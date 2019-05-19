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الرئيسية | مجتمع | المتعاقدون يؤازرون والد أستاذة ويتوعدون أمزازي بصيف ساخن

المتعاقدون يؤازرون والد أستاذة ويتوعدون أمزازي بصيف ساخن

المتعاقدون يؤازرون والد أستاذة ويتوعدون أمزازي بصيف ساخن
هسبريس - نور الدين إكجان (صور: منير امحيمدات)
الأحد 19 ماي 2019 - 18:00

مقاومين حرارة شمس منتصف النهار وعطش اليوم الثاني عشر من رمضان، توافد العشرات من الأساتذة المتعاقدين، اليوم الأحد، صوب مقر البرلمان المغربي، مجسدين وقفة احتجاجية تطالب بكشف مصير الملف الطبي لعبد الله حجيلي، أب إحدى الأستاذات، الذي أصيب عقب فض اعتصام "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" يوم 25 أبريل الماضي بالرباط.

الوقفة التي دعا إليها فرع الرباط للتنسيقية ذاتها، جاءت كذلك بأساتذة من مناطق مجاورة للعاصمة، لإبداء التضامن مع الأستاذة ووالدها الذي يرقد بمستشفى السويسي لما يقرب الشهر من الزمن، مناشدين جميع المسؤولين ضرورة التدخل لإنقاذ حياته، ورفع ما أسموه بـ"الاستهتار بحياة المواطنين الأبرياء، فحالة الأب تزداد تدهورا يوما بعد يوم مع تكتم تام لوزارة الصحة".

ورفع الأساتذة المحتجون شعارات منددة بواقع الصمت الذي يطال ملف الأب عبد الله حجيلي، من قبيل: "يا وزير الصحة .. ملف الحجيلي اجي دبا"، و"الحجيلي ارتاح ارتاح .. سنواصل الكفاح"، فضلا عن شعارات منتقدة لاعتماد نظام التعاقد ومطالبة بالإدماج الفوري داخل أسلاك الوظيفة العمومية، والتراجع عن كافة الخطوات التي اتخذتها الوزارة خارج نطاق الحوار مع الأساتذة.

وفي هذا الصدد، قال ربيع الكرعي، منسق جهة الدار البيضاء سطات، إن هذه الوقفة "جاءت تنديدا بالصمت المطبق الذي طال وضعية الأستاذ عبد الله حجيلي، الذي أصيب في تدخل اعتصام 25 أبريل"، لافتا إلى أن "حالة المصاب متدهورة، ولم يسمح لعائلته بزيارته إلا بعد مضي 25 يوما"، وزاد: "هو مصاب على مستوى الرئتين وبكسر على مستوى الكتف، ونزيف الدماغ لم يتوقف بعد، حسب إفادة زوجته".

وأضاف الكرعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأساتذة خاضوا مسيرة في آسفي للمطالبة بتقرير صحي يكشف وضع أب التنسيقية"، مشيرا إلى أن "الوزارة الوصية لم تلتزم بمخرجات الحوار الذي انطلق الشهر الجاري، حيث لم تلب مطالب آنية تتمثل أساسا في إصدار مذكرة تستدرك قرار العزل، وتحصن مخرجات 13 أبريل".

وشدد الأستاذ ذاته على أن "ترسيخ الثقة بين الطرفين غير وارد في ظل تملص الوزارة"، مشيرا إلى "وجود جهات تريد استمرار الاحتقان في الشارع، لكن على الجميع الانتباه إلى ما يجري في بلدان الجوار الذي قد ينتقل إلى المغرب"، مطالبا الوزير أمزازي بتجنب لعب "الدراري الصغار"، متوعدا إياه بصيف احتجاجي حارق "إذا لم يستجب للنقاط المتفق عليها في الحوار".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (25)

