الحكومة تُصَعد ضد "أطباء الغد" وتطالب المحتجين بفك الإضراب

هسبريس - يوسف لخضر

صعَّدت الحكومة من لجهتها تُجاه طلبة الطب المُضربين عن الدراسة منذ ثمانية أسابيع؛ إذ كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أن الامتحانات ستُنظم في وقتها.

ودعا الوزير، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، طلبة الطب في مختلف الكليات بالمغرب للرجوع إلى أقسام الدراسة، مؤكداً أن الوزارة استجابت لكل المطالب المشروعة التي رفعوها.

وقال أمزازي إن "الحوار مع طلبة الطب تم منذ البداية بمعية عُمداء كليات الطب ومدراء المراكز الاستشفائية، وجرت على إثره الاستجابة لكل المطالب المشروعة المتعلقة بالتداريب الاستشفائية وإعادة النظر في الملف الوصفي للتكوينات".

وأضاف أمزازي أن "المشكل يكمن في كون الطلبة يرفضون الالتحاق بسبب الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث يُعارضون ولوج الأطباء المُكوَّنين في القطاع الخاص إلى مباريات الإقامة، وهم أيضاً ضد السنة السادسة بالنسبة لطب الأسنان، ولديهم موقف من الامتحان التأهيلي".

وأكد الوزير أن "الحكومة التزمت بتحقيق المطالب المشروعة، وأعدت برنامجاً لاستدراك الزمن الجامعي، وحددت تواريخ الامتحانات"، وزاد أن "الامتحانات غادي يْكونوا في وقتهم اللّي جَا مرحباً به واللي ماجَاشْ يْتْحملْ مسؤوليته".

وبحسب الوزير، فإن الحكومة استجابت لـ16 مطلبا من مطالب الطلبة، وقال إن "بعض المطالب التي يتشبثون بها غير مشروعة وغير معقولة"، وذكر من بينها مطلب عدم تمكين الأطباء المكونين في الخارج والقطاع الخاص من اجتياز مباريات الإقامة.

وكان طلبة الطب في سبع كليات بالمغرب صوتوا، أمس الأحد، بأغلبية ساحقة، لرفض مشروع الاتفاق الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة من أجل إتمام السنة الجامعية الحالية واستدراك ما تبقى من الزمن الجامعي.

ويعتبر طلبة الطب أن مشروع الاتفاق الذي تقدمت به وزارتا أمزازي والدكالي "لا يستجيب لأهم المطالب، ويكتسي صبغة ضبابية وفضفاضة لطالما طبعت البلاغات والمقترحات السابقة، خصوصاً بالنسبة للمطالب المتعلقة بمباريات التخصص والإقامة".