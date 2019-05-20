اعتماد منهاج دراسي جديد للمستوى 3 و4 الابتدائي

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية أنه سيتم ابتداء من الدخول المدرسي 2019-2020 اعتماد منهاج دراسي جديد بالنسبة للمستويين الثالث والرابع من السلك الابتدائي، ويهم مواد اللغتين العربية والفرنسية والاجتماعيات والرياضيات والعلوم.

ووفق بلاغ للوزارة، فإن هذا الإجراء "يأتي تفعيلا للرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030، وخاصة المشروع رقم 7 المتعلق بتطوير النموذج البيداغوجي، والذي تم في إطاره الانتقال المتدرج في تجديد المنهاج الدراسي للمستويين الثالث والرابع من السلك الابتدائي، بعد أن تم تطوير محتويات برامج وطرق تدريس وكتب مواد المستويين الأول والثاني في شتنبر 2018".

وسيعرف المنهاج الدراسي هذه السنة، حسب المصدر ذاته، الاستمرار في الارتقاء بتدريس اللغة العربية عبر تنزيل مبادئ القراءة المبكرة بالسنتين الثالثة والرابعة من التعليم الابتدائي، باعتبارهما جسرا تربويا طبيعيا يضمن التدرج السلس والمتأني للمقاربة البيداغوجية المعتمدة.

أما بخصوص اللغات الأجنبية، "فسيتم استكمال حلقات مراجعة منهاج اللغة الفرنسية الذي انطلق في شتنبر 2017 بالسلك الإعدادي والسنتين النهائيتين من السلك الابتدائي بتعميم المقاربة العملياتية على المستويين الثالث والرابع، إذ سيعرف الدخول المدرسي المقبل تكييف 26 كتابا مدرسيا معتمدا مع المنهاج الجديد بالنسبة للسنتين الثالثة والرابعة، وقد بلغ إعداد هذه الكتب مراحله النهائية لتكون جاهزة مع بداية شتنبر 2019"، تبعا لما جاء في البلاغ.

وأوضح البلاغ ذاته أن المنهاج الجديد "سيمكن من تحقيق التكامل بين مكونات مادة الاجتماعيات الثلاثة (التاريخ والجغرافيا والتربية على المواطنة) وانسجامها الداخلي، وكذا انفتاحها على باقي مكونات مجال التربية على السلوك المدني، وتدرج موضوعاتها بشكل يساير النمو العمري والعقلي والاجتماعي للمتعلم".

وقد عرفت مادة الرياضيات، تضيف الوزارة، مستجدا هاما يتعلق بإضافة "تنظيم ومعالجة البيانات" إلى المكونات الثلاثة المطبقة حاليا، وهي الأعداد والحساب والهندسة والقياس.

وبالنسبة للعلوم، ستتم إضافة مكون التكنولوجيا إلى جانب إعادة هيكلة المضامين الدراسية المطبقة في مادة النشاط العلمي، لتضم مكونات علوم الحياة والأرض والعلوم الفيزيائية والفضاء والتكنولوجيا، مع تعزيز حصة العلوم بإضافة 30 دقيقة أسبوعية.

وأكد البلاغ في الأخير أنه "تم العمل على رصف المنهاج الوطني للغة العربية للسنوات الأربع الأولى للتعليم الابتدائي مع المنهاج الافتراضي للتقويم الدولي PIRLS، وكذا المنهاج الوطني للعلوم والرياضيات مع المنهاج الافتراضي للتقويم الدولي TIMSS، بحيث سيتمكن التلاميذ المغاربة من محتويات دراسية تواكب التطورات البيداغوجية على المستوى الدولي".

وأشارت الوزارة في بلاغها إلى أنه يمكن الاطلاع على مستجدات المنهاج الدراسي للسلك الابتدائي على موقعها الرسميّ.