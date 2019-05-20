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الرئيسية | مجتمع | مّي رحمة .. سبعينية تتجرع عذاب الحياة داخل "كهف بدائي" بوزان

مّي رحمة .. سبعينية تتجرع عذاب الحياة داخل "كهف بدائي" بوزان

مّي رحمة .. سبعينية تتجرع عذاب الحياة داخل "كهف بدائي" بوزان
أيوب صدور من وزان
الاثنين 20 ماي 2019 - 14:00

في فضاء تلفّه الغرابة وتهجره حياة التمدّن، وسط "حي القشريين" بمدينة وزان، تقطن "مّي رحمة" بعدما استقر بها المقام بهذه البقعة الأرضية في شمال المملكة، وأعياها التنقل ونال منها المرض والكبر وأخذا منها الكثير، حتى قدرتها على الحديث بشكل مسترسل.

حكاية هذه السبعينية لا تختلف عن باقي القصص التي تنطق بلسان حال سكان الفضاءات غير اللائقة بصون كرامة البشر. المرض المزمن من جهة، وتنكّر الأقارب من جهة أخرى، فرضا على مي رحمة أن تعيش محنة حقيقيَة، في انتظار رحمة قد تأتي أو لا تأتي.

فصول يومية من المعاناة تتركها أقدام مي رحمة داخل "مسكنها" بحي القشريين لعلها تخلصها من عذابات "سيزيفية" أرهقت كاهلها وهي في أرذل العمر، في مشهد يلخص آلام هذه السبعينية وتنضاف إلى الوحدانية وسط كهف يضيق بما يحتويه من رزم وأوان منزلية على قلتها وقنينة غاز صغيرة، في غياب لمصابيح تنير عتمة المكان والحياة.

وسط غرفة وحيدة تنعدم فيها الشروط الأساسية وتغيب عنها مقومات المنزل تقطن السيدة وحيدة بفضاء سقفه من بلاستيك وُضِع بعشوائية زاد المظهر قتامة، وأكوام من الرمل تزاحم تحركاتها داخل الحيز الجغرافي الضيق في حر الصيف وبرد الشتاء، كل المظاهر هنا توحي بالفقر المدقع وتعود بالزائر إلى عصور غابرة.

غير بعيد عن مقر الدائرة الأمنية الثانية للشرطة بحي القشريين، تقضي مي رحمة خريف عمرها في مكان لا يصلح للعيش الآدمي، يؤكد بالملموس أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، التي يقودها عبد الأحد الفاسي الفهري، عاجزة على مواجهة الهشاشة الاجتماعية، خاصة ما يدخل ضمن مجالها ونفوذها، بل وتسهم في أحايين كثيرة في تعميق آلام المواطنين بـ"لا مبالاتها" لهذه الشريحة المجتمعية، دون مراعاة الجانب الإنساني.

"أقطن بهذا المكان منذ أزيد من عشر سنوات في ظروف مزرية، بدون كهرباء وبدون مكان مخصص للطهي، في هذه الغرفة أبيت وآكل بعد وفاة زوجي"، تقول مي رحمة التي لم يمنحها الله ذرية في تسجيل لجريدة هسبريس الإلكترونية يبث بالصوت والصورة.

أن تسمع ليس كأن ترى وحتى إن رأيت قد لا تتوفق كثيرا في وصف حجم معاناة سيدة في عقدها السابع وسط خربة موحشة، بقسمات جامدة وتجاعيد رسمت أخاديد على محياها، تواصل السيدة مصارعتها للحياة. تقول: "لا معيل لي ولا أتوفر على بطاقة المساعدة الطبية راميد، ولا أي شيء".

