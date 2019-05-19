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كُتّاب وآراء
المتعاقدون يؤازرون والد أستاذة ويتوعدون أمزازي بصيف ساخن
مقاومين حرارة شمس منتصف النهار وعطش اليوم الثاني عشر من رمضان، توافد العشرات من الأساتذة المتعاقدين، اليوم الأحد، صوب مقر البرلمان المغربي، مجسدين وقفة احتجاجية تطالب بكشف مصير الملف الطبي لعبد الله حجيلي، أب إحدى الأستاذات، الذي أصيب عقب فض اعتصام "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" يوم 25 أبريل الماضي بالرباط.
الوقفة التي دعا إليها فرع الرباط للتنسيقية ذاتها، جاءت كذلك بأساتذة من مناطق مجاورة للعاصمة، لإبداء التضامن مع الأستاذة ووالدها الذي يرقد بمستشفى السويسي لما يقرب الشهر من الزمن، مناشدين جميع المسؤولين ضرورة التدخل لإنقاذ حياته، ورفع ما أسموه بـ"الاستهتار بحياة المواطنين الأبرياء، فحالة الأب تزداد تدهورا يوما بعد يوم مع تكتم تام لوزارة الصحة".
ورفع الأساتذة المحتجون شعارات منددة بواقع الصمت الذي يطال ملف الأب عبد الله حجيلي، من قبيل: "يا وزير الصحة .. ملف الحجيلي اجي دبا"، و"الحجيلي ارتاح ارتاح .. سنواصل الكفاح"، فضلا عن شعارات منتقدة لاعتماد نظام التعاقد ومطالبة بالإدماج الفوري داخل أسلاك الوظيفة العمومية، والتراجع عن كافة الخطوات التي اتخذتها الوزارة خارج نطاق الحوار مع الأساتذة.
وفي هذا الصدد، قال ربيع الكرعي، منسق جهة الدار البيضاء سطات، إن هذه الوقفة "جاءت تنديدا بالصمت المطبق الذي طال وضعية الأستاذ عبد الله حجيلي، الذي أصيب في تدخل اعتصام 25 أبريل"، لافتا إلى أن "حالة المصاب متدهورة، ولم يسمح لعائلته بزيارته إلا بعد مضي 25 يوما"، وزاد: "هو مصاب على مستوى الرئتين وبكسر على مستوى الكتف، ونزيف الدماغ لم يتوقف بعد، حسب إفادة زوجته".
وأضاف الكرعي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأساتذة خاضوا مسيرة في آسفي للمطالبة بتقرير صحي يكشف وضع أب التنسيقية"، مشيرا إلى أن "الوزارة الوصية لم تلتزم بمخرجات الحوار الذي انطلق الشهر الجاري، حيث لم تلب مطالب آنية تتمثل أساسا في إصدار مذكرة تستدرك قرار العزل، وتحصن مخرجات 13 أبريل".
وشدد الأستاذ ذاته على أن "ترسيخ الثقة بين الطرفين غير وارد في ظل تملص الوزارة"، مشيرا إلى "وجود جهات تريد استمرار الاحتقان في الشارع، لكن على الجميع الانتباه إلى ما يجري في بلدان الجوار الذي قد ينتقل إلى المغرب"، مطالبا الوزير أمزازي بتجنب لعب "الدراري الصغار"، متوعدا إياه بصيف احتجاجي حارق "إذا لم يستجب للنقاط المتفق عليها في الحوار".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (25)
زادو فيه هادو الشيء اذا زاد عن حده انقلب إلى ضده ..... الزفزافي رآه كان قسح من هؤلاء و أين هو في الآخر في السجن ..... لابد من التوقف لمراجعة الذات و أن يكونوا أذكياء في أخذ المكاسب ....
وهل هده الوقفات خاصة بما يسمى اساتدة التعاقد او باولياء امورهم؟
عادت حليمة لعادتها القديمة.
الله ياخذ فيكم حق التلاميذ و وأوليائهم.
نعم هناك حقوق و لكن هناك و اجيات.
كيفاش هاد العنف كله مع رجل كبيير فالعمر؟
واتمنى من علماء الاجتماع وعلماء النفس دراسة حالة
هؤلاء الكسالى المتقاعسين وشكرا
ابنته مصرية ولكن هو ليس له حق في هذا الاضراب
كفى من الاستهتار يجب على كل منا معرفة ما له وما علية من حقوق وواجبات .
خريجو شواهد الاجازة موجودين و مستعدين يخدمو غ 4000 درهم للشهر.. و بالتعاقد.......
لان هؤلاء شردمة لا يهمها الامر. وكذابون يوهمون المواطن ان التعاقد فرض عليهم. كأن الوزارة جابتهوم من ديورهم..... ورؤوس النقابات و التنسيقيات هم شياطين وجب محاكمتهم و طردهم..
عادت حليمة لعادتها القديمة.
الله ياخذ فيكم حق التلاميذ و وأوليائهم
هيهات هيهات على أساتذة اخرالزمن يهددون امن البلاد ويتمنوا الفوضى السودانية والجزائرية فقط لجشعهم
على الحكومة أن لاتستجيب لمطالبهم لأنهم بالغوا وبالغوا
وعلى الامن ان يتدخل بكل قوة ضد من يهدد سلامة 40مليون مغربي
عاشت المملكة المغربية