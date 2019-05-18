24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

18/05/2019
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
03:4005:2112:2916:0919:2820:56
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

بعد 5 سنوات .. ما تقييمكم لأداء فوزي لقجع على رأس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. زهرة .. قصّة شابة تواجه أشواك الحياة ومرض الأم بـ"رْضاة الواليدة" (5.00)

  2. مرجعيات الفلسفة الغربية -12ـ .. تحوّلات النهضة ومحاكمة "جاليليو" (5.00)

  3. انتشال جثة غريق من نهر أم الربيع نواحي سطات (5.00)

  4. لابا كودجو: نهضة بركان الأقرب إلى التتويج القاري (5.00)

  5. تبذير أموال دافعي الضرائب يلاحق رحلة مسؤول أمريكي إلى المغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | مجتمع | تنظيم مغربيّ للمثليّة يطالب بحماية قانونية من التعنيف والكراهية

تنظيم مغربيّ للمثليّة يطالب بحماية قانونية من التعنيف والكراهية

تنظيم مغربيّ للمثليّة يطالب بحماية قانونية من التعنيف والكراهية
هسبريس من الرباط
السبت 18 ماي 2019 - 15:00

في خطوة غير مسبوقة، وجهت جمعية أقليات لمناهضة التمييز والتجريم تجاه الأقليات الجنسية دعوة إلى البرلمان المغربي من أجل تشريع قانون يجرم الكراهية والعنف تجاه المثليين واللاجئين والفئات الهشة.

وضمن بلاغ لها قالت "أقليات" إن أفعال الكراهية لم تنقطع يوما تجاه المثليين، معتبرة أن "القانون الجنائي يغذي يوميا حجم الكراهية والعنف الموجه لمجتمعنا المختلف جندريا وجنسيا".

وأضافت الجمعية أن "مصطلحات: المثليون والمثليات والعابرون والعابرات وثنائيو الميول الجنسي، وأي تعريف جندري آخر غير نمطي، هو مجرّم في المغرب حسب الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي".

ويطالب التنظيم الجمعوي بـ"ضرورة إلغاء الفصل 489 من القانون الجنائي المغربي، وإطلاق سراح كل المعتقلين المتهمين على خلفيته".

وتشدد "أقليات" على وجوب حماية المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان والمجموعات غير المهيكلة المدافعة عن حقوق الإنسان والأقليات الجنسية، وتنادي بـ"إنصاف ضحايا العنف الرسمي والتشهير ومعاقبة المتورطين، والحق في التنظيم للجمعيات والمجموعات الكويرية وكل المدافعين عن مجتمع المثليين ورفع المنع والتضييق عليها".

وذكّرت المجموعة بحادث الاعتداء على مثلي عشية الاحتفال برأس السنة الميلادية في مراكش، وأردفت: "المغاربة عاشوا خلال أول يوم من هذه السنة على وقع أكبر جريمة كراهية تجاه أحد أفراد مجتمع المثليين"، مضيفة أن "ما عاشه مثلي البوناني ليس معزولا عن واقع الكراهية والقمع بالمغرب".

وترى الجمعية أن "كل التحولات التي شهدها المغرب منذ 2011 لم تساهم في أي تغييرات قانونية مجتمعية قد تخدم مصالح الفئات الهشة والأكثر عرضة للعنف والكراهية"، مسجلة "حدوث تراجعات مستمرة في مجال حقوق الإنسان وحماية المدافعين والمدافعات عنها بالمغرب".

وأضاف أقليات في بيانها قائلة: "مازال العالم الناطق بالعربية والمنطقة المغاربية يعيشان على وقائع القمع والكراهية تجاه مجتمع المثلين وضد الحركات المدافعة على حقوقهم"، موردة أنه "في السنوات الأخيرة شهدت المنطقة تحولات سياسية وسيرورات ثورية لم يكن لحقوق مجتمع المثليين نصيب فيها رغم التحركات والحملات والمناصرات شبه اليومية للجمعيات والمجموعات الداعمة للحقوق الجندرية بالمنطقة"، على حد تعبيرها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (31)

