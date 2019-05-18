وزارة التربية تحدد حصص اللغات في الابتدائي

هسبريس - أمال كنين

كشفت وزارة التربية الوطنية عن مستجدات المنهاج الدراسي للتعليم الابتدائي، الذي استغرق الاشتغال عليه أربع سنوات، ويضم معطيات تهم مواد اللغة العربية واللغة الفرنسية والرياضيات والنشاط العلمي والاجتماعيات.

المنهاج الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه نص في الشق المتعلق باللغات على ضرورة استعمال اللغة العربية الفصيحة في التواصل اليومي بالمدارس، وفي جميع حصص المواد التي تقدم باللغة العربية.

ونص المنهاج على وجوب تعليم اللغة الفرنسية ابتداء من السنة الأولى ابتدائي، واللغة الانجليزية ابتداء من السنة الرابعة ابتدائي، باعتبار "اللغات الأجنبية وسائل للتواصل والانخراط والتواصل في مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات وعلى حضارة العصر".

كما نص على ضرورة تخصيص عشر ساعات للغة العربية في المستوى الأول، ثم تتقلص إلى تسع ساعات في المستوى الثاني، إلى أن تصل إلى ست ساعات في المستويين الخامس والسادس.

وينطلق تدريس اللغة الأمازيغية، حسب المنهاج، بثلاث ساعات في السنة الأولى إلى حدود السنة السادسة. أما اللغة الفرنسية، فتخصص لها أربع ساعات في المستوى الأول، ترتفع تدريجيا إلى أن تصل إلى ست ساعات في المستوى السادس.

المنهاج نص كذلك على ضرورة حماية اللغة الأمازيغية وإدماجها في التعليم باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء، إضافة إلى حماية الحسانية باعتبارها جزء لا يتجزأ من الهوية الثقافية الموحدة.