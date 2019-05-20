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الحكومة تُصَعد ضد "أطباء الغد" وتطالب المحتجين بفك الإضراب

الحكومة تُصَعد ضد "أطباء الغد" وتطالب المحتجين بفك الإضراب
هسبريس - يوسف لخضر
الاثنين 20 ماي 2019 - 17:00

صعَّدت الحكومة من لجهتها تُجاه طلبة الطب المُضربين عن الدراسة منذ ثمانية أسابيع؛ إذ كشف سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، أن الامتحانات ستُنظم في وقتها.

ودعا الوزير، في الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب اليوم الاثنين، طلبة الطب في مختلف الكليات بالمغرب للرجوع إلى أقسام الدراسة، مؤكداً أن الوزارة استجابت لكل المطالب المشروعة التي رفعوها.

وقال أمزازي إن "الحوار مع طلبة الطب تم منذ البداية بمعية عُمداء كليات الطب ومدراء المراكز الاستشفائية، وجرت على إثره الاستجابة لكل المطالب المشروعة المتعلقة بالتداريب الاستشفائية وإعادة النظر في الملف الوصفي للتكوينات".

وأضاف أمزازي أن "المشكل يكمن في كون الطلبة يرفضون الالتحاق بسبب الشراكة بين القطاعين العام والخاص بحيث يُعارضون ولوج الأطباء المُكوَّنين في القطاع الخاص إلى مباريات الإقامة، وهم أيضاً ضد السنة السادسة بالنسبة لطب الأسنان، ولديهم موقف من الامتحان التأهيلي".

وأكد الوزير أن "الحكومة التزمت بتحقيق المطالب المشروعة، وأعدت برنامجاً لاستدراك الزمن الجامعي، وحددت تواريخ الامتحانات"، وزاد أن "الامتحانات غادي يْكونوا في وقتهم اللّي جَا مرحباً به واللي ماجَاشْ يْتْحملْ مسؤوليته".

وبحسب الوزير، فإن الحكومة استجابت لـ16 مطلبا من مطالب الطلبة، وقال إن "بعض المطالب التي يتشبثون بها غير مشروعة وغير معقولة"، وذكر من بينها مطلب عدم تمكين الأطباء المكونين في الخارج والقطاع الخاص من اجتياز مباريات الإقامة.

وكان طلبة الطب في سبع كليات بالمغرب صوتوا، أمس الأحد، بأغلبية ساحقة، لرفض مشروع الاتفاق الذي تقدمت به وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة من أجل إتمام السنة الجامعية الحالية واستدراك ما تبقى من الزمن الجامعي.

ويعتبر طلبة الطب أن مشروع الاتفاق الذي تقدمت به وزارتا أمزازي والدكالي "لا يستجيب لأهم المطالب، ويكتسي صبغة ضبابية وفضفاضة لطالما طبعت البلاغات والمقترحات السابقة، خصوصاً بالنسبة للمطالب المتعلقة بمباريات التخصص والإقامة".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (21)