1 - الفكر المنحرف السبت 18 ماي 2019 - 15:07
حتى ولو صدر قانون أو قوانين لحماية الشواذ والمثليين وما جاورهما، فلن تستطيع أي قوة أو سلطة كيفما كانت أن تحمي هذه الفئة المنحرفة من التعنيف والكراهية لأن المجتمع المغربي مجتمع محافظ ولا يقبل بالجهر بالفاحشة والفساد العلني وكل سلوك منحرف.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
114
2 - مغربي أصيل السبت 18 ماي 2019 - 15:10
مزيان هادشي هو لي كان باقي خاصنا، صافي كملات الباهية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
92
3 - abdou السبت 18 ماي 2019 - 15:10
لاحول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
91
4 - ftah السبت 18 ماي 2019 - 15:11
صافي . هادشي اللي بقا لينا . لا حول ولا قوة الا بالله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
70
5 - نسبم السبت 18 ماي 2019 - 15:12
ملقيت منقول وصافي المثليين في المغرب تيشوفهم المجتمع بعيون ارهابية للأسف المثلي ابسط الحقوق محروم منها هذا يدمي القلب حتى الجمعيات هذفها الوحيد هو جمع الاكراميات والامواا من جنيف والامم المتحدة لم نرى اي دفاع او حق او تعويض
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-109
6 - البعمراني السبت 18 ماي 2019 - 15:15
بلادنا. طاهرة. وسنطهرها من النجس. متى ما ظهر فيها. اذهبوا. الى اين ذهب. مثلي. مراكش. لا بقاء لكم في المغرب. الشريف برجاله. ونسائه. العفيفات
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
49
7 - ملاحظ فقط السبت 18 ماي 2019 - 15:16
بل يجب المطالبة بتشريع قانون يجرم الكراهية والعنف تجاه جميع المواطنين المغاربة بدون تمييز.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
20
8 - said السبت 18 ماي 2019 - 15:16
يا ودي فين ولينا عايشيين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
39
9 - Ouss السبت 18 ماي 2019 - 15:19
حسبنا الله ونعم الوكيل
اللهم ردنا إليك مردا جميلا واغفر لنا وارحمنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر ...
بإذن الله لن يكون لكم ما تريدون في بلدنا المسلم هذا الذي تجد فيه شبابا وشابات يكرهون المعاصي ولو كانوا عليها ويحبون العفة والطهارة ولو لم يكونوا عليها يقول الله عز وجل
"وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا"
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
32
10 - مجرد وجهة نظر السبت 18 ماي 2019 - 15:19
يقال إن الإنسان حيوان عاقل لا وألف ألف لا، الانسان الذي يتبنى فكرة المقال ليس ولن يكون عاقلا . لم يحدث أن اكتشف الباحدون اللواط داخل أعقل المخلوقات التي تتزاوج باستثناء الحلزون وهو خونتى(hemaphrodite) وقد خلق كذلك له جهازين تناسليين "الذكري و الانثوي" فكيف يتجرأ هؤلاء ويظهرون أنفسهم .إنها مذلةللإنسان و للحيوان .اللهم ألطف بنا .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
11 - خالد السبت 18 ماي 2019 - 15:21
الصورة اعلاه لاحتفال بهولندا يستهزءون بالراية المغربية و في الاحتجاجات يرفعون الرايات المعلومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
24
12 - المصطفى HK السبت 18 ماي 2019 - 15:21
اتقوا فينا الله في هذا الشهر الكريم. كلما حل رمضان وإلا يكثر اللغط حول المثليين،الأقليات الدينية. الإفطار العلني ،حرية التعبير الجسدي.....وما إلى ذالك من الشذوذ أو التشوه الأخلاقي. اللهم اجعل كيدهم في نحرهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
29
13 - الدفاع عن الوطن السبت 18 ماي 2019 - 15:22
سؤال هل المثلين يستطيعو ان يحاربو من اجل الوطن كما يفعلون جنودنا البواسل المرابطين على الحدود