1 - الاساسدة الأحد 19 ماي 2019 - 18:11
انا فرضو علي التعاقد,قالو لي سيني,قلت والله مانسيني را الزلط باغيني,حطو فردي على راسي وقالو التعاقد او الموت وخفت وتعاقدت ودابا باغي نترسم والزيادة في الخلصة والنقيص من الخدمة
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14
2 - فرنسا الأحد 19 ماي 2019 - 18:11
امزازي في التعليم و الدكالي في الصحة بدون تعليق ! صفر على صفر ! قوة الدولة هي قطاع التعليم و الصحة و العدل ..الله الموفق و فطور شهي قراء هسبريس
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7
3 - lahcen الأحد 19 ماي 2019 - 18:11
اودي بان ليا مابقا عندكوم شغل...وليتو غي كتخربقو
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26
4 - متابع الأحد 19 ماي 2019 - 18:12
بزاااف. .... هي دابا المطالب غادي تولي التكفل بعاءلات 80000 متعاقد. .... و الاهتمام بالرعاية الصحية لأبنائهم و آبائهم و أجدادهم و من بعد يديرو ليهم 7 في المئة في الامتحانات كمكفولي الأمة وووو
زادو فيه هادو الشيء اذا زاد عن حده انقلب إلى ضده ..... الزفزافي رآه كان قسح من هؤلاء و أين هو في الآخر في السجن ..... لابد من التوقف لمراجعة الذات و أن يكونوا أذكياء في أخذ المكاسب ....
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20
5 - ميلود الأحد 19 ماي 2019 - 18:16
وما دخل الاب في الوقفات ؟
وهل هده الوقفات خاصة بما يسمى اساتدة التعاقد او باولياء امورهم؟
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30
6 - osmed الأحد 19 ماي 2019 - 18:16
هكذا بسرعة تعبتم من العمل. عدتم للأقسام أسبوعين فقط و لم تتحملوا مشاق العمل. ففكرتكم في العودة إلى الاحتجاج في الشوارع بمبررات واهية. هدفكم هو التملص من العمل.
عادت حليمة لعادتها القديمة.
الله ياخذ فيكم حق التلاميذ و وأوليائهم.
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26
7 - boukhti widadi الأحد 19 ماي 2019 - 18:18
مع احترامي لرجال التعليم الشرفاء الذين يعملون بتفان و إخلاص فإن ثلة من الاساتدة ساهموا بدورهم في إضعاف منظومة التعايم ككل بانخراطهم في العمل النفابي لتحقبق أغراضهم الشخصية والمزايدات الحزبية على حساب التلاميذ و عملهم و دورهم الاساسى المتجلي في تعليم و تربية النشأ.
نعم هناك حقوق و لكن هناك و اجيات.
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33
8 - الاقتطاع هو الحل الأحد 19 ماي 2019 - 18:21
لا خير في من ضيع ابناء الشعب ،ليسوا أساتذة هؤلاء المتقاعسون ساندتهم النفايات ظلما وزوار، الاقتطاع يردع الجميع ،الأجرة مقابل العمل هي الرادع ،
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30
9 - كمالو الأحد 19 ماي 2019 - 18:21
آش جابو للمظاهرات واش هو أستاذ ؟ إذن يكمد الضربة ويسكت بحالو ، الفوضويون هم الذين يحرفون حراك الشعوب والقطاعات التي تخوض نضالات قاسية جدا جدا وكل أجنبي عن المتظاهرين يجب أن يتحمل مسؤوليته أمام العواقب التي ستلحق به في صحته وأمنه
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28
10 - مدوخ مطحون الأحد 19 ماي 2019 - 18:24
أين هي منظمات حقوق الانسان فيما وقع لأب الأستاذة
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-25
11 - محمد الأحد 19 ماي 2019 - 18:25
" مصاب على مستوى الرئتين وبكسر على مستوى الكتف، ونزيف الدماغ لم يتوقف بعد.. " الله ياربي شافيه..
كيفاش هاد العنف كله مع رجل كبيير فالعمر؟
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0
12 - ابن جني الأحد 19 ماي 2019 - 18:28
لابد من اجراء فحص طبي نفسي لهؤلاء المتقاعسين او على الاقل عرضهم على راق شرعي لعله يستطيع ان يصرع الجان الذي يسكنهم ويوسوس لهم لان نفوسهم لن تهدا الابقراءة قليلا من التعاويذ عليهم.
واتمنى من علماء الاجتماع وعلماء النفس دراسة حالة
هؤلاء الكسالى المتقاعسين وشكرا
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1
13 - ولد حميدو الأحد 19 ماي 2019 - 18:30
لا يجب توظيف الاباء و الابناء في الاحتجاجات و دافعوا عن مطالبكم المهنية
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3
14 - اش داه ؟ الأحد 19 ماي 2019 - 18:31
اش داه للمظاهرة ،خرجت عليه الصكعا، لا حول ولا قوة إلا بالله ،هم المتقاعسون المسؤولون ،لا علاقة للدولة بهذا الرجل اش دخلو
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-1
15 - بدون مجاملة الأحد 19 ماي 2019 - 18:39