1 - rachid الاثنين 20 ماي 2019 - 17:10
الاطباء خايفين من المنافسة هادو باقيين غي طلبة وخايفين من المنافسة .... المنافسة في صالح المواطن...
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-70
2 - طبيب سابق الاثنين 20 ماي 2019 - 17:13
يجب على الدولة تشجيع الكليات الخاصة حتى يكثر الاطباء وتنخفض الاثمان وفي انتظار ذلك عليها توظيف اطباء من اوروبا الشرقية والسنغال والصين وكوبا
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-57
3 - احمد الاثنين 20 ماي 2019 - 17:17
حكومة لا تعرف إلا التهديد
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57
4 - مغربي قح الاثنين 20 ماي 2019 - 17:17
لوبيات القطاع الخاص لن تسمح بسهولة بالمساس بمصالحها. المسألة تتجاوز هذا الوزير الذي فشل في كل الملفات و لغة التهديد أصبحت متجاوزة.
على رئيس الحكومة الطبيب أن يتدخل قبل فوات الأوان.
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64
5 - ملاحظ الاثنين 20 ماي 2019 - 17:24
الوزير في ماذا سيمتحنون و هم لم يدرسوا طيلة الدورة الثانية؟ اليست لديك حلول ؟ لماذا هذا الدفاع المستميت على الجامعات الخاصة؟ من اصحابها؟ من يملك جامعة الرباط الدولية و جامعة محمد السادس و اغادير و فاس و بن جرير و و و ؟ لماذا تعجز الحكومة ضد كل اللوبيات . المحروقات الصيادلة المصحات الخاصة، تجار الجملة و الان امام الجامعات الخاصة؟ لا حول ولا قوة الا بالله اللهم انتقم من كل مسؤول ضيع حقوقنا
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27
6 - متدخل الاثنين 20 ماي 2019 - 17:24
يجب على أصحاب النيات الحسنة التدخل،: هيأة الأطباء، النقابات، الفرق البرلمانية قبل حدوث الكارثة.
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16
7 - المصطفى الاثنين 20 ماي 2019 - 17:25
انها حكومة الديبناج و القمع فتحية نضالية عالية لاطباءنا فانتم من تحملون مشعال الدفاع عن مجانية التعليم و الصحة إلى الأمام
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22
8 - مغربي عربي حر الاثنين 20 ماي 2019 - 17:27
اضراب في محله وهنا لما لا يدمجون هد النوع من الاطباء بالمستشفيات والمستوصفات العمومية باجر مناسب لفك عزلة طبيب واحد يستقبل العديد من المرضى والا نتضارات والضغط عيب طبيب واحد بمستوصف او بناء مستشفيات عديدة لتقريبها للمواطن المريض كما يجب بنا ء مستشفيات جامعية اجرى بجميع المدن لافادة الموا طنين دون التوجه الى البيضاء واتعاب السفر والمرض والانتضار شكرا هسبريس الرائدة
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11
9 - amagous الاثنين 20 ماي 2019 - 17:30
Les autorités marocaines doivent refuser le chantage de ces adolescents qui ne comprenent rien à la realité car refuser aux autres de faire leurs specialité releve de la discrimination.En plus ces soit disant futurs medecins utilisent la violence contre leurs collegues qui ne veulent pas faire la greve.
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-20
10 - متتبع الاثنين 20 ماي 2019 - 17:33
هادو لي كيقولو اطباء الغد خايفين من المنافسة ، فهو خاطى ، هاد الطلبة كيدافعو على حقوقوهم و حقوق ابنائكم لي كيتمنو يدخلو للطب، راه السيناريو ديال المدرسة العمومية الفاشلة هو لي بغاو يطبقو على الكليات ، اذن كونو واعيين شويا هادشي كامل لمصحلة الابناء المجتهدين ، و واحد الحاجة راه متسناش من واحد كيخلص ١٣ مليون يخدم معا الدولة ب ٨٠٠٠ درهم .
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2
11 - طالب طب الاثنين 20 ماي 2019 - 17:37
هل فعلا تظنون انها استجابت ل 16 مطلب ؟ هل التضحية بسنة من الدراسات الطبية التي تدوم على الاقل ثماني سنوات تجدونها واهنة ؟ لو انها حققت لنا مطالبنا لما صوتنا البارحة بنسبة 90% على الصعيد الوطني برفض الاتفاق ..
لعلمك ايها القارئ ، نحن اكثر المتضررين من السنة البيضاء .. و نعلم و نعي جيدا تبعاتها .. و لكن شعارنا واحد : سنة بيضاء افضل من مستقبل اسود !!!