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
14 - ابو ناصر - ج- السبت 18 ماي 2019 - 15:22
في عز شهر رمضان المعظم و الكريم تخرج علينا كل مرة في المغرب جماعات تطالب بالافطار العلني و استفزاز المؤمنين الصائمين او جماعة او تنسيقية او جمية تطالب بحرية الجسد و العري و التعري وسط رمضان شهر القرأن و الصيام و في كل مرة من هذا الشهر تخرج الينا جماعة تطالب بالالحاد و حرية المعتقد و حرية التفكير و تفكيك الاسرة و القيم و اضعاف الايمان بالوطن و الدين و التاريخ، او جمعية تطالب بالتعددية و الانفتاح الفارغ و تعلم اللغات المشبوه الشيطاني، فقط من اجل ضرب الدين الاسلامي و استفزاز المسلمين في عقر دارهم...و هي مخططات محبوكة ماكرة ذكية/شريرة لها منهجية معروفة و ان كانت متخفية... ثمة من ضعاف القلب و الايمان و من المستلبين الطماعة اللاهتين وراء السراب و الشهوات ينخدعون بالامر و من باب هؤلاء الضعفاء و من باب الباب الهش اي المرأة يدخلون البيوت لتدميرها "و اذا اردنا ان ندمر قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا" (الاية-الاسراء)..لم لا تنافح هذه الجمعيات عن ارساء ديموقراطية حقة و تكريس نفس انظمة الغرب بقيمه و مناهج تفكيرهم اي لم تتعلق فقط بالقشور و ليس بالجوهر؟؟الخبث و الذل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
15 - حميد السبت 18 ماي 2019 - 15:22
نحن لانحترم سوى المغاربة الأحرار والمغربيات الحرات أما ما دون هذا فلن يلقى منا إلا الكراهية والبغض..
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
16 - انس من تطوان السبت 18 ماي 2019 - 15:24
هؤلاء لا يجب أن يطلق عليهم المثليون أو الأقليات. بل يجب أن يسموا المجاهرون بالفاحشة. يريدون من المجتمع المغربي أن يتقبل الرذيلة واللواط وان يتعايش معه وكأنه شيء عادي .
اللهم ان هذا منكر ولا حول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
19
17 - خلق الله السبت 18 ماي 2019 - 15:24
يريدون تغيير خلق الله .وحتى الطبيعة لل تقبل.انظروا حولكم من كل شيء زوجين الدكر و الانثى حتى الحيوان لا يسقط في هذا السلوك.الشاذ.هؤلاء شواذ ولا يوجد اسم آخر هم مرضى وجب علأجهم وتقويم جنسهم الصحيح.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
18 - مغربي السبت 18 ماي 2019 - 15:25
المتليين مبقاوش أقالية ولاو أغلبية .خاص جمعية تحمي لأقلية لأسو ياء جنسيان أما لأغلبية في المغرب ولاو شادين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-11
19 - منصف السبت 18 ماي 2019 - 15:26
لقد توصل العلم الحديث في شقه المتعلق بالمادة الوراثية إلى إستحالة وجود جين مسؤول عن الشذوذ الجنسي و بذلك فيمكن علاج هذا السلوك الشاذ حتى بدون عقاقير و لا أدوية بل عن طريق علم النفس. عكس ما روجت له بروباغندا المثلية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
9
20 - صابر السبت 18 ماي 2019 - 15:28
الى كل الجمعيات المدافعة عن هذه الفءة
من المثلين والمثليات فنحن لا نعنف احدا كما نرجو ان لا تعنفوننا انتم بخبتكم وامراضكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
21 - انس السبت 18 ماي 2019 - 15:30
هادو شبعو خبز ، على المجتمع الآن ان يتاقلم مع اهواءهم الشيطانية؟ المغرب بلاد الرجال و ليس عليكم سوى ان تتكمشوا في بيوتكم أو تذهبوا إلى أوروبا كما يفعل الكتير منكم ، فهم من سيرضون عنكم . أما هنا في المغرب كفى أنكم تعيشون بيننا ، فلا تتجاوزوا الحدود ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
22 - Hamido السبت 18 ماي 2019 - 15:31
