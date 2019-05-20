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جامعات المغرب تتعثر في استقطاب الكفاءات لتطوير البحث العلمي

جامعات المغرب تتعثر في استقطاب الكفاءات لتطوير البحث العلمي
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الاثنين 20 ماي 2019 - 01:45

لم يتمكن المغرب من استقطاب الكفاءات المغربية أو الأجنبية المنتشرة بالخارج، والتي يمكنها أن تساهم في تطوير البحث العلمي بالجامعات المغربية، في الوقت الذي نجحت العديد من الدول الصاعدة في جلب المتميزين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العالمية.

وتشير إحصائيات دولية إلى وجود أزيد من 7 آلاف مغربي يعملون في مجال الطب بالخارج، وينتشرون في كبريات المختبرات الدولية، وأزيد من 320 ألف شاب وصل تكوينهم حاليا إلى "باك + 5"، لكن أغلبهم لا يرغبون في العودة إلى بلادهم بالنظر إلى الامتيازات التي توفرها البلدان المستقبلة.

جمال الصباني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم العالي، أوضح، في دردشة مع هسبريس، على ضوء الإضراب الوطني المرتقب بالجامعات المغربية يومي 29 و30 ماي الجاري، أسباب فشل الجامعة في استقطاب الكفاءات المغربية والأجنبية.

وقال الصباني إن النظام الأساسي للأساتذة الباحثين المعمول به في المغرب يعود إلى سنة 1997، وتبين مع الوقت أنه يحمل عدة مشاكل، رغم الإصلاحات التي حاولت ترقيعه من قبل الجهات الوصية على القطاع، خصوصا في الجزء المتعلق بتوظيف الأساتذة الباحثين في الجامعات المغربية العمومية.

وأشار الكاتب العام لنقابة الأساتذة الجامعيين الأكثر تمثيلية إلى أن هذا "النظام يشترط مقابل التدريس في الجامعة أن تكون مغربي الجنسية وحاصلاً على الدكتوراه، وفي حالة نجاحك في المباراة ستبدأ العمل انطلاقا من السلالم الإدارية الأولى، أي أستاذا مساعدا، وهو أمر لا يمكن أن يقبل به أي باحث مغربي أو أجنبي في الخارج".

وأضاف الصباني أنه "لا يمكن للمغرب أن يستقطب عددا من المتميزين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العالمية للانضمام إلى الجامعة المغربية"، مشيرا إلى أنه "لا يعقل أن يستمر القانون الحالي في اشتراط الجنسية المغربية، وشرط السن المحدد في أقل من 45 سنة، والعمل ابتداء من السلم الإداري الأول بالنسبة إلى الكفاءات العالمية التي راكمت تجارب معقولة في تخصصاتها".

"النظام الأساسي للجامعة المغربية لا يعطي المكانة الاعتبارية لهذه الكفاءات، بل يعتبرها مثل الطلبة الجدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، بالإضافة إلى ذلك، وحتى لو قبل أحد الأطر الأجنبية بهذه الشروط فلن يستطيع الانتقال من أستاذ مؤهل إلى أستاذ التعليم العالي بسبب توقف امتحان الترقية منذ سنة 1997"، يشرح الكاتب الوطني لنقابة التعليم العالي.

وتساءل الصباني قائلاً: "هل يعقل أن يقبل باحث مغربي يعمل بالجامعات الأمريكية أو الكندية أو البريطانية أن يعود إلى بلاده في ظل هذه الشروط؟". الجواب طبعاً لا، حتى بالنسبة إلى الذين يريدون العودة غيرة على وطنهم وللمساهمة في خدمة بلادهم، يضيف الصباني.

ودعا المصدر ذاته وزارة التعليم العالي إلى تقديم تحفيزات إلى الكفاءات المغربية أو الأجنبية، مشيرا إلى أن "الموارد البشرية هي أهم عنصر إذا كنا نريد إصلاح أحوال الجامعة العمومية وإنتاج المعرفة وتكوين الطلبة".

وعبر الصباني عن استعداد النقابة الوطنية للتعليم العالي وأساتذة الجامعات للانخراط في ورش إصلاح منظومة التعليم العالي، التي تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، مضيفا أن "القانون 00.01 المتعلق بالإصلاح البيداغوجي يجب مراجعته في أقرب وقت لأن مضامينه لم تعد تساير دستور المغرب الجديد".

يشار إلى أن النقابة الوطنية للتعليم العالي، التي تُمثل أساتذة الجامعات بالمغرب، أعلنت عن خوض إضراب وطني يومي 29 و30 ماي الجاري، بعد سنة كاملة من الحوار مع الوزارة المعنية.