نعيد و نكرر مستقبلنا اسود ان لم ندافع الان على حقوقنا .. ندافع عنها برقي و حضارة .. و الكل يشهد لنا بهذا
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21
12 - الى رشيد و الطبيب السابق الاثنين 20 ماي 2019 - 17:44
مافاهمينش نفهمكم بالدارجة لعل و عسى...: التكوين في الكلية الخاصة كيقوموا بيه الاساتذة الاطباء لي تخلاو على الطلبة ديالهم في الكلية العمومية و التحقوا بالخاصة لأنها كتوفر ليهم خلصة و ظروف اشتغال أحسن و هذا حقهم اقلبوا على مصلحتهم. الوزارة ما عينتش أساتذة جداد باش تعوض لي مشاو للخصوصي: النتيجة تكوين و لا ضعيف ف الكلية العمومية و المستشفيات ولات كتعاني من قلة الاطباء و المعدات. لي كايقراو ف هاذ الكليات هما لي ما تقبلو حتى تغربلو ف الامتحان و شروط المعدلات لي كان خاصها تكون عالية عكس الكلية الخاصة: حط غير لفلوس او دخل تقرا ما كيهمش المعدل باش نجحتي ف الباك. دابا عوض الكلية الخاصة باش دير مستشفى جامعي ديالها و تكون فيه الطلبة دياولها و دوزوا امتحانات التخصص وي يكملوا قرايتهم بالفلوس كاما دخلو، بغاو يكملوا مع ولاد الشعب و يديو ليهم بلايصهم ديال التخصص حيت هما عندهم الفلوس و عندهم الاساتذة لي علا بالك. بلا ما ندخل ف التفاصيل... او ديك الهضرة ديال باش تكثر المنافسة تفكرها ملي ابداو يحلبو فيك و ف بحالك باش يردوا فلوسهم لي قراو بيهم. بارك عليكم. إ لا فهمتوا غير هاد الهدرة نزغرت ليكم...
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3
13 - ريفي مغربي مسلم حتى النخاع الاثنين 20 ماي 2019 - 17:44
كل الاحترام والتقدير للطلبة الأطباء
اياكم والتفرقة
( فلا تفرقوا فتفشلو فتذهب ريحكم)
صدق الله العظيم
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3
14 - مواطن الاثنين 20 ماي 2019 - 17:48
الدولة ماضية في خوصصة جميع القطاعات الاجتماعية بما فيها الصحة والتعليم، السؤال المطروح هو لماذا ندفع الضرائب لدولة لا توفر لنا
لا تعليما ولا صحة جيدة ،لواقع ان المغربي عندما يمرض يذهب للقطاع الخاص وعندما يريد ان يدرس ابناءه فهو يلجأ للتعليم الخصوصي ، التعليم والصحة اصبحا سلعة تباع وتشترى و فلماذا ندفع ضرائب إذا لدولة باعت المواطن للوبيات لكي تتاجر في صحته و تعليمه؟
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2
15 - najib الاثنين 20 ماي 2019 - 17:50
la complimentarité et le partenariat public privé ne sera que bénéfique pour les citoyens marocain dans le secteur de la santé qui connait un
manque grave de médecins et pour tout changement il faut s'attendre à une forte résistance et refus au début .n
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-1
16 - طبيب الاثنين 20 ماي 2019 - 17:55
مطلب عدم تمكين الأطباء المكونين في الخارج والقطاع الخاص من اجتياز مباريات الإقامة. مطلب سخيف غير مشروع لا علاقة له بالشفافية او اي مساس بحقوق طلبة الكلية العامة .
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0
17 - بلازواق الاثنين 20 ماي 2019 - 18:05
سبحان الله من البداية الاطباء والاساتدة مخرجين عنيهوم ماخصهومش يخدمو في خارج الحواضر الكبرى وكيقلبو غير على الامتيازات ويوصلو دغيا ومافيهومش النسمة ديال الوطنية او الانسانية الا من رحم ربى وهم قليلون
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18 - يوسف الاثنين 20 ماي 2019 - 18:06
أشنو قراو باش يدوزو المباريات ؟!!!!!
أو كيفاش واحد ناجح فالباكالوريا بميزة حسن جدا باش تخول ليه يجتاز مبارات الطب او الصيدلة او طب الاسنان ....ويجي واحد ناجح بعشرة او حيت ميسور مشا يقرا بالفلوس يجي يدوز معاهم وينجح بميزة حيت نافخين ليه النقط .....وتكون عندو حضوض في ولوج سوق الشغل اكثر من غيره.
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19 - ابو ايمن الاثنين 20 ماي 2019 - 18:06
أقول للسيد الوزير أن لغة التهديد التي طبعت تدخلات لا يمكن أن تفسر إلا بضعف وعدم قدرته على احتواء المشكل والبحث عن الحلول الجدرية لمشكل التعليم بصفة عامة ومشكل كليات الطب بشكل خاص.
بصفتي ولي أمر طالب اطلعت على مشروع الاتفاق ووجدت أنه مشروع أعتمد لغة الخشب واستهثر بذكاء فلذات اكبادنا. أنه بلاغ اتسم بالعموميات من جهة وتضمن بنودا قابلة لألف تأويل ولا تجيب عن المشاركات بصفة واضحة ودقيقة.
ومن هذا المنبر أوجه نداء إلى آباء و اولياء الطلبة للتكثل دفاعا عن مصالح ابنائهم، والوقوف ضد كل المحاولات الرامية إلى الإجهاز على التعليم العمومي.،ونذكر السيد الوزير بالقوات التي كان يقوم بها أمام البعثة المدرسية الفرنسية للتعبير عن سخطه من ارتفاع رسوم التسجيل.
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20 - abdo الاثنين 20 ماي 2019 - 18:08
يجب الإسراع من وثيرة خوصصت هذا القطاع
الاكتظاظ ولمبالات + مصاريف الصندوق وفي الأخير دقيقة ميفتهاش معك
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21 - الطنز العكري الاثنين 20 ماي 2019 - 18:08
الى المعلقين الدين ينتقدون الطلبة .مادا تضركم انتم سنة بيضاء او صفراء .الطلبة يدافعون على حقوقهم .اما عن انهم خائفون من طلبة الطب الخاص فمن الخائف ومن المقبول بمعدل 10 ويدرس الطب .من حقهم ان يدافعو على حقوقهم .لمادا الحكومة تدافع على طلبة طب الخاص وهم اقلية. امنعوهم ودعوهم يطالبون هم كدلك بحقوقهم.
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