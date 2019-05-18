24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|18
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|03:40
|05:21
|12:29
|16:09
|19:28
|20:56
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- أزمة النتائج تعصف بالكوكب .. والأنصار يحنّون إلى زمن المديوري
- مطرقة النسيان وسندان الإهمال يفقئان "عين إكفران" بجماعة تزارين
- الزفزافي .. القصة الكاملة
- تراويح من العاصمة الأمريكية
- فيصل عزيزي: الأغاني اليهودية المغربية مليئة بالإيحاءات الجنسية
زهرة .. قصّة شابة تواجه أشواك الحياة ومرض الأم بـ"رْضاة الواليدة" (5.00)
مرجعيات الفلسفة الغربية -12ـ .. تحوّلات النهضة ومحاكمة "جاليليو" (5.00)
تبذير أموال دافعي الضرائب يلاحق رحلة مسؤول أمريكي إلى المغرب (5.00)
- عائلات مغربية تشتكي "تنصير" الأطفال قسرا في مدارس هولندية - (71)
- ناصر الزفزافي .. عاشق مكسور الجناح وثائر عنيد في وجه "المخزن" - (67)
- وزارة العدل تعلن الحرب على سماسرة المحاكم بالكاميرات والمتابعات - (54)
- تعادل اتحاد طنجة والوداد يُشعل الصراع مجددا على لقب البطولة - (53)
- الحق في الإيمان والحق في الإلحاد - (49)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
وزارة إصلاح الإدارة تدرس آثار "الساعة الجديدة"
تفاعلا مع ما نشرته بعض المنابر الإعلامية بخصوص رفض وزارة الداخلية للتوقيت الجديد المعتمد بالمملكة (غرينيتش+1)، قال مصدر رفيع من الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية، رفض ذكر اسمه، إن "الوزارة لم تفتح أية استشارة للقطاعات الوزارية الأخرى بخصوص الدراسة التي تنجزها حول أثر إضافة ساعة إلى توقيت المملكة".
وأضاف المصدر ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الدراسة المرتقب الإعلان عن نتائجها قريبا، "لم تتضمن تجميعا للآراء، بل هي دراسة علمية للخروج بخلاصات من شأنها حسم الجدل بخصوص اعتماد التوقيت الجديد بسلبياته وإيجابياته".
كما نفى المصدر عينه مناقشة ملف الساعة الجديدة في أي اجتماع خارج المجلس الحكومي، الذي يعهد إليه بتدارس والحسم في مثل هذه الملفات، معتبرا أن "كل ما ينشر بهذا الخصوص ليس سوى تخمينات وإشاعات هدفها التشويش والإثارة"، على حد قوله.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
الله ياخد الحق
وعلى قلة مايدار؟؟ آجي وعلاش مثلا مثلا مثلا ما ديروش شي دراسة على أثر البطالة والأجور الزهيدة في حياة المغاربة ......إلخ .وهذه الدراسة كيسميوها الطنز العكري على المغاربة!!