وأوضحت النقابة، في بلاغ لها، أن قرار الإضراب جاء بعد تراجع الحكومة عن تنفيذ عدد من المطالب التي تم الاتفاق عليها مع وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، من ضمنها الزيادة في الأجور المتوقفة منذ سنة 1997.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - شويا بعدا الاثنين 20 ماي 2019 - 01:59
على الاقل تاريخ تايشباه الناس شويا شويا
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-1
2 - ياسين الاثنين 20 ماي 2019 - 02:08
كفاءات!!!!!! إجازة لا تساوي بصلة،ماستر يشترى..دكتوراه بالزّبونية والمعرفة ليس العلم بل باك صاحبي..اقسم باللّه أعرف أساتذة جامعيين لو يجرى لهم اختبار في دولة أوربية فلن يقبلوا في شغر منصب حارس..مع احترامي وتقديري للحراس...
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3
3 - Said الاثنين 20 ماي 2019 - 02:12
للأسف الميزانية الي كتعطى للنوابغ كتجيهم تقيلة سخيون فقط مع البرلمانيون والوزراء هادشي اللي قلنا كيفاش طبيب كان من المتفوقين قرا حتى طلع الشيب الازرق ونخلصوه 8000درهم أكيد سيفضل القطاع الخاص قلتها بفمكم فالمقال أكيد لن يقبلو المجيئ في مثل هاته الظروف المبهدلة يقبل غير الي معندو بديل مسكين.. الدولة لا تشجع المثقفون والمتميزون ولكن كتهز بالراقصات اللي كيجيبو العملة الصعبة من دول الخليج و احنا بدورنا كشعب نشجعو التفاهة وكنحسدو كل من وصل .
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5
4 - اودي الاثنين 20 ماي 2019 - 02:20
ما زالت تخيم على تفكير الغالبية الساحقة من المغاربة مسحة معتبرة جدا من السذاجة حتى لا اقول شيىئا آخر. عن أي جامعة او بحث علمي او انظمة اساسية تتحدثون عنها! الرسالة عليها ان تكون واضحة لنا جميعا: المغرب ما هو إلا حي خلفي لا يعتد به بين الأمم الحقيقية، وما نحن إلا وسيلة لتحصيل الخراج وجبي الصرائب لتمويل حياة الكذابين الذي يسمزن انفسهم كيت وكيت ونخضع لهم بسبب ذلك، ومن دون ذلك فوهم.. أفيقوا من خدركم يا ناس
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2
5 - جريء الاثنين 20 ماي 2019 - 02:42
المغرب مكرهشي يضرد كل المثقفين، و يبقاو غير المكلخين و صحاب العام زين، و الذين يؤننون بافريقيا و الهدرة د الاعلام الماجور.
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6 - استاذ من سطات الاثنين 20 ماي 2019 - 02:45
ان الاضراب المعلن عليه اضراب فؤوي يهم فئة قليلة اجرتها تتجاوز 26000 درهم؟؟؟؟؟؟؟ في حين ان اكثر من نصف الاساتذة كانوا موظفيين قبل ولوج الجامعة وعندما ولجوا التعليم العالي وجدوا انفسهم في السلم الاولي كاستاذ التعليم العالي مساعد متدرب هههه وذالك بعد اعادة الترتيب وفق القانون 0001. الغريب في الامر انه عندما طبقت نفس المسطر ونفس القانون على assistants et les maitres assistants سنة 97 وجد هؤلاء انفسهم بعد عشر سنوات من الاقدمية في السلم الاولي كاستاذ التعليم العالي مساعد تحركت النقابة انذاك وتبنت الملف وخاضت اضرابات حتى استفادوامن تسع سنوات اعتبارية ضدا على منطق اعادة الترتيب السؤال المطروح لماذا النقابة لاتعطي الاهتمام لملف الموظفين رغم انه يشبه ملف رفع الاستثناء
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7 - ماستر الاثنين 20 ماي 2019 - 02:46
عجبا للبحت العلمي بدون آلات وأجهزة و المستلزمات الأساسية للمختبرات !!؟؟ هل تعرفون أننا ما زلنا نشتغل بأجهزة تركها الإستعمار في المختبر ! أو أجهزة بسيطة مثل الأمبيرمتر أو الفولطمتر عمرها أكثر من 20 سنة !! يعني فاتها الزمان إن لم نقل ولى عليها الدهر !! بماذا سنشجع البحث العلمي !! بالزعتر و أزاكني !! ليس هناك بحث علمي أبدا !! لذالك سنبقى حبيسي كوبي كولي للبحوث الأجنبية ليس لغياب الكفاءات و إنما لغياب التجهيزات. و على أي، هناك توجه صهيوني لقتل كل المفكرين و المبدعين العرب، يعني لو افترضنا جدلا هناك آهتمام بالبحت العلمي و تقدم علمي ، و لو ضئيل، سيتم آجهاض ذالك !
سلامي لمن يظن خلاف ذالك
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