التي رأت النور في إطار شراكة بين الجماعة الترابية وزان والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية على صعيد الإقليم والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي.
وتندرج هذه العملية، وفق عبد الحليم علاوي، في إطار محاربة الهدر المدرسي وتعزيز وتيسير تنقلات المتمدرسين من أحياء تكناوت والميقال وتسهيل ظروف التعليم والتعلم لدى الناشئة.
وسيعهد تسيير الحافلة المتخصصة في النقل المدرسي إلى جمعية أجيال تكناوت للتنمية؛ فيما ستتحمل الجماعة الترابية لمدينة وزان مصاريف الترقيم والتأمين.
وأكد رئيس مجلس جماعة وزان، في تصريح لهسبريس، أن علمية تسليم مفاتيح سيارة للنقل المدرسي تهدف محاربة الإقصاء الاجتماعي وتعزيز النقل المدرسي داخل الوسط الحضري، ومن شأنها التخفيف من معاناة تلاميذ المنطقة بتكلفة إجمالية بلغت 400 ألف درهم.