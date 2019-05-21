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الرئيسية | مجتمع | وزير التعليم: 6800 بحث مغربي مصنف عالميا

وزير التعليم: 6800 بحث مغربي مصنف عالميا

وزير التعليم: 6800 بحث مغربي مصنف عالميا
هسبريس من الرباط
الاثنين 20 ماي 2019 - 22:40

كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم والعالي والبحث العلمي، أن عدد البحوث المغربية المصنفة عالمياً يبلغ 6800 بحث.

وأشار أمزازي، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، إلى أن هذه البحوث منشورة في قاعدة بيانات "سكوبيس" (SCOPUS)، وهو أحد أكبر قواعد بيانات المراجع الببليوغرافية والاستشهادات.

وبحسب الوزير، فإن التصنيف الدولي لعدد من الجامعات المغربية ساهم فيه البحث العلمي والابتكار وبراءات الاختراع بشكل كبير.

وأورد المسؤول الحكومي أن المغرب اعتمد عددا من الإجراءات للرفع من مستوى البحث العلمي من خلال دعم تمويله بإطلاق طلبين للعروض بقيمة 80 مليون درهم، إضافة إلى إصلاح نظام الدكتوراه وحكامة البحث العلمي.

وفي تعقيبه على أجوبة الوزير، قال خالد الشناق، من فريق التجمع الدستوري، إن "واقع البحث العلمي في المغرب يحز في النفس"، وأضاف أن "الحكومة لا تعتبره من الأولويات، وهذا الأمر مطروح منذ الاستقلال".

وأورد البرلماني ذاته أن الميزانية المرصودة للبحث العلمي في المغرب لا تتعدى 0.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، الأمر الذي يعتبر من المعيقات الأساسية لتطور البحث العلمي، مقابل 3 في المائة على الأقل في عدد من الدول المتقدمة.

وفي نظر البرلماني عن فريق التجمع الدستوري، فإن اللغة تعتبر هي الأخرى حافزاً أمام تطور البحث العلمي، مورداً أن عددا من الطلبة محرومون من الاستفادة من البحوث والمراجع ذات القيمة العالمية المنجزة باللغة الإنجليزية.

كما ذكر خالد الشناق من ضمن معيقات البحث العلمي، "ضُعف مساهمة القطاع الخاص"، وأضاف قائلاً: "المغرب يسير بخطى ثابتة للالتحاق بالدول الصاعدة، لكن في ظل التأخر التكنولوجي الكبير في عدد من القطاعات الاقتصادية الحيوية لا يمكن تحقيق ذلك".

ودعا البرلماني ذاته إلى اعتماد سياسة عمومية مندمجة للبحث العلمي، والرفع من ميزانيته لتصل إلى 1 أو 2 في المائة من الناتج الداخلي الخام.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - الصراحة على عين ميكا الاثنين 20 ماي 2019 - 22:56
محرك سيارة لم تستطيعو صنعه وتتحدثون من الفراغ.
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2
2 - مدوخ الاثنين 20 ماي 2019 - 22:56
يايها المهرجون ادفعو باستقلاتكم حكومتكم أضعف حكومة على مر العصر الحديث عايشتها. كفاكم بهرجة على الشعب المسكين ستندمون يوم ما تستفيق هاته الأمة.
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3
3 - kinko الاثنين 20 ماي 2019 - 23:14
فاتنا الحافلة ثم القطار ثم الطائرة ثم المكوك الفضائي و الله أعلم ماذا سيفوتنا بعد كل هذا. ناموا ناموا فالنوم جميل ينتهي بالاستعمار أو الإبادة الجماعية. ناموا ناموا حتى تفيقوا على أجمل كابوس.
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5
4 - طالب باحث الاثنين 20 ماي 2019 - 23:19
بصفتي طالبا باحثا فهذه البحوث بريئة منك وكلها كانت بمجهوداتنا الفردية ومن مالنا الخاص لان مختبراتكم المهجورة لا تتوفر حتى على الكراسي. في بعض الاحيان نحتاج فقط الى حاسوب متطور لايتعدى ثمنه ثمن ليلة في احدى الفنادق التي تبيتون بها فلا نجده بل لا نجد أبسط شيء يمكن توفره. تريدون بحوثا علمية بصفر درهم الله يخد الحق
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17
5 - ملاحظ الاثنين 20 ماي 2019 - 23:22
مادامت العربية مضطهدة ولا تعطاها المكانة التى تستحقها فليس فى المغاربة الا سماسرة فرنسا
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-3
6 - Kamal الاثنين 20 ماي 2019 - 23:27
اصحاب البحوث المنشورة بقاعدة البيانات scopus إما يشتغلون بجامعات أجنبية أوعاطلين في المغرب فالذي يحصل على منصب في التغليموالعالي عليه أن يدفع وأذكركم بآخر مبارة في كلية الحقوق بتطوان في الاقتصاد تم إقصاء مشاركة حاصلة على ثمانية مقالات علمية منشورة في مجلات دولية مصنفة في scopus ولكن من نجح هو بأمر العميد فأين أنت يا أمزازي من هذا التسيب علما أن المعنية بالأمر قدمت طعنا لسيادتكم وننتظر ماذا أنتموفاعلون ياوزير
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