In a society like morocco,change is years ahead of us.people cant live with the iea that homosexuality is not a choice .,but a genetic problem .even in the animal world there is sexuality.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-6
23 - مغربي انا السبت 18 ماي 2019 - 15:39
أعتقد أن ضد الكراهية هو الحب. اعني اننا سنصبح يوما مجبرين على حب الشواذ لأن كراهيتهم ستكون جرما. ..
من كان شاذا فليحب نفسه ويحفظ كرامته ويستر نفسه.
الشذوذ يبقى داءما مذموما مهما غير الأسم إلى مثلي أو ممثلية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
24 - مكلخ مغربي قح السبت 18 ماي 2019 - 15:43
راه المسوولين ماكرهوش اتعطاو لهذه الفءة قواننها وتصبح حتي هي تتصرف بحرية حسب هواها .وسيري المغرب العجب العجاب.القادم اسواء .شوية بشوية .العربون راه عطاه مثلي البوناني.اش دارو ليه؟والو اطلق سراحه وراه لخدمتو الاولي و لخدمتو الثانية ههههه.راه المسوولين تابعين الغرب فيما يسمي بالحرية والديموقراطية.لاحول ولا قوة الا بالله.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
25 - محارب سابق السبت 18 ماي 2019 - 15:44
يطالبون بتشريع قانون حماية...!
اذن ما هو دور القانون الجنائي المغربي؟
الكل سواسية أمام القانون و القانون يحمي و يسري على الجميع لا المواطن العادي و لا المقلي و لا المهاجر القانون يطبق على كل من يعيش داخل هذا الوطن.. كفانا تشريعات.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
26 - محمد الزموري السبت 18 ماي 2019 - 15:46
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
27 - جواد فريد السبت 18 ماي 2019 - 15:48
نحن شعب مغربي منفتح على الجميع لكن قبول أشخاص مثليين مازال مرفوضا رفضا باتا وإن كان هذا لا ينفي تواجد بعض المثليين في جل مدن المغرب ولكن بأعداد أقل هذا لن يمكنهم من فرض آرائهم على شعب بأكمله لا يقاسمهم شعورهم وربما يمقتهم ولايشاطرهم أفكارهم وإذا ماتم الاعتراف بهم سيكون المغرب ملاذا وقبلة لكل المثليين والمثليات وسيتم فتح باب الدعارة علانية في هذا البلد الذي يستهجن شعبه الدعارة والمثلية أنصح هؤلا أن يقصدوا الدول الغربية التي لا تمانع في استضافة هؤلاء وتمتيعهم بحقوق المثلي وواجباته
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
28 - مغربية حرة متحضرة السبت 18 ماي 2019 - 15:50
نحن بلد إسلامي إسلامي إسلامي
نرفض مثل هذه الفئات .. ونرفض خدش إسلامنا
نعم نحن شعب مثقف واعي ومتحضر ولكننا مسلمون
قبل كل شيء .. وهمجيون في الدفاع عن اخلاقياتنا الدينية
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
29 - ولد حميدو السبت 18 ماي 2019 - 15:51
حسب ما سمعت ففي دولة افريقية تم سجن مثليان في غرفة واحدة و قالوا. لهما
عندما تنجبان سنطلق سراحكما
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
30 - امازيغ سوسي السبت 18 ماي 2019 - 15:55
الى المعلق رقم 1 اتساءل كيف تقول ان المجتمع المغربي مجتمع محافظ مع كل مانراه يوميا في الشارع وما نسمع عنه ونقراه .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
31 - صناعة المثلية السبت 18 ماي 2019 - 15:56
يوجد صالون قرب مسكني يشتغل فيه المثلين بكل طلاقة حتى ان ضحكهم يسمع عنذنا تمر من جنبهم ويجد بين مقهيين ملائين با الرجال و النساء تدخل و تخرج الى الصالون و الامر عاذي و تضطر فا غلب الاحيان ان تشارك معهم الرصيف و لا تنضر لهم لكن هم ينضرون اليك ذون استحياء و السر في ذلك ان مركز الشرطة لايبعذ سوى متربن من الصالون سنوات و الحال هكذا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 31 | عرض: 1 - 31

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.