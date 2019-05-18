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الرئيسية | مجتمع | وزارة إصلاح الإدارة تدرس آثار "الساعة الجديدة"

وزارة إصلاح الإدارة تدرس آثار "الساعة الجديدة"

وزارة إصلاح الإدارة تدرس آثار "الساعة الجديدة"
هسبريس من الرباط
السبت 18 ماي 2019 - 13:05

تفاعلا مع ما نشرته بعض المنابر الإعلامية بخصوص رفض وزارة الداخلية للتوقيت الجديد المعتمد بالمملكة (غرينيتش+1)، قال مصدر رفيع من الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، رفض ذكر اسمه، إن "الوزارة لم تفتح أية استشارة للقطاعات الوزارية الأخرى بخصوص الدراسة التي تنجزها حول أثر إضافة ساعة إلى توقيت المملكة".

وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدراسة المرتقب الإعلان عن نتائجها قريبا، "لم تتضمن تجميعا للآراء، بل هي دراسة علمية للخروج بخلاصات من شأنها حسم الجدل بخصوص اعتماد التوقيت الجديد بسلبياته وإيجابياته".

كما نفى المصدر عينه مناقشة ملف الساعة الجديدة في أي اجتماع خارج المجلس الحكومي، الذي يعهد إليه بتدارس والحسم في مثل هذه الملفات، معتبرا أن "كل ما ينشر بهذا الخصوص ليس سوى تخمينات وإشاعات هدفها التشويش والإثارة"، على حد قوله.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - رأي السبت 18 ماي 2019 - 13:26
نرفض رفضا قاطعا زيادة الساعة المضافة لانها تشوش على صحة المغاربة . لا لا لا لا لا ...
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95
2 - ماخصناش السبت 18 ماي 2019 - 13:29
نحن نرفض هاته الساعة رفضا قاااااطعاااا . كلشي ولا عندو اضطرابات النوم و عدم الرضى مما يؤدي لعدم الكفاءة لي بدوره كاتأدي للاحتقان الاجتماعي . الحكومات تسعى لرفااااهية شعوبها و نحن العكس . نحن مع توقيت غرينتش +0 فقط.
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91
3 - عبدالله السبت 18 ماي 2019 - 13:30
من فضلكم ادرسوا ما هو أهم من من ذلك كتحسين أداء الخدمات للمواطنين داخل الإدارات وعن بعد باستعمال الوسائل الإلكترونية وتقليص الفوارق في الأجور بين السلاليم عند الموظفين
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44
4 - نزار السبت 18 ماي 2019 - 13:30
حنا شعب أمي لم يؤثر فينا لا الدين ولا الثقافة ،نحن همج ،لا تصلح لنا لا الساعة القديمة ولا الجديدة ،يجب أن نعود للعمل حسب الليل والنهار ،عندما تشرق الشمس نذهب للعمل وعندما تغيب نرجع للمنزل ،ونترك هذه الدراسة لأصحابها فالكومة لن تسمع لأحد والله الموفق
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-17
5 - hamid السبت 18 ماي 2019 - 13:33
لا أر طائلا من التشاور حول سلبيات وإيجابيات هذه الساعة المشؤومة ما دام هناك شبه إجماع من المغاربة على رفضها والمتمسك الوحيد بها هي الحكومة
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46
6 - مريم السبت 18 ماي 2019 - 13:39
سلام عليكم راهم كيتعدو علينا فلبرد والله ياخد الحق في لكان سبابنا المواطن مسكين ما عندوش رأي باش يختار الاطفال توقيت المدرسة ديالهم تخربق انا كنخرح نجيب الخبز فصباح ظلام والخوف خصوصا الاحياء شعبية فسلا كن غير يرجعو لينا توقيت فالبرد ويحنو من ناحية الناس دراوش لي ماعندها لا السيارة ولا ولو حسبي الله و نعم الوكيل
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40
7 - جس النبض السبت 18 ماي 2019 - 13:41
الساعة الإضافية ماهي الا سلاح استعمل ضد المواطنين لإلهائهم عن المقاطعة اظن انها لن تعود
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23
8 - مراكشي السبت 18 ماي 2019 - 13:42
انا بعدا هلكتني ديك ساعة الجديدة . و الله ما نسمح لداك للي قتراحها نهار الاول. و نسيت راه دارو دراسة جديدة بش ياكلو من ديك دراسة بحال دراسات لولا . رمضان كريم
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26
9 - rachid السبت 18 ماي 2019 - 13:42
الدراسة منجزة ومكتوبة وجاهزة فقط المراوغات.وبعد دالك سوف يستمرون بالتوقيت +1. بسبب ماما فرنسا. وسيهللون بالإيجابيات واقتصاد الطاقة وووو وآثار إيجابية للتعليم وووو. لا تنتظروا شيء آخر. لأننا شعب محكوم الحكومة محكومة
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26
10 - BENSLIMANE السبت 18 ماي 2019 - 13:44
لم افهم لماذا لا يؤخد بعين إلاعتبار آراء المواطنين و ذلك عن طريق إستطلاع الرأي كما هو جاري به العمل في الذول الديموقراطية، لأن وجهة نظر المغاربة في أمر يهمهم مباشرة هي أساس كل قرار . بذل من الاقتصار على دراسة اللجن فقط . أللهم اذا كان راي المغاربة شيئ ثانوي !!!
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22
11 - rachid السبت 18 ماي 2019 - 13:44
