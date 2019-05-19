عصير المزاح -13-: ممنوع رمي الأطفال .. عاش البرلمانيون الصغار

فتاح بن الضو (كاريكاتير: عماد السنوني)

"ممنوع رمي الأطفال يا حمار وشكرا". هذه العبارة يجب أن تُكتب بخط رديء كما جرت العادة، ويجب أن تكون واضحة لكل ذي عينين. فقد عثر مواطنون، ليلة الجمعة/ السبت، بطنجة على جثة رضيع مرمية في حاوية للنفايات. لحظة لذة عابرة تقذف بجثة طفل بريء إلى القمامة، وعوض أن يكون في سرير مريح، مستغرقا في نومه الهادئ، بعدما عض بزولة أمه؛ تصبح الحاوية مصيره القذر. وإذا كُتبت له الحياة فسيُرمى به إلى الشارع.. حيث توجد كثير من الحاويات.

لماذا ممنوع رمي الأطفال والأطفال يستمتعون بعملية الرمي، عندما نرمي بهم في مسبح صغير ليتعلموا التجديف بأياديهم الطرية. نحن في وطن يعيش فيه الأطفال أزهى لحظات طفولتهم، ومن كثرة حبنا لأطفالنا أنشأنا لهم برلمانا خاصا بهم في إطار إستراتيجية مدروسة تهدف إلى تأهيل البرلمانيين الصغار، ليصبحوا برلمانيين كبار. لذلك، ندرّبهم على المهارات الأساسية ليكونوا برلمانيين ديال بصح؛ مثلا مهارة النوم بدون شخير، ومهارة التغيب عن جلسات مناقشة قانون المالية، ومهارة كشف البطن أمام الكاميرات، ومهارة التهجئة، ومهارة الصراخ عند العجز عن الإقناع، ومهارة التحدث بلغة الخشب.

ممنوع رمي الأطفال. عبارة نوجهها إلى الفقراء ومحدوري الدخل في هذا البلد الأمين. خسئتم يا من ترمون بأطفالكم في الشارع خشية إملاق، فيتعلم الأطفال مهارات أساسية للعيش في غابة الشارع؛ مهارة التكيف مع الدخان المنبعث من عوادم السيارات، ومهارة التسول، ومهارة القتال حفاظا على العذرية، ومهارة سرقة حقائب النساء بالخطف، ومهارة تحمل قسوة البرد ولهيب الصهد.

لا أحب الدراما.. دعنا نغني: تمتع بالطفولة.. تمتع بالحنان.. فموعد الرجولة يأتي قبل الأوان. وكم من طفل أدركته الرجولة مبكرا، خاصة في مدن وقرى المغرب الضار. طفل يشتغل كبغل صغير طوال اليوم لإعالة أسرة من نوعية الأسر التي" نحن أربعة إخوة.. مات أبونا وتركنا بدون معيل.. نكتري بيتا ولا نملك أجرة الكراء.. ساعدونا، فالله لا يضيع أجر المحسنين". ممنوع رمي الأطفال لليأس المبكر.

ماذا لو..؟!

ماذا لو تم وضع قانون يلزم أي راغب في الزواج بالإدلاء بوثيقة تثبت أنه يملك دخلا كافيا (يمكن تحديده) يسمح له بالزواج وتكوين أسرة.. ألن يساهم هذا في الحد من "ظاهرة" رمي الأطفال في حاويات الشارع؟

نصائح مول الكوتشي

اِفعل ما تجد الدافع القوي لفعله حتى وإن كان مخيفا، كأن تقود دراجتك النارية بسرعة جنونية وأنت مغمض العينين، حيث ستصل إلى حيث يجب أن تصل وأنت مغمض العينين.

لا تبك. وفّر دموعك.. مؤكد أنك ستحتاجها، وأنت تقطّع البصل، وأنت تحضّر طبق السلطة الذي تحب.

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