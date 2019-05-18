ملتقى دولي يناقش الإشكاليات المرتبطة بالتحكيم

هسبريس من الرباط

تُنظم المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم الرباط الدورة الأولى لملتقى دولي حول التحكيم بإسطنبول بتركيا يومي 20 و21 يوليوز المقبل.

ويُشارك في المؤتمر، وفق بلاغ للجهة المنظمة، توصلت هسبريس بنسخة منه، خبراء ومحكمون دوليون ومحامون من دول عربية وأجنبية.

وستناقش الدورة الأولى للملتقى الإشكاليات المرتبطة بالتحكيم الدولي، خاصة ما يتعلق بتنفيذ الأحكام الصادرة عن مؤسسات التحكيم الدولية من طرف الدول، والمؤسسات العمومية التي صدرت في حقها هذه الأحكام.

الملتقى سيناقش كذلك الإشكاليات المرتبطة بالتحكيم الإلكتروني، وسيسلط الضوء على الآليات الجديدة لتنفيذ المقررات التحكيمية الصادرة عن المراكز الدولية المتخصصة في التحكيم الإلكتروني، خاصة ما يتعلق بمنازعات التجارة الإلكترونية.

وقال المنظمون إن "إشكاليات التحكيم المرتبطة بمنازعات الملكية الفكرية الدولية ستشكل أحد المحاور الرئيسة التي سيناقشها الملتقى. وقد استدعت المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم الرباط لهذا الغرض خبراء متخصصين في المجال وبينهم خبراء مغاربة".

وأضاف المصدر ذاته أن الملتقى سيكون مناسبة أيضا لدراسة المعيقات التي تحول دون تطور التحكيم، خاصة التحكيم المؤسساتي بالدول النامية، وبينها الدول الإفريقية.

ويرتقب أن تصدر عن الملتقى توصيات ومقترحات حول "تنفيذ مقررات المؤسسات الدولية للتحكيم وتلك المتعلقة بالتجارة الإلكترونية ومنازعات الملكية الفكرية وأخرى تحث الدول وخاصة النامية على تشجيع اللجوء للتحكيم في المنازعات التجارية ومنازعات الاستثمار لما للتحكيم من دور مركزي في دعم مناخ الأعمال بهذه الدول وفي كل الدول".

يشار إلى أن المحكمة الدولية للوساطة والتحكيم الرباط، التي يوجد مقرها الرئيس بالمغرب، هي مؤسسة تحكيم دولية تشتغل على قضايا التحكيم والوساطة بالمغرب وباقي دول العالم، وخاصة إفريقيا. وتضم في عضويتها خبراء ومحكمون دوليون ومحامون مغاربة وأجانب.

وكان المغرب قد صادق على اتفاقية نيويورك 1958 بشأن الاعتراف بالمقررات التحكيمية الأجنبية وتنفيذها سنة 1960، وعلى اتفاقية البنك الدولي لتسوية منازعات الاستثمار بين الدول ومواطني دول أخرى سنة 1966، وهي الاتفاقية المعروفة باتفاقية واشنطن لسنة 1965.