اصبح حق التظاهر يتشاير يمنة و يسرة ، الناس في البلدان المتقدمة يتفاوضون و يبحتون عن حل وسط ، انتوما بغيتوه كلها راه اولادنا ضايعين ، تقولوا سنة بيضاء ، يعني كلما صرفته هذه السنة من اوازم مدرسية ضائع؟ مع كل احتراماتي ، لكن لماذا تمضون عقدا لترفضوه بعد دلك ، ؟ انا تعلمت الا امضي على عقد ما الا بعد التفحص و التمحص ،الا ماكنتوا قادرين تحمل مسؤولية امضاء على ورقة فهيهات مسؤولية التربية و التكوين ، انتم ساخطين على الدولة و تخلطون الدولة بالوطن ، التمدرس ليس فقط الحروف و القةدةاعد و لكن التلميد ينهل من تجربة استاذه الحياتية ، لقد شاهدت فيديوهاتكم و طريقة كلامكم الركيك ، يلزمكم الكتير من التكوين
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2
16 - الاب ؟ الأحد 19 ماي 2019 - 18:39
ما محل هذا الاب من الاعراب ؟
ابنته مصرية ولكن هو ليس له حق في هذا الاضراب
كفى من الاستهتار يجب على كل منا معرفة ما له وما علية من حقوق وواجبات .
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0
17 - نصيحة لوزارة التعليم الأحد 19 ماي 2019 - 18:44
اطردي كل متعاقد خرج من القسم من غير مبرر. يمشي للمحاكم بصفته مطرود..... واطردي كل متعاقد لازال في التموين و شارك في مقاطعة التكوين.....
خريجو شواهد الاجازة موجودين و مستعدين يخدمو غ 4000 درهم للشهر.. و بالتعاقد.......
لان هؤلاء شردمة لا يهمها الامر. وكذابون يوهمون المواطن ان التعاقد فرض عليهم. كأن الوزارة جابتهوم من ديورهم..... ورؤوس النقابات و التنسيقيات هم شياطين وجب محاكمتهم و طردهم..
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4
18 - تازي بالقلب الأحد 19 ماي 2019 - 18:45
شيئ خطير بالنسبة للمخزن ان يرى فئات المجتمع تتعاضد وتتعاون ضد الظلم والحكرة.ولهذا يعتبر الامور (دصارة) يجب قطعها من الجذور. وهكذا فانهم يوتونه بوسائلهم الخاصة وانتم تتظاهرون فقط.نضالكم ضعيف في هذه النقطة بالذات ومصير الرجل حتمي ومعروف لا شك.
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-6
19 - احمد الأحد 19 ماي 2019 - 18:46
هكذا بسرعة تعبتم من العمل. عدتم للأقسام أسبوعين فقط و لم تتحملوا مشاق العمل. ففكرتكم في العودة إلى الاحتجاج في الشوارع بمبررات واهية. هدفكم هو التملص من العمل.
عادت حليمة لعادتها القديمة.
الله ياخذ فيكم حق التلاميذ و وأوليائهم
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2
20 - مواطن على اطلاع الأحد 19 ماي 2019 - 18:48
هادو را غا لي بغا ايتلاقا بصاحبتو كايقولو لواليديهم نمشيو نديرو وقفة احتجاجية ف الرباط. والله إلى هادشي لي كاين.
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1
21 - bakr الأحد 19 ماي 2019 - 18:48
واش هاد الاستاذة قاصر جابت معها باها..هي من تتحمل مسؤولية ماوقع له
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3
22 - souad الأحد 19 ماي 2019 - 18:50
أصبحت الميوعة هي ما يسم العملية التعليمية .ما علاقة الآباء واولياء الامور بالتعاقد وبالاحتجاجات وبالوزير وبالحكومة ؟فعلا هزلت !!!! يا أمة من جهلها ضحكت الامم
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5
23 - عتيق من صفرو الأحد 19 ماي 2019 - 18:54
يجب الصرامة مع هؤلاء .لأنهم هو السبب في إصابة ذلك الاب.
هيهات هيهات على أساتذة اخرالزمن يهددون امن البلاد ويتمنوا الفوضى السودانية والجزائرية فقط لجشعهم
على الحكومة أن لاتستجيب لمطالبهم لأنهم بالغوا وبالغوا
وعلى الامن ان يتدخل بكل قوة ضد من يهدد سلامة 40مليون مغربي
عاشت المملكة المغربية
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5
24 - مغربي الأحد 19 ماي 2019 - 18:54
ريحت الحوموضه عطات منكوم حتى فات القياس واه العياااقه بلا فيده معجبكومش التعقد سيرو قلبو علا حل اخر تسكع متلان ولا قلبوها شي حاجه خرا
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6
25 - الجسور الأحد 19 ماي 2019 - 18:56
لكن اسمحوا ان أدلي بدلوي في هذا الموضوع ..فبدل ضياع الوقت في الإحتجاجات والوقفات والاعتصامات بادروا وقوموا بجمع مساهمات مالية من جميع المنخرطين في التنسيقية على المستوى الوطني. وادخلوا السيد إلى إحدى المصحات المجهزة بمختلف التجهيزات الطبية الحديثة .وليكن في علمكم انه كان قد ارتكب خطأ جسيما بمشاركته في الاعتصامات المشؤومة. وعودوا لاقسامكم فإن الوزارة سينفذ صبرها وتتخذ فيكم الإجراءات القانونية الصارمة
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6
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