واك واك اعباد الله واش ماتاتسمعو ماتاتشوفو. %99 ديال الشعب المغربي لا يحب الساعة الاضافية ويكرهها. عن أي تشويش تتحدثون أيها الوزراء الجبناء أهلكتم المواطن بسياستكم ألفاشلة أنتم والدولة المخزنية.
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22
12 - محمد الصنهاجي السبت 18 ماي 2019 - 13:45
هههه مشكيلة هادي إوا شوفو شي خبير أوروبي إعطيكم الحل عيقتو كل ساعة معصبينة بالساعة الحل لي خاصو يكون هو دراسة معمقة للناس لي خدامين بي 100 رهم في نهار فيها الكراء فيها القراية فيها المعيشة لي ولات غاااااالية بزاااااف هادشي لخاص الحكومة تدرسو وتلقا لي الحل أعباد الله؟؟؟؟؟؟
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12
13 - mourad السبت 18 ماي 2019 - 13:47
مند إضافة الساعة على الوقت الحقيقي والديون تتضاعف على الدولة رغم كل الإستحقاقات والمشاريع
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0
14 - مصطفى السبت 18 ماي 2019 - 13:50
في نظري اجتهذوا فشي أمور تهم المواطن في حياته الاجتماعية وبحث عن حلول ناجعة.أما الساعة أتركها لله .....هو مذبرها. ..
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15 - متضررة السبت 18 ماي 2019 - 13:55
لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
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16 - ساعة الويل السبت 18 ماي 2019 - 13:58
والله العظيم ان هذه الساعة اصابتني بتوتر وقلق كبيرين اثرا على حياتي العملية والاسرية ..لذلك اشكو الى الله المسؤولين عنها الذين فضلوا مصالح فئة قليلة على الامن النفسي للمغاربة....
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17 - لطيفة السبت 18 ماي 2019 - 14:01
ساعة مشؤومة الكل يرفضها ولكن من يسمع نبض الشارع؟؟؟ الله ياخد فيكم الحق
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18 - فاس السبت 18 ماي 2019 - 14:01
كتروا من الدراسات حتى ولاو غير كيدرسوا نيت.
الله ياخد الحق
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19 - souad السبت 18 ماي 2019 - 14:09
ولا لا وألف لا لا نريد هذ الساعة المشوومة التي خريفا حياتنا حياة ابناءنا
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20 - Souâd السبت 18 ماي 2019 - 14:13
ياسلام ياسلام دراسة اثر اضافة ساعة الى توقيت المملكة ،وتبارك الله على الشعب المغربي الذي تحول بقدرة قادر لفئران تجربة ،قالت لكم الوزارة زدنا ساعة !!قالت لكم الوزارة نقصنا ساعة !!ناهيك على المصاريف الهائلة المرصودة للقيام بهذه الدراسة العميقة الخارقة للعادة والتي من شأنها الارتقاء بالشعب المغربي لاعلى المراتب .
وعلى قلة مايدار؟؟ آجي وعلاش مثلا مثلا مثلا ما ديروش شي دراسة على أثر البطالة والأجور الزهيدة في حياة المغاربة ......إلخ .وهذه الدراسة كيسميوها الطنز العكري على المغاربة!!
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21 - bayna السبت 18 ماي 2019 - 14:16
بالطبع ستكون نتائج الدراسة واضحة فالشعب يتعذب بهذه الساعة و بالطبع ستتخذ الحكومة قرار تعميم الساعة الصيفية المشؤومة لأن أصحاب القرار مشاريعهم هي الأهم . متى كان لهذا الشعب أهمية .تمثيل في تمثيل.حكومة الذل.
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22 - بنعبدالسلام السبت 18 ماي 2019 - 14:16
عدم جدى الساعة الجديدة اقتصاديا لا يحتاج لأية دراسة ،فهو واضح وضوح الشمس في وسط النهار.أما الدراسة التي تقوم بها الوزارة الآن فهي تنصب ، حسب رأينا وتجربتنا مع هذه الحكومة، على الآثار السلبية لهذه الساعة على حياة المواطنين. فإذا أفضت الدراسة الى أن هذه الآثار السلبية فظيعة على حياة المواطنين الى درجة لا تطاق، فلا تنتظروا إلا الإستمرار في الساعة المشؤومة. أما إذا تبين أن هذه الآثار جانبية وغير ذات أهمية على حياة المواطنين، فالأمل كبير في الرجوع الى توقيت جرينيتش. والله أعلم
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23 - وفاء 1 السبت 18 ماي 2019 - 14:18
الله يخد الحق في لي شرع هاد التوقيت والشعب كل ضد هاد الساعة حسبنا االه ونعم الوكيل فيه
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24 - simo السبت 18 ماي 2019 - 14:22
ليس هناك لا دراسات ولا شئء آخر. هناك فقط تأخير في انتظار الأوامر الخارجية التي تستعمل المغاربة كعبيد في دورة صناعاتهم الإنتاجية أو الخدماتية. أما صحة المواطن فلا شأن لهم بعا وكذلك الأخد برأيه فهو مستحيل في ضل حكومة متعنتة ومتجبرة.
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25 - mohammed السبت 18 ماي 2019 - 14:23
والله ما كرهت نبدل الساعة بأخرى ونخوي هاد البلاد السعيدة
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26 - احمد السبت 18 ماي 2019 - 14:26
الساعة هذي تدمير صحي ونفسي للمغاربة. إحنا بغينا ساعة غرينتش المعتادة.
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