الجمعية المغربية للدكاترة تنادي بالكفاءة والشفافية

هسبريس من الرباط

تعزز المشهد الجمعوي بتأسيس "الجمعية المغربية للدكاترة"، بناء على جمع عام انعقد بمقر الفضاء الجمعوي بحي أكدال بالرباط، وحضره عدد من الدكاترة المغاربة غير الموظفين من مختلف التخصصات، عبروا عن "رغبتهم الأكيدة في النضال بكل السبل المتاحة لإنصافهم ورفع الحيف عنهم"، حيث جرت مناقشة القانون الأساسي للجمعية والمصادقة عليه، وانتخاب 10 أعضاء مكونين لمكتب الجمعية التنفيذي برئاسة سميح الحمداوي.

وربطت الجمعية المغربية للدكاترة تأسيسها، حسب ما جاء في بلاغ توصلت به هسبريس، بـ"بروز سياسات حكومية تمييزية تحرم وتنتهك حق الدكاترة غير الموظفين الدستوري في الولوج إلى الوظيفة العمومية، فكان لزاما أن تنخرط هذه الفئة في إطار جمعوي موسع وشامل من أجل رفع التهميش والإقصاء الممنهج الذي تعانيه والدفاع عن حقها في الولوج إلى الوظائف العمومية على قدم المساواة وفق مبادئ تكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية كما هو منصوص في دستور المملكة".

وأشار البلاغ ذاته إلى أن "تأسيس هذا الإطار الجمعوي، الذي يجمع ثلة من أرقى الباحثين في الحقل العلمي، يأتي في سياق البحث عن صيغ مشروعة من طرف دكاترة المغرب غير الموظفين للترافع عن حقوقهم الدستورية، ولما يمكن له أن يتيح لأعضائه من فضاء قانوني ومؤسساتي للتعبير عن مطالبهم وحقوقهم ومصالحهم والدفاع عنها أمام السلطات والمؤسسات العمومية الوطنية المعنية".

وفي هذا السياق، يضيف البلاغ، إن الجمعية المغربية للدكاترة "إذ تضع من بين أهدافها المحورية الترافع من أجل تكريس مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص والاستحقاق والكفاءة والشفافية في الولوج إلى الوظائف العمومية، لا سيما حق جميع الدكاترة في اجتياز مباريات أساتذة التعليم العالي مساعدين، دون تمييز بين الموظفين منهم وغير الموظفين، تعتبر إطارا قانونيا وعمليا لجميع الدكاترة لبلوغ المطالب المسطرة في قانونها الأساسي".

ولخّصت الجمعية مطالبها في "حذف الفصل المتعلق بتخصيص حصة (كوطا) خاصة لفائدة الدكاترة الموظفين من أجل توظيفهم كأساتذة التعليم العالي مساعدين، الذي دأبت الحكومة على تمريره في مشاريع قوانين المالية منذ قانون المالية لسنة 2013"، و"إعادة النظر في طرق تنظيم مباريات توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين وكيفية وآجال الإعلان عن نتائجها"، وسحب صلاحية الانتقاء الأولي من اللجان المحدثة على مستوى المؤسسات الجامعية، والمطالبة بإحداث لجان وطنية أو جهوية خاصة تسهر على انتقاء الملفات العلمية الجيدة للمترشحين لمباريات توظيف أساتذة التعليم العالي مساعدين"، و"وضع محددات ومعايير تعيين لجان المقابلة الشفوية عبر وضع لائحة وطنية لأساتذة وخبراء ومراقبين محايدين يعينهم الوزير المكلف بقطاع التعليم العالي لهذا الغرض".

وقالت الجمعية المغربية للدكاترة إن معالجة وضعية الدكاترة غير الموظفين يجب أن تتم عبر آليتين، وهي "توفير وظائف ومنح وتحفيزات من أجل تشجيع مشاريع بحوثهم العلمية"، و"منح تعويضات عن البطالة وتمكينهم من حق الاستفادة من التغطية الصحية والمساعدة الاجتماعية باعتبارهم فئة اجتماعية أقل حظا وهشة وجب على الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية رعايتها".

وطالبت الجمعية المغربية للدكاترة، في ختام بلاغها الموقع من لدن سميح الحمداوي، رئيس الجمعية المذكورة، بضرورة "إحداث مناصب مالية خاصة للحاصلين على شهادة الدكتوراه من موظفي المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، من خلال خلق منصب مستشار".