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كُتّاب وآراء
الحكومة تُصَعد ضد "أطباء الغد" وتطالب المحتجين بفك الإضراب
صعَّدت الحكومة من لجهتها تُجاه طلبة الطب المُضربين عن الدراسة منذ ثمانية أسابيع؛ إذ كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أن الامتحانات ستُنظم في وقتها.
ودعا الوزير، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، طلبة الطب في مختلف الكليات بالمغرب للرجوع إلى أقسام الدراسة، مؤكداً أن الوزارة استجابت لكل المطالب المشروعة التي رفعوها.
وقال أمزازي إن "الحوار مع طلبة الطب تم منذ البداية بمعية عُمداء كليات الطب ومدراء المراكز الاستشفائية، وجرت على إثره الاستجابة لكل المطالب المشروعة المتعلقة بالتداريب الاستشفائية وإعادة النظر في الملف الوصفي للتكوينات".
وأضاف أمزازي أن "المشكل يكمن في كون الطلبة يرفضون الالتحاق بسبب الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث يُعارضون ولوج الأطباء المُكوَّنين في القطاع الخاص إلى مباريات الإقامة، وهم أيضاً ضد السنة السادسة بالنسبة لطب الأسنان، ولديهم موقف من الامتحان التأهيلي".
وأكد الوزير أن "الحكومة التزمت بتحقيق المطالب المشروعة، وأعدت برنامجاً لاستدراك الزمن الجامعي، وحددت تواريخ الامتحانات"، وزاد أن "الامتحانات غادي يْكونوا في وقتهم اللّي جَا مرحباً به واللي ماجَاشْ يْتْحملْ مسؤوليته".
وبحسب الوزير، فإن الحكومة استجابت لـ16 مطلبا من مطالب الطلبة، وقال إن "بعض المطالب التي يتشبثون بها غير مشروعة وغير معقولة"، وذكر من بينها مطلب عدم تمكين الأطباء المكونين في الخارج والقطاع الخاص من اجتياز مباريات الإقامة.
وكان طلبة الطب في سبع كليات بالمغرب صوتوا، أمس الأحد، بأغلبية ساحقة، لرفض مشروع الاتفاق الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة من أجل إتمام السنة الجامعية الحالية واستدراك ما تبقى من الزمن الجامعي.
ويعتبر طلبة الطب أن مشروع الاتفاق الذي تقدمت به وزارتا أمزازي والدكالي "لا يستجيب لأهم المطالب، ويكتسي صبغة ضبابية وفضفاضة لطالما طبعت البلاغات والمقترحات السابقة، خصوصاً بالنسبة للمطالب المتعلقة بمباريات التخصص والإقامة".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (21)
على رئيس الحكومة الطبيب أن يتدخل قبل فوات الأوان.
لعلمك ايها القارئ ، نحن اكثر المتضررين من السنة البيضاء .. و نعلم و نعي جيدا تبعاتها .. و لكن شعارنا واحد : سنة بيضاء افضل من مستقبل اسود !!!
نعيد و نكرر مستقبلنا اسود ان لم ندافع الان على حقوقنا .. ندافع عنها برقي و حضارة .. و الكل يشهد لنا بهذا
اياكم والتفرقة
( فلا تفرقوا فتفشلو فتذهب ريحكم)
صدق الله العظيم
لا تعليما ولا صحة جيدة ،لواقع ان المغربي عندما يمرض يذهب للقطاع الخاص وعندما يريد ان يدرس ابناءه فهو يلجأ للتعليم الخصوصي ، التعليم والصحة اصبحا سلعة تباع وتشترى و فلماذا ندفع ضرائب إذا لدولة باعت المواطن للوبيات لكي تتاجر في صحته و تعليمه؟
manque grave de médecins et pour tout changement il faut s'attendre à une forte résistance et refus au début .n
أو كيفاش واحد ناجح فالباكالوريا بميزة حسن جدا باش تخول ليه يجتاز مبارات الطب او الصيدلة او طب الاسنان ....ويجي واحد ناجح بعشرة او حيت ميسور مشا يقرا بالفلوس يجي يدوز معاهم وينجح بميزة حيت نافخين ليه النقط .....وتكون عندو حضوض في ولوج سوق الشغل اكثر من غيره.
بصفتي ولي أمر طالب اطلعت على مشروع الاتفاق ووجدت أنه مشروع أعتمد لغة الخشب واستهثر بذكاء فلذات اكبادنا. أنه بلاغ اتسم بالعموميات من جهة وتضمن بنودا قابلة لألف تأويل ولا تجيب عن المشاركات بصفة واضحة ودقيقة.
ومن هذا المنبر أوجه نداء إلى آباء و اولياء الطلبة للتكثل دفاعا عن مصالح ابنائهم، والوقوف ضد كل المحاولات الرامية إلى الإجهاز على التعليم العمومي.،ونذكر السيد الوزير بالقوات التي كان يقوم بها أمام البعثة المدرسية الفرنسية للتعبير عن سخطه من ارتفاع رسوم التسجيل.
الاكتظاظ ولمبالات + مصاريف الصندوق وفي الأخير دقيقة ميفتهاش معك