قصة هذه السيدة لا تقف عند هذا الحد، بل تعدته إلى حد حرمانها من قفة رمضان رغم الفاقة والحاجة ووضعها الاجتماعي المعدم. هي لا تطلب شيئا خارجا عن الاستطاعة، ولا ترغب في مناصب، أو أي شيء من هذا القبيل، فقط ترغب في قليل من الاهتمام بغية رفع الضرر الذي طالها والاستفادة من التضامن، الشعبي أو الرسمي، للظفر بسقف يحميها من قساوة الجو صيفا وشتاء. وإلى ذلك الحين، تمضي السيدة لياليها الموحشة تذوق سياط الذل والمهانة في الألفية الثالثة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (9)

1 - تأبط فكرة الاثنين 20 ماي 2019 - 14:23
خلاصة و نتيجة 70 عام من التنمية بعد 70 عام على "الإستقلال" .... و القادم أسوأ كما تدل على ذلك كل المؤشرات !
#صامدون_مقاطعون و على العهد باقون
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2 - ريفي تطواني حر الاثنين 20 ماي 2019 - 14:27
لا حول ولا قوة إلا بالله ما للأغنياء هذا البلد ألا يتذوقون أو يحسون بالفقراء وخصوصا لهم الحق في ثروات بلدهم أم الفقراء بالنسبة لكم مخصصون للتجنيد فقط ؟؟
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3 - مساعدة الاثنين 20 ماي 2019 - 14:27
لكل من يستطيع من أبناء هذا الوطن المرجوا مساعدتها.
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4 - عابر سبيل الاثنين 20 ماي 2019 - 14:27
يا ربي تشوف من حالها يا ربي و ترزقها الخير..
حالة والله تدمع العين لها .
"لا حول ولا قوة إلا بالله"
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5 - رشيد من ال و م أ الاثنين 20 ماي 2019 - 14:30
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم...كيف نستطيع الاتصال بكم يا هسبريس؟ أنا مستعد للتكفل بهذه المرأة ان شاء الله بدفع مصاريف شقة تتوفر فيها شروط الانسانية. لديكم عنوان بريدي الالتكروني...المرجو الاتصال بي و شكرا. جزاكم الله خيرا.
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6 - MAROC77 الاثنين 20 ماي 2019 - 14:39
دولة الاستنزاف البشري أما التنمية قهي لطبقة معينة.
في بالدي الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرا.
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7 - الصحراوي إبن تافيبلالت الاثنين 20 ماي 2019 - 14:46
لك الله يا أمي رحمة ، فلا دولة ولا جكومة ولا سلطة ولا شعب حقيقيين ..الأسلام لم يبق بالمغرب منذ زمن قريب ، الأ سلام بدا بعيدا من المغاربة بعد القمر عن الأرض ..وبهذا نرى الغالبية من المواطنين المغاربة ومن الشباب يرغبون اللجوء إلى الدول الأوروبية التي يوجد بها في الحقيقة التعليمات الأسلامية ، بدلا من الدول المسلمة والعربية ..الله ، الله ، بدأ اتلأسلام غريبا وسيبقى غريبا وينصره الغرباء ، من قاوموا الاستعمار وأخرجوه من أرض المغرب هم اليوم في عدتد الموتى من بقى منهم على قيدج الحياة ، لا كرامة ولا ..ولا ..ولا ..ولا ...من المقاومين الذين لازالوا على قيد الحياة يرفعون أكف أيديهم إلى الله ليأخذ لهم الحق فيمن يسمون بالحكومات والمتسيسين من الخونة والفجار والفساد ..الله إنك أنت الحق فأخذ الحق من الظالمين والفاسدين .وارحم عبادك المخاصين برحمتك يا أرحم الراحمين يارب العالمين .
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8 - مغربي غيور الاثنين 20 ماي 2019 - 14:47
لا حول ولا قوة إلا بالله
هذا هو جزاء أمي التي ولدت وسهرت و ربت وتعبت ووجهت سواء من قريب أم من بعيد ....
هذه أمنا جميعا فهيا نتسابق إلى الجنة الموجودة تحت قدميها
كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
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9 - أبو ريناد الاثنين 20 ماي 2019 - 14:53
إلى السيد رشيد من و م أ أقول لك شكرا من هذا المنبر على كلامك الطيب في حق هاته المسكينة اللهم ياربي دير ليها تاويل ديال